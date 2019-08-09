Новости Украины и Новороссии 09 августа 2019

Число украинцев, отдыхающих в Крыму, растёт

За июль 2019 года границу с Крымом в оба направления пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств. Такие цифры приводит украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). «По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%», — уточнили в ведомстве. КПВВ «Чонгар» в направлении Украины пересекли 83 754 человека и 14 861 транспортное средство, в сторону Крыма — 94 096 человек и 15 713 транспортных средств. КПВВ «Каланчак» в направлении Украины пересекли 66 355 человек и 7092 транспортных средства, в сторону Крыма — 75 832 человека и 7965 транспортных средств. КПВВ «Чаплинка» в направлении Украины пересекли 11 897 человек и 5601 транспортное средство; в сторону Крыма — 15 166 человек и 6587 транспортных средств. Читайте также: Плохие новости для Украины

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Аваков в ярости. Главу МВД переводят с хлебной должности в вице-премьеры

Министр внутренних дел Украины, оплот порошенковского военно-полицейского режима, впал в панику. В последнее время на его звонки президент Зеленский не отвечает. И министр нервничает, понимает, что решается его будущее.

Он вроде бы все ставки сделал верно: вовремя перешёл на сторону Зеленского и сыграл немалую роль в том, чтобы подготовленная экс-гарантом машина фальсификаций выборов рассыпалась. Договорился и с олигархом Игорем Коломойским, который дал ему гарантии сохранения в должности министра, а то и продвинуть на пост премьера. Коломойский публично в одном из интервью действительно назвал Авакова «готовым премьером».

Но что-то не спокойно на душе министра МВД: Зеленский уже не раз обсуждал с Коломойским судьбу министра. Президент настаивает на увольнении Авакова. И он отчасти прав: министр может устроить немало неприятностей, контролируя карбаты и спецназ. И Коломойский предложил Зеленскому компромисс: Авакова назначают вице-премьером по силовому блоку правительства. На деле эта должность формальная, так как министра МВД фактически назначает президент. Ну а потом позже такого вице-премьера в любой момент можно уволить. Выходит и уважили Авакова, но и с ключевой должности убрали на всякий случай.

Дело остаётся за министром МВД, который от такого варианта пришёл в ярость. Аваков не только выстроил репрессивную машину, но и наладил тесное взаимодействие с миром криминала и вместе делят все финансовые потоки. А тут его собираются убрать с такой хлебной должности.

Уладить ситуацию Зеленский поручил Коломойскому: он давал обещания, вот и пускай улаживает конфликт из-за «повышения» действующего министра внутренних дел.

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Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:



1. Карта Сбербанка 4276380053782368

2. Яндекс-кошелек 410012273300268

3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589



Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР

Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html

Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass

Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass

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Плохие новости для Украины

Вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский начал активно планировать экономические реформы. Одной из отраслей, в которых он хочет провести кардинальные изменения, стал рынок земли. Предлагаемая им земельная реформа должна уже к следующему году создать рынок из 40 млн гектаров плодородных земель, доступ к которым получат… все кому не лень. Отмена моратория на продажу земли — тема довольно скользкая и требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий. Просчитать все нюансы за несколько месяцев, как хочет Зеленский, довольно сложно, поэтому уже сейчас эксперты опасаются, что скороспелая реформа выйдет Киеву боком. По мнению политолога Михаила Погребинского, на данный момент на Украине нет кадастра земли и нет четкого понимания того, кто может на нее претендовать. Это создаст благоприятную почву для злоупотреблений и мошеннических схем. Сторонники реформы на эти нюансы внимания не обращают. Еще Петр Порошенко пытался отменить мораторий, настаивая, что из-за него Украина якобы теряет миллиарды долларов. Что на него, что на его преемника Зеленского оказывают сильное давление международные институты в лице МВФ и Всемирного банка. Еще в 2016 году глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден подчеркивал, что мораторий «мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов». Позднее его требования поддержали в ЕСПЧ. Противники разбазаривания национального достояния, напротив, считают, что земля — последний ценный актив, остающийся в руках государства. Его отмена приведет к открытию своеобразного «ящика Пандоры», вслед за которым все ресурсы Украины моментально уйдут с молотка. Это, конечно, на руку жадным до наживы корпорациям, но отнюдь не на руку самим украинцам. В уверения властей о том, что земли не будут продаваться иностранным фирмам, мало кто верит. Куда более вероятно, что, получив доступ к земельному рынку, корпорации скупят за бесценок все до последнего клочка. Читайте также: Почему экс-президент Киргизии не сдался спецназу бывшего друга (ФОТО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Расследующий катастрофу MH17 детектив поставил Нидерландам ультиматум

