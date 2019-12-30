2020 — год Созревания…

Дорогие мои друзья, 2020 год — судьбоносный момент в истории Земли. Подробное описание энергий и событий я дам чуть позже, а сегодня я хочу поговорить о сути 2020 года.

Да, это год мощных трансформаций, но...

Не ждите, что все вокруг резко поменяется. Все глобальные изменения в этом году будут происходить внутри, на тонких планах.

В 2020 году мы будем свидетелями лишь поверхностных отголосков того великого, что происходит за кулисами театра Жизни. В датах, подобных 2020 году, сначала созревает прошлое, а затем, будущие события. То есть, так как мы переходим на другую спираль времени, то наше прошлое тоже становится иным.

Давайте поговорим о смысле числа 2020, чтобы подготовиться к спокойной, медленно и плавно текущей энергии года.

Энергия числа 2020 не поддерживает все, что лишено мудрости и глубины. Поэтому старайтесь наполнить свою жизнь смыслом. Не забывайте, что наши души приходят в этот мир учиться и развиваться. Все события 2020 года будут ориентированы на созревание — как личности отдельно взятых людей, так и человечества.

В этом году человечество будет созревать для грядущих свершений. От того, насколько разносторонне мы созреем, зависит и далекое и близкое будущее человечества.

Суть грядущих событий наступающего десятилетия зависит не только от качества Созревания в 2020 году, но и от того, как мы поработали над собой в 2018 и в 2019 годах.

Напомню, в 2018 году мы развивали свою мудрость, пусть и не всегда осознанно. А в 2019 году мы работали над своей осознанностью и духовной силой. 2020 год взращивает то, что вы посеяли в предыдущих годах.

2020 год подобен беременной женщине, нуждающейся в покое, тишине и правильном ментальном питании. Это значит, что в 2020 году мы должны допускать в свой ум только позитивные мысли, полные радостных надежд и незыблемой веры в собственные исключительные способности.

Одна из главных задач на 2020 год — обеспечить нашей «беременной женщине» (вынашивающей наше будущее) максимально подходящие условия для естественных и благополучных родов, которые произойдут в конце декабря 2020 года.

2020 год — это Мать, всецело поглощённая заботами о будущем ребёнке. Уже известно, кто родится — мальчик, и назовут его Год 2021. Действительно, в 2021 году будет главенствовать властная мужская энергия. Но в 2020 году царствует материнская энергия Созревания.

Энергия Созревания очень миролюбива. Однако она готова уничтожить любого, чьё агрессивное поведение создаст отрицательный энергетический фон для её малыша.

Главные принципы числа 2020: видение цели своего пути, Творческая спокойная деятельность, внутреннее развитие, миротворчество и уверенность в себе.

Правильная линия поведения в 2020 году — несуетливое, постепенное развитие выбранного по жизни направления. Дайте себе созреть во имя будущих грандиозных свершений, уместных для 2021 года. В 2020 году ваши грядущие победы созревают, набираются сил, чтобы однажды заявить о себе.

В 2020 году ведущая роль принадлежит женскому началу — тихому, заботливому, прощающему, чувствительному и любящему.

И в этом году, используя именно женское начало (всё, связанное с терпением, созреванием и миротворчеством), мы гораздо большего добьёмся, нежели мужскими методами.

Мужское начало, набравшись Духовной силой в 2019 году, в 2020 году проходит внутреннюю трансформацию из Воина в Творца, который проявится в 2021 году в полную силу.

И главное, что я хочу сказать об энергиях 2020 года:

Энергии гармоничны, благорасположены и высокодуховны, но они нейтральны, и только вы облекаете их в форму. Именно вы формируете события своей жизни и события на всей Земле. И от каждого из вас зависит, какого ребенка родит 2020 год.

Источник: http://mygreatsecret.ru/?p=5185