Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2019
- 09:43 Меня заставляют отказаться от «Евровидения», — участница от Украины.
- 08:04 Работа забесплатно: украинский врач показала платёжную ведомость (ФОТО).
- 07:00 Какая зрада: права на песню Украины для «Евровидения» принадлежат России.
- 06:00 «Дебил ты конченый!» Климкин на испанском грозно обратился к Мадуро, но был высмеян.
- 01:30 «Т-34» продолжает сражаться.
- Вчера 22:45 “Донбасс всегда был многонациональным”, – участники фестиваля “Хоровод дружбы”.
- Вчера 22:39 Первый президент Украины возмущён размером своей пенсии.
- Вчера 22:15 Предсказуемо и печально — в Киеве прошло вече националистов (ФОТО, ВИДЕО).
Меня заставляют отказаться от «Евровидения», — участница от Украины
Певица Maruv (Анна Корсун), которая одержала победу в украинском национальном отборе на «Евровидение», жалуется, что на неё оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять «незалежную» на песенном конкурсе.
«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни.
Я одержала честную победу в национальном отборе на „Евровидение-2019“, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий балл от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять», — пишет исполнительница на своей странице в соцсети.
Она добавила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе:
«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе», — заявила Maruv.
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Певица уточнила, что договор НТКУ запрещает ей любую импровизацию на сцене (нарушение приведет к штрафу в размере около 2 млн гривен) и несогласованное общение с журналистами, а также обязывает исполнять любые требования и указания НТКУ.
«Взамен от НТКУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама».
Среди обязанностей НТКУ в договоре указано «давать подсказки касательно правил проведения конкурса» и «с разрешения НТКУ взять 10 человек за свой счет».
«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе „Евровидение-2019“».
Напомним, Maruv должна выступить в первом полуфинале «Евровидения», который состоится 14 мая, с песней Siren Song. Однако Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе, несмотря на победу певицы в национальном отборе, ещё не приняло окончательного решения относительно её участия в «Евровидении».
Финал «Евровидения-2019» пройдет в израильском Тель-Авиве 18 мая.
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Работа забесплатно: украинский врач показала платёжную ведомость (ФОТО)
Немалый резонанс в украинском сегменте Сети получил пост некой Оксаны Паньковик из Днепропетровска. Она разместила в соцсети фото зарплатной «расчётки», возмутившись заработной платой врача-педиатра.
«Максимальный репост! Врачи с такой же зарплатой, выставляйте ваши расчетки! Мне сегодня сказали, что либо я удаляю расчетку, либо увольняюсь и что я не имею права выставлять это в Интернет. Поддержите меня, я хочу жить и работать в своей стране, по своей специальности.
За что идет война 5 лет? Когда нам начнут платить наши обещанные достойные зарплаты? Январь 2019. Днепр. Зарплата семейного врача. Стаж почти 5 лет работы педиатром.
Работа почти забесплатно».
Такой вот драматичный эмоциональный текст написала пани Оксана под снимком своей воистину нищенской зарплаты.
Женщина, вероятно, всерьёз полагает, что тысячи людей в соседнем с Днепропетровском регионе сидят в подвалах по ночам, чтобы она получала высокую зарплату, «как в Европе». Что олигархический переворот проводился в её, Оксаны Паньковик, интересах.
В предыдущей новости «Русская Весна» показывала, как в Днепре (до незаконного переименования — Днепропетровск) озверевшие от нищеты люди берут штурмом магазин секонд-хенд.
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Какая зрада: права на песню Украины для «Евровидения» принадлежат России
Правообладателем победившей на украинском нацотборе песни «Siren Song» является компания звукозаписи Warner Music Russia.
Об этом пользователи соцсетей узнали из данных Apple Music.
