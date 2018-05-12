9 мая 1945 года — гитлеровский нацизм разгромлен, но священная война с фашизмом продолжается

Такого рода активность говорит об одном — идёт процесс оправдания фашизма как политической практики. Из чего можно сделать вывод, что он не был побеждён 9 мая 1945 года году с ликвидацией гитлеровского режима. А ведь о невозможности победить фашизм одной лишь военной силой предупреждали перед самой войной.

Кроме того в Европе возрастает активность праворадикальных, националистических и неонацистских движений. Растёт неприязнь и вражда по национальному признаку и религиозной принадлежности.

Уже во время Второй мировой войны многие силы в угоду собственной политической конъюнктуре начали пересматривать её итоги. Потом наступило 9 мая 1945 года, но этот процесс продолжился и продолжается и по сей день. Активно продвигаются тезисы о том, что это СССР совместно с Германией развязали Вторую мировую войну, что это СССР хотел захватить всю Европу, но союзники, открыв второй фронт, помешали этому. Интерпретируются факты, пересматриваются события… в некоторых бывших советских республиках возводят в ранг героев предателей, которые когда-то сотрудничали с немецкими войсками.

СИЛОЙ ФАШИЗМ НЕ ПОБЕДИТЬ?

31 октября 1939 года на внеочередном Заседании Верховного совета по проблемам внешней политики Председатель Совета Народных комиссаров и Нарком иностранных дел Молотов обозначил актуальную и на сегодняшний день проблему:

«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймёт, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной».

После этого заявления нас ждало 7 лет войны: сдача Европы гитлеровцам, страшное утро 22 июня 1941 года, героическая защита Брестской крепости и отступление нашей армии, Блокада Ленинграда, Битва за Москву, Сталинградский перелом и Битва на Курской дуге, освобождение Европы и разгром нацистов в их логове, в Берлине.



Затем была Победа 9 мая 1945 года и первое послевоенное лето, омрачённое однако американскими атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Разгромив врага и запретив атрибутику гитлеровского режима, наш народ не сделал главного — не проник в суть фашизма.



А не проникнув в суть — не выработал альтернативной Идеи, привлекательной для всех стран и народов, особенно для тех, кто был и остается под властью фашизма, который нужно изжить раз и навсегда.

О том, что фашизм не уничтожен символично, рассказывает фильм «Белый тигр». Посмотрите ключевой отрывок из него:

Данная тема поднималась также и в «17 мгновениях весны»:

КАК ОБНАЖАЕТСЯ СУТЬ ОБЩЕСТВА В КРИЗИСЫ

Вопрос об угрозе «фашизма» сводят, прежде всего, — к идеям национальной и расовой исключительности и нетерпимости к реальным и мнимым посягательствам на права представителей национальных меньшинств и диаспор, а также к унаследованным от Италии и Германии «фашистским» символике и фразеологии. Слово «фашизм» стало синонимом к словам «нацизм» или «национал-социализм», «тоталитаризм» и ассоциируется с неким «бедствием в обществе».



Таким образом, реальное понимания сути «фашизма» пропало. А без чёткого определения слова фашизма и того реального явления, которое стоит за этим словом, невозможна ни борьба с ним, ни защита общества от него какими-то иными способами.

«Фашизм» — слово, возводимое к латинскому «фасция». Фасция — это пучок прутьев с воткнутым в середину топориком, обвязанный ремнём.



В древнем Риме фасции были знаком императорской власти. Исторически реально в современной истории «фашизм», как общественное явление обрёл известность, распространяясь из Италии. Он родился там на основе протестных эмоций множества «маленьких людей», которые в обществе «свободы» личной инициативы оказались безнадёжно угнетёнными агрессивно-потребительским индивидуализмом больших олигархов, злоупотреблявших властью по своему усмотрению.



Древнеримская фасция была избрана ими как символ единения «маленьких людей» в деле защиты их жизни от угнетения агрессивно-паразитическим индивидуализмом «больших людей» — олигархов буржуазно-индивидуалистического общества.

