Работы И. В. Мичурина могут служить образцом единства теории и практики: в процессе разрешения конкретных практических задач по выведению новых сортов он разрабатывал глубочайшие вопросы биологической теории и, в свою очередь, расширял этим возможности удовлетворения запросов практики.

И. В. Мичурин, владея научным мировоззрением — диалектическим материализмом, — сознательно применял его в разработке вопросов биологии. Выдающиеся как в практическом, так и в теоретическом отношении успехи Мичурина во многом были обусловлены правильным методологическим подходом к изучению биологических явлений. В мичуринском учении мы находим чрезвычайное богатство научных открытий, установивших объективные особенности развития органической природы и обусловивших возможность их практического применения в целях воздействия на формирование растительных организмов.



В этой связи мы хотели бы напомнить о работах И. В. Мичурина по выведению высококачественного сорта груши с плодами зимнего созревания для нашей средней полосы. Старинные, давно нашедшие широкое распространение в средней полосе России сорта груши (Тонковетка, Бессемянка и другие) имеют плоды летнего созревания, непригодные к длительному хранению, по вкусовым свойствам далеко уступают лучшим южным сортам.



Среди этих сортов не было ни одного, плоды которого достигали бы потребительской зрелости зимою в лежке. Это ограничивало период потребления плодов груши в более северных местностях небольшим отрезком времени. И. В. Мичурин поставил перед собой задачу создать для средней полосы зимний сорт груши с плодами, приближающимися по качеству к лучшим южным сортам.

Эту задачу И. В. Мичурин вначале пытался разрешить путем скрещивания сортов средней полосы с южными. Но достигнуть таким путем желаемого результата не удавалось: гибриды хотя и давали плоды с более высокими вкусовыми качествами, но у них доминировали свойственные нашим северным сортам мелкоплодность и летнее созревание плодов.

Положительный результат был получен тогда, когда в качестве производителей для гибридизации были взяты, с одной стороны, груша Рояль, сорт южноевропейского происхождения, с другой стороны, восточноазиатский вид груши — уссурийская, — дико произрастающий в Маньчжурии, Корее и у нас на Дальнем Востоке.



Предназначенное для скрещивания материнское дерево последнего вида было получено И. В. Мичуриным путем посева семян, присланных из Северной Маньчжурии. В результате искусственного скрещивания уссурийской груши с сортом Рояль и последующего воспитания полученных гибридных сеянцев в условиях Мичуринска (тогда Козлова) И. В. Мичуриным был выведен новый сорт — Бере зимняя.



Созданием этого сорта И. В. Мичурин сделал крупный шаг в продвижении к северу культуры высококачественных сортов груши с плодами зимнего созревания.

При этом И. В. Мичурин не ограничился простой констатацией того факта, что скрещивания местных сортов груши с южными не привели к намеченной цели, тогда как при гибридизации южноевропейского сорта с уссурийской грушей был получен положительный результат. На основании установленных фактов И. В. Мичуриным были сделаны чрезвычайно важные теоретические выводы.

И. В. Мичурин пришел к выводу, что доминируют у гибридов те признаки и свойства, развитию которых благоприятствуют окружающие условия. Благоприятными же для развития тех или иных признаков и свойств являются условия среды, в которых исторически, на протяжении ряда предшествующих поколений, складывались эти признаки и свойства организма.



Отсюда становится вполне понятным, что если воспитание гибридов, полученных при скрещивании сортов средней полосы с южными, производится в обычных условиях средней полосы, то признаки и свойства местных сортов находят более благоприятные условия для своего развития и нередко полностью или в значительной степени подавляют развитие других признаков и свойств, унаследованных от южного производителя.



Отсюда логически вытекает очень важный для селекционной практики вывод, что человек, создавая соответствующие условия внешней среды при воспитании гибридов, может управлять доминированием.

Мы видим здесь методологически правильный, исторический подход к биологическим явлениям.

