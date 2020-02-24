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Несколько общих штрихов к лунной афёре НАСА

19:25. 24 февраля 2020 298 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Много вопросов возникает у тех людей, которые не допускают того, что в 70-х годах прошлого века американцы технологически были способны отправить семь экипажей к Луне и обратно. В предлагаемом ролике основные положения разоблачителей американской лжи в некотором роде просуммированы.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4898925.html

Метки: NASA, американцы, колмогоров, ложь, луна, технологии, фальсификация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1495 1339
    georgi tarabov 24 февраля 2020 в 19:37

    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РУССКИХ ПОЛИТИКОВ ! !

    КАК ПИЯНАЯ ТЫКВА БОРЯ ЕЛЦИН УНИЗИЛ РОССИЮ В АМЕРИК. КОНГРЕСЕ !

    ЧТОБЫ ЗНАЛИ КАК ИМ ИЗБЕЖАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МЕЖД. ТРИБУНАХ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ ИХ В КЛОУНАМИ !

    Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА

    БРАТЯ РУССКИЕ – НЕ НАДО УПРЕКАТЬ МАЛЕНКИЕ НАРОДЫ ИЗ ВОСТ. Европы, за гадости их правителей и компрадорского слугинажа перед ЗАП. ГИЕНАМ И БАНКИРОФ-ZОБАКЕН-у нас, в Болгарии выборы фальшифицируются !
    А т.н. Нац. Елита в СОФИИ из воров охраняют 40 000 полицаеФ ,при 15 000 полицаев в Голландии ,и 15 миллионов население у них -в 3 раза больше ,чем в Болгарии !
    ————-
    К тому же нас БОЛЬШОЙ БРАТ (в лице МЕЧЕННОГО С США-ОРДЕНА ДЛЯ ПОБЕДЫ В ХОЛ. ВОЙНЕ ) ПРОСТО БРОСИЛ ,И ЗАБЫЛ !

    17 июня. Ельцин: “Господи, благослови Америку!”
    https://cont.ws/@id71136066/1361290

    Проснулись тысячи, проснутся и миллионы.
    18 июня 16:03 7 76

    17 июня 1982 года президент США Рональд Рейган в своей речи на Генеральной ассамблее ООН назвал СССР «империей зла и центром зла».
    Ровно десять лет спустя, 17 июня 1992 года, в американском Конгрессе выступил президент России Борис Ельцин, и объявил о своей победе над «идолом коммунизма». Это выступление не показывалось целиком по российскому телевидению, но потом его запись стала известна.
    А присягал Б.Н. Ельцин в 1991 году, занимая пост президента РСФСР, ещё красному флагу с серпом и молотом
    Из речи Ельцина (выделение моё):
    «Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый Президент и уважаемые члены Конгресса, дамы и господа!
    Я имею высокую честь выступить здесь в Конгрессе великой свободной страны как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный Президент, как гражданин великой державы, сделавшей свой выбор в пользу свободы и демократии.
    (Аплодисменты ХИЕНЫ США ).»

    «Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на Земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул! Рухнул навсегда!

    И я здесь для того, чтобы заверить Вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. (Аплодисменты).»

    «Опыт минувших десятилетний научил нас — коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы.

    (КОЛОНИАЛЬНЫЕ Аплодисменты).»

    Но отчитывался о проделанной за год работе уже под звёзднополосатым стягом
    «Вы помните август прошлого года, когда над Россией в течение трёх дней висело чёрное облако диктатуры… Граждане России защитили свою свободу и не допустили, чтобы 75-летний кошмар повторился вновь. С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту Соединённых Штатов Америки господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период.

    (Аплодисменты ХИЕНЫ США ).»

    «Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам: от реформ не отступлю, а сместить меня практически до 1996 года невозможно. Я здоров и не сдамся, пока реформа не будет необратимой.

    ( ВОЛЧИЕ Аплодисменты).

    Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством.
    «Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.»
    «Хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Перлина: «Господи, благослови Америку!». И добавлю к этому: и Россию.»

    Оценка Преемника:
    «Борис Николаевич Ельцин вместе с новой Россией прошёл путь тяжелейших, но необходимых преобразований. Возглавил процесс кардинальных перемен, которые вывели Россию из тупика. Масштаб личности Б. Ельцина ещё предстоит в полной мере оценить истории и нашим потомкам». (В.В. Путин, февраль 2011).

    Полное видео выступления в Конгрессе 17.06.1992:

    MrGalls преди 1 година
    предатель отчитался перед хозяевами, какой позор …

    МирЖан Иманбаев преди 8 месеца (редактиран)

    10:42 Какая сволочь!!! Лжец! Изменник! Предатель!

    NAVSEGDA ODINOKAYA VOLCHICA преди 9 месеца
    Народ представляете. ,как он нас всех сдал…тварина эта))))

    Андрюшка Бочаров преди 9 месеца
    И наина пишет книги про него, Мол каким он парнем был. Чёрт рогатый.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=P3w2kH2N9cE

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