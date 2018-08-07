Три момента лунной афёры

Поскольку вряд ли сегодня кто-то помнит, что это были за экспедиции, то сам воспользуюсь Википедией и сообщу, что «Сервейер-3» – это третий спускаемый аппарат, запущенный по американской программе « Сервейер », и совершивший мягкую посадку на Луну 17 апреля 1967 года, то есть за два с лишним года до начала аферы с «Аполлонами».

Недавно дал статью о простоте исполнения афер в условиях разделения труда и дебильного свойства толпы иметь мнение, «как все», но, как обычно бывает, комментаторы к той статье дали наводки на новые (для меня) обстоятельства. В частности, во-первых, задели американскую программу «Сервейер», заставив меня присмотреться к лунным фотографиям полёта «Сервейер-3».

Кстати, из того, что я помню, в США такой опрос показывал 20-27% американцев, понимающих, что американцев на Луне не было. Но это было давно, никаких более свежих данных я не нашёл. Но, согласитесь, довольно интересно то, что в России дебилов, верящих в лунный подвиг Великого Бледнолицего Вождя стало вдвое меньше, чем разумных людей (или просто поверивших, что американцев на Луне не было – не буду их идеализировать).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%».

«Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну… Каждый четвертый респондент (24%), напротив, уверен, что американские астронавты действительно высадились на Луну, но каждый пятый (19%) затруднился ответить на этот вопрос.



Как сообщило НАСА, его посадка была проведена в лунный кратер (это важно). «Сервейер-3» имел на борту устройство для сбора и анализа грунта, но для меня главное то, что его телекамера передала на Землю 6315 различных изображений. И среди тех фотографий была и достаточно чёткая, очень популярная фотография лунной панорамы вокруг этого аппарата

Обратите внимание на то, что чётко виден близкий верхний обрез кратера, его стенки довольно крутые, поскольку камни с них сползли вниз, но, главное, это огромное количество камней с острыми гранями, лежащие возле «Сервейера-3» на дне кратера.



У меня к этому фото возражений нет – именно такие картины я в течение многих лет наблюдал на различных карьерах и рудниках, на которых разрушали коренные породы взрывами. И именно в таком виде мы получали на завод сырьё из этих карьеров. А поскольку удар метеорита о Луну по воздействию на твёрдые породы эквивалентен взрыву, то такой угловатый вид камней естественен.

Но на этом история с «Сервеером-3» не закончилась. Согласно легендам Лунной аферы, 3 ноября 1969 года рядом с этим аппаратом прилунился лунный модуль корабля «Аполлон-12» и астронавты Конради Бин, само собой, сфотографировались рядом с «Сервеером-3» (для чего, собственно, и «летали на Луну»).

Посмотрим на эти фото. Сначала фото «для дембельского альбома»:

А это фото более панорамное:

Если холм, на котором стоит спускаемый аппрат «Аполло» ещё как-то можно считать стенкой кратера, то где на этих фото те угловатые обломки породы, которые мы видели на реальных фото с Луны на дне этого кратера?



Кубрик, сукин сын, ленился посмотреть фотографии всего двухлетней давности, чтобы воссаздать в съёмочном павильоне хоть что-то похожее на плверхность Луны в районе посадки «Сервеёера-3».

А все бегают: Кубрик гений, Кубрик гений!!

Во-вторых, в дискссиях к той статье всплыл вопрос на известную и мною же в книге впервые поднятую и описанную тему фальшивости американского лунного грунта. Но в данном случае мне интересны числа, которых я раньше не имел.

Итак, напомню, что по официальной версии НАСА, на Землю в рамках программы «Аполлон» американцами с 1969 по 1972 годы было, якобы, доставлено 382 кг лунного грунта. А советские автоматические станции «Луна» (16, 20, 24) доставили 336 грамм (!) лунного грунта.

НАСА уверяет, что в 1970 году из своих 382 кг выдало во все лаборатории мира (американцы же «для всего человечества» летали на Луну) аж 13 кг лунного грунта, но ведь это 3,4%. Почему остальные 96,6% грунта вообще не исследовалось и не исследуется? Зачем его везли с Луны? Это вопрос?

