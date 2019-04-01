Ю.И. Мухин. Общие сведения об американской лунной легенде

Тем не менее, в соответствии с программой «Аполлон» в период 1969-1972 гг. согласно мифу к Луне было направлено девять экспедиций. Шесть из них закончились «высадкой двенадцати астронавтов на поверхности Луны» на территории, якобы от Океана Бурь на западе до хребта Тавр на востоке.

Спустя три недели после своего послания конгрессу президент Кеннеди призвал к ускорению работ для осуществления Соединёнными Штатами задачи – первыми высадить человека на Луну. Эта программа была названа «программой „Аполлон“», и под неё было выделено 50 миллиардов долларов. Заметим, что с самого начала американцы и не ставили себе целью получение каких-либо новых знаний о Луне, главное для них было высадить на Луну американца первыми. А цель (в данном случае – объявить миру, что они первые), как известно ещё от Игнатия Лойолы, оправдывает средства.

В послании конгрессу 25 мая 1961 г. президент Дж. Кеннеди заявил: «Я верю, что наша нация может взять на себя обязательство достичь поставленной цели – высадить человека на поверхности Луны и благополучно вернуть его на Землю в этом десятилетии». Эта декларация привела к оживлению медленно развёртывающихся исследований космоса в США и активизации поддержки этих работ со стороны общественности и конгресса.



Задачи двух первых экспедиций ограничивались полётами по селеноцентрическим орбитам, а «высадка астронавтов» на поверхность Луны в одной из экспедиций была отменена якобы из-за взрыва кислородного бачка для топливных элементов и системы обеспечения, происшедшего через двое суток после старта с Земли. Повреждённый космический корабль «Аполлон-13» совершил облёт Луны и благополучно вернулся на Землю.

Первое место посадки было выбрано якобы в Море Спокойствия. Нейл Армстронг (командир корабля) и полковник Эдвин Олдрин (пилот лунной кабины) совершили здесь посадку в лунной кабине «Орёл» 20 июля 1969 г. в 20 ч 17 мин 43 с по Гринвичу и передали на Землю: «Хьюстон, говорит База Спокойствия, „Орёл“ сел». Армстронг опустил к рыхлому грунту трап и сказал: «Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества».

Вот ради этой фразы американцы афёру и затеяли и, надо сказать, к этой фразе претензий нет – эффектная. По легенде первые американские «астронавты на Луне» якобы сделали много фотоснимков лунного ландшафта, включая скалы и равнину, собрали 22 кг образцов лунного грунта и камней, которые после возвращения на Землю должны были быть изучены в Лаборатории исследования Луны в Хьюстоне.



Выйдя первым из лунной кабины и последним войдя в неё, Армстронг провёл на Луне 2 ч 31 мин, всего на Луне они находились 21 ч 36 мин.

Следующий полёт «Аполлона-12» состоялся 14…24 ноября 1969 г., «на Луну» спускались лётчики ВМФ США Чарльз Конрад и Алан Бин. Конрад и Бин якобы доставили 33,9 кг образцов «Лунного грунта». На Луне находились 31 час 31 минуту, из которых на поверхности Луны – 7 ч 45 мин.

Мирового олуха нужно было держать в напряжении и по законам драматического искусства, полёт корабля с № 13 удачным быть не мог. Тревожные ожидания олухов оправдались: 11 апреля 1970 г. стартовал «Аполлон-13», направлявшийся для посадки в район кратера Фра Мауро.



Через двое суток после старта в двигательном отсеке основного блока якобы произошёл взрыв кислородного бачка для топливных элементов и системы жизнеобеспечения. Центр управления полётом в Хьюстоне приказал экипажу отменить посадку и, совершив облёт Луны, возвращаться на Землю.



Если бы в лунной кабине «Аполлона-13» не имелся резерв кислорода, члены экипажа Джеймс Ловелл, Джон Суиджерт и Фред Хейс из-за недостатка кислорода могли бы задохнуться. Скорректировав траекторию с помощью двигателя посадочной ступени корабля, астронавты совершили облёт Луны и устремились к Земле. Используя лунную кабину в качестве «спасательной лодки», они сумели 17 апреля после расстыковки с ней перейти в спускаемый аппарат и благополучно приводниться. Happy end!

