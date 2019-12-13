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Два типа Сознания человека. Принцип триады в сути Сознания.

19:54. 13 декабря 2019 129 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

logika

 

Понятия:

Разум - разумеющий ум. Ум, разбирающийся в чем то, понимающий суть. Ум - Аум - первоисточник в буддизме. У-м - в произношении схож с звуком протекания тока в проводах, звука в транформаторах. То есть природа звучания схожа с звучанием течения энергии. В случае с электичеством - протекание электического тока через проводник.

Сознание - Совместное Знание. Тот объем знаний, который человек получает при рождении и росте, как личность, при построении собственного Я. По сути универсальный интерпретатор информации, получаемой через органы чувств человека, в образы, название которых человек получает от сородичей старше, родителей, общества в целом. В детстве нас учат, что черное - это черное, а белое - это белое, указывая на предмет черного или белого цвета, тем самым в сознании формируется связка - предмет - учение интерпетации - осознавание сути предмета и его характеристик. 

Подсознание - область Знаний человека, необходимых для базовой функциональности человека, как живого индивидуума. Включает в себя данные о моторике движений, данные о врожденных и переданных через геном первооснов функционирования тела, таких как - дыхание, сон, питание и т.д. Иными словами набор первичных, базовых инструкций для организма для его существования, и набор инструкций для связи Разума с Сознанием. Инструкция связи Разума и Сознания использует принцип Триады.

Так же подсознание представляет собой в немалой степени "чулан", в который Сознание складывает всю обработанную, но не нужную, по мнению Сознания информацию, в том числе обработанную Разумом, но не нашедшую применения в сознательной жизни. Иными словами тем самым Сознание экономит ресурсы Разума, как бы "выгружая" ненужную на данный момент Сознанию инфомацию на "склад" - в память мозга. Естественно, в силу того, что Сознание человека пока не в состоянии осмыслить и объяснить суть некоторой информации, интерпретировав ее посредством принципа Триады, оно "складирует" информацию в памяти. Отсюда и эффект "дежавю" - когда человек вдруг осознает, что определенное событие когда то уже было. 

Рассудок (логика) - механизм проверки корректной функциональности принципа Триады в связке Разум - Подсознание - Сознание. Фактически же проверка соответствия верной интерпретации информации от Разума к Подсознанию и Сознанию. Когда говорят, что человек "Потерял рассудок" - это означает лишь то, что на подсознательном уровне произошел сбой, и вроде бы корректную информацию от Разума Сознание получает через Подсознание в "искаженном" виде, создавая ошибки распознавания ее, информации, Сознанием. Либо же Подсознанию не с чем связать информацию от Разума в обращении Подсознания к Сознанию за первичными признаками, характеризующими данную информацию.

 

Типы сознаний.

 

Закрытое сознание. Базовое. 

Закрытое сознание человека, которое в своем логическом мышлении основывается лишь на доказанных кем то фактах и догмах, которые сознание принимает "на веру". в данном случае так же используется принцип Триады. Но логических цепочек в данном мышлении минимум, и они часто повторяются, лишь только потому, что в создании Триады логики присутствуют вполне известные всем факты и догмы. 

 

Принцип мышления:

— Разум получает информацию извне.

— Подсознание "переводит" информацию в читаемый для Сознания уровень, при этом же запрашивая у Сознания базовые признаки соответствия информации тому, что знает Сознание. 

— Сознание ищет интерпретацию информации на основе имеющихся у него данных о признаках характеристик сути информации и данных первичного отношения информации к какой либо сфере знаний Сознания.

 

Принцип Триады:

Информация Разума - перевод ее Подсознанием - обработка "перевода" Сознанием. Рассудок "опрашивает" Разум-Подсознание-Сознание на верность логической цепочки и последовательности их процедур обработки и соответствия, и при утвердительном ответе подтверждает "Вывод". 

Для связи информации от Разума с знаниями Сознания используется принцип соответствия признаков входящей информации и признаков, могущих охарактеризовать данную информацию как описание некоего известного Сознанию предмета/факта/данных. Или, иными словами данный тип сознания или точно характеризует известному, или используя схожие признаки приписывает информации Разума всю суть известного Сознанию предмета/факта/данных. 