Проблема заключается в том, что толпо-«элитарный» принцип построения общества изначально обладает сильнейшими внутренними противоречиями, это каждый раз на определённом историческом этапе вызывает бунт и протестное движение «маленьких людей» против злоупотреблений «элитарной» олигархии — в случае прихода вождей протестного движения к государственной власти — как правило неизбежно приводит к созданию ими новой олигархии с вовлечением в неё представителей прежних правящих кланов. Благонамеренная толпа из-за невежества и непонимания поддерживает новую олигархическую «элиту», веря в улучшение собственной жизни.



Ценность отдельного человека, который не входит в узкую группу важных специалистов, в таком обществе ничтожна, и его жизнь без колебаний приносится в жертву чему угодно — государственному устройству, деньгам, производственному процессу, любой войне по любому поводу…

Самое сильное обострение противоречий «больших» и «маленьких людей» в такой социокультурной среде возникает в моменты неизбежных экономических кризисов. Денежно-кредитная система капитализма устроена таким образом, что вернуть все долги, накопленные в ней, невозможно.



Долгов всегда несоизмеримо больше, чем платёжных средств, способных покрыть все взятые на себя заемщиками обязательства и встречные взаимные требования. Денежно-кредитная эмиссия может расти по экспоненте, а вот производительность труда, добыча энергии и ресурсов — никогда.

Это приводит к неизбежному появлению в экономике финансовых пузырей и циклов перепроизводства. Перепроизводство касается не только товаров и услуг, но и рабочих мест. А как следствие, это приводит к слепому увеличению народонаселения без учёта того, что возможности пространственной ниши среды обитания на текущем технологическом укладе остаются прежними.

Когда экономика достигает предела эффективности на существующем технологическом уровне, начинается конкуренция и ожесточённая борьба за рабочие места, энергию, ресурсы и инновации, которые способны повысить производительность и энергоэффективность…



Происходит неизбежное сжатие пузыря, обнажается вся архитектура толпо-«элитарной» пирамиды общественного устройства, и «подошва» пирамиды принимает на себя самый депрессивный, тяжёлый и сокрушительный удар.

С началом кризисных явлений и неизбежностью падения уровня жизни, олигархические «элиты» стараются упредительно канализировать социальный протест вовне, против «чужих». Из уст представителей правящего режима всё чаще начинают звучать слова о «патриотизме», под которыми, как правило, подразумевается нехитрая мысль:

«А давайте все теперь дружно сплотимся и вместе защитим и приумножим всё то, что мы у вас недавно «честно» заработали…»

А так как в условиях углубления кооперации многих стран экономические циклы синхронизируются, то «элиты» сразу нескольких капиталистических государств одновременно сталкиваются с проблемой лишних для текущего экономического уклада людей.



И при нежелании менять экономическую систему общества и его устройство в целом, крупные военные конфликты становятся самым очевидным и предсказуемым «выходом». Задача остаётся лишь плавно перевести своих ранее мирных граждан на рельсы всеобщей экспансивной мобилизации.



И вот уже вдалеке, мы начинаем всё отчётливее различать дробь военных барабанов, объявляющих о скором сборе на войну. Так было раньше, но и сегодня народы планеты пытаются стравить друг с другом.

Таково свойство толпо-«элитарной» системы общества.

Именно поэтому:

Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-«элитарном» обществе.

Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая:



представляет неправедность как якобы истинную «праведность», и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;



под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.



Уже как следствие такого положения дел, фашизм может проявить себя пугающими и бросающимися в глаза действиями (символикой; идеологиией, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п.).



Однако возможен приход и фашизма по умолчанию, что может занять больше времени в ходе исторического процесса, но достоинством будет то, что такие формы «фашизма по умолчанию» будут воспроизводиться и поддерживаться в автоматическом режиме (тысячи лет просуществовала система Вед в Индии — 4 варны, чёткое разграничение обязанностей и повинностей, небольшая группа авторитетов-брахманов на вершине, кшатрии в армии, шудры и «неприкасаемые» — говорящие орудия).

