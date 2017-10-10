Сводки от ополчения Новороссии 10 октября 2017
- 12:02 ВАЖНО: Подросток получил тяжелое ранение в ходе обстрела Докучаевска.
- 09:40 Люди, которые были причастны к убийству Гиви, уже наказаны, — Прилепин (ФОТО).
- 07:45 ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины».
- 07:13 Задержан очередной украинский пограничник, оказавшийся на территории РФ.
- 01:00 Путь в Гаагу для украинских военных: долгий, но неизбежный.
ВАЖНО: Подросток получил тяжелое ранение в ходе обстрела Докучаевска
Подросток ранен ночью в Докучаевске к югу от Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.
«Несовершеннолетний житель Докучаевска 2001 года рождения в результате обстрела получил осколочные ранения», — сообщил сегодня ДАН глава городской администрации Александр Качанов.
По данным градоначальника, пострадавший был госпитализирован в докучаевскую центральную городскую больницу. Его состояние уточняется.
Кроме того, по словам Качанова, от обстрела ВСУ сильные повреждения получил Докучаевский нефтеперерабатывающий завод.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов были повреждены два домостроения в Докучаевске.
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Люди, которые были причастны к убийству Гиви, уже наказаны, — Прилепин (ФОТО)
Писатель Захар Прилепин сейчас — майор и заместитель командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики. У подразделения, которое напрямую подчиняется главе ДНР Александру Захарченко, нет какого-то особенного имени вроде «Спарта», «Сомали» или «Восток». В республике его так и называют — батальон Прилепина.
Корреспондент РИА Новости съездил в Донбасс, чтобы понять, зачем люди записываются в отряд к писателю.
«У нас очередь из добровольцев размером еще с один батальон, — говорит Прилепин. — Берем в основном местных, хотя в батальоне служат выходцы из разных стран. Из России стараемся не брать, но пишут многие. Тут не нужны люди, которые, скажем, поссорились с женой и поэтому решили — теперь я еду на войну».
В январе 2017 года Прилепин опубликовал книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», а до этого сам вступил в донецкую армию. Не все поняли этот шаг, а в условно «либеральной» среде писателя жестко раскритиковали. «Там считают, что литератор в таком не должен участвовать.
При этом сами горячо и активно поддерживают киевские власти. Это откровенное лицемерие», — уверен Прилепин.
«Я знаю, кто убил Моторолу и Гиви»
Прилепин давно в Донбассе, с самого начала гражданской войны. «Я тут присутствовал в самых разных качествах — и как военкор, и как поставщик гуманитарной помощи, и как черт в ступе. Когда все началось, весной 2014 года, мы запустили проект „Интербригады” и начали потихоньку поставлять сюда добровольцев. Сначала в Луганск, потом в Донецк».
Идея о том, что нужно создавать собственное подразделение, присутствовала постоянно.
«В конце 2015 года мне, как уже достаточно известному человеку в Донецке, предложили должность консультанта по информационной политике в администрации ДНР, — рассказывает Прилепин. — После я стал советником главы республики Захарченко.
И потом, в процессе разнообразных обсуждений и разговоров, сказал: „Александр Владимирович, давайте, я могу собрать батальон. Из Луганска приедет серьезное количество людей. Можно 200, можно 400, можно 600, можно 800 — сколько угодно”.
Седьмого июля прошлого года мы приняли это решение, и в октябре собрали батальон. В ноябре он приступил к выполнению боевых задач. Получается, что год существования батальона будет буквально через месяц».
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В украинских СМИ переход Прилепина с «гражданки» на армейскую службу связали с гибелью в результате терактов Моторолы и Гиви — Арсена Павлова и Михаила Толстых, командиров «Спарты» и «Сомали». Якобы раз Прилепин был с ними дружен, а это действительно так, то после их смерти он решил сам взять в руки оружие. Это не совпадает чисто хронологически.
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР «Сомали» Михаилу Толстых (позывной «Гиви»), на улице Донецка. 10 февраля в Донецке прошло прощание с М. Толстых. © РИА Новости / Ирина Геращенко
«Гиви убили в феврале 2017 года, я уже был замкомбата. А какие-то упыри стали говорить: „Вот, убили Гиви — и тут появился Прилепин”. Когда убили Мотора, внутренне я решил для себя, что моя задача — вернуться в Славянск и Мотороле там поставить памятник. Вот такое было. Но батальон к этому времени уже существовал», — вспоминает Прилепин.
«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина. Все эти люди вычислены».
«Люди, которые были причастны к убийству Гиви, уже наказаны. Я не могу пока все подробности сообщить: схемы будут вскрыты, когда все участники этих убийств будут наказаны».
