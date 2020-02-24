Несколько общих штрихов к лунной афёре НАСА

***

Много вопросов возникает у тех людей, которые не допускают того, что в 70-х годах прошлого века американцы технологически были способны отправить семь экипажей к Луне и обратно. В предлагаемом ролике основные положения разоблачителей американской лжи в некотором роде просуммированы.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4898925.html