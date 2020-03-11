Навальный объявил войну Симоньян.

Блогер Алексей Навальный вновь обрушился с критикой на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Он уже давно объявил ей войну и периодически выпускает в свет фейковые расследования. Вот только смонтированы эти вбросы из данных, выдуманных основателем т.н. Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, иноагент) и его команды.

В своем очередном видео Навальный обращает внимание на то, что Симоньян занимает должность художественного руководителя и автора сценария передачи «Международная пилорама» на НТВ. Он настаивает, что за это журналистка получает денежные средства. Также его не устраивает формат проекта.

Но позиция блогера абсолютно не обоснована. Маргарита Симоньян получает официальный гонорар и платит с него налоги. Что же касается самого шоу, то на российском телевидении – это единственная в своем роде передача, где большая политика высмеивается в жесткой форме.

В том, что съемки «Пилорамы» проводятся в студии RT, а также этим занимаются специалисты этого СМИ, также вписывается в картину происходящего. Russia Today специализируется на западной аудитории и знает, как лучше преподнести специфический формат.

Кстати, по непонятным причинам Алексей Навальный не вспомнил программу «Куклы». А создатели этой передачи прибегали к самой жесткой критике правительства и пародировали власть РФ.

В своем материале Навальный врет о том, что НТВ выкупает каждую передачу за 3,4 млн рублей. В качестве доказательств блогер ссылается на анонимный источник и говорит, что эти данные можно раздобыть чуть ли не где угодно. На самом деле эту информацию практически не раздобыть. Для этого требуется решение суда.

Весь доход Маргариты Симоньян белый, чем не может похвастаться Алексей Навальный. Блогера не раз обвиняли в сборе донатов и получении средств от западных кураторов. К тому же, главред RT никогда не позиционировала себя безработной, в отличие от Навального.

Симоньян занимается благотворительностью и тратит на это колоссальные средства. Только за прошлый год на это ушло 120 млн рублей. Что же касается Навального, то он уже давно устроил охоту на главреда RT. Он распространяет о ней фейки, переходит на личности и натравливает на неё юриста ФБК Любовь Соболь.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/571549-navalnyy-obyavil-voynu-simonyan.html