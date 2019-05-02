Новости Украины и Новороссии 02 мая 2019

В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию «с фишечками»

Грядущая инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет проходить «с фишечками». Об этом заявил сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк, входящий в команду Зеленского. «Готовимся (к инаугурации, — прим. РВ) — думаем о „фишечках“. Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… (но) такой инаугурации ещё не было», — интригует украинцев Костюк, отказавшись раскрыть секреты готовящейся церемонии. Сценарист уточнил, что сначала в штабе победителя президентских выборов думали о том, чтобы пригласить нардепов «не в Верховную Раду, а в другое место», но для этого нужно было бы менять регламент инаугурации, поэтому от этой идеи пока отказались. Впрочем, после дебатов на стадионе пикничок вместо инаугурации для вступления комика в должность президента уже вряд ли кого-то на Украине удивит. Справка РВ Напомним, что ЦИК официально огласила итоги второго тура выборов президента Украины лишь 30 апреля. Согласно закону, инаугурация президента «незалежной» должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов изданиями «Голос Украины» и «Урядовый курьер». Точную дату проведения инаугурации большинством голосов должны определить депутаты Рады по представлению спикера. Произойдёт это, судя по всему, на следующей пленарной неделе (13 — 17 мая), а сама церемония вступления Зеленского в должность пройдёт либо в конце мая, либо в начале июня. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного суда Украины. Заседание, на котором принимает присягу избранный президент, проходит в сессионном зале парламента. После инаугурационной речи руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента. Также он получил официальные символы власти: штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву. Читайте также: Указ Путина подобен точному выстрелу снайпера в ключевую точку Системы планирования

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Как Путин, Саакашвили, Зеленский и Порошенко сыграли в пинг-понг “святым” украинским гражданством

Заявления, касающиеся украинского (и российского) гражданства, которые начались в конце минувшей недели, в понедельник возобновились с новой силой.

Владимир Путин поддержал “инициативу” Владимира Зеленского выдавать гражданство Украины россиянам и даже перешел на украинский язык. Он также вспомнил о Саакашвили – мол, в первую очередь украинский паспорт надо вернуть ему. Бывший губернатор Одесской области, в свою очередь, назвал российского президента “новоиспеченным троллем”.

Петр Порошенко примкнул к перепалке. Он отметил, что гражданство Украины “святое” и выразил уверенность, что его хотят принять 140 миллионов россиян. Именно поэтому – из-за огромного спроса – Киев не будет принимать в подданство российских граждан.

Как развивалась эта заочная дискуссия рассказывает “Страна”.

Путин – украинцам

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для владельцев паспортов “ДНР” и “ЛНР”. Это вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и в мире (мировая общественность осудила данное решение).

27 апреля президент России продолжил: он отметил, что РФ планирует раздавать паспорта не только дончанам и луганчанам, но и всем украинцам.

Зеленский – Путину

В этот же день, 27 апреля, это и дал ответ Зеленский. В частности, будущий президент Украины отметил следующее: “Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие “профессионалы” – в Ростове или Магадане”.

Зе продолжил: “Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать “новой нефтью”, в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы – это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу”.

Путин – Зеленскому

29 апреля с просьбой прокомментировать это заявление Зеленского к Путину обратились журналисты. Российский лидер похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины, и добавил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше. Также в своем ответе он упомянул Саакашвили.

Ниже приводим диалог представителя СМИ с президентом РФ:

Вопрос: Господин Зеленский, избранный глава Украины, ответил на Ваше заявление в Пекине о готовности выдачи российских паспортов не только жителям ДНР, но и всем украинцам. Он сказал, что он готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию.

Путин: Правда? Так и сказал? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские – братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими, – но по сути своей один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее.

Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишён, по-моему, гражданства, незаконно выслан из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах. Так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима.

Вопрос: Говоря о предложении Зеленского об обмене паспортами, Вы сказали, что у вас много общего, вы чуть ли не единомышленники. Можете пояснить, что Вы всё-таки имели в виду?

Путин: Ну как же? Все очень просто. Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать. До побачення.

На это заявление тут же отреагировали - Михаил Саакашвили и Петр Порошенко.