Йозеф Реш, частный детектив из Германии, расследующий катастрофу рейса MH17, поставил ультиматум объединенной следственной группе (JIT). По словам сыщика, Нидерланды до сих пор отвечали отказами на его запросы. Реш пообещал передать важные доказательства по делу о крушении малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года Москве, Куала-Лумпуру и другим странам в том случае, если следственная группа продолжит игнорировать собранную им информацию. Детектив отметил, что речь идет о причинах крушения лайнера, именах конкретных людей, ответственных за трагедию, а также кадрах с американских спутников, которые ему удалось заполучить некоторое время назад. Немец не первый раз пытается контактировать с международной следственной группой, пять лет кряду пытавшейся подвести факты к заранее обозначенному выводу. Однако это сотрудничество, видимо, пугает ее участников JIT. Об этом свидетельствуют и регулярные обыски в квартире сыщика, и анонимные угрозы. В последний раз Йозеф пытался предоставить следственной группе информацию накануне июньского брифинга, однако голландская сторона ответила детективу отказом из-за условий раскрытия данных в присутствии журналистов. На данный момент адвокат Реша готовит повторное обращение, и если международная следственная группа в очередной раз не отреагирует на запрос, детектив намерен обнародовать эту информацию с любым другим заинтересованным государством. В беседе с журналистом Реш отказался раскрывать, какие-либо детали, однако заявил, что международная следственная группа занимается сокрытием фактов. При этом правительство Германии в курсе утаивания важных данных о катастрофе 17 июля 2014 года, хоть и утверждает обратное, подытожил он. Читайте также: Почему экс-президент Киргизии не сдался спецназу бывшего друга (ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Два часа взаперти с Эрдоганом и отказ Варфоломею: как прошёл визит Зеленского в Турцию (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Турцию. 7 августа он был в Анкаре, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом, а 8 августа — в Стамбуле, где провел встречу с духовенством и бизнесменами. Турция — это государство, которое сейчас в крайне сложных отношениях с Западом и НАТО. При этом Анкара активно сотрудничает с Москвой. Украинское издание «Страна» разбиралось, как прошла поездка Зеленского и о чем он два часа общался с Эрдоганом без журналистов. О чем договорились в Турции Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре. Они два часа — на час дольше запланированного — сидели за закрытыми дверями. После чего вышли к журналистам на брифинг. На нем они озвучили основные вехи: Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена признаватьКрым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины; Зеленский предложил Турции присоединиться к восстановлению инфраструктуры на Донбассе. «Ожидаем активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», — заявил Зеленский; Эрдоган и Зеленский заявили, что сейчас прорабатывается возможность подписания Соглашения о свободной торговле, которое позволит ускорить турецкие инвестиции на украинскую инфраструктуру и строительство; Украина и Турция договорились о сотрудничестве в бизнесе и изучении космоса. Также Зе с улыбкой заявил, что Эрдоган может подумать насчет инвестиций на Украину в размере 10 миллиардов. Тот хмуро кивнул.