«Если всё же решат, что Украину на “Евровидении” должна представить MARUV, то на этом неплохо заработает Россия. И не косвенно, а прямо. Потому что правообладателем песни Maruv „Siren Song“, с которой она хочет ехать в Тель-Авив, является российская компания звукозаписи Warner Music Russia. А это означает, что роялти за использование этой песни будет получать именно этот российский лейбл», — говорится в сообщении украинского движения «Відсіч» (отпор — прим. РВ) на странице в соцсети.
Подчеркивается, что может случиться так, что за деньги украинцев песня получит дополнительную популярность, а «упомянутая компания в стране-агрессорке увеличит свои доходы за использование этой песни».
На это в Facebook обратил внимание так называемый активист Андрей Смолий.
«А это значит, что все роялти от выполнения пойдут, куда? Правильно — в Россию! Итак, Украина профинансирует роялти для российской компании, которая заплатит налоги в казну РФ. А значит, на патроны для российской армии», — добавил он.
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«Дебил ты конченый!» Климкин на испанском грозно обратился к Мадуро, но был высмеян
Украина постоянно становится посмешищем благодаря действиям своих политиков, в воскресенье уже в который раз отличился Павло Климкин, озвучивший «грозное и решительное» требование к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Своё заявление министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал через официальный аккаунт в соцсети «Твиттер» 24 февраля.
«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи», — грозно вторит глава МИД Украины своим хозяевам из Вашингтона.
Пользователи не оценили пафос «великого политика» «великой страны» и грубо высмеяли его, посоветовав для начала разобраться в своём недогосударстве, а лучше просто не совать «свой пятак» в дела независимой Венесуэлы, а то можно и от посла по морде получить.
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«Т-34» продолжает сражаться
Почему на Украине боятся фильма о героях войны с нацистами.
Посольство Украины в Вашингтоне призвало к бойкоту российского фильма «Т-34». Дипломаты заявляют, что они уже обратились в кинотеатры с просьбой отменить прокат ленты. Такой пост украинская дипмиссия опубликовала в Фейсбуке. По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».
Посольство поблагодарило представителей украинской общины в США, которым будто бы «удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах», и призвало «других активистов» присоединиться к этому процессу.
Кроме того, дипломаты опубликовали список из 14 американских кинотеатров, в которых планируется показывать российскую картину. Что служит как бы указанием для экстремистов принять меры, чтобы помешать ее прокату.
Начнем с того, что такое требование Киева — совершенно беспрецедентное. Одна страна требует от другой страны, чтобы в ней не показывали фильм, произведенный в третьей стране! Что это, как не грубейшее вмешательство во внутренние дела США?
Что американцы или канадцы, где тоже развернута такая кампания, сами не в состоянии решить, какие им фильмы смотреть в своих кинотеатрах, а какие нет? Почему им кто-то может в этом что-то навязывать? Ну, запрещают в Киеве к показу на Украине фильмы российского производства, но со своим уставом чего лезть в чужой монастырь?
И после этого украинские власти что-то там говорят о демократии? Да таких запретов не было даже в СССР времен Сталина, которые теперь на «незалежной» называют «самой страшной диктатурой в истории человечества»! Но кто-то из старшего поколения, наверное, помнит, что в Советском Союзе после войны спокойно показывали не только американские, но даже немецкие трофейные фильмы. Долгое время лидером советского проката был, например, немецкий фильм «Девушка моей мечты», снятый в Германии в 1944 году.
Но в любом случае получается, что даже Сталин был куда менее свирепым цензором, чем нынешнее украинское руководство…
Так о чем же фильм «Т-34», который так напугал украинские власти? Картина вышла в прокат 1 января, пользуется успехом, бьет все рекорды по сборам. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум. Действие «Т-34» происходит во время Великой
Отечественной войны. Вчерашний курсант Ивушкин, оказавшись в плену, замышляет дерзкий побег. Он собирает экипаж, и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером, и побеждает их. Таким образом, фильм посвящен героической борьбе с гитлеровскими захватчиками, в которой, кстати сказать, принимали участие и сотни тысяч украинцев, воевавших в рядах Красной армии.
