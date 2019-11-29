Лунная афёра НАСА. Сверхсветовая скорость переговоров

...американцев облетели вокруг Луны… Поневоле начинаешь завидовать. Вот у нас в основном...проще путешествия на Луну. Расстыковка на лунной орбите, посадка лунного модуля, после ...с авианосцем (со второй космической скорости!)… Да на американских инженеров ...
... подходе и что он накроет нас в 2012 году. Будем надеяться... места продолжают сокращаться с тревожной скоростью. В 1967 году 97 процентов... стать ещё одним фактором, приближающим нас к экономическому краху. В Америке...
...которых, являются прямыми потомками лунных. Проектирование лунной станции ХХI века только ... автоматических межпланетных станций «Луна-25» и «Луна-27», изучение реголита ... Южного полюса Луны для будущего развертывания лунного полигона и лунной базы. Второй...
Во время моей службы на Луне мне тоже приходилось рисовать следы лунохода на лунной поверхности. Иногда получалась халтура, потому что вечером крутили фильмы, и нужно было успеть на обратную сторону Луны. Поэтому расстояние между левым и правым следом лунохода бывало соблюсти не удавалось из-за спешки. Ну так, где-то на сантиметров 20, поэтому если их найдете, то это я.