ПОЧЕМУ ФАШИЗМ ВОЗМОЖЕН

Наша задача сегодня сделать так, чтобы фашизм не давал ростки в будущем, не самовоспроизводился. Учёные из университета Лидс сделали необычное открытие, которое показывает, что толпа слепо следует за одним или двумя лидерами, даже не задумываясь, кто они и куда их ведут.



Они провели серию экспериментов: добровольцев попросили бродить по большому залу, не разговаривая друг с другом. Среди участников выбирали несколько человек, которым давались более чёткие инструкции, какого маршрута следует придерживаться.

Опубликованный отчёт продемонстрировал, что задать направление группе людей численностью не менее 200 человек может «информированное меньшинство», составляющее всего лишь 5%. Оставшееся «стадо» бессознательно следует за лидерами. Почитайте статью на эту тему на английском языке и посмотрите видео. [ 1 ]

В этом наблюдаются чёткие параллели с поведением групп животных, утверждают исследователи. Действительно, такое поведение людей характерно не только для психологического эксперимента, проводимого в зале, но и для реальной жизни. Это даёт основание к тому, чтобы признать правоту В.Г. Белинского написавшего:

«Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету».

Наиболее яркий пример этому явлению показан в фильме «Триумф воли» Лени Рифеншталь (посвящён съезду нацистской партии в Нюрнберге в сентябре 1934 года). Для согласных с толпо-элитарной моделью название оправдано. Однако, он легко отражает и все пороки немецкого нацизма и скрывающейся за ним системы фашизма, если только назвать его — «Триумф безволия».

Если мы посмотрим открытыми глазами на современное общество, то придётся к сожалению заметить, что подавляющее большинство людей на самом деле не желают брать ответственность за будущее в свои руки. Они доверяют некой «элите» и потом жалуются, если их не устраивает, как ими правят. Как следствие, они ждут новую «элиту», которая должна прийти на смену старой и «всё сделать правильно».

Самостоятельно думать, познавать новое и творчески развиваться им либо кажется невозможным, либо бессмысленным. Это открывает вождям и их «хозяевам» возможность злоупотреблять доверием толпы и формировать фашистскую систему, а через неё — достигать своекорыстных целей.

Фашизм — как концепция управления обществом — возможен только при наличии толпо-«элитарного» характера общественного устройства! Но других-то общественных устройств на Земле сегодняшней нет, а посему любое общество в опасности:

«Люди! Я любил Вас! Будьте бдительны!» (Ю. Фучик)

Для успешной и устойчивой борьбы с фашизмом необходимо понять и само явление толпо-«элитаризма», и объективные причины его становления.

Фашизм не может существовать вне толпо-«элитарного» общества.

Немного о корнях толпо-«элитаризма»

История нынешней культуры — прежде всего история общественного объединения труда, вызвавшего и классовое расслоение общества. Труд управленческий и труд непосредственно производительный в сферах материального и духовного производства качественно разнородны.

Личностный фактор проявляется как талант и в сфере материального производства, и в сфере духовного производства, и в сфере управления.



Всякий талант уникален. Но индивидуальный производительный труд редко когда оказывается трудом общественного в целом уровня значимости. Его уникальность может обрести такую значимость в глазах общества в весьма отдалённое от жизни труженика время.

Управленческий труд в общественном объединении труда неизбежно, начиная с какого-то уровня в иерархии социальной организации, оказывается трудом в целом общественного уровня значимости уже в период осуществления человеком управленческой деятельности, поскольку он определяет жизненные обстоятельства для множества людей.

Так всё общество оказывается в зависимости от довольно узкого круга управленцев общественного в целом (государственного) уровня значимости. При этом зависимость одних может порождать безответственность других. Управленческая деятельность такого уровня, кроме таланта, требует опоры на многие знания из самых различных областей теории и практики, накопленные не одним поколением.