Саакашвили – Путину

Так, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не поверил в искренность призыва Владимира Путина, который посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть его на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я точно знаю, что именно Вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-ом. Теперь Вы через третьих лиц пытаетесь подступиться к Владимиру Зеленскому и требуете не только не возвращать мне гражданство, но также ставите категорическое условие не пускать меня на Украину”, – написал Саакашвили.

По его словам, Путин требовал не пускать его в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан у местных властей. И даже обсуждал этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита по примирению в России.

“Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов – требовать от оппонента, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!”, – заявил Саакашвили.

Порошенко – Путину и Зеленскому

Петр Порошенко, в свою очередь, выступил как бы с опровержением слов Зеленского. Действующий президент назвал украинское гражданство “святым” и высказал уверенность, что его хотят принять все российские граждане.

Так, Порошенко отметил, что украинские власти не намерены “раздавать россиянам” гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек (по состоянию на 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в РФ зафиксировано 146,7 миллионов постоянных жителей, - прим.Ред.).

“И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше [гражданство]. Потому что украинское гражданство – это высокая честь”, – заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.

Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину “купили за газ”. “Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что на Украине будет дешевле газ”, – сказал Порошенко.

“Сейчас реплика Зеленского, а потом аплодисменты зрителей”

На череду этих заявлений отреагировали пользователи соцсетей. Так нардеп Александр Онищенко раскритиковал Порошенко касательно его высказывания:

“Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство, – сообщили СМИ.

Поднял голову. Только быстрые и жесткие репрессии. Каждый день он должен думать только о тюрьме, метаться и не находить себе места. Теряем время. За прошедшую неделю уже можно было сориентировать правоохранительную систему на жесткий секс. Там все давно готовы. Чтобы к моменту инаугурации осталось только подписать подозрение и день в день обратиться в суд за мерой пресечения.

Раскритиковал он”.

Украинский журналист Андрей Манчук приводит заголовки публикаций “Страны” на разные новости, в том числе касающиеся гражданства. Свою мини-подсобку он анонсирует как “скромное обаяние диалектики”.

С интересом за заявлениями политиков наблюдает украинский журналист Вячеслав Чечило.

“Я понял. Это батл. Сейчас реплика Зеленского, а потом аплодисменты зрителей”.

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2 мая 2014 года … Одесская Хатынь

Сегодня, 2 мая, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе, когда в огне, охватившем Дом профсоюзов, погибли десятки людей. В тот день, 2 мая 2014 года, толпа украинских националистов загнала группу сторонников Антимайдана в здание Дома профсоюзов. Националисты закидали здание бутылками с зажигательной смесью. Тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон, добивали на земле. В результате произошедшего погибло 48 человек, включая пенсионеров и беременных женщин. До сих пор никто из виновных в произошедшем не понёс официального наказания.

“Помню свои посты тогда, щемящее ощущение ужаса и безысходности, бессонные ночи. В произошедшее просто не верилось, что укронацисты могут в Одессе, средь бела дня открыто расстреливать, жечь, пытать, насиловать и убивать людей.

Фильм Аркадия Мамонтова об убийстве в Доме Профсоюзов: https://zergulio.livejournal.c…

Книга и фотохроника на английском “I saw the death” о событиях в Одессе: https://vk.com/doc-89457335_40…

Сводные материалы по трагедии в Одессе, более 300 Мб: https://t.me/SergeyKolyasnikov…

Должностные лица Украины, ответственные за трагедию: https://ukr-leaks.com/Inform/I…

Фильм-расследование на немецком языке с русскими субтитрами: https://zergulio.livejournal.c…

Аудиозапись звонков в диспетчерскую в тот день: https://youtu.be/JN8VR4PpjZ0

Свидетельства очевидца, начальника пожарной службы: https://zergulio.livejournal.c…

Еще показания очевидца: https://zergulio.livejournal.c…

Как нацисты Правого сектора добивают раненых: https://zergulio.livejournal.c…

Расследование и фото (18+): https://frallik.livejournal.co…

Убийство женщины (задушена шнуром): https://zergulio.livejournal.c…

Большинство видеоматериалов уже исчезли из паблика, но вот здесь еще остались: https://zergulio.livejournal.c…

Если я забуду о них, ты, Боже на небе, забудь про меня (с)

Сергей Колясников

ОДЕССА. ДЕНЬ СКОРБИ.