В настоящее время мы еще не умеем управлять доминированием многих признаков и свойств, так как пока еще не всегда знаем, какие конкретно условия необходимы для их развития. Но мичуринская теория открывает нам путь ко все более и более полному управлению процессом формирования признаков и свойств полученного от скрещивания гибридного организма.

Если взятые для скрещивания родительские формы происходят из местностей, географически далеких друг от друга и от места скрещивания, причем все три указанные местности (родина материнского производителя, родина отцовского производителя и место скрещивания и последующего воспитания гибридов) резко отличаются друг от друга по своим климатическим и почвенным условиям, то при воспитании полученных от скрещивания гибридных сеянцев не оказывается условий, способствующих исключительному доминированию свойств какого-либо одного из производителей.



В таких случаях селекционер располагает гораздо большими возможностями в смысле создания желательных свойств у гибридов путем их соответствующего воспитания. Так и было при выведении И. В. Мичуриным сорта груши Бере зимняя. В процессе работы над созданием этого сорта И. В. Мичурин пришел к своему замечательному принципу подбора для скрещивания родительских пар, далеких друг от друга по месту происхождения и по условиям их родины.

С таким глубоко продуманным, основанным на учете процесса исторического развития родительских форм подбором пар для скрещивания у И. В. Мичурина неразрывно сочеталось последующее воспитание гибридов в условиях, способствующих формированию желательных признаков и свойств.

В процессе практической селекционной работы сложилось и было проверено селекционной практикой мичуринское учение о вегетативной гибридизации, то есть о гибридизации путем прививки. Известный мичуринский сорт яблони Ренет бергамотный представляет собою продукт вегетативной гибридизации яблони с грушей. На вегетативной гибридизации основан разработанный И. В. Мичуриным метод ментора. Этот метод был применен И. В. Мичуриным при выведении сортов яблонь Бельфлер-китайка, Кандиль-китайка, а также некоторых других сортов плодовых растений.

Установленные И. В. Мичуриным и мичуринцами факты вегетативной гибридизации блестяще показали полную несостоятельность, несоответствие действительности, надуманность вейсманистско-морганистского учения об особом веществе наследственности, находящемся якобы в ядре клетки.



Ведь при вегетативной гибридизации клетки подвоя и привоя не сливаются, содержимое их клеточных ядер не соединяется, и, тем не менее, получаются гибриды, аналогичные половым гибридам, возникающим в результате скрещивания. Если при половой гибридизации новый организм возникает в результате слияния и происходящей при этом взаимной ассимиляции половых клеток, то при вегетативной гибридизации возникновение нового, отличного от исходных форм организма обусловлено ассимиляцией веществ, поступающих из одного прививочного компонента в другой.

Таким образом, с одной стороны, установленные И. В. Мичуриным факты вегетативной гибридизации имеют огромное теоретическое значение. С другой стороны, проверенное практикой мичуринское учение о вегетативной гибридизации дает в руки селекционеров мощное оружие переделки природы растений, в результате применения которого уже получены крупные достижения в работах не только с плодовыми, но и с другими культурами.

Разобранные примеры опровергают утверждение менделистов-морганистов о том, что якобы И. В. Мичурин был эмпириком, чистым практиком, которого будто бы совершенно не интересовали вопросы теории.



Достаточно внимательно, без предвзятого мнения ознакомиться с трудами И. В. Мичурина, чтобы понять полное несоответствие такого утверждения действительности. И. В. Мичурин прекрасно владел ценной способностью соединения теории и практики и глубоко понимал значение этого в научной работе.

В обращении к молодежи И. В. Мичурин указывал на необходимость постоянно связывать теорию с настойчивой практической работой, проверять все написанное упорным трудом и диалектическим мышлением.

Мичуринское учение о взаимодействии организма и среды

Диалектический материализм учит нас рассматривать предметы и явления не как постоянные и неизменные, а как изменяющиеся и развивающиеся, не как изолированные и независимые друг от друга, а как находящиеся в связи и во взаимодействии друг с другом.