Донецк выглядит спокойно и довольно мирно. Но это не вполне справедливое ощущение: возле дома Прилепина дважды снимали фугас, и он переехал в расположение батальона.
Ни мира, ни войны
Батальон расквартирован в бывшем отеле «Прага», в самом центре города. Здесь штаб, командование, казарма. Боевые позиции батальон держит за сотню километров отсюда, на «линии соприкосновения» с противником — то есть на линии фронта, по другую сторону которого, предположительно, расположены позиции морпехов ВСУ.
Действует принцип ротации: бойцы батальона несколько дней проводят на передовой, потом их сменяют, и они возвращаются в расположение.
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Командир батальона — Сергей Фомченков, позывной «Фома», он из России, для отряда это исключение. Большинство здесь все-таки из ДНР или ЛНР. На войне с самого начала, дослужился до начальника штаба артиллерии второй бригады в Луганске. С Прилепиным они знакомы, по его словам, «лет двадцать», и именно он рекомендовал Фому в командиры.
В 1999 году Фомченков участвовал в акции в еще украинском Крыму:
«Мы забрались на башню клуба моряков, вывесили транспарант „Севастополь — русский город”, скандировали: „Севастополь, Крым — Россия”, забаррикадировались. Украинские спецслужбы вышибли нас с этой башни, посадили в тюрьму. За эту акцию мы полгода отсидели».
Начальник штаба — Александр Крештоп, местный, из Донбасса. До войны работал шахтером, сначала слесарем, потом механиком, никакого отношения к войне и военному делу никогда не имел. Записался в ополчение, когда увидел, что от обстрелов украинской армии гибнут не только взрослые, но и дети. «Мотивация самая большая была — это гибель первых детей. У меня у самого есть дети, я очень за них переживаю», — говорит Крештоп.
Начальник штаба разведывательно-штурмового батальона Александр Крештоп, Донбасс © РИА Новости / Андрей Веселов
Конфликт в Донбассе, считает Александр, начался не вдруг и не просто так, а долго вызревал. Притеснения русских и русскоязычных, «донбассофобия» — не выдумка и не преувеличение.
«Я русский по национальности, меня впервые обидело, когда я паспорт получал в 16 лет. Я заполнил анкету, везде написал, что я русский, мне выдали паспорт, написали, что я, оказывается, украинец», — говорит начштаба.
Другой отложившийся в памяти факт — это демонстративное патрулирование Донецка после избрания президентом Виктора Ющенко милиционерами из западных областей:
«Они ходили с собаками по центру города и прямо нам говорили, что Донецк — бандитский город и вы все бандиты».
Еще один офицер батальона просил не называть своего имени — он ничего не опасается, но не считает нужным «светиться». Он тоже местный, хотя его отец приехал из Казахстана. Занимался боксом, получил травму и отказался от спортивной карьеры. Учился на юриста, половина одногруппников воюет «по другую сторону».
Участвовал в боевых действиях в составе «Сомали», был несколько раз ранен, теперь перешел к Прилепину.
Больше всего его тяготит и даже злит неопределенность, когда война приняла затяжной, позиционный характер. «Это не та война, какая была в 2014 году, но это и не мир! Всегда себя разрываешь между этими вещами. Как пойти погулять с девочкой в Донецке? И в то же время знать, что у тебя пацаны сейчас в окопах недоедают, что там стреляют. Вот в этом состоянии жить хреновато», — говорит офицер.
Но до окончания конфликта, до финальной точки складывать оружие он не хочет. «А вот когда закончится война, тогда я возьму и, может быть, уеду в любую другую страну. Почему бы не путешествовать? Я был в других странах, я знаю английский.
Мне очень нравится рэп-музыка, я вообще очень долго жил американской культурой. И я очень мультикультурен, как теперь говорят. Но уеду я только тогда, когда здесь будет тихо. Когда ни одна сволочь мне не скажет: «Что ты здесь делаешь? У тебя дома война».
«Мне нравилось, что происходило на Майдане»
Позывной другого бойца — «Граф», но это еще и часть фамилии. «У меня корни делятся. Один дедушка — Граф Рейнгольд Рейнгольдович. Второй — Сафонов Иван Иванович. Мать не захотела расставаться с обеими фамилиями, и родители решили их объединить. Зовут меня Родион, фамилия моя Граф-Сафонов. Двойная», — рассказывает Граф.
Командир отделения разведывательно-штурмового батальона Родион Граф-Сафонов, позывной «Граф» © РИА Новости / Андрей Веселов
В батальон Родион пришел одним из первых, до этого служил в роте «Мангуст». Первоначально занимался боевой подготовкой личного состава, сейчас — командир отделения.