Все перечисленное — явно не тянет на двухчасовой разговор без свидетелей. Был на встрече с Эрдоганом и небольшой казус. На брифинге в Анкаре Зеленский показал собравшимся браслеты с фамилиями арестованных украинских моряков, которые носит постоянно. «Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают», — сказал Зеленский. Эрдоган на это ответил: «Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки — от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы». Многие наблюдатели восприняли это как троллинг Зеленского со стороны турецкого президента. Журналисты, которые присутствовали на пресс-конференции, сказали, что украинская делегация при этих словах явно напряглась. Зе сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, самозванный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя АП Алексей Гончарук. Украино-турецкий бизнес-форум 8 августа Зеленский побывал на бизнес форуме в Стамбуле. Там он озвучил ближайшие планы: провести земельную реформу, большую приватизацию, узаконить казино в пятизвездочных отелях. Президент пообещал, что в инфраструктуру вложат не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов до 15 и обеспечить развитие 5 морских портов. Также он сказал, что до конца года обязательно проведут земельную реформу, которая позволит создать рынок на 40 млн га земли. А в результате большой приватизации инвесторы получат сотни интересных объектов. «Еще нас ждет внедрения 5G, развитие туристического сектора Черного моря, а именно узаконивание работы казино в 5-звездочных отелях и преодоления контрабанды, коррупции и постсоветских ограничений», — сказал украинский президент. Он добавил, что приглашает на Украину турецкий бизнес: «Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине». В целом он заявил, что в ближайшую пятилетку Украина кардинально изменится, а ее экономика ежегодно будет расти на 5-7%. Отказ от заявления с Варфоломеем В Стамбуле прошла встреча Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом Варфоломеем. После нее в честь визита президента Украины был дан обед от имени патриарха. На сайте президента сообщается, что на встрече он поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, поэтому он будет защищать независимость церкви. zelenskiy_varfolomey.jpeg При этом Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление, как планировали накануне. Документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, но, как пишет ВВС Украина, в последний момент стороны не поняли друг друга, и в команде Зеленского отказались подписывать документ. Причины этого в Офисе президента пока не комментируют. Инициатором встречи, по данным СМИ, была украинская сторона. Совместное заявление, предположительно, должно было касаться экологической тематики — Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Крымскотатарская диаспора в Анкаре 7 августа Зеленский принял участие в открытии нового здания офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре и провел встречу с представителями общин. С ним в делегации был также глава меджлиса* Мустафа Джемилев, который прошел в Раду по спискам партии Порошенко «Европейская солидарность». «Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остались без родительской опеки. Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце», — сказал Зеленский. Также он заявил, что каждого из представителей общины ждут на Украине, и пообещал и в дальнейшем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар российской властью в Крыму. «Зачем нужны слова о Крыме?» Реакция в Турции «Страна» узнала, что говорят и пишут в Турции о З-ем визите. «Хорошие отношения с Владимиром Путиным не помешали Эрдогану высказать свое мнение по крымскому вопросу», — пишет En Son Haber. Интересны комментарии турецких читателей под статьей и визите Зеленского. Больше всего обсуждали заявление Эрдогана по Крыму, многие посчитали его антироссийским. И часть полагает, что напряженность с Россией сейчас ни к чему. «Зачем сейчас нужны эти слова? Вокруг нас и так все бурлит. Они еще более накалят обстановку. Если вспыхнет война, Украина, что ли, ударит по России?» — пишет пользователь yoh yoh. «Мы сбили российский самолет, к тому же не уберегли их посла, а что будет теперь? Мы не выдержим войны с Россией, мы понесем большие потери, прежде всего, в экономической сфере», — полагает Эмре Айдин. Есть мнение, что крымское заявление Эрдогана — не больше, чем политический ход. «Через неделю похвалит Россию. Настоящий политик», — пишет пользователь Muhlis. «При встрече с Путиным: «Процветания Крыму». При встрече с украинским президентом: «Не признаю аннексии Крыма», — вторит пользователь Селим. «А Путин знает об этом?» — шутит Mutlu Turkum. Некоторые полагают, что таким образом Эрдоган хочет сподвигнуть Россию прекратить поддерживать Асада в Сирии, где у Анкары свои интересы. «Это заявление может быть ответом на действия России в Сирии», — полагает Exstrophy. Турецкий политобозреватель Hurriyet Огуз Челиккол сказал, что Эрдогану важно было показать поддержку братским крымским татарам, которые являются вторым по величине национальное меньшинство после курдов. Важны же, по его словам, действия Анкары, а они сейчас направлены в сторону дружбы с Россией. «Эрдоган занимается одновременно проблемами крымских татар и закупками российских комплексов