Труды И. В. Мичурина ярко свидетельствуют о применении им этих важнейших принципов научного исследования, что особенно проявляется в обязательном рассмотрении им растительных форм в неразрывной связи с внешней средой.

Рассмотрение организма и среды в их связи и взаимодействии представляет собою одну из главных черт мичуринского подхода к изучению жизненных явлений.



Влиянию окружающей среды на организм И. В. Мичурин придавал огромное значение. Отправляясь от наследственной природы организма, он, однако, рассматривал ее не как нечто постоянное и неизменное, независимое от окружающих условий. Наследственная природа, по Мичурину, претерпевает изменения, формируется вместе с развитием и формированием всего организма под влиянием условий окружающей среды.



Поэтому селекционные сеянцы, полученные от искусственного скрещивания, И. В. Мичурин не просто выращивал, а воспитывал, создавая условия, благоприятные для формирования их ценных качеств. Разработанное И. В. Мичуриным учение о направленном воспитании гибридных сеянцев имеет огромное значение для селекционеров.

Выше уже был отмечен чрезвычайно важный для селекционной практики вывод И. В. Мичурина о возможности управления доминированием. Чтобы избежать преобладания нежелательных особенностей южных производителей (то есть их невыносливости по отношению к условиям более северного климата) у гибридов, полученных от скрещивания морозостойких форм плодовых растений с нежными южными сортами, И. В. Мичурин решил воспитывать такие гибриды в более суровых условиях, не давать им избыточного питания в первые годы жизни.



В связи с этим И. В. Мичурин не остановился в 1899—1900 годах перед стоившим ему огромного труда при его тогдашних скудных средствах переносом опытного участка на новое место, с более бедной почвой (где в настоящее время находится основной питомник Центральной генетической плодово-ягодной лаборатории и домик-музей его имени).

Учение И. В. Мичурина о направленном воспитании сеянцев прочно вошло в биологическую науку и нашло в ней свое дальнейшее развитие. На этой основе в опытах Т. Д. Лысенко осуществлены работы по переделке природы растений.

Организм яровой пшеницы исторически приспособился к прохождению начала своего развития при относительно высоких весенних температурах.



Высевая яровую пшеницу осенью, позднее обычного срока посева озимых в данном районе, с таким расчетом, чтобы семена до наступления морозов успели только прорасти, но не дали всходов, мы заставляем ее включить в свое развитие необычные для нее условия существования. Это приводит к расшатыванию наследственности, делает растения пластичными, восприимчивыми к измененным внешним условиям. Собранные с таких растений семена высеваются снова осенью, но несколько раньше, чем в первом году.



Ассимилируя осенние условия, растения изменяются в сторону озимости. Таким путем можно создать новые озимые сорта растений, обладающие высокой морозостойкостью.

Мичуринское учение дифференцированно подходит к оценке условий внешней среды. Различные факторы, входящие в состав окружающей среды, нельзя рассматривать как равнозначные для организма. Организм находится в неразрывном единстве с комплексом факторов, составляющих условия его жизни, в том числе и с такими, которые оказывают на него влияние, но не требуются для нормального течения жизненных процессов.



Однако и эти факторы должны быть учтены, а если нужно, и использованы в интересах практики.

Например, в декоративном садоводстве представляют ценность некоторые формы растений, которые по существу являются уродливыми, маложизненными в естественных условиях. Сюда принадлежат карликовые, махровые, пестролистые растения и т. п. При выведении таких сортов могут с успехом применяться рентгеновские лучи и другие сильно воздействующие средства.

Применение ядовитых веществ, убивающих сорняки и не приносящих вреда культурному растению, дает возможность пpoизводить прополку с гораздо меньшей затратой труда, чем при обычной, ручной полке.

Обязательным условием успеха в использовании всех факторов среды является мичуринский, научный, биологический подход к организму. Вейсманисты-морганисты, рассматривая организм изолированно от условий его жизни, не смогли достигнуть действительного понимания биологических закономерностей.