С 31 января по 9 февраля 1971 г. проходила экспедиция корабля «Аполлон-14». Астронавты Алан Шепард и капитан Эдгар Митчелл «посадили» свою лунную кабину в районе кратера Фра Мауро, провели на поверхности Луны около 9 ч. и собрали 44,5 кг образцов лунных пород. Всего на Луне они были 33 ч 30 мин.

С помощью телевизионных камер для телезрителей Земли проводился репортаж с места посадки лунной кабины. Можно было наблюдать, как Шепард вынул три мяча для игры в гольф и с помощью какого-то инструмента с длинной ручкой в качестве клюшки для гольфа выполнил три удара. Телезрители балдели от невиданных американских достижений.

Легенда совершенствовалась – что же это за ковбой без автомобиля? И в экспедиции на корабле «Аполлон-15» на «Луну доставили» небольшой четырехколесный автомобиль с электрическим двигателем – «луномобиль».

Местом посадки «Аполлона-15» был выбран район борозды Гадлея в предгорьях Апеннин. За время экспедиции, проходившей с 26 июля по 7 августа 1971 г., экипаж корабля получил множество данных как на лунной поверхности, так и с селеноцентрической орбиты. На луноходе Скотт и Ирвин исследовали склоны гор в течение 18 ч. 36 мин. и собрали 78,6 кг образцов горных пород и грунта. На Луне были 66 ч 54 мин.

Получив образцы «лунных пород» из «морей», специалисты НАСА выбрали местом «посадки» корабля «Аполлон-16» (16-27 апреля 1972 г.) плоскогорье в районе кратера Декарт – материковую часть поверхности, имевшую по наблюдениям с Земли более светлую окраску, где, как полагали, состав грунта и пород должен быть совсем иным, чем в более «тёмных» низинах.



Джон Янг и Чарльз Дюк благополучно «совершили посадку» в лунной кабине, а капитан-лейтенант ВМФ Томас Маттингли остался на селеноцентрической орбите в основном блоке. Янг и Дюк провели на поверхности Луны (вне лунной кабины) 20 ч 14 мин и собрали 95,2 кг образцов. За три выхода они проехали на луноходе около 27 км. Американский размах! На Луне были 71 ч 14 мин.

И наконец, последняя экспедиция «на Луну» – Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, члены экипажа корабля «Аполлон-17» (7…19 декабря 1972 г.). Они провели на поверхности Луны 22 ч 5 мин, выполнили ряд экспериментов и собрали 110 кг образцов лунного грунта и породы. На автомобиле они проехали 35 км, а всего находились на Луне 74 ч 59 мин.

Итак, по американской лунной легенде, американские астронавты пробыли на Луне почти 300 часов, из них на поверхности Луны – 81 час, и доставили оттуда 384,2 кг лунного грунта.

Глава 1. Начало знакомства с афёрой

МУХИН Ю. И. К середине 1999 года меня «достали» мои читатели сообщениями об американской лунной афёре, кроме этого, я уже ознакомился с неким минимумом фактического материала по этой теме и счёл себя достаточно готовым, чтобы «ввязаться в драку» – начать со своими читателями дискуссию о том, были ли американцы на Луне. И я опубликовал статью «Афёра № 2», имея в виду, что по своим масштабам американская лунная афёра достойна занимать второе место в списке наиболее выдающихся мировых афёр XX века.



Мне уже достаточно

Сначала отвлекусь. Когда вышла моя книжка «Катынский детектив», где я проанализировал фальсификацию Военной прокуратурой дела о расстреле польских офицеров в Катынском лесу, я стал «широко известен в узких кругах».



Как-то меня познакомили с полковником КГБ, которому рекомендовали как человека, самостоятельно проведшего это следствие. Оцените ситуацию: он «профессионал», а я в его глазах – хренов любитель из тех, которые лезут ко всем со своими следствиями, ничего в них не понимая.



Разговорились. Я начал описывать предысторию этого дела, но он с раздражением меня прервал: «Это убийство! На месте убийства должны остаться пули и гильзы. Чьи они? Если наши, значит, убили мы, если немецкие – немцы! О чём тут много говорить?» (Оказалось, что активно участвовавший в этой клевете на СССР председатель КГБ Крючков скрывал от своего ведомства даже такие элементарные, подробности катынского дела.)