противовоздушной обороны С-400 (уже продали ракет на 2,5 млрд долларов). При этом Россия также остается самым крупным турецким импортёром и возводит АЭС, а в обход Украины строится «Турецкий поток». Кроме заявлений о поддержке Анкара никак не вмешивалась в конфликт в Украине, у Эрдогана своих проблем с курдами хватает», — говорит Челиколл. Реакция соцсетей на визит Развернутый комментарий к визиту дал израильский журналист Соломон Манн. Он считает, что за закрытыми дверями Зеленский обсуждал с Эрдоганом деликатный вопрос — посредничество в будущих переговорах с Владимиром Путиным. «Визит президента Зеленского был обставлен колебаниями до последней минуты. Вплоть до натужного кашля в качестве возможной отговорки отмены поездки. Чего боялся президент Зеленский и для чего вообще ему нужна была эта поездка с двумя активистами крымскотатарского движения, которые даже среди крымских татар Киева не имеют никакого авторитета? Приветственные речи в Анкаре не должны никого обманывать: приглашения турецкому бизнесу инвестировать в Украину под личные ручательства вчерашнего комика, приезжавшего в Турцию снять очередную «пенную вечеринку» — звучали скорее сарказмом, чем каким-то серьезным заявлением. Громогласное заверение Эрдогана о том что «Крым — часть Украины» и «мы всегда выступали за территориальную целостность Украины», в условиях когда сам Эрдоган ссорится с Западом ввозя российские ПВО — тоже выглядит как грубый и бестолковый фарс. Так для чего же эти два президента встретились, говоря всякую чушь с трибун Анкары на потребу глупому электорату обеих стран? Разговор без свидетелей в течение двух часов — это уже не шутка, не клоунада. Это показатель какой-то взаимной заинтересованности. Эрдоган не станет вкладывать на Украину — ему свои собственные штаны нечем поддержать, ведь отток капитала из Турции в последний год напоминает лавину, а лира теряет позиции почти так же быстро как гривня в майданах. Это верный признак того, что два часа лидеры беседовали вовсе не об экономике, а о политике. Причем тема разговора была настолько деликатной, что прессе о ней ни слова не было сказано. Колебания Зеленского перед поездкой тоже о многом говорят: такой страх начать дело испытывают только тогда, когда чем-то рискуют. На мой взгляд, это первое действия Зеленского не согласованное в деталях с Коломойским. Турецкие источники сообщают, что президент Зеленский просил у Эрдогана заступничества перед Россией, просил его выступить с посреднической миссией и при этом предлагал туркам услуги крымскотатарских активистов, которые впрочем были Эрдоганом отвергнуты. Все бы ничего, но Зеленский, проводя в Киеве проамериканскую политику войны и обострения, втихомолку обсуждает с Эрдоганом прямо противоположное: посредничество Эрдогана в примирении. Источники сообщают, что Эрдогану даже было предложено разместить турецких миротворцев под касками ООН между враждующими силами на Донбасе. Тем не менее последнее предложение Эрдоган пока отверг. Колебания же Зеленского по-видимому объясняются тем, что прося Эрдогана ходатайствовать в Кремле о примирении, Зеленский прямо идет против линии Вашингтона на противостояние. Какова тут позиция «хозяина» нового президента — Коломойского? Если он в курсе деталей, то возможно это его зондаж на тему «как спастись от американской тюрьмы?», если американцы не выполнять его просьб и не прекратят его преследования. Но если Коломойский не в курсе деталей, то это «бунт на корабле». Предполагаю все же первый вариант. Зеленскому было приказано искать посредника для мирного решения вопроса и самому принять на себя удар американцев, чтобы Коломойский был как бы «не при чем». Вот этот первый случай, когда голова лично нового президента оказывалась в опасности и вызвал его панику и желание как-то увильнуть от поездки. Тем не менее, она состоялась, а это значит, что те кто манипулируют Зеленским имеют над ним полную власть. Хорошо это или плохо для Украины? Думаю, что кем бы ни был господин Зеленский и какой бы пешкой в игре олигархов ни оказался «маленький комик», визит в Турцию — безусловное благо для Украины, коль скоро цель его именно мир, а не подогрев войны. Связь между Эрдоганом и Россией очень велика, ведь он фактически вассал Путина с момента памятной попытки путча, устроенного ЦРУ. Глупо конечно со стороны Зеленского что на роль миротворца он не пожелал пригласить Макрона или Натаниягу, но и Эрдоган сойдет, было только желание примирения». Журналист Дмитрий Василец затронул тему браслетиков, о которых на встрече с Эрдонагом упомянул Зеленский. Он считает их пиаром «в стиле Вакарчука». «Как мы знаем дипломатический язык предполагает очень взвешенный подход к каждому слову, ибо устами официального лица в некоторой мере говорит целое государство. По сему высказывание президента Турции на эмоциональные речи Зеленского выглядит весьма странно, если не сказать большего. Как по мне, Зеленский сильно подставляется, комбинируя риторику Порошенко с предвыборными речами и пиар ходами Вакарчука, ведь для результата нужны не только слова, а и конкретные действия. Надеюсь Зеленский выгонит «пиарщиков Вакарчука», пересмотрит внешнюю риторику и начнет действовать…». Читайте также: Рубикон перейдён: Технологии Майдана появились на московских протестах * Запрещенная в РФ экстремистская организация

