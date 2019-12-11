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Путин жестко раскритиковал Ленина

13:41. 11 декабря 2019 67 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», заметив, что в свое время этим занимался Владимир Ленин (Ульянов), который этим «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность.

«Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество – оно замечательное, но – можно ли какую-то страну придумать? Можно, можно! Россию – можно! Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории – господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он – придумал», – передает ТАСС слова Путина.

Теперь, заметил президент, власти не могут понять, что делать с Бутовским полигоном – одним из мест массовых расстрелов, а также как выстроить работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит.

«Вот он напридумывал!», – сказал Путин.

Он также выразил мнение, что Ленин придумал и госструктуру, которая заложила «мину под российскую государственность», складывающуюся тысячу лет. Путин заметил, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, однако в будущем он это, возможно, сделает.

Президент также прокомментировал предложение опираться на русский народ.

«Вы сказали – русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он (русский народ) складывался постепенно из многих этносов», – сказал президент. Он заметил, что речь идет не только о славянских, но и об угро-финских и других племенах. Путин напомнил также о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного морей, жители которых, судя по всему, исповедовали иудаизм, не являясь евреями.

«Это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов нашей истории - глубокой, очень интересной и содержательной – конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую», – сказал Путин.

«И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине», – заявил президент.

Источник: https://vz.ru/news/2019/12/10/1012981.html

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