Памяти погибших в Одессе

Я ушёл сегодня на рассвете…

Мама, я забыл тебе сказать,

Что ты мне дороже всех на свете…

И забыл тебя поцеловать…

Заперт я, ни выхода, ни входа,

В крепких лапах дыма и огня

Верю я, что воцарит свобода

И закончится не нужная война.

Мама, милая, как трудно мне вздохнуть!

Только не от копоти и дыма…

Мне фашистский кол вбивают в грудь

С гимном «Ще не вмерла Україна!».

А глаза мои, как небо синие,

Отражают красно-чёрный стяг…

Мне б взлететь, да крылья сильные

Сожжены, а ноги в кандалах…

Тело жжёт, но эта боль терпима,

Больше сердце жжёт, что надо мной

С гимном «Ще не вмерла Україна!»

Ждут, когда умру, а я живой…

В своих мыслях я с тобой общаюсь,

Слышу голос твой, ведь нет его роднее…

Чувствую, недолго мне осталось…

Но, поверь… об этом не жалею…

Я стоял за свой народ и волю,

Ту, которую хотели отобрать.

Умираю! Только не позволю!

Ни огнём, ни пулей нас не взять!

Пусть печальной стала эта пьеса

И никто не ждал сего финала,

Но я сын твой, я герой Одессы,

В жилах кровь горячая, как пламя…

Вытри слёзы… им судья — Всевышний

Здесь сгорел я… им гореть в аду!

Ты прости, родная, что так вышло…

Ты прости, что больше не приду…

Татьяна Опанасенко, 7 мая 2014

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Убийцa Стерненко бpыкaeтcя и “юмopит”

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Над Донецком реют разные знамёна, десятки тысяч вышли на улицы, — европейский доброволец (ФОТО)

Легендарный европейский доброволец Бенес Айо, активный участник крымских событий и восстания в Донецке, арестованный СБУ и депортированный в Великобританию, вновь в строю и рассказывает об обстановке в столице ДНР. 1 мая в Донецке состоялось массовое мероприятие в честь Дня всемирной солидарности трудящихся. Около 9 часов утра несколько тысяч человек собрались возле Библиотеки имени Крупской. Самая многочисленная группа — Коммунистическая Партия ДНР, Комсомол ДНР, Союз Советских Офицеров и общество «Новые Скифы». В руках мы держали красные флаги, портреты наших вождей: товарищей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а также баннеры с пропагандой идей социализма. В акции также участвовало 25 отраслевых профсоюзов: шахтеры (среди участников сотрудники угледобывающих гигантов — ГП «Торезантрацит» и «Макеевуголь», шахт им. Засядько и Скочинского и другие), металлурги, работники госучреждений, образования, культуры, здравоохранения; присутствовали военнослужащие армии ДНР, студенты, школьники, общественные активисты и политические деятели. Когда количество народа достигло примерно 20 тысяч человек, мы начали демонстрацию и прошли до памятника Ленину. Там активисты выступили с пламенными речами. Сегодня в первомайских колоннах реяли разные знамена. Кроме красных флагов СССР, были и флаги Донецкой Народной Республики, флаги профсоюзов, флаги Кубы, Сирии, Венесуэлы, флаг СКП-КПСС, флаги наших друзей КПРФ, Германской коммунистической партии, других стран и организаций. Я знаю, что на первомайских демонстрациях во многих странах будут реять флаги ДНР и красные флаги Компартии ДНР. Это символизирует международную солидарность трудящихся в борьбе с бандитским империализмом. Это символизирует поддержку трудящимися друг друга на пути построения в наших странах социально справедливого общества — социализма! Товарищ Литвинов, глава Компартии ДНР, в своей речи заклеймил фашистскую бандеровскую хунту, которая уже пять лет ведет агрессивную захватническую войну против ЛДНР, действуя в интересах зажравшихся украинских олигархов, за которыми стоят проклятые евро-американские империалисты. Из-за этой агрессии у нас в ЛДНР имеется множество экономических и социальных проблем — ведь значительная часть ресурсов идет на оборону и нужды нашей армии. Первомай — это символ революции, непримиримой классовой борьбы и в СССР всегда отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Сегодня День Всемирной Солидарности трудящихся продолжают с широким размахом отмечать коммунисты и все левые силы в постсоветских Республиках и большинстве стран мира. У нас в ЛДНР Первомай — это официальный праздник. Он весьма актуален в наших молодых государствах, поскольку мы столкнулись с кровожадной агрессией украинского капитала и мирового империализма, которые хотят оккупировать наш Донбасс и закабалить наших трудящихся. Определенные реакционные политические силы в ЛДНР и России навязывают нам дикий капитализм, платят нашим трудящимся слишком маленькие зарплаты, у нас появилась новая прослойка зажравшихся буржуев и связанных с ними коррумпированных чиновников. А на фашистской Украине запрещена коммунистическая идеология, и трудящиеся получают жалкие гроши и подвергаются беспощадной эксплуатации со стороны зажравшихся олигархов. Недавно президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о выдаче жителям ЛДНР российских паспортов и наделении нас гражданством России. Мы поддерживаем это решение и надеемся на скорое признание ЛДНР со стороны России. Затем произойдет наша теснейшая интеграция со старшим братом. И мы вместе с нашими российскими товарищами будем бороться за социализм и восстановление СССР. Да здравствует День Всемирной Солидарности Трудящихся! Читайте также: «Очень масштабно»: Иностранцев впечатлил Первомай в Луганске (ФОТО) Бенес Айо, для «Русской Весны»