Общественное объединение труда (фактор социальной организации), инстинкт самосохранения и родительские инстинкты (факторы биологические) в условиях низкого уровня производительности общественного труда при смене поколений породили классовое расслоение общества.

На ранних стадиях развития общества низкий уровень производительности общественного труда не позволяет обеспечить реально одинаковую доступность всего накопленного обществом Знания выходцам из всех семей и кланов общества.



Общественная необходимость сохранения носителей Знания вела к тому, что управленческая деятельность в этот период обеспечивала более высокий уровень личной безопасности и меньшие затраты физических сил, чем непосредственно производительная.



Эти обстоятельства, преломившись через лень и общеживотные инстинкты родительской «любви» и самосохранения, со сменой поколений привели к формированию «элиты», обладающей монополией на доступ к Знанию, из среды которой из поколения в поколение черпаются управленцы общественного в целом уровня значимости.



Классовое расслоение общества сопровождалось выделением управленческих структур — государственного аппарата, кадровой базой которой стала «элита». То, что не принадлежит к «элите», в её глазах является быдлом, чернью, толпой.

Это даёт возможность назвать такую социальную систему толпо-«элитарной». Кавычки в последнем слове отмечают отсебятину, прежде всего, «элиты» в проведении

«границы» между собой и «чернью». Осознание своей принадлежности к «элите» либо к «черни» всегда ложно.

Признание обществом допустимости вседозволенности, лежащей в основе толпо-«элитаризма», — болезнь духа, болезнь мировосприятия и мировоззрения. Она не позволяет людям освоить генетически обусловленный потенциал развития, прежде всего интеллектуальный, поскольку слишком многое признаётся «не их ума делом», или стремлением «влезть со свиным рылом в калашный ряд» и т.п.

Это — главная опасность, которую представляет для человечества господство толпо-«элитаризма», так как потенциал человечества — ведущий фактор планетарной локализации в глобальном эволюционном процессе биосферы, объемлющем глобальный исторический процесс, в котором интеллект человека — ведущий фактор развития культуры.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ФАШИЗМА

Толпо-«элитарное» общество не сможет образоваться, когда человек начнёт учиться мыслить самостоятельно и развиваться по-Человечески.

Таким образом, мы встаём перед вопросом:



в чём именно выражается состоятельность особи вида «Человек разумный» в качестве Человека?



какое именно воспитание гарантирует превращение младенца в состоявшегося человека в процессе взросления?



Ответ на этот вопрос можно получить, посмотрев на процесс взросления человека — его ступенчатый перехода из младенчества через детство во взрослость:

Так, практически всё поведение новорождённого младенца подчинено врождёнными инстинктами и рефлексами.

Потом, немного подросший ребёнок начинает подражательно перенимать у взрослых всё без какого-либо осмысления и каких-либо нравственных оценок того, что он перенимает; он начинает строить своё поведение в жизни на основе того, что смог перенять.

Далее ребёнок (если он к этому времени не раздавлен психологически обстоятельствами и авторитетом старших) вступает в период, когда в его поведении доминирует освоение его личностного творческого потенциала, которое находит своё выражение в отрицании культуры взрослых, в поисках самовыражения, отказаться от каких-то требований и норм культуры, которым следуют взрослые, заменив их нормами поведения, выработанными своим разумением.



И это носит достаточно часто безоглядный характер, что соответствует демоническому принципу «что хочу — то и ворочу». Так во всяком обществе складывается «протестная» по отношению к обществу взрослых субкультура подростков и молодёжи, но таких тоже легко «вписать» в систему, а, если они не особо вписываются, то сделать их пушечным мясом очередной революции и будущей «элитой», которая уж точно «сделает всё правильно».

И только после того, как ребёнок замечает, что он один не может подменить своею персоной всё человечество, что его личностно-автономные возможности ограничены, он должен обратить внимание и понять, что они должны быть в ладу с неограниченным, он, если задумывается о религиозной и философской проблематике в жизни — начинает продвигаться от более или менее интенсивных и ярких проявлений подросткового демонизма к необратимо человечному устройству его психики, когда главным оценщиком поведения и главным советчиком человеку становится его Совесть.