Сам он из Луганска, а вернее, из Луганской области — Станично-Луганский район, поселок Петровка, возле города Счастье.
Это «оккупированная территория», говорит Родион, которую контролируют ВСУ. «Воевать пошел в мае 2014 года. С тех пор не был дома. Линия фронта — три километра до дома. Вот за эти три с половиной года линия фронта не поменялась», — уточняет Граф.
Родион успел послужить в украинской армии. Сначала в учебном центре «Десна», потом в 15-м отдельном горно-пехотном батальоне. После демобилизации некоторое время работал менеджером по подбору и продаже запчастей.
Когда начались события на Майдане, думал поехать и присоединиться: «Мне изначально, вообще-то, нравилось, что там происходило.
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А потом увидел „лицо” Майдана: “правосеки”*, бандеровцы, кричалки „москаляку на гiляку” („москалей на ветку”. — Прим. ред.). Вот это уже совсем не понравилось».
Когда в апреле 2014 года Граф пришел домой, отец сказал ему, что будет война. «Конечно, он оказался прав. Я тогда бросил: „Хорошо, давайте оружие”. Не готов сейчас сказать, сарказм это тогда был или не сарказм, но мне вынесли автомат АКС и два магазина. Так все и началось», — заключает Родион.
Из Подмосковья добровольцем приехал Сергей, позывной «Шаман». В активе — служба в спецподразделениях МВД и ФСКН.
На Донбасс принял решение ехать после массового убийства в Одессе в Доме профсоюзов. «Для меня это стало поворотной точкой», — говорит Сергей.
Несмотря на работу в правоохранительной системе, Шаман был очень скептично настроен по отношению к российской власти. После одесских убийств решил, что это не главное.
Боец разведывательно-штурмового батальона Сергей, позывной «Шаман», Донбасс © РИА Новости / Андрей Веселов
Несмотря на работу в правоохранительной системе, Шаман был очень скептично настроен по отношению к российской власти. После одесских убийств решил, что это не главное.
До батальона Сергей был в личной охране главы Луганской республики Игоря Плотницкого, потом — в отряде по борьбе с контрабандой. «Наш взвод занимался борьбой с контрабандой по всей Луганской республике.
Я там получил травму и после этого уехал лечиться. В России был где-то около года, затем поступило предложение служить здесь — согласился», — говорит Шаман.
От марксиста-ленинца до православного
В рядах прилепенского батальона служит Айо Бенес, чернокожий гражданин Латвии. Образование Бенес получил в Великобритании, где выучился на микробиолога и заодно вступил в британскую компартию.
Себя он считает марксистом-ленинцем, а происходящее в Донбассе — национально-освободительной революцией, которая со временем (по марксистским законам) должна перерасти в социалистическую.
Произошедшее на Майдане, в свою очередь, Айо называет «реакционным путчем», который был осуществлен при поддержке «американского и европейского империализма». Поэтому Бенес и приехал в Донбасс. А вот путь в Латвию для него теперь закрыт.
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«На меня там заведено, кажется, четыре уголовных дела, за «призывы к насильственному свержению государственного строя» и «участие в незаконных вооруженных формированиях» — говорит Бенес.
«Я не смогу вернуться, пока Латвия не станет действительно демократическим государством, не признает ДНР и ЛНР. А я уверен, что в будущем так и будет! Вот тогда я поеду в Латвию. Пока же я получил гражданство ДНР».
Другой доброволец приехал с Кубани, поэтому и позывной у него — «Кубань». В отличие от марксиста Бенеса он «приехал сюда защищать веру православную, святую Русь, потому что сейчас идет антихристианское движение со всех направлений».
Боец разведывательно-штурмового батальона, позывной «Кубань», Донбасс © РИА Новости / Андрей Веселов
Кубань — глубоко верующий человек. Даже в окопах под обстрелом он запрещает сослуживцам ругаться — это «большой грех». А на базе в «Праге» занимается оформлением молельной комнаты, которую называет «часовней».
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Житель Горловки Алексей Петров (позывной «Кац», от Изи Кацмана, героя романа братьев Стругацких «Град обреченный») вообще никак не формулирует, за что он воюет в армии ДНР. Зато он очень четко знает, против чего.
Офицер разведывательно-штурмового батальона Алексей Петров, позывной «Кац», Донбасс © РИА Новости / Андрей Веселов
Врагом он называет «фашизм, неонацизм и украинский национализм». До войны Алексей работал журналистом.