Закрытое сознание практически не задается вопросом, как работает Подсознание, так как в силу принципа подобности практически всегда может "притянуть за уши" объяснение. Либо же, не найдя общих признаков отнести информацию к "чуши/лжи" и "забросить ее в "чулан" подсознания. Равно так же, закрытое Сознание при "переводе" информации от Разума к Сознанию по умолчанию опирается на принцип "доказанности", то есть "берет в работу" лишь то, что доказано как существующее/существовавшее и присутствующее в Сознании.

Подсознание и Сознание так же связывает признаки информации со знаниями же Сознания. 

Связь: Разум-Позсознание-Сознание, проверяемая Рассудком, в котором Подсознание может брать за ориентир как раз те самые "притянутые за уши" характиристики информации от Разума в виде Выводов Сознания, и благодаря этому "ошибаться" в интерпретации информации, полученной от Разума, выдавая "притянутый за уши" Вывод, имеющий некие схожие признаки, но не полное соответствие, как полностью соответствующий имеющемуся в Сознании описанию сути информации.

Именно поэтому прием с представлением собаки так себя и проявляет. Все осознают, что собака - это собака, но у всех она разная, при этом же видимого нарушения логики у человека не возникает. 

 

Открытое сознание. Расширенное.

 

Открытое сознание человека в своем логическом мышлении основывается не только на доказанных кем то фактах и догмах, но и на новых и уточняющих собственных выводах, основанных на уточнении информации Сознанием и Подсознанием, либо же на проецировании Горизонта Событий, возможного в своем потенциале кроме того, что уже известно Сознанию и передано ему обществом.

 

Принцип мышления:

— Разум получает информацию извне.

— Подсознание "переводит" информацию от Разума в читаемый для Сознания уровень, при этом же запрашивая у Сознания не только базовые признаки соответствия информации тому, что знает Сознание, но и потенциал существования уточненного описания информации от Разума, в силу наличия признаков уточненных интерпретаций, для дополнения и уточнения знаний Сознания, либо для формирования Горизонта Событий, объясняющего некий Феномен, имеющий место в виде информации от Разума, но не имеющий верной интерпретации в Сознании из того, что уже в нем имеется. 

— Сознание не только ищет интерпретацию информации на основе имеющихся у него данных о признаках характеристик сути информации и данных первичного отношения информации к какой либо сфере знаний Сознания, но и рассматривает потенциал существования Феномена, и с помощью логики, основанной на том же принципе Триады пытается связать потенциал Феномена по отношению к текущим знаниям Сознания. Тем самым Открытое Сознание проецирует Горизонт Событий, возможных в своем потенциале кроме того, что уже известно Сознанию и передано ему обществом. 

 

Принцип Триады:

Информация Разума-Подсознание-Сознание, проверяемая Рассудком, в котором Подсознание и Сознание предусматривает существование Феномена, в силу потенциалов существования его интерпретаций, и в силу не доказанности невозможности существования данного Феномена. Рассудок "опрашивает" Разум-Подсознание-Сознание на верность логической цепочки и последовательности их процедур обработки и соответствия, и при утвердительном ответе подтверждает "Вывод".

Феномен, в виде новой информации от Разума - Подсознание, предусматривающее потенциал всего, что не доказано в невозможности своего существования, и берущее у Сознания характеристики потенциалов - Открытое сознание, которое не только интерпретирует факт отношения информации Разума по основным признакам, к уже существующим знаниям Сознания, но и ищущим потенциалы реализации дополненной, уточненной, либо же новой интерпретации новых признаков информации от Разума, но включающей в себя отношение к признакам существующим.

Иными словами "Без отрыва от реальности". При этом Открытое Сознание вполне осознанно может обращаться к "чулану" Подсознания, беря информацию и оттуда для построения Триад потенциалов Горизонта Событий. 

Работа Открытого Сознания весьма энергозатратна для организма, ибо потенциал использования мозга в единицу времени увеличивается в несколько раз. Но в то же время это очень хорошая тренировка для него, позволяющая раскрывать все больший потенциал.

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