Но в толпо-«элитарном» обществе далеко не все в своём личностном психическом развитии успевают пройти все четыре названные этапа до наступления телесной взрослости или на протяжении всей их жизни, поскольку порочная культура толпо-«элитаризма» извращает и задерживает личностное развитие.



Таким образом культура толпо-«элитаризма» воспроизводит саму себя и поддерживает этим толпо-«элитаризм» на протяжении исторически продолжительного времени.

Культура — совокупность информации и алгоритмики, передаваемых в обществе от поколения к поколению в готовом к употреблению виде помимо генетического механизма биологического вида. Личностная культура — та доля культуры общества, которую освоил индивид, и его собственные наработки.

Освободиться от «диктатуры» культуры над совестью — значит обрести свободу, свободу действовать по-совести всегда и везде.

Положа руку на сердце, ответьте себе:

«Всегда ли вы можете поступать так, как о том сигнализирует вам ваша совесть или её голос заглушают ваши инстинкты, впитанные стереотипы, общепринятые неправедные нормы и воспитанный изощрённым ум, не говоря уже о тех случаях, когда вы одержимы эмоциями, страстями?»

Всё это означает: борьба с фашизмом — это по сути реализация альтернативного толпо-«элитарному» принципу существования общества, в котором процесс взросления новорождённых будет необратимо проходить все этапы развития личности до носителя человечного устройства психики.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Преодоление фашизма на основе толпо-«элитаризма» — это создание «человечной культуры», которая будет помогать каждому раскрыть и реализовать его человеческий потенциал, в котором созидание и творчество — свободный дар обществу, а попытки влезть на чужой горб, узурпация власти и самодовольное чванство будут омерзительны для каждого и потому станут просто невозможны.

Вне зависимости от того, осознаётся этот факт либо же нет, но всякая культура объективно несёт в себе направленность на достижение вполне определённых целей, иными словами — определённых результатов развития общества на её основе, а равно и под её властью. Именно культура формирует определённые стереотипы поведения и отношения к явлениям внутреннего и внешнего мира человека.

Но всё-же культура — результат, в который вносит тот или иной вклад каждый член общества. Поэтому надо заботиться о том, чтобы не вливать свою «ложку «дёгтя» в бочку общего всем «мёда».

Для этого на первом этапе станет необходимо разорвать порочное «кольцо» (замкнутый порочный круг) самовоспроизводства толпо-«элитаризма» и его поддерживающей культуры, поскольку нынешняя культура и её институт образования, в частности, не способствуют личностному развитию каждого.



Поэтому инициатива думающих, неравнодушных людей, которые занимаются самообразованием и делают первые шаги к тому, чтобы культура в результате целенаправленной её модификации стала работать на воплощение в жизнь интересов большинства трудового народа (даже, если оно не до конца понимает их) и главного из них — состояться в качестве Человека с большой буквы.



То есть борьба с фашизмом — это борьба каждого с фашистской культурой внутри него самого.

И мы тут не открываем ничего нового:

«С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него (Лк. 16:16). Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:20-21)». «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними (Коран сура 13(90):12)» «Когда б в покорности незнанья

Нас жить создатель осудил,

Неисполнимые желанья

Он в нашу душу б не вложил,

Он не позволил бы стремиться

К тому, что не должно свершиться,

Он не позволил бы искать

В себе и в мире совершенства,

Когда б нам полного блаженства

Не должно вечно было знать.

Но чувство есть у нас святое,

Надежда, бог грядущих дней, —

Она в душе, где всё земное,

Живет наперекор страстей;

Она залог, что есть поныне

На небе иль в другой пустыне

Такое место, где любовь

Предстанет нам, как ангел нежный,

И где тоски её мятежной

Душа узнать не может вновь»

(М.Ю. Лермонтов). «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…» — Антон Чехов, из письма А.С.Суворину от 7 января 1889 г.