Специально исследовал вопрос о неонацизме на Украине: «Власть при Януковиче заигрывала с нацистами из партии „Свобода”, с Тягнибоком, они хотели их приручить, сделать удобным спарринг-партнером на выборах, вот и получили по полной».
Отсюда вывод: не надо заигрывать с нацистами.
«Люди разные, но большинство не заморачивется по поводу какой-то идеологии. Есть интуитивное, иррациональное ощущение собственной правды — только оно и держит», — говорит Прилепин.
«Мы сегодня с вами были в окопах, на передовой. Как вы, наверное, заметили, людей волнует, чтобы их покормили, дали сигарет, БК (боекомплект. — Прим. ред.) и объяснили, каким образом мы пройдем вперед.
Сейчас мы будем обсуждать: Ленин, Сталин? Да вообще по барабану. Матильда, Николай II — это в России всех волнует! В России думают, что если сейчас мы не спасем Николая II или Мавзолей Ленина, то мир обрушится. Но здесь не про это».
Андрей Веселов
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Красный Лиман, Логвиново и Лозовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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Задержан очередной украинский пограничник, оказавшийся на территории РФ
Военнослужащие пограничных войск РФ накануне вечером сообщили о задержании на российско-украинской границе мужчины, который представился украинским военнослужащим. К российской границе этот человек вышел на луганском участке, контролируемом ВСУ.
РИА Новости приводит сообщение управления ФСБ по Воронежской области: “Задержано лицо, представившееся военнослужащим вооружённых сил Украины”.
В пограничном управлении ведётся проверка на предмет выяснения обстоятельств нарушения гражданином Украины государственной границы.
Менее месяца назад границу РФ на курском пограничном участке уже нарушал украинский пограничник. При пересечении границы он был одет в форму украинской государственной пограничной службы со знаками отличия. Когда командование ГПС Украины узнало об инциденте, то сообщило, что украинский военнослужащий оказался в России случайно.
На курском погранучастке при проверке документов погиб один военнослужащий пограничных войск РФ. Произошло этот во время попытки прорыва границы двумя неизвестными. Тогда один из преступников был задержан, другой себя подорвал.
Буквально несколько дней назад на территории Брянской области были задержаны двое других украинских граждан, которые представились военнослужащими Сумского пограничного отряда.
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Путь в Гаагу для украинских военных: долгий, но неизбежный
Донецкий политолог Владимир Корнилов ныне живущий и работающий в Нидерландах — о нелепостях и противоречиях украинских законов по Донбассу.
Наверняка кадры очередных кулачных боев в Верховной раде Украины видели многие. Правда, сомневаюсь, что многие поняли, кто и из-за чего дрался. Смею заверить, не многие это поняли и на Украине.
Поскольку если вникнуть в смысл взаимных обвинений вчерашних соратников по майдану в адрес друг друга, то получается, что одни «агенты Путина» бились с другими «агентами Путина», чтобы защитить несчастную «нэньку» от «агрессии Путина».
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К примеру, Ирина Луценко (ни много ни мало — представитель президента в парламенте) назвала нападки оппозиции «шабашем расконсервированных агентов ФСБ». Это она об украинских ультранационалистах и других «героях майдана»! Представляете, как те были глубоко «законсервированы», организовывая майдан вместе с самой Луценко и ее патроном!
В ответ ультранационалисты назвали другую сторону «предателями украинской нации», которые «льют воду на мельницу Путина». После чего президент Порошенко разглядел под вышиванками своих недавних союзников «косоворотки», а на головах — «кокошники».
И вот спрашивается: кто, за что и против чего там боролся-то?
Дело в том, что срок действия закона Украины, которым, согласно Минскому соглашению, она должна была установить «особый статус Донбасса», истекал. Документ на самом деле никакого «особого статуса» не предполагал и ни на один день его положения не вступали в силу.
О чем и Порошенко, и все его депутаты неоднократно клялись своему парламенту и своей прессе. Что при этом не мешало тому же Порошенко и западным СМИ преподносить данный закон мировой общественности именно как действующий акт об «особом статусе» и как важный шаг Украины к выполнению «Минска-2».
Именно поэтому, когда формальный срок действия закона (подчеркну: не его положений, так и не вступивших в силу!) завершился бы, Украина фактически выходила из «минского процесса». Это затруднило бы затем выдвижение обвинения в адрес России в его неисполнении. А ведь именно на этих обвинениях США и Европа строят свою санкционную политику.
Поэтому Петру Порошенко пришлось вносить проект о пролонгации этого формального закона еще на год. Но «минские формальности» уже вызывали драки в Раде. Учитывая, что все политические игроки Украины уже активно готовятся к выборам, Порошенко не мог предстать публике в качестве человека, сдающего Донбасс.