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Твои миллионы ушли петиной Янине

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СБУ задержала «российского диверсанта», пытавшегося взорвать военный аэродром (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники СБУ задержали в Черкасской области гражданина России, который, по их данным, собирался совершить диверсию на стратегически важном военном объекте — военном аэродроме. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. «Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал на Черкащине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении. Во время следственных действий по месту жительства «диверсанта» украинские правоохранители «изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки». «Также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии», — заявили в СБУ. Следователи СБУ сообщили гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Читайте также: Иностранный злодей метит в премьер-министры Украины

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В Киеве демонтировали гигантскую синюю руку (ФОТО)

В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца. Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовали очевидцы. Синюю руку установили почти год назад у снесенного памятника Ленину. Напомним, рука была установлена в сентябре 2018 года в центре Киева. Установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы «Киев — город мира» по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности). Читайте также: Переполох у Аляски: в Минобороны ответили на заявление армии США о «перехвате» Ту-95 (ФОТО)

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Зеленский рассказал о встрече с Варфоломеем

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом Варфоломеем обсуждалась ситуация на Донбассе, вопрос «возвращения» Крыма, а также ряд других актуальных тем. Об этом глава украинского государства рассказал журналистам. «Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма — обо всем. Обо всем, что волнует всех», — сказал Зеленский. «Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне», — добавил украинский президент. Читайте также: «Тревожные итоги встречи с Варфоломеем»: Зеленский отказался подписывать совместное заявление

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От чего «кайфует» Коломойский. Скандальный олигарх дал интервью российскому СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский не боится СМИ. Его можно называть одним из самых открытых для журналистов «вершителей судеб» на Украине. Однако до недавнего времени Коломойский не спешил давать интервью российским СМИ. Это и понятно: в 2014-2015 году он возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию и был одним из тех, кто применял крайне жесткие методы против сторонников федерализации. Многие указывали, что именно благодаря Коломойскому противники Майдана в Днепропетровской области так и не смогли взять власть в свои руки, пишет “Украина.ру”.

При этом Коломойский крайне нелицеприятно высказывался о руководстве РФ. В общем, он был одним из самых одиозных и антироссийских политиков постмайданной Украины. С тех пор прошло четыре года. Сегодня Коломойский уже не борется с «российскими диверсантами», а говорит о том, что в Донбассе — гражданская война. Теперь же Коломойский, привыкший удивлять украинские СМИ своими высказываниями, сделал еще один неординарный шаг — дал интервью российскому изданию РБК. Российские СМИ украинские политики и олигархи воспринимают как токсичные. Интервью Коломойского дает надежду на слом информационной блокады.

Зеленский и «Фитиль»

Первый же вопрос, который задали Коломойскому российские журналисты, касался его отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последнего еще во время президентских выборов называл «марионеткой Коломойского» его конкурент — тогда действующий глава государства Петр Порошенко.

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции. А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала «Фитиль»). Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал. Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно — раз в два месяца», — рассказал Коломойский.

При этом он подтвердил, что познакомил его с Зеленским совладелец «Квартала 95» и бизнес-партнер Коломойского Тимур Миндич в 2008 году, а тесно общаться будущий президент и олигарх начали в 2011 году, когда Зеленский перешел с канала «Интер» на «1+1».

Что касается главы Офиса президента Андрея Богдана, то его Коломойский знает 15 лет. Люди Богдана оказывали юридические услуги олигарху лично, а последние пять лет они и вовсе «плотно сотрудничали».

«Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет. Он один из моих главных юристов последние пять лет», — заявил Коломойский.

По его словам, именно Богдан одним из первых еще в 2015 году предложил Зеленскому баллотироваться в президенты. Летом 2016 года он еще раз предложил Зеленскому, на сей раз баллотироваться в Раду. Сам Зеленский дозрел лишь летом 2018 года, по словам Коломойского.