Согласно учению Вейсмана, в организме существует особое вещество наследственности— зародышевая плазма (находящаяся в ядре клетки),— независимое от тех внешних условий, в которых протекает формирование организма. Это вещество наследственности обособлено от других частей организма и не изменяется, не развивается вместе со всем организмом.



Зародышевая плазма и другие части и элементы организма, по представлениям вейсманистов, лишь сосуществуют вместе без взаимодействия; зародышевая плазма, правда, оказывает влияние на свойства организма, но сама остается недоступной влияниям со стороны остальных частей организма.



Мифические единицы наследственности, из которых состоит это выдуманное вещество, согласно представлениям сторонников вейсманизма, сохраняют свое постоянство, передаваясь от родителей потомкам на протяжении длинного ряда поколений. Зародышевая плазма, по Вейсману, потенциально бессмертна; при появлении каждого нового поколения от нее происходят смертные клетки тела.

Полной противоположностью нелепому представлению биологов-метафизиков о половых клетках как о независимом от родительского организма продукте бессмертной зародышевой плазмы являются взгляды И. В. Мичурина на половые клетки как на продукт производящего их организма, отражающий те изменения, которые происходят в этом организме.



Отсюда вполне понятен вывод И. В. Мичурина, что возраст и состояние производителей указывают свое влияние на степень передачи признаков и свойств потомству. Деревья, находящиеся в состоянии полной силы и возмужалости, в большей степени передают свои свойства потомству по сравнению с деревьями, которые ослаблены неблагоприятными условиями, а также по сравнению с молодыми, впервые плодоносящими, еще не вполне сформировавшимися сеянцами.

Небезразлично также и местоположение плода, в котором формируются семена у растений. Местонахождение взятых для скрещивания материнских цветков ближе к основным сучьям кроны способствует, по Мичурину, большему уклонению гибридов в сторону материнского производителя; расположение опыляемых цветков по периферии кроны способствует уклонению гибридного потомства в сторону отцовского производителя.



Нельзя не придти к выводу о существовании зависимости между положением семени на материнском растении и свойствами полученного из этого семени потомства, ибо как половые клетки, так и зародыш семени формируются за счет питательных веществ, доставляемых материнским растением, условия же снабжения питательными веществами в различных частях материнского дерева неодинаковы. Для формирующегося гибридного зародыша ткани материнского растения представляют собою своего рода внешнюю среду, и эта внешняя среда в различных частях материнской особи не является тождественной.



Именно это обстоятельство обусловливает разнообразие половых клеток, производимых одним и тем же индивидом, и оказывает существенное влияние на разнообразие потомства из семян, собранных с одного дерева.

Очевидно, подбирая соответственно производителей по их возрасту и общему состоянию, прибегая к определенному выбору опыляемых цветков по их местоположению на материнском растении, мы можем в известной степени управлять передачей родительских признаков и свойств гибридному потомству.

Генетики же вейсманистско-морганистского направления, рассматривая все явления вне их взаимных связей, утверждают, что причиной разнообразия половых клеток является чисто случайное комбинирование так называемых единиц наследственности — генов, и этим самым обезоруживают селекционера в его попытках изменения природы организмов в определенном, желательном направлении.

Мичуринское учение о формировании свойств организма в процессе индивидуального развития

Установленное И. В. Мичуриным различие в реагировании на условия окружающей среды между организмом молодым, еще только складывающимся, развивающимся, формирующимся, и организмом, достигшим полной зрелости, сложившимся, установившимся, имеет чрезвычайно важное значение.



Первый в высокой степени пластичен, отзывчив на условия окружающей среды; условия жизни накладывают на такой организм мощный, глубокий отпечаток. Второй достиг относительно высокой устойчивости, и происходящие в нем под влиянием условий жизни изменения обычно бывают неглубокими и непрочными; они исчезают вскоре после того, как прекратили свое действие вызвавшие их условия. По этому поводу И. В. Мичурин приводит следующее образное сравнение: «Былинка гнется от самого слабого ветра, а на взрослом дереве его действие не оставляет никакого следа» (Соч. Т. I, стр. 535. 1948).