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Чтo cлyчилocь c кибopгoм в аэpoпopтy

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Забудьте «мир-труд-май», этот ужас может повториться, — Супрун

«1 мая должно было быть символом объединения трудящихся всего мира. Но из-за советской тирании и издевательства над украинцами оно стало визитной карточкой господства двойных стандартов в СССР. Особенно в отношении тех украинцев, которые «трудились» в концлагерях ГУЛАГа», — заявила Ульяна «доктор Смерть» Супрун. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины заявила, что первыми о своих правах заявили трудящиеся в Америке: 1 мая 1886 года в североамериканских штатах начались массовые забастовки с требованием введения 8-часового рабочего дня: «Так началась история первого мая как Дня международной борьбы за трудовые и социальные права». «На Украине 1 мая как День рабочей солидарности впервые отметили во Львове. Это случилось в 1890 году — возле городской ратуши на Площади Рынок собрались примерно 4 тысячи рабочих. Причем и украинских, и польских и еврейских. Там был даже Иван Франко. Вече приняло резолюцию, в которой требовало установления 8-часового рабочего дня, запрета труда детей и ночного труда для женщин, введение общего избирательного права», — заявила Супрун с вполне понятной целью. Она пробует уверить украинцев в том, что СССР попросту узурпировал правздник, но любой, кто учил историю, а не бандеровские вирши, знает, что Советский Союз лишь сделал его государственным, а пролетариев всех стран всегда призывал соединяться. «Страна (СССР – прим. РВ) позиционировала себя как «диктатура пролетариата» и планировала «объединить трудящихся всего мира». На самом деле последствиями этих планов стали коллективизация и геноцид украинцев, жестокие репрессии и грубые убийства миллионов людей — «с целью укрепления диктатуры и страха перед режимом большевиков», — припечатала уничтожающая советскую систему здравоохранения Супрун. Она добавила, что «на самом деле» у рабочих в СССР в основном были ужасные условия труда: «пролетариат» нещадно эксплуатировали, хотя, вроде бы, в его имя существовала страна. «Но нет ничего, что может лучше описать отношение «советов» к людям — как ГУЛАГ. Система концентрационных лагерей, которая перемолола миллионы украинцев и представителей других народов, используя их для рабского труда в нечеловеческих условиях. Вот — истинное лицо империи, какой был Союз. Империи, в которой не было места для свободных людей — только для дешевой рабочей силы», — написала чиновница. Супрун тут же обвинила Кремль в том, что на «оккупированных украинских территориях» он воплощает «самые ужасные практики НКВД». Не будьте носителями мифов про «Мир. Труд. Май», потому что этот ужас может повториться. Узнавайте и распространяйте правду. Помните,

— подытожила Супрун. Всем здравомыслящим людям не нужно пояснять, насколько этот лай американской гражданки на нашу историю далёк от истины. Их мы и поздравляем с Днём солидарности трудящихся! Читайте также: Первомай в Харькове: на демонстрантов напали неонацисты, в ход пошла зелёнка (ФОТО, ВИДЕО)

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