«В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, мы об этом вплотную говорили. Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители — и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом. Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что, когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В итоге красиво получилось», — отметил олигарх.

При этом сам он сериал «Слуга народа» не смотрел, и образ персонажа, который, как считается, списан с Коломойского, комментировать не может.

Коломойский также рассказал, во сколько, по его оценкам, могли обойтись президентские выборы Зеленскому.

«Я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять — от 10 до 20 млн. долларов. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено», — отметил Коломойский, заявив, что не вложил в победу Зеленского ничего.

Мол, у будущего президента и так был контракт с «1+1».

Порошенко да Фирташ

Не обошлось в интервью и без темы отношений Коломойского с пятым президентом Украины Петром Порошенко и олигархом Дмитрием Фирташем. Несмотря на всю сложность отношений с первым, Коломойский считает, что основную свою задачу Порошенко все же выполнил.

«Ну с основной задачей он справился — спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами», — жестко заявил олигарх российскому журналисту.

Несмотря на это, Коломойский признал, что его отношения с Порошенко испортились после того, как он решил, что тот идет на поводу у западных советников.

Кстати, Коломойский отметил, что его активы не объединены в один холдинг.

«Не стоит все активы складывать в одну корзину. Я со своими партнерами подозрительно относился к таким вещам. Мы никогда не структурировали бизнес так, чтобы его можно было одним щелчком взять и забрать. У меня есть любимые направления и нелюбимые. Приоритетные направления — металлургия, электрометаллургия, нефтехимия, нефтепродукты, нефть», — отметил он.

При этом олигарх также рассказал, что с начала 90-х годов старался держать активы в долларах.

Что касается дела Фирташа, то тут он постарался быть осторожным, чтобы не навредить ему.

«Я не хочу это комментировать, потому что не хочу ему навредить. Не хочу навлечь на себя дополнительный геморрой со стороны великих и ужасных. А что касается самого Фирташа, я думаю, с 2014 года он ни на что влияния не оказывает. До этого оказывал, а после этой всей истории [нет], тем более он же сказал, что дело политически мотивировано», — отметил он.

В общем, Коломойский осторожен, когда говорит о других крупных финансовых игроках на Украине.

Путин и россияне

Безусловно, российские журналисты не могли не задать вопрос об отношении украинского олигарха к президенту России Владимиру Путину. В свое время Путин охарактеризовал Коломойского как «уникального проходимца». Это заявление прозвучало в ответ на критику Коломойским российского президента.

«Я высказался о нем на первой пресс-конференции, которую давал на посту главы Днепропетровской обладминистрации. Такая была обстановка напряженная. Это было не заготовлено, но в принципе была такая атмосфера… По форме, будучи губернатором, может быть, я и не имел права так высказываться, но по сути все так… Ввергнуть наши народы в такое противостояние… Там была аудитория, люди, которые совершили революцию, — и тут приехал дядя из Женевы, у него все в порядке, и он решил стать губернатором. Их надо было на свою сторону поставить, показать, что у нас есть внешний враг. История вокруг словесного конфликта с Путиным дала им понять, что я тоже сжег мосты и мы находимся в одной лодке. Я не думал в тот момент, сколько у меня кредитов в России и какую собственность у меня отберут. Но на следующий же день фонд гарантирования вкладов был в российском [филиале] «Приватбанке». Так что реакция была мгновенной. Но потом его выкупили, не конфисковали», — пояснил Коломойский.

При этом он заявил, что в 2004 году сидел за одним столом с Путиным. Это была встреча украинских и российских бизнесменов, на которой олигарх присутствовал в качестве массовки.

Коломойский также отметил, что у российских бизнесменов есть бизнес с ним. Называть этих бизнесменов он отказался, чтобы им не навредить.

Что касается его бизнеса в России, то такого не будет до тех пор, пока Крым не вернется к Украине.

«Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100% Россия для меня закрыта. Хотелось бы, чтобы вернули, но надежды мало», — откровенничал олигарх.

Донбасс и газ

Несмотря на то что он называет войну в Донбассе гражданской, Коломойский уверен: Россия тоже причастна к происходящему в регионе.

При этом Коломойский признал, что Минские соглашения не работают. Причина — необходимость менять Конституцию Украины.

«Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина — единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ», — дал свой совет Коломойский.

При этом он еще раз подчеркнул, что «Минские соглашения — единственный документ, по которому стоит двигаться».

Коломойский считает, что есть те, кто наживается на войне. Среди них он называет олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Майдана в РФ.

«Он управляет двумя металлургическими заводами, — утверждает Коломойский. — Алчевский меткомбинат и Енакиевский меткомбинат. Они в мирное время вместе делали 10 млн тонн, сегодня, наверное, делают от 5 до 7 млн тонн стали. Возьмите 6 млн тонн, умножьте их на $500, будет $3 млрд оборот. Сталь стоит на рынке $500-520. Он производит, вывозит в Россию. Он может этот металл через Россию экспортировать, меняя сертификаты происхождения, а может продавать его в России. Внутренний рынок в России тоже неплохой, нормально можно зарабатывать. Есть люди, которые привыкли к этой ситуации, и они уже не хотят ее менять. Тем более что Курченко — он же беглый. Что он будет потом делать — в России, я так понимаю, ему нечем особо заняться», — считает Коломойский.

При этом он также жестко раскритиковал политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, ездивших в Россию на переговоры. Он не согласен с ними, что нужно закупать газ в России без посредников. Самих же политиков Коломойский назвал коллаборантами и предателями и призвал отказаться от российского газа.

«Я считаю, что трубу (ГТС — газотранспортную систему Украины) вообще можно было бы закрыть и забыть». По его мнению, «российский газ Украине никогда не был нужен», — утверждает Коломойский, считающий, что, если Украина не может брать газ у России, покупать его в Европе.

В целом же, судя по этому интервью, Коломойский настроен антироссийски. Так что все рассказы о том, что тот готов выстраивать конструктивные отношения с Россией, это скорее из области желаемого, чем действительно.

Советы Зеленскому

Советовать новому президенту Коломойский зарекается до истечения первых ста дней его правления. Точнее, он может дать лишь один совет, и тот — кадровый.

«Если выбирать, кого назначать, — тех, кому доверяешь, или профессионалов своего дела, я бы пожелал ему назначать на первую позицию тех, кому доверяешь, а замов — профессионалов», — отметил Коломойский.

В целом же это Коломойский назвал не советом, а пожеланием.

Дела американские

Что касается расследования против него ФБР, то Коломойский оптимистичен.

«ФБР приезжает в Киев все время. Приехать в Украину ради выдачи? Надо приехать с решением суда, во-первых, во-вторых, по Конституции Украина своих граждан не выдает. Максимальное количество людей хотело бы, чтобы я куда-нибудь уехал, но не дождутся. Буду пять лет всем тошнить здесь назло», — сказал он в интервью.

Также олигарх частично затронул вопрос о своей семьей, рассказав, что его сын приехал из США в Израиль, а затем на Украину потому, что так лучше было для его баскетбольной карьеры.

«Ребенок же из Америки переехал в Израиль для начала профессиональной карьеры. Он закончил со студенчеством. Мы поняли, что все идет не в ту степь [от учебы в Кливленде] — он ждал не этого. Я ему сказал: «Что ты время теряешь?» — сидеть там, смотреть на этих афроамериканцев. Они даже пасы не дают», — рассказал он о том, почему сын предпочел не оставаться в США.

По словам Коломойского, во времена Порошенко он опасался, что суд закроет ему выезд из Украины. Потому и покинул страну. Теперь же он вернулся в страну и намерен там спокойно жить.

При этом Коломойский оговорился, что он «ни при чем» в возможном назначении на пост главы КГГА Александра Ткаченко.

«Я ж не киевлянин. Вообще мэр города — это не такая важная должность. Это просто коммунальщик. У него же нет своей армии. Да и вообще. Я в свое время хотел [замглавы Днепропетровской ОГА со 2 марта 2014 г. по 24 марта 2015 г., мэра Днепра с 27 ноября 2015 года Бориса] Филатова видеть мэром Днепра. И что теперь? Что в этом хорошего?» — задается он вопросом.

Говоря же о том, что Зеленский стал президентом, Коломойский отметил — он рад произошедшему.

«Я кайфую», — заявил он.

Судя по всему, кайфовать на Украине Коломойский намерен и дальше.

Георгий Лучников

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