А потому фильм прославляет, в том числе и их подвиг. Что же тогда могло в нем показаться «опасным» киевской цензуре? О какой «агрессии» России идет речь? Быть может, так в Киеве уже называют сегодня ответный удар СССР по гитлеровским захватчикам и освобождение Европы от фашизма?
Причина ясна. Дело в том, что сегодня на Украине в чести совсем другие герои — бандеровцы. Не те, кто воевал с Гитлером, а наоборот, те, кто сражался под знаменами Бандеры против Красной армии. Но есть и еще одна причина, по которой на Украине так ополчились на фильм «Т-34».
Он прославляет героизм и мужество русских людей, которые смогли дать сокрушительный отпор напавшей на нашу страну гитлеровской армаде, в рядах которой воевали не только немцы, но и солдаты, чуть ли, не всей покоренной нацистами Европы.
Той самой, которая сегодня снова вступила в бой с Россией, хотя уже не при помощи танков и пушек, а экономических санкций. А значит, он показывает, что победить, сломить нашу страну никому и никак не удастся. Не удалось вчера, не удастся и сегодня. Вот почему фильм «Т-34» вызывает такую ярость у главарей нынешнего киевского режима, захватившего власть на Украине в результате кровавого переворота.
Именно так прокомментировал ситуацию с попыткой блокировать показ картины сенатор Алексей Пушков.
«Гитлеровцы, — написал он в Твиттере, — тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили. И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней».
Запретить все русское
На Украине сегодня постоянно звучат призывы запретить все так или иначе связанное с Россией или русским языком. В декабре 2018 года советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира», отрицание «российской агрессии», а также за «оскорбление революции достоинства», то есть Евромайдана. По его словам, все это необходимо ради «защиты национальных интересов и украинской государственности».
А в апреле 2016 года президент Украины подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 г. Как сообщается на сайте Верховной рады, под запрет попадают художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи.
В пояснительной записке к документу отмечается, что данная мера будет будто бы способствовать «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».
В конце декабря 2015 г. Минкультуры Украины опубликовало дополненный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению властей, создают угрозу национальной безопасности страны. В него вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и другие. Теперь государственное агентство по вопросам кино должно лишать прокатных лицензий фильмы и телесериалы, в которых принимают участие лица, входящие в этот список.
В 2015 г. украинскими властями был запрещен показ российских фильмов и сериалов, «содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий», вне зависимости от года создания. C июня 2015 г. к показу в стране было запрещено более 430 фильмов и сериалов российского производства.
Только в прошлом году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 139 фильмов и сериалов. Из современных фильмов в этот список попали, в частности, «Легенда № 17» про советского хоккеиста Валерия Харламова, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова и другие.
Поводом для запрета того или иного фильма может служить и участие в нем какого-либо актера или режиссера из «черного списка» Министерства культуры.
Сейчас в списке 146 человек, в том числе Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Из-за того, что в нем числятся Валентина Талызина, Наталья Варлей и Олег Табаков, на Украине нельзя показывать такие культовые советские фильмы, как «Ирония судьбы», «Кавказская пленница» и «Москва слезам не верит». Кроме того, на Украину нельзя ввозить многие изданные в России книги.
Деньги не пахнут?
На этом фоне, как уже писало «Столетие», очень странно выглядит ситуация, когда российские компании продолжают широко вкладывать деньги в производство русскоязычных сериалов в «незалежной». Это прибыльное дело поставлено на поток: «Нюхач», «Капитанша», «Дом с лилиями», «Забудь и вспомни», «Красная королева», «Забытая женщина», «Гречанка» (60 серий!), «Любимая учительница», «Сваты» и т. д. и т. п. Все эти проекты, показанные и до сих пор идущие на нашем ТВ, в том числе и на государственных телеканалах, снимались на Украине.