Следовательно, рассчитывать на большой успех в изменении природы растений или животных путем воспитания можно в том случае, когда работа ведется с молодыми, еще не сложившимися организмами.

Начало индивидуального развития организма у цветковых растений протекает в тканях материнской особи. Находящийся внутри плода, заключенный в семенную оболочку зародыш представляет собою новый, молодой организм.



Поэтому о направленном воспитании гибридов селекционер должен начинать заботиться еще в год скрещивания, вскоре после того, как было произведено искусственное опыление. Состояние материнского растения и условия окружающей среды в этот период не остаются без влияния на свойства нового организма, проходящего начало своего индивидуального развития в виде зародыша семени.



Небезразлично также, который из производителей взят в качестве материнского и который в качестве отцовского, так как питание зародыша происходит за счет материалов, доставляемых материнским растением. Отсюда вполне понятны наблюдающиеся в ряде случаев иные результаты, получающиеся при обратных скрещиваниях,— когда производитель, взятый при одном скрещивании в качестве материнского, при другом скрещивании берется в качестве отцовского.

Показательны в этом отношении результаты опытов профессора С. И. Исаева. Например, от опыления известного среднерусского устойчивого к морозам сорта яблони Антоновка обыкновенная пыльцой южного сорта Розмарин белый С. И. Исаевым было получено 38,9% зимостойких сеянцев.



При обратном опылении Розмарина белого пыльцой Антоновки обыкновенной из полученных сеянцев зимостойкими оказались только 2,3%.



При опылении морозостойкого сорта яблони Коричное полосатое пыльцой американского недостаточно морозостойкого сорта Гольден Граймс было получено 72% зимостойких сеянцев, 14% сеянцев совсем погибли — вымерзли; при опылении сорта Гольден Граймс, привитого в кроне дерева Антоновки обыкновенной, пыльцою Коричного полосатого зимостойких сеянцев было получено 74,4%; погибших в результате вымерзания сеянцев оказалось значительно меньше — 4,4%.



В последнем случае не только отцовский производитель был морозостоек, но и материнский производитель, недостаточно выносливый в условиях средней полосы, был привит в кроне сорта, характеризующегося высокой зимостойкостью, и питание новых гибридных организмов — зародышей семени — в значительной степени происходило за счет последнего.

После достижения семенами зрелости они в течение некоторого времени находятся в состоянии покоя. Конечно, было бы глубоко ошибочным представлять этот «покой» как состояние, при котором отсутствуют всякие изменения. В действительности в этот период в семенах протекают очень важные скрытые процессы.



И далеко не безразлично, каковы те условия, которые действуют на зародыш семени в этот период. И. В. Мичурин предостерегал против пересушки гибридных семян плодовых растений при их хранении. Поставленные И. В. Мичуриным опыты показали, что длительное пребывание ceмян плодовых растений в сухом состоянии приводит к ослаблению передачи ценных культурных свойств потомству.

С возрастом пластичность сеянца, его отзывчивость на внешние влияния постепенно уменьшается. Наконец, по прошествии нескольких лет после вступления в плодоношение (по данным И. В. Мичурина, в большинстве случаев через 3, 4 или 5 лет) сеянцы плодового растения достигают свойственной возмужалым формам относительной устойчивости.



Иногда сильно выраженное изменение свойств сеянца продолжается в течение более длительного времени после начала плодоношения. У исходного маточного сеянца, с которого началось существование мичуринского сорта яблони Кандиль-китайка, этот период длился приблизительно два десятка лет.



Плоды первого плодоношения были мелки, невзрачны, безвкусны, непригодны к длительному хранению. Но в последующие годы плоды постепенно улучшались, становились крупнее, приобретали хороший вкус и красивую окраску, увеличивалась их лежкость, и в конце концов из сеянца выработался сорт с плодами высоких вкусовых достоинств.