Вот он параллельно и внес закон о «деоккупации Донбасса», в котором Россия обзывается «страной-агрессором». Мол, уравновесил ситуацию.
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При этом и один закон совершенно формален, и второй не вносит ничего нового, кроме очередных антироссийских ярлыков и попыток Порошенко усилить контроль армии за ситуацией в «зоне АТО», а соответственно, ослабить там позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, вызывающего всё большее беспокойство в администрации президента.
Но Порошенко все-таки дал козыри своим оппонентам (тем самым «расконсервированным агентам»), «забыв» упомянуть в этом законе Крым — мол, признал его российским. И — самый страшный грех — упомянул в законе Минские соглашения.
Те самые, в «неисполнении» которых и Киев, и Запад упорно обвиняют Россию. Оказывается, делать этого никак нельзя было, потому что эти Минские соглашения Украина… не должна исполнять.
Вот тут мы узнали о «Минске-2» буквально всё. Оказывается, данные соглашения: «не отвечают национальным интересам и конституции», это «консервация российской агрессии и признание путинского преимущества» (О. Ляшко); «позорные соглашения» (И. Луценко); «не являются легитимными соглашениями для Украины» (Т. Батенко); «позорные, антиконституционные, антигосударственные, нелегитимные» (А. Ильенко); «легализация незаконных подписей российских наемников» (М. Бурбак).
Смею вас заверить, это далеко не полный перечень определений, данных Минским соглашениям, выполнения которых Украина требует на всех международных площадках, включая Генассамблею и Совбез ООН. Тот самый Максим Бурбак, который процитирован выше (представляет «Народный фронт» Арсения Яценюка), не преминул добавить:
«Первым и обязательным шагом должно быть выполнение Россией как страной-агрессором положений Минских соглашений». То есть «позорные» и «нелегитимные» соглашения перестают быть таковыми, если это касается требований к России. Не смешно ли?
Депутаты пошли дальше. Они прямо признали, что их армия сама не выполняет этих соглашений и не должна их выполнять. К примеру, «ветеран АТО» Тарас Пастух, представляющий в раде фракцию «Самопомощь», откровенно заявил, что в случае их выполнения «ни один наш военный не будет по „Минску“ иметь право сделать выстрел и сделать шаг вперед». Из чего следует, что сейчас и выстрелы делают, и нарушают линию соприкосновения.
В итоге из-за такого единодушного осуждения «позорных» соглашений президентская сторона пошла на то, чтобы вообще изъять их упоминание из закона. Нет теперь «Минска-2» в украинском законодательстве.
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Тем удивительнее, что МИД Германии более чем оперативно, буквально через пару часов после голосования в раде, выпустил специальное заявление, которым похвалил Украину за то, что она «привержена своим международным обязательствам и реализации Минских соглашений». То есть Украина, обозвав «позорными» документы, признанные Советом Безопасности ООН, и изъяв их из своего законодательства, привержена их реализации.
А Россия, которая вообще не является стороной конфликта, но неуклонно требует их соблюдения, должна быть под санкциями за их невыполнение. Никто не находит ничего странного?
Следует при этом отметить, что закон о «деоккупации» принят пока в первом чтении, еще не совсем понятно, как он будет выглядеть в конечном варианте. Но на один неудобный нюанс, связанный с ним, некоторые «расконсервированные агенты ФСБ» внимание обратили: легитимируя правомочность использования армии в конфликте в Донбассе, Рада тем самым открыто признает, что до сих пор ВСУ применялись там незаконно.
Нардеп Сергей Соболев так прямо и заявил: «Это прямой путь десяткам тысяч наших воинов в суд в Гаагу, потому что вы узакониваете, что три года они незаконно использовались на этих территориях». Точнее не скажешь!
Депутаты хотят обойти этот страшный для них нюанс, обозначив в окончательном тексте закона дату «начала российской оккупации». Только вот закон-то обратной силы иметь не может. Так что милости просим в Гаагский трибунал, «ветераны АТО»! Верховная рада подтверждает.
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а нафига прилепе фоткать и давать ФИО ополченцев???????
чтобы потом за границей наивных давили? они даже не понимают, что невыездные. скока в италии уже попало, а всё не понимают.
ОПОЛЧЕНЦЕВ В ГУГЛЕ ЗАБАНИЛИ? ЭТО ВИДЕО НЕ СМОТРЕЛИ???
https://www.youtube.com/watch?v=pAM0uD2z8xA
Эпизод 869. Навальный, Прилепин, Шаргунов.