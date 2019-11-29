Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Лунная афёра НАСА. Сверхсветовая скорость переговоров

09:06. 29 ноября 2019 215 просмотров Один комментарий Опубликовал:
"Сверхсветовая" скорость "переговоров"
(Земля, я – Юпитер)



***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4766597.html

Метки: NASA, американцы, космос, ложь, луна, ссср, США, фальсификация, физика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бумажный космос НАСА. Полёт на Луну.
...американцев облетели вокруг Луны… Поневоле начинаешь завидовать. Вот у нас в основном...проще путешествия на Луну. Расстыковка на лунной орбите, посадка лунного модуля, после ...с авианосцем (со второй космической скорости!)… Да на американских инженеров ...
Эпоха трех Солнц
... эта звезда прошла вблизи от нас, и ее положение, вычисленные в... экстремистской литературы. В данном случае нас интересуют лишь цифры и события...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Предвестники экономического армагедона в 2012
... подходе и что он накроет нас в 2012 году. Будем надеяться... места продолжают сокращаться с тревожной скоростью. В 1967 году 97 процентов... стать ещё одним фактором, приближающим нас к экономическому краху. В Америке...
Доклад о сокрытии научных фактов. Сергей Салль (2012)
... последних четырёх лет по измерению скорости нейтрино. Показано, что все эксперименты...
Россия на Луне: когда ждать «космического новоселья»
...которых, являются прямыми потомками лунных. Проектирование лунной станции ХХI века только ... автоматических межпланетных станций «Луна-25» и «Луна-27», изучение реголита ... Южного полюса Луны для будущего развертывания лунного полигона и лунной базы. Второй...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1933 1593
    Женечка 29 ноября 2019 в 9:37

    Во время моей службы на Луне мне тоже приходилось рисовать следы лунохода на лунной поверхности. Иногда получалась халтура, потому что вечером крутили фильмы, и нужно было успеть на обратную сторону Луны. Поэтому расстояние между левым и правым следом лунохода бывало соблюсти не удавалось из-за спешки. Ну так, где-то на сантиметров 20, поэтому если их найдете, то это я.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)