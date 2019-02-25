Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2019

Почему на Украине боятся фильма о героях войны с нацистами.

Посольство Украины в Вашингтоне призвало к бойкоту российского фильма «Т-34». Дипломаты заявляют, что они уже обратились в кинотеатры с просьбой отменить прокат ленты. Такой пост украинская дипмиссия опубликовала в Фейсбуке. По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».

Посольство поблагодарило представителей украинской общины в США, которым будто бы «удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах», и призвало «других активистов» присоединиться к этому процессу.

Кроме того, дипломаты опубликовали список из 14 американских кинотеатров, в которых планируется показывать российскую картину. Что служит как бы указанием для экстремистов принять меры, чтобы помешать ее прокату.

Начнем с того, что такое требование Киева — совершенно беспрецедентное. Одна страна требует от другой страны, чтобы в ней не показывали фильм, произведенный в третьей стране! Что это, как не грубейшее вмешательство во внутренние дела США?

Что американцы или канадцы, где тоже развернута такая кампания, сами не в состоянии решить, какие им фильмы смотреть в своих кинотеатрах, а какие нет? Почему им кто-то может в этом что-то навязывать? Ну, запрещают в Киеве к показу на Украине фильмы российского производства, но со своим уставом чего лезть в чужой монастырь?

И после этого украинские власти что-то там говорят о демократии? Да таких запретов не было даже в СССР времен Сталина, которые теперь на «незалежной» называют «самой страшной диктатурой в истории человечества»! Но кто-то из старшего поколения, наверное, помнит, что в Советском Союзе после войны спокойно показывали не только американские, но даже немецкие трофейные фильмы. Долгое время лидером советского проката был, например, немецкий фильм «Девушка моей мечты», снятый в Германии в 1944 году.

Но в любом случае получается, что даже Сталин был куда менее свирепым цензором, чем нынешнее украинское руководство…

Так о чем же фильм «Т-34», который так напугал украинские власти? Картина вышла в прокат 1 января, пользуется успехом, бьет все рекорды по сборам. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум. Действие «Т-34» происходит во время Великой

Отечественной войны. Вчерашний курсант Ивушкин, оказавшись в плену, замышляет дерзкий побег. Он собирает экипаж, и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером, и побеждает их. Таким образом, фильм посвящен героической борьбе с гитлеровскими захватчиками, в которой, кстати сказать, принимали участие и сотни тысяч украинцев, воевавших в рядах Красной армии.

А потому фильм прославляет, в том числе и их подвиг. Что же тогда могло в нем показаться «опасным» киевской цензуре? О какой «агрессии» России идет речь? Быть может, так в Киеве уже называют сегодня ответный удар СССР по гитлеровским захватчикам и освобождение Европы от фашизма?

Причина ясна. Дело в том, что сегодня на Украине в чести совсем другие герои — бандеровцы. Не те, кто воевал с Гитлером, а наоборот, те, кто сражался под знаменами Бандеры против Красной армии. Но есть и еще одна причина, по которой на Украине так ополчились на фильм «Т-34».

Он прославляет героизм и мужество русских людей, которые смогли дать сокрушительный отпор напавшей на нашу страну гитлеровской армаде, в рядах которой воевали не только немцы, но и солдаты, чуть ли, не всей покоренной нацистами Европы.

Той самой, которая сегодня снова вступила в бой с Россией, хотя уже не при помощи танков и пушек, а экономических санкций. А значит, он показывает, что победить, сломить нашу страну никому и никак не удастся. Не удалось вчера, не удастся и сегодня. Вот почему фильм «Т-34» вызывает такую ярость у главарей нынешнего киевского режима, захватившего власть на Украине в результате кровавого переворота.

Именно так прокомментировал ситуацию с попыткой блокировать показ картины сенатор Алексей Пушков.

«Гитлеровцы, — написал он в Твиттере, — тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили. И эти не остановят ­– ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней».

Запретить все русское

На Украине сегодня постоянно звучат призывы запретить все так или иначе связанное с Россией или русским языком. В декабре 2018 года советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира», отрицание «российской агрессии», а также за «оскорбление революции достоинства», то есть Евромайдана. По его словам, все это необходимо ради «защиты национальных интересов и украинской государственности».

А в апреле 2016 года президент Украины подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 г. Как сообщается на сайте Верховной рады, под запрет попадают художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данная мера будет будто бы способствовать «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

В конце декабря 2015 г. Минкультуры Украины опубликовало дополненный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению властей, создают угрозу национальной безопасности страны. В него вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и другие. Теперь государственное агентство по вопросам кино должно лишать прокатных лицензий фильмы и телесериалы, в которых принимают участие лица, входящие в этот список.

В 2015 г. украинскими властями был запрещен показ российских фильмов и сериалов, «содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий», вне зависимости от года создания. C июня 2015 г. к показу в стране было запрещено более 430 фильмов и сериалов российского производства.

Только в прошлом году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 139 фильмов и сериалов. Из современных фильмов в этот список попали, в частности, «Легенда № 17» про советского хоккеиста Валерия Харламова, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова и другие.

Поводом для запрета того или иного фильма может служить и участие в нем какого-либо актера или режиссера из «черного списка» Министерства культуры.

Сейчас в списке 146 человек, в том числе Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Из-за того, что в нем числятся Валентина Талызина, Наталья Варлей и Олег Табаков, на Украине нельзя показывать такие культовые советские фильмы, как «Ирония судьбы», «Кавказская пленница» и «Москва слезам не верит». Кроме того, на Украину нельзя ввозить многие изданные в России книги.

Деньги не пахнут?

На этом фоне, как уже писало «Столетие», очень странно выглядит ситуация, когда российские компании продолжают широко вкладывать деньги в производство русскоязычных сериалов в «незалежной». Это прибыльное дело поставлено на поток: «Нюхач», «Капитанша», «Дом с лилиями», «Забудь и вспомни», «Красная королева», «Забытая женщина», «Гречанка» (60 серий!), «Любимая учительница», «Сваты» и т. д. и т. п. Все эти проекты, показанные и до сих пор идущие на нашем ТВ, в том числе и на государственных телеканалах, снимались на Украине.

Речь при этом не идет ни о каком культурном сотрудничестве «двух братских народов», потому что снимаемые мыльные сериалы к культуре никакого отношения не имеют. Речь идет о чудовищной алчности и беспринципности дельцов, об уклонении от уплаты налогов в России, о коррупции и отмывании денег. А на фоне нынешних попыток Киева помешать прокату антифашистского фильма «Т-34» в других странах такое «киносотрудничество» выглядит не просто абсурдно. Речь фактически идет о пособничестве бизнесу беспринципных дельцов в интересах враждебного сегодня России государства. А точнее, о предательстве национальных интересов России.

А в заключение скажем, что попытки Киева через украинскую диаспору в США помешать прокату фильма «Т-34» провалились. Его там продолжают показывать.

Вот что говорит об этом Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний «Киносфера»:

«Мы продолжаем получать приятные отзывы о фильме. Продолжаем показывать фильм в Северной Америке, Европе. Мало того, приходят просьбы от других кинотеатров, с которыми мы раньше не работали, с просьбой предоставить фильм, и мы с радостью предоставляем такую возможность».

А это значит, что наш легендарный танк, на котором в годы Великой Отечественной войны воевали победители нацизма, продолжает сражаться!

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Владимир Малышев