Но и это не всё. Если исключить собственных исследователей в США, англо-саксонских получателей и учёных такой же вассальной Германии, то остальное «человечество» и из этих 13 кг получило:

Бельгия – 12,5 грамм, Южная Корея – 3 грамма, Индия – 13 грамм, Испания – 2 грамма, Италия – 12,5 грамма, Норвегия – 6 грамм, Финляндия – 18 грамм, Франция – 10 грамм, Чехословакия – 2 грамма, Швейцария – 50 грамм, Япония – аж 83,5 грамма.

Итого 212,5 грамм или 1,3% от заявленного веса в 13 кг, или аж 0,05% от легендарных 382 кг.

Знатно эти США осчастливили человечество, не так ли?

Ну, а что касается осчастливленных 13 килограммами лунного грунта англосаксонских и немецких учёных, то Джеймс Доусон, сотрудник лаборатории по приемке и первичному изучению лунного грунта в Хьюстоне (по сути, главный исследователь лунных образцов НАСА в период 1969-1975 годов) написал:



«Самая большая проблема была еще и в том, что все предъявленное ничем не отличалось от камней на заднем дворе. Единственная разница была в том, что в лунных образцах было меньше воды, но выглядели они точно так же, как те камни, которые мы собирали по всему миру. Для большого количества ученых это было большим разочарованием».

Разумеется, следует упомянуть и о том, что СССР из США досталось 29,4 грамма лунного грунта. И это при том, из 336 грамм доставленных «Лунами-16, 20 и 24» образцов советского лунного грунта за рубеж было выдано 30,2 грамма – 9%.

Мало этого, замечу, что эти американские 29,4 грамма никем в СССР не исследовались, а все данные по свойствам «американского лунного грунта» были получены из США письмом и тупо вставлены в работы советских исследователей. Специалисту это хорошо видно из содержания статей советских исследователей, что я и показал в своей книге «Лунная афера США».

Кроме того, после выхода её из печати, читатель «Дуэли», тогда аспирант, пришёл в редакцию и рассказал мне, что он запросил для собственных диссертационных исследований лунный грунт из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН). Именно в этом учреждении хранятся образцы советского и американского лунного грунта. И ГЕОХИ РАН в ответ на его просьбу охотно предложил ему советский грунт без проблем и ограничений, и даже для разрушающих исследований (ведь эти образцы для этого и были доставлены с Луны).

А в получении американского грунта ГЕОХИ РАН отказал!

И, в-третьих, появился ещё очень интересный момент, о котором я раньше не слышал, и узнал отсюда https://cont.ws/@nikkuro/173692.

Получив лунный грунт, доставленный «Лунами-16, 20 и 24», советские исследователи вскоре обнаружили чёткий «паспорт» грунта с Луны – плёнку чистого (не окисленного) железа толщиной в 20 ангстрем на поверхности кусочков доставленного с поверхности Луны лунного грунта. Таким образом, и на американских образцах, поднятых с поверхности Луны, такая плёнка обязана быть. Как эта плёнка образуется на Луне – загадка, но ещё большая загадка в том, что она на Земле не окисляется. Железо на земле окисляется (ржавеет), а эта лунная плёнка железа – нет!

Когда президенту АН СССР академику М. Келдышу показали эту плёнку и сообщили об её свойствах, то он поразился: «Если вы поймете, как получается на Луне такое железо, и научите нас его производить в земных условиях, то это окупит все расходы на космические исследования».

В отличие от Келдыша, я «чёрный» металлург и меня неокисляемая плёнка железа не удивляет – в своё время такое железо (кровельное) получали на Урале. Но математика Келдыша такое свойство железа действительно должно было поразить.

Однако, дело не в нём, а в том, что ещё больше Келдыша поразились американские учёные – на тех камнях, которые НАСА выдает за привезенные с поверхности Луны, такой плёнки и близко нет!

Отец-основатель американской лунной геохимии профессор Джери Вассербург, узнав об этой плёнке, был безапелляционен: «Все это, конечно, интересно, но этого не может быть!», – и пояснил: «Мы, американцы, когда получили лунный грунт, раздали его в пятьдесят лучших лабораторий мира, и эти лаборатории проводили всевозможные эксперименты с ним, но явления, о котором вы говорите, они не обнаружили».

Ну, так это же был «лунный» грунт не с Луны, а из Голливуда!

И вот после этого можно и понять, почему американцы не раздают привезенный грунт «для всего человечества». А одно время из США даже шли сведения, что весь этот грунт разворовали злоумышленники.

Не хотят США, чтобы всё человечество получило доказательства того, что их лунный грунт это «камни с заднего двора», как охарактеризовал их выше американский специалист.