2020 — год Созревания…
Дорогие мои друзья, 2020 год — судьбоносный момент в истории Земли. Подробное описание энергий и событий я дам чуть позже, а сегодня я хочу поговорить о сути 2020 года.
Да, это год мощных трансформаций, но...
Не ждите, что все вокруг резко поменяется. Все глобальные изменения в этом году будут происходить внутри, на тонких планах.
В 2020 году мы будем свидетелями лишь поверхностных отголосков того великого, что происходит за кулисами театра Жизни. В датах, подобных 2020 году, сначала созревает прошлое, а затем, будущие события. То есть, так как мы переходим на другую спираль времени, то наше прошлое тоже становится иным.
Давайте поговорим о смысле числа 2020, чтобы подготовиться к спокойной, медленно и плавно текущей энергии года.
Энергия числа 2020 не поддерживает все, что лишено мудрости и глубины. Поэтому старайтесь наполнить свою жизнь смыслом. Не забывайте, что наши души приходят в этот мир учиться и развиваться. Все события 2020 года будут ориентированы на созревание — как личности отдельно взятых людей, так и человечества.
В этом году человечество будет созревать для грядущих свершений. От того, насколько разносторонне мы созреем, зависит и далекое и близкое будущее человечества.
Суть грядущих событий наступающего десятилетия зависит не только от качества Созревания в 2020 году, но и от того, как мы поработали над собой в 2018 и в 2019 годах.
Напомню, в 2018 году мы развивали свою мудрость, пусть и не всегда осознанно. А в 2019 году мы работали над своей осознанностью и духовной силой. 2020 год взращивает то, что вы посеяли в предыдущих годах.
2020 год подобен беременной женщине, нуждающейся в покое, тишине и правильном ментальном питании. Это значит, что в 2020 году мы должны допускать в свой ум только позитивные мысли, полные радостных надежд и незыблемой веры в собственные исключительные способности.
Одна из главных задач на 2020 год — обеспечить нашей «беременной женщине» (вынашивающей наше будущее) максимально подходящие условия для естественных и благополучных родов, которые произойдут в конце декабря 2020 года.
2020 год — это Мать, всецело поглощённая заботами о будущем ребёнке. Уже известно, кто родится — мальчик, и назовут его Год 2021. Действительно, в 2021 году будет главенствовать властная мужская энергия. Но в 2020 году царствует материнская энергия Созревания.
Энергия Созревания очень миролюбива. Однако она готова уничтожить любого, чьё агрессивное поведение создаст отрицательный энергетический фон для её малыша.
Главные принципы числа 2020: видение цели своего пути, Творческая спокойная деятельность, внутреннее развитие, миротворчество и уверенность в себе.
Правильная линия поведения в 2020 году — несуетливое, постепенное развитие выбранного по жизни направления. Дайте себе созреть во имя будущих грандиозных свершений, уместных для 2021 года. В 2020 году ваши грядущие победы созревают, набираются сил, чтобы однажды заявить о себе.
В 2020 году ведущая роль принадлежит женскому началу — тихому, заботливому, прощающему, чувствительному и любящему.
И в этом году, используя именно женское начало (всё, связанное с терпением, созреванием и миротворчеством), мы гораздо большего добьёмся, нежели мужскими методами.
Мужское начало, набравшись Духовной силой в 2019 году, в 2020 году проходит внутреннюю трансформацию из Воина в Творца, который проявится в 2021 году в полную силу.
И главное, что я хочу сказать об энергиях 2020 года:
Энергии гармоничны, благорасположены и высокодуховны, но они нейтральны, и только вы облекаете их в форму. Именно вы формируете события своей жизни и события на всей Земле. И от каждого из вас зависит, какого ребенка родит 2020 год.
Источник: http://mygreatsecret.ru/?p=5185
Кошак окончательно с катушек съехал?!?!
Уже каких то мошенников рекламирует.
Какая то Анна Аверина “специалист по зазеркальным услугам” – http://mygreatsecret.ru/?page_id=348
Ну, после такого остается лишь задать вопрос – а на кой черт Вы на аву повесили триглав?
Это Вам недоступно и непонятно.
Как туземцу новенький iPhone.
В лучшем случае как зеркальцем пользоваться будет.
Вмале и не увидите меня и паки вмале и узрите мя!
У Вас же хватает ума пытаться убедить в проблемах свалки – напрягите мозг и попытайтесь сопоставить астрономию и волновую теорию в свете цикличности изменений. Потренируйте мозг чем то более интересным, нежели чем рефлекторным восприятием мира сквозь призму своего Я.
Как всегда , никакой конкретики. Суетитесь, и воздастся вам, типа.
Наблюдение астрономов с древности за звездным небом, положением звезд и планет, сопоставляемое с ситуационными событиями на Земле.
Тысячи лет наблюдений жрецов, а потом ученых.
Работа с тем, что прямо перед носом, что всегда было тут – понимание природы волновой теории.
Песнопения и влияние на человека. Организм и психику.
Те же тысячи лет наблюдений и экспериментов.
ХХI век доказывает, что волновая теория имеет обоснование, что человек на 70% состоит из воды, что в силу длинны и амплитуды волны имеется разный эффект воздействия на все живое и неживое.
Наукой выявлен частотный диапазон для нормальной жизнеспособности живых созданий.
Наукой подтверждены биополя и фактическая энергетика человека и иного живого создания.
Наукой подтверждено то, что в отличие от библейских верований звезды и солнце не подвешены на небе.
Наукой подтверждено, что есть эффекты резонанса, взаимного поглощения и затухания волны.
Наукой практически подтверждено наличие Эфира, как универсальной среды передачи информации. Радио давно слушаем, но до сих пор не осознали.
И тут человек ХХI века говорит о том, что все это чушь, шарлатанство, и вообще, все, что у него есть и он сам – продукт чуда божественного, сотворенного по щелчку пальцев, при этом не веря в Бога и не осознавая его сути.
Это есть ничто иное как самоуничтожение СоЗнания и в последующем индивида. Чистка. Естественный отбор Вселенной.
Земля – что грядка, пришла пора “прополоть” её от сорняков.
Весь секрет лишь в том, что любая культура на Земле может быть плодородной, или же стать сорняком. Сейчас период, когда наш уголок Вселенной нуждается в “чистой от сорняков грядке”.