Речь при этом не идет ни о каком культурном сотрудничестве «двух братских народов», потому что снимаемые мыльные сериалы к культуре никакого отношения не имеют. Речь идет о чудовищной алчности и беспринципности дельцов, об уклонении от уплаты налогов в России, о коррупции и отмывании денег. А на фоне нынешних попыток Киева помешать прокату антифашистского фильма «Т-34» в других странах такое «киносотрудничество» выглядит не просто абсурдно. Речь фактически идет о пособничестве бизнесу беспринципных дельцов в интересах враждебного сегодня России государства. А точнее, о предательстве национальных интересов России.
А в заключение скажем, что попытки Киева через украинскую диаспору в США помешать прокату фильма «Т-34» провалились. Его там продолжают показывать.
Вот что говорит об этом Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний «Киносфера»:
«Мы продолжаем получать приятные отзывы о фильме. Продолжаем показывать фильм в Северной Америке, Европе. Мало того, приходят просьбы от других кинотеатров, с которыми мы раньше не работали, с просьбой предоставить фильм, и мы с радостью предоставляем такую возможность».
А это значит, что наш легендарный танк, на котором в годы Великой Отечественной войны воевали победители нацизма, продолжает сражаться!
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Владимир Малышев
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“Донбасс всегда был многонациональным”, – участники фестиваля “Хоровод дружбы”
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Первый президент Украины возмущён размером своей пенсии
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинским журналистам возмутился размером своей пенсии.
По его мнению, «стыдом для Украины» является отсутствие специальной президентской выплаты.
Политик неожиданно болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, высокая ли пенсия у экс-президента:
— А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь.
Немного остыв, Кравчук пояснил, что дело не в деньгах, а в справедливости.
— Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тыс., — добавил он. – Я взял на руки это государство, и я пока еще жив, а мне не могут назначить содержание даже в 5 грн. Сколько стою — столько дайте!
Первым главой Украины Кравчук, ранее заведовавший отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ, а также бывший член Политбюро ЦК КПУ, стал 5 декабря 1991 года. Спустя три дня в белорусском санатории «Беловежская пуща» он подписал соглашение, положившее конец существованию СССР. Украина стала суверенным государством, а на месте СССР возник Союз Независимых Государств.
На внеочередных президентских выборах 1994 года Кравчук проиграл бывшему гендиректору Южмаша Леониду Кучме, который вслед за ним и возглавил Украину.
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Предсказуемо и печально — в Киеве прошло вече националистов (ФОТО, ВИДЕО)
24 февраля в Киеве прошел митинг националистов, который сами они назвали «Вече достоинства». Митинговали за честные выборы. Выступающие призывали физически противостоять подкупу голосов и противодействовать реализации избирательных схем.
Заодно собравшихся агитировали отдать свой голос за единого кандидата от националистов — Руслана Кошулинского, который сам выступил со сцены.
Организационно митинг напоминал гастроли оппозиции с программой «Украина — вставай» в 2013 году. Тогда тройка оппозиционеров возглавила протестную активность в крупных городах Украины. По факту это были многолюдные стояния с партийными флагами под патриотические песни и длинные выступления лидеров. Сегодняшнее стояние на Майдане Незалежности прошло в том же формате, хотя массовки явно не хватало.
В центре столицы собралось немногим больше 1000 человек.
Националисты участвуют в выборах, не только лишь агитируя за Руслана Кошулинского. Ультраправые, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами, намеревались устроить провокацию на митинге Юлии Тимошенко. В то же время, другая часть ультраправого крыла украинской политики — Национальный Корпус —также заявляет, что будут следить за порядком во время выборов. Нацкорпус, в свою очередь, связывают с Арсеном Аваковым.
Сегодняшнее же вече было собрано для медийной картинки и скоро станет известно, кто кого «переконтролирует» в схватке за президентский «трон».
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