Таким образом, последующие поколения уже смогут получить больше шансов пройти все четыре ступени развития в естественном процессе взросления, т.к. они уже не будут беспощадно отданы на растерзание господствующей культуре, а будут чувствовать, что есть альтернатива и что они не одни и не одиноки. На протяжении нескольких поколений, таким образом, образуется лавинообразное преобразование культуры, а, как следствие, и искоренение толпо-элитаризма.

Если говорить о праведных тенденциях общественного развития, то они направлены на то, чтобы все люди к началу юности выходили на уровень свободы диалектического постижения истины путём постановки определённых вопросов и нахождения ответов на каждый из них. На это должна быть направлена и политика государства и прежде всего — в сфере образования и воспитания подрастающих поколений.

Общество людей без стыда и совести не может быть ни демократическим, ни суверенным. Оно обречено быть не хозяином самому себе, а заложником обстоятельств, возникающих не по его воле, а по воле его хозяев.

Как выглядит альтернатива?

Каким будет это будущее, где не будет войн, где все будут свободно трудиться на благо общества и где не будет возможным злоупотребить своим социальным статусом? Дорога в светлое будущее будет достаточно тяжёлая и к этому надо быть готовым.

На личном уровне



становление необратимо устойчивого человечного устройства психики к периоду полового созревания;



освоение диалектического метода познания и творчества (Диалектика, Диалектичность Мира, Диалектическое Единство) — основа развития;



интерес к творчеству (осознанное раскрытие творческого потенциала личностью на протяжение всей жизни). В ранней юности человек должен чувствовать, в какие области он хочет и будет вносить свой первый и будущие вклады во всеобщее благо (освоение общественно важных ремёсел и приобретение навыков не по приданию, а по свободной воле);



предвидение и понимание далёких последствий всех своих поступков и действий и принятие ответственности за их результаты;



определённая диалектическая культура мышления позволит познавать природу Человека и «механизмы управления» не только своей жизнью, но в совместном труде — слаженной жизнью целых социальных систем;



понимание вложенности процессов во Вселенной и осознанное соучастие в управлении ими;



поиск и выполнение своего предназначение на Земле.



На уровне общества:



у каждого будет свободное время для творческого развития, т.к. отпадут многие «рабочие места», не приносящие реальную пользу (т.е. труд всех членов общества приносит благо);



человечество объединяется для решения глобальных проблем (экология, бедность, голод, образование и.т.д.), например, в советы по отраслями и созидает новую и новую культуру (глобальные проблемы решаются вне цивилизационных амбиций);



новые способы социально-экономической организации государственности;



каждому обеспечивается демографически-обусловленный спектр потребностей по умолчанию;



отсутствие расовой и религиозной неприязни;



заканчивается гонка вооружений и потребления;



отсутствие конфликтов и войн (в связи с отсутствием «элит» с корыстными целями);



общество пронизано сетями, облегчающими коммуникацию между всеми жителями планеты;



понимание термина патриотизм:



«Некоторые люди не заботятся ни о Славе, ни о бедствиях Отечества, его историю знают только со времени кн. Потёмкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке» (Пушкин, «Отрывки из писем, мысли и замечания», 1949, т. 11, с. 56). [ 2 ]



«Любовь к Отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою Родину значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае патриотизм будет китаизмом, который любит своё только за то, что оно свое, и ненавидит всё чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразием и уродством» (В.Белинский, 1874, «Стихотворения М. Лермонтова»). [ 3 ]



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Более подробно о том, какие этапы нас ждут на пути преображения человечества, скоро будет опубликована статья-прогноз будущего до 2088 года.

МАТЕРИАЛЫ:

[ 1 ] Sheep in human clothing — scientists reveal our flock mentality

http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing__scientists_reveal_our_flock_mentality

[ 2 ] Пушкин, «Отрывки из писем, мысли и замечания», 1949, т. 11, с. 56 http://rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/01criticism/0124_30/0915.htm

[ 3 ] В.Белинский, 1874, «Стихотворения М. Лермонтова» http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0780.shtml





ИАЦ

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