Я сообщил, что пули, гильзы и шпагат, которым были связаны руки расстрелянных, – немецкие. У полковника вытянулось лицо…

В данном случае я хочу сказать, что доказательств клеветы может быть тысячи, но профессионалу порой достаточно одного (как полковнику – происхождение пуль), всё остальное на фоне этого доказательства становится неинтересным.

Я металлург, а это грязное производство, переваливающее в год миллионы тонн горных материалов, имеющих зачастую такие размеры, как и те, что составляют лунный грунт на фотографиях НАСА. Я 25 лет ходил по таким материалам, я с ними работал, их свойства изучал.



Поэтому мне хватает только изображения следов подошв «на Луне». Не буду сейчас рассказывать вам про свойства сыпучих материалов, углы естественного откоса и т. д. Просто не может быть, чтобы вы никогда в жизни не были на песчаном пляже. Вспомните, какие следы оставляет подошва на мокром песке у линии прибоя (чёткие, рельефные – как на фото «с Луны») и выше – на сухом песке (ложбинка с осыпавшимися краями).



Как бы вы не вдавливали рифлёную подошву ботинка в сухой песок (любой материал), но, как только вы её поднимите, все вертикальные стенки отпечатка подошвы немедленно опадут, образовав с горизонтом угол примерно в 40°.

Отпечатки ноги «на Луне» без всяких сомнений сделаны во влажном грунте, следовательно – не на Луне. А поскольку все «лунные» фото НАСА усеяны такими следами, то все эти фото также сделаны не на Луне. И лично мне уже никаких других доказательств не надо.

Могу пояснить и почему американцы в съёмочном павильоне смачивали грунт. Не знаю почему, но они завезли очень пылеватый (очень мелкий) материал. Через 5 минут движений по такому материалу все астронавты были бы уже по пояс в пылевом облаке.

Доказательством того, что все отпечатки подошв сделаны на Земле, является и их глубина, но я пока этого вопроса касаться не буду, может быть, читатели сами прикинут, какой глубины они должны были бы быть, если на Луне 100-килограммовый мужик давит на грунт как 16-кг ребёнок.

Эта афёра с «высадкой на Луну» такова, что, чем больше о ней думаешь, тем больше удивляешься – точь-в-точь, как в деле со смертью Ельцина в 1996 году. Я остановлюсь ещё на паре моментов, которые обычно не рассматриваются.

Научный итог

Почему-то все молчат, что от результатов этих «высадок на Луну» до сих пор нулевой познавательный результат. Весь результат – только фильмы и фотографии.

Из чего состоит кора Луны? Из окислов, сульфатов, сульфидов или хлоридов? А может, из золота или иридия? Это ведь очень важно и интересно. Если из окислов, как Земля, то в принципе там можно получать металлы и кислород, была бы энергия. Можно строить станции не чета околоземным орбитальным. 30 лет прошло, а это никого не волнует.

К примеру. Возьмём «Энциклопедический словарь» (у меня он 1987 г.). В нём сказано, что кора Земли состоит из базальтов, гранитов и продуктов их разрушения – осадочных пород[4]. Перечислены химические соединения, из которых состоят базальты и граниты. А в статье «Луна», почти через 20 лет после «высадки» по этому поводу написано:

…

Поверхность Л. в осн. гориста, покрыта многочисл. кратерами ударного (метеоритного) происхождения. Лунный грунт – реголит. Температура поверхности…»

Как видите, описан внешний вид некоего «грунта», но ни полслова ни о его минералогическом, ни о химическом составах.

Вот книга «Человек и вселенная»[7], изданная Комитетом по географии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов РФ в 1994 г. В ней по этому поводу говорится:

…

Постоянная бомбардировка Луны метеоритами является причиной того, что вся поверхность на несколько метров глубины покрыта слоем раздроблённого вещества, которое в последующем спекается и образует как бы слежавшуюся губчатую массу. Этот тонкий верхний слой лунной поверхности называют реголитом. Вот почему огромные колебания температуры от дня к ночи на поверхности Луны (на экваторе от +130° до -170°) затухают, и на глубине всего в один метр температура на Луне постоянна

И о Луне всё. Я, человек, 25 лет занимавшийся дроблением и спеканием материалов, из этого текста ничего понять не могу. Понятия «спёкшийся» и «слежавшийся» описывают совершенно разные процессы. На Луне «грунт» всё же какой: «спёкшийся» или «слежавшийся»? Никаким спеканием «губчатую массу» получить нельзя, её получают только плавлением.