Отсюда очевидно, что селекционер не может делать окончательную оценку гибридных сеянцев плодовых растений по плодам их первого плодоношения. Но поскольку только что начавший плодоносить организм плодового дерева еще не закончил своего формирования, селекционер может, пользуясь приближенной оценкой, принять меры к изменению свойств плодов сеянцев в желательную сторону путем соответствующего дальнейшего воспитания.

Первые плоды сеянца, явившегося первоначальным маточным деревом мичуринского сорта яблони Бельфлер-китайка, обладали более ранним сроком созревания плодов по сравнению с тем, который был намечен И. В. Мичуриным для будущего сорта. Путем прививки в крону этого сеянца черенков, взятых с сортов, характеризующихся поздним созреванием, И. В. Мичурин добился изменения свойств плодов данного сеянца в сторону их более позднего созревания и пригодности к более длительному хранению.



Привитые черенки зимних сортов сыграли здесь роль менторов, то есть воспитателей более позднего созревания и лучшей лежкости плодов. Кроме того, было достигнуто укрупнение плодов в результате влияния ментора — крупноплодного сорта Бельфлера желтого, а также сделанной в дальнейшем прививки сеянца в крону мичуринского сорта яблони Антоновка шестисотграммовая.

Таким образом, основываясь на познанных закономерностях индивидуального развития растительного организма, И. В. Мичурин создавал новые сорта, обладающие определенными, заранее намеченными свойствами.

Вполне понятно, что исследователи, изучавшие организм вне изменений, вне развития, не могли получить правильного представления о биологических закономерностях и приходили к неправильным, ошибочным выводам о независимости наследственных изменений от окружающих условий, о невозможности изменения природы организма в определенном, заранее намеченном направлении.

Мичуринское учение об индивидуальном развитии растительного организма дает возможность делать правильный подбор прививочных компонентов в работах по вегетативной гибридизации и оказывает помощь в управлении взаимовлиянием этих компонентов.

Факты возникновения гибридов в результате прививок были известны и до Мичурина. Но эти факты отмечались лишь изредка, и создавалось впечатление, что прививочная гибридизация представляет собою не правило, а исключение. Более того, казалось, что практика не подтверждает возможности получения гибридов путем прививки. Сорта плодовых растений, как известно, уже давно размножаются в питомниках путем прививки на дички- сеянцы.



Прививки в питомниках осуществляются в широком масштабе, и при этом культурные сорта сохраняют свои характерные свойства, не образуя вегетативных гибридов с дичками. Такая устойчивость старых сортов плодовых растений стала понятной только на основд.мичуринского учения об индивидуальном развитии растения.

Каждое плодовое растение того или иного сорта представляет собою сложившийся организм. Молодые деревца любого сорта, получаемые в результате прививки, в отличие от сеянцев не проходят свое индивидуальное развитие сначала, не формируются заново, а остаются зрелыми, устойчивыми в своих признаках и свойствах организмами.



Поэтому, когда мы прививаем какой-либо сорт на дичок-сеянец, первый не испытывает значительных изменений, а второй, как еще не сложившийся, пластичный организм, изменяется в сторону привитого сорта. Таким образом, и при прививке сортов в плодовых питомниках происходит вегетативная гибридизация. Но изменений, обусловленных вегетативной гибридизацией, при этом обычно не замечают, так как они происходят в корневой системе, которая принадлежит дичку-подвою.

Не при всякой, однако, прививке обязательно происходит вегетативная гибридизация. Трудно рассчитывать на получение вегетативных гибридов, когда привиты друг на друга два старых сорта какой-либо плодовой породы (например, сорт яблони Антоновка обыкновенная привит на Анис). В этом случае и подвой и привой представляют собой организмы сложившиеся, с трудом поддающиеся изменениям.

