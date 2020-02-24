Несколько общих штрихов к лунной афёре НАСА
19:25. 24 февраля 2020 298 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Много вопросов возникает у тех людей, которые не допускают того, что в 70-х годах прошлого века американцы технологически были способны отправить семь экипажей к Луне и обратно. В предлагаемом ролике основные положения разоблачителей американской лжи в некотором роде просуммированы.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РУССКИХ ПОЛИТИКОВ ! !
КАК ПИЯНАЯ ТЫКВА БОРЯ ЕЛЦИН УНИЗИЛ РОССИЮ В АМЕРИК. КОНГРЕСЕ !
ЧТОБЫ ЗНАЛИ КАК ИМ ИЗБЕЖАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МЕЖД. ТРИБУНАХ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ ИХ В КЛОУНАМИ !
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
БРАТЯ РУССКИЕ – НЕ НАДО УПРЕКАТЬ МАЛЕНКИЕ НАРОДЫ ИЗ ВОСТ. Европы, за гадости их правителей и компрадорского слугинажа перед ЗАП. ГИЕНАМ И БАНКИРОФ-ZОБАКЕН-у нас, в Болгарии выборы фальшифицируются !
А т.н. Нац. Елита в СОФИИ из воров охраняют 40 000 полицаеФ ,при 15 000 полицаев в Голландии ,и 15 миллионов население у них -в 3 раза больше ,чем в Болгарии !
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К тому же нас БОЛЬШОЙ БРАТ (в лице МЕЧЕННОГО С США-ОРДЕНА ДЛЯ ПОБЕДЫ В ХОЛ. ВОЙНЕ ) ПРОСТО БРОСИЛ ,И ЗАБЫЛ !
17 июня. Ельцин: “Господи, благослови Америку!”
https://cont.ws/@id71136066/1361290
Проснулись тысячи, проснутся и миллионы.
18 июня 16:03 7 76
17 июня 1982 года президент США Рональд Рейган в своей речи на Генеральной ассамблее ООН назвал СССР «империей зла и центром зла».
Ровно десять лет спустя, 17 июня 1992 года, в американском Конгрессе выступил президент России Борис Ельцин, и объявил о своей победе над «идолом коммунизма». Это выступление не показывалось целиком по российскому телевидению, но потом его запись стала известна.
А присягал Б.Н. Ельцин в 1991 году, занимая пост президента РСФСР, ещё красному флагу с серпом и молотом
Из речи Ельцина (выделение моё):
«Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый Президент и уважаемые члены Конгресса, дамы и господа!
Я имею высокую честь выступить здесь в Конгрессе великой свободной страны как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный Президент, как гражданин великой державы, сделавшей свой выбор в пользу свободы и демократии.
(Аплодисменты ХИЕНЫ США ).»
«Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на Земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул! Рухнул навсегда!
И я здесь для того, чтобы заверить Вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. (Аплодисменты).»
«Опыт минувших десятилетний научил нас — коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы.
(КОЛОНИАЛЬНЫЕ Аплодисменты).»
Но отчитывался о проделанной за год работе уже под звёзднополосатым стягом
«Вы помните август прошлого года, когда над Россией в течение трёх дней висело чёрное облако диктатуры… Граждане России защитили свою свободу и не допустили, чтобы 75-летний кошмар повторился вновь. С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту Соединённых Штатов Америки господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период.
(Аплодисменты ХИЕНЫ США ).»
«Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам: от реформ не отступлю, а сместить меня практически до 1996 года невозможно. Я здоров и не сдамся, пока реформа не будет необратимой.
( ВОЛЧИЕ Аплодисменты).
Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством.
«Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.»
«Хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Перлина: «Господи, благослови Америку!». И добавлю к этому: и Россию.»
Оценка Преемника:
«Борис Николаевич Ельцин вместе с новой Россией прошёл путь тяжелейших, но необходимых преобразований. Возглавил процесс кардинальных перемен, которые вывели Россию из тупика. Масштаб личности Б. Ельцина ещё предстоит в полной мере оценить истории и нашим потомкам». (В.В. Путин, февраль 2011).
Полное видео выступления в Конгрессе 17.06.1992:
MrGalls преди 1 година
предатель отчитался перед хозяевами, какой позор …
МирЖан Иманбаев преди 8 месеца (редактиран)
10:42 Какая сволочь!!! Лжец! Изменник! Предатель!
NAVSEGDA ODINOKAYA VOLCHICA преди 9 месеца
Народ представляете. ,как он нас всех сдал…тварина эта))))
Андрюшка Бочаров преди 9 месеца
И наина пишет книги про него, Мол каким он парнем был. Чёрт рогатый.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=P3w2kH2N9cE