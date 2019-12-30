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2020 — год Созревания…

09:48. 30 декабря 2019 201 просмотр 6 коммент. Опубликовал:

bartini1-08

Дорогие мои друзья,  2020 год — судьбоносный момент в истории Земли. Подробное описание энергий и событий я дам чуть позже, а сегодня я хочу поговорить о сути  2020 года.

Да, это год мощных трансформаций, но...

Не ждите, что все вокруг резко поменяется. Все глобальные изменения в этом году будут происходить внутри, на тонких планах.

В 2020 году мы будем свидетелями лишь поверхностных отголосков того великого, что происходит за кулисами театра Жизни.  В датах, подобных 2020 году,  сначала созревает прошлое, а затем, будущие события. То есть, так как мы переходим на другую спираль времени, то наше прошлое тоже становится иным.

Давайте поговорим о смысле числа 2020, чтобы подготовиться к спокойной, медленно и плавно текущей энергии года.

Энергия числа 2020 не поддерживает все, что лишено мудрости и глубины. Поэтому старайтесь наполнить свою жизнь смыслом. Не забывайте, что наши души приходят в этот мир учиться и развиваться.  Все события 2020 года будут ориентированы на созревание — как личности отдельно взятых людей, так и человечества.

В этом году  человечество будет созревать для грядущих свершений. От того, насколько разносторонне мы  созреем, зависит и далекое и близкое будущее человечества.

Суть грядущих событий наступающего десятилетия  зависит не только от качества Созревания в 2020 году, но и от того, как мы поработали над собой в 2018 и в 2019 годах.

Напомню, в 2018 году мы развивали свою мудрость, пусть и не всегда  осознанно. А в 2019 году мы работали над своей осознанностью и духовной силой2020 год взращивает то, что вы посеяли в предыдущих годах.

2020 год подобен беременной женщине, нуждающейся в покое, тишине и правильном ментальном питании. Это значит, что в 2020 году мы должны допускать в свой ум только позитивные мысли, полные радостных надежд и незыблемой веры в собственные исключительные способности.

Одна из главных задач на 2020 год — обеспечить нашей «беременной женщине» (вынашивающей наше будущее) максимально подходящие условия для естественных и благополучных родов, которые произойдут в конце декабря 2020 года.

2020 год — это Мать, всецело поглощённая заботами о будущем ребёнке. Уже известно, кто родится — мальчик, и назовут его Год 2021. Действительно, в 2021 году будет главенствовать властная мужская энергия. Но в 2020 году царствует материнская энергия Созревания.

Энергия Созревания очень миролюбива. Однако она готова уничтожить любого, чьё агрессивное поведение создаст отрицательный энергетический фон для её  малыша.  

Главные принципы числа 2020: видение цели своего пути,  Творческая спокойная деятельность, внутреннее развитие, миротворчество и уверенность в себе.

Правильная линия поведения в 2020 году — несуетливое, постепенное развитие выбранного по жизни направления. Дайте себе созреть во имя будущих грандиозных свершений, уместных для 2021 года. В 2020 году ваши грядущие победы созревают, набираются сил, чтобы однажды заявить о себе.

В 2020 году ведущая роль принадлежит женскому началу — тихому, заботливому, прощающему, чувствительному и любящему. 

И в этом году, используя именно женское начало (всё, связанное с терпением, созреванием и миротворчеством), мы гораздо большего добьёмся, нежели мужскими методами.

Мужское начало, набравшись Духовной силой  в 2019 году, в 2020 году проходит внутреннюю трансформацию из Воина в Творца, который проявится в 2021 году в полную силу.

И главное, что я хочу сказать об энергиях 2020 года:

Энергии гармоничны, благорасположены и высокодуховны, но они нейтральны, и  только вы облекаете их в форму. Именно вы формируете события своей жизни и  события на всей Земле. И от каждого из вас зависит, какого ребенка родит 2020 год.

Источник: http://mygreatsecret.ru/?p=5185

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12958 9248
    Владимир 30 декабря 2019 в 9:58

    Кошак окончательно с катушек съехал?!?!
    Уже каких то мошенников рекламирует.
    Какая то Анна Аверина “специалист по зазеркальным услугам” – http://mygreatsecret.ru/?page_id=348

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    2
    • 6355 2519
      BlackCatВладимир 30 декабря 2019 в 10:05

      Ну, после такого остается лишь задать вопрос – а на кой черт Вы на аву повесили триглав?
      Это Вам недоступно и непонятно.
      Как туземцу новенький iPhone.
      В лучшем случае как зеркальцем пользоваться будет.

      Ответить
      -2
    • 1521 1185
      Sergey64Владимир 30 декабря 2019 в 10:15

      Вмале и не увидите меня и паки вмале и узрите мя!

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      • 6355 2519
        BlackCatSergey64 30 декабря 2019 в 10:18

        У Вас же хватает ума пытаться убедить в проблемах свалки – напрягите мозг и попытайтесь сопоставить астрономию и волновую теорию в свете цикличности изменений. Потренируйте мозг чем то более интересным, нежели чем рефлекторным восприятием мира сквозь призму своего Я.

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        • 6959 6313
          жора шаповBlackCat 30 декабря 2019 в 11:03

          Как всегда , никакой конкретики. Суетитесь, и воздастся вам, типа.

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          1
          • 6355 2519
            BlackCatжора шапов 30 декабря 2019 в 11:16

            Наблюдение астрономов с древности за звездным небом, положением звезд и планет, сопоставляемое с ситуационными событиями на Земле.
            Тысячи лет наблюдений жрецов, а потом ученых.
            Работа с тем, что прямо перед носом, что всегда было тут – понимание природы волновой теории.
            Песнопения и влияние на человека. Организм и психику.
            Те же тысячи лет наблюдений и экспериментов.
            ХХI век доказывает, что волновая теория имеет обоснование, что человек на 70% состоит из воды, что в силу длинны и амплитуды волны имеется разный эффект воздействия на все живое и неживое.
            Наукой выявлен частотный диапазон для нормальной жизнеспособности живых созданий.
            Наукой подтверждены биополя и фактическая энергетика человека и иного живого создания.
            Наукой подтверждено то, что в отличие от библейских верований звезды и солнце не подвешены на небе.
            Наукой подтверждено, что есть эффекты резонанса, взаимного поглощения и затухания волны.
            Наукой практически подтверждено наличие Эфира, как универсальной среды передачи информации. Радио давно слушаем, но до сих пор не осознали.
            И тут человек ХХI века говорит о том, что все это чушь, шарлатанство, и вообще, все, что у него есть и он сам – продукт чуда божественного, сотворенного по щелчку пальцев, при этом не веря в Бога и не осознавая его сути.
            Это есть ничто иное как самоуничтожение СоЗнания и в последующем индивида. Чистка. Естественный отбор Вселенной.
            Земля – что грядка, пришла пора “прополоть” её от сорняков.
            Весь секрет лишь в том, что любая культура на Земле может быть плодородной, или же стать сорняком. Сейчас период, когда наш уголок Вселенной нуждается в “чистой от сорняков грядке”.

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