Используя наши знания о закономерностях индивидуального развития, мичуринцы в работах по направленному изменению природы организмов широко применяют вегетативную гибридизацию как в отдельности, так и в сочетании с половой гибридизацией.

И. В. Мичурин указывал на гибридизацию как на необходимое условие получения сильного, жизнеспособного потомства и отмечал, что ее значение у высших организмов аналогично значению конъюгации, имеющей место у существ, стоящих на более низкой ступени эволюции. Он предостерегал против получения потомства от близко родственных родителей, росших в одинаковых условиях, так как такое потомство бывает слабым, болезненным.

Т. Д. Лысенко, развивая дальше взгляды Ч. Дарвина, К. А. Тимирязева и И. В. Мичурина на половой процесс, пришел к выводу, что необходимым условием получения достаточно жизненного потомства является скрещивание форм растений или животных, хотя бы слегка между собой различающихся. Слияние половых клеток при оплодотворении представляет собою процесс их взаимной ассимиляции.

В результате объединения разнокачественных по своему происхождению половых клеток в процессе оплодотворения усиливаются внутренние противоречия, на основе которых протекают жизненные процессы. Самооплодотворение, при котором взаимно ассимилируются половые клетки, происходящие от одного и того же организма и поэтому не обладающие достаточными различиями, приводит к сглаживанию внутренних противоречий в организме и, следовательно, к затуханию жизни.

И у растений, приспособившихся в процессе эволюции к самоопылению, происходит время от времени перекрестное опыление, необходимое для возникновения достаточно жизнеспособного потомства.

Объяснение смысла полового процесса имеет огромное значение для сельскохозяйственной практики. Мы заинтересованы в том, чтобы наши культурные растения и домашние животные обладали как можно более высокой жизненностью. Следовательно, практические мероприятия должны быть направлены на обеспечение перекрестного оплодотворения.



К числу таких мероприятий принадлежат: внутрисортовое скрещивание, применяемое при обновлении семян на селекционных станциях у растений-самоопылителей; межсортовые скрещивания, оказавшиеся целесообразными у некоторых культур (например, у кукурузы, у томатов), с целью непосредственного получения для производственных посевов гибридных семян, дающих растения с резко повышенной урожайностью.

О качественных изменениях в процессе индивидуального развития растений

И. В. Мичурин на основании своих многолетних исследований пришел к выводу, что сеянец плодового растения в процессе своего формирования претерпевает ряд изменений в своем строении. Такие изменения в строении сеянцев, несомненно, приходилось наблюдать каждому селекционеру-плодоводу. Например, у сеянцев яблони и груши в молодом возрасте нередко можно наблюдать колючки, которые могут исчезнуть в старшем возрасте.

Но, по Мичурину, в процессе развития сеянца изменяется не только его морфология. Останавливаясь на вопросе об удобрении селекционных сеянцев, И. В. Мичурин указывает, что сеянцам плодовых пород (яблони, груши, вишни, сливы и других), полученным от скрещивания наших выносливых сортов с нежными иностранными сортами, удобрение следует давать лишь тогда, когда у них начинается закладка органов плодоношения[1].



Будучи применено в первые годы жизни сеянца, удобрение окажет на его организм совсем другое, для нас нежелательное влияние. Таким образом, по Мичурину, в процессе развития организма изменяется его реагирование на условия окружающей среды.

Следовательно, согласно мичуринскому пониманию, развитие организма нельзя считать процессом чисто количественного роста; развитие сеянца не простое увеличение его массы, а сложный процесс, состоящий из ряда этапов; на различных этапах своего развития один и тот же сеянец качественно различен; эти качественные различия выражаются не только во внешних изменениях формы, но и в неодинаковом реагировании организма на условия окружающей среды.

Здесь мы видим зарождение теории стадийного развития растения, разработанной в дальнейшем Т. Д. Лысенко.

Изучение стадий углубляет наши знания в области индивидуального развития растительного организма, расширяет возможности научного предвидения и повышает продуктивность работ по созданию новых форм растений.

Теория стадийного развития растения имеет большое значение также и в агротехнике. При проведении различных мероприятий по уходу за растением необходимо помнить, что его требования к внешним условиям не всегда одинаковы; они изменяются в зависимости от стадии развития.



Знание особенностей стадийного развития каждого культурного растения дает возможность разработать для этого растения агротехнику, наиболее соответствующую его природе и, следовательно, обеспечивающую получение максимальных урожаев.

Говоря о качественных преобразованиях растений в процессе их развития, надо подчеркнуть резкое различие между мичуринским и менделистско-морганистским взглядами на скачкообразные изменения у организмов.



Такие изменения в более старой биологической литературе обычно описывались под названием спортивных уклонений, а в более новой — под названием мутаций. И автор мутационной теории Гуго де Фриз и его русский предшественник, автор теории гетерогенезиса С. И. Коржинский, полагали, что возникновение мутаций не зависит от условий окружающей среды, что причины мутаций надо искать в каких-то таинственных внутренних силах.



Внешней среде оба эти ученые отводили второстепенную роль, считая, что она может только благоприятствовать или не благоприятствовать процессу, возникающему независимо от ее влияния. Такое представление приводило к обезоруживающему практику выводу, что человек якобы не может управлять мутационной изменчивостью. Такие же взгляды мы находим у современных морганистов, хотя этому противоречат установленные ими самими факты искусственного вызывания мутаций.

К диаметрально противоположным выводам пришел И. В. Мичурин. Он отмечает, что спортивные изменения у старых, давно существующих сортов плодовых растений встречаются довольно редко, но у гибридов, особенно в возрасте до десяти лет, представляют собою обычное явление. Объясняется это пластичностью молодого организма, чрезвычайно легко изменяющегося под влиянием внешней среды. В некоторых случаях источник описанных Мичуриным спортивных уклонений был хорошо известен.



Так, например, от гибрида между степной вишней и японской черемухой произошли три ясно отличающихся друг от друга побега в результате прививки на черешне. Аналогичное по своей резкости изменение И. В. Мичурин наблюдал у одного из гибридных сеянцев груши в результате прививки в крону взрослого дерева.



И. В. Мичурин отмечает, что факторов, вызывающих глубокое изменение, на протяжении развития многолетнего растения довольно много, следствие этого — частые спортивные изменения у сеянцев. Отсюда логически вытекает, что, познавая все полнее и полнее факторы, вызывающие спортивные уклонения, мы все в большей степени сможем управлять процессом их возникновения и осуществлять в селекционной работе лозунг И. В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача» (Соч. Т. I, стр. 605, 1948).

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Стремясь к дальнейшему развитию мичуринского учения, мы должны в заключение подчеркнуть очень важное, не всегда выполняемое нами завещание И. В. Мичурина.



В своем обращении к молодежи Иван Владимирович писал: «Здесь, однако, я должен предостеречь вас, что в деле использования моих методов нужно постоянно смотреть вперед, ибо голое применение их может превратить их в догму, а вас, мичуринцев, в простых копиистов и компилянтов. А это ничего не имеет общего с мичуринской работой, ибо основной мой метод состоит в постоянном устремлении вперед, в строгой проверке и перестройке опытов, в обзоре всего происходящего в движении и изменениях» (Соч. Т. IV, стр. 246. 1948).

Борьба с догматизацией мичуринского учения, усиление критики и самокритики в рядах биологов — важнейшие условия правильной разработки научного наследия И. В. Мичурина.

Постоянно развиваемая дальше многочисленной армией советских исследователей наша агробиологическая наука способствует созданию изобилия продуктов потребления в стране и ускоряет наше победоносное движение вперед, к коммунизму.

[1] Этот вывод И. В. Мичурина не относится к более быстро проходящим свое развитие сеянцам ягодных растений (малина, смородина, крыжовник и другие).

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