Для спекания неорганических материалов нужны специальные условия (давление или тесный контакт спекаемых материалов) и температура не менее 800-1000°C. За счёт каких температур спёкся грунт на Луне, если там и на экваторе днём всего +130°C – меньше, чем нужно для отгонки гидратированной влаги? Почему в тексте указана температура на поверхности, а на глубине всего в один метр просто сказано, что она «постоянна»! А какая? Опять наука «не в курсе дела»?

Более того, навязчивые утверждения приведённых текстов, что на Луне грунт «спёкшийся» не соответствуют виду грунта на американских фото «с Луны». На спёкшемся (как и слежавшемся) грунте следы не остаются даже в условиях Земли. Наверное, многие из вас видели красный строительный кирпич. Так вот – это образец спёкшегося грунта, поскольку этот кирпич получен спеканием прессованной глины.

Так чем же 300 часов занимались на Луне астронавты? Каких проб 400 кг они оттуда привезли?

Поскольку советские лунные автоматы пробу грунта взяли, то его химический и минералогический состав где-то имеется, но вопрос – почему он не присутствует в общедоступной и энциклопедической литературе? Американские астронавты обязаны были брать не пробы «грунта», а пробы коренных пород Луны, выходы которых (скалы) видны на фотографиях. Но, как видите, вопрос о том, из чего состоит тело Луны, её кора, в указанной литературе до сих пор даже не обсуждается.

Это ещё повод задать вопрос, «а был ли мальчик», вернее мальчики, на Луне? Поскольку сегодня у нас знания о Луне точно такие же, как и до эпопеи «высадки» на неё американцев.

К этому вопросу примыкает и вопрос, а почему после этих «высадок» прекращены все исследования Луны, как у нас, так и в США? Почему в США никак не используется ракета «Сатурн», которая могла, якобы, выводить на околоземную орбиту чуть ли не 150 тонн груза? Почему не строятся на Луне лунные станции?

Американцы уже начали хвастаться, что в 2014 г. высадятся на Марсе. Если действительно на Марсе, а не в Голливуде, то почему они не тренируются в этих высадках на Луне?

Говорят, что американцы прекратили исследования Луны, так как они дорого стоят. Тут два вопроса, рассмотрим их.

10 полётов к Луне в течение 5 лет стоили 25 млрд долларов 30 лет назад. С тех пор резко усовершенствовались технологии и уже по этой причине сегодня это стоило бы вдвое дешевле даже с учётом подешевевшего доллара. Вспомните, к примеру, как упали в цене с тех пор компьютеры. В этих 25 млрд минимум половину стоили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Если повторять программы одни к одному, то за них уже платить не требуется.

Но положим, что стоимость высадок на Луну осталась бы прежней – 5 млрд долл. в год. Сравните её с федеральным бюджетом (расходами правительства) США – 1446 млрд долл. в 1992 г. Для такого бюджета 5 млрд. (0,3%) – это мизер, зато какой был бы авторитет в мире – это не Сербию и Ирак бомбить! Но американцы на это не идут. Почему?

Второе. А что сегодня они делают в области космических исследований? Они повторяют подвиг Ю. Гагарина – взлетят, покружат вокруг Земли и спустятся. И тратят на это деньги уже 30 лет. Новых знаний об окружающем нас мире – ноль! Выводить спутники на орбиту в сотни раз дешевле ракетой без управления её человеком. Дошло до того, что американцы стали возить в космос туристов и учительниц, чтобы последние с орбиты вели уроки в школах США. Ну, чем не шедевр идиотизма? Тратить на подобное деньги после того, как объявили всему миру, что могут высаживаться на Луну?!

Фотографии

А теперь я хотел бы вместе с вами рассмотреть несколько картинок из юбилейного номера австрийского журнала «Format»[8]. Сначала моё внимание на стр. 108-109 привлекло фото лунного автомобиля (рис. 8) – я никогда раньше не видел его. (Заранее прошу прощения, если при перепечатках фотографий упадёт их качество).

Первое, что меня удивило, – это мощные колёса (вспомните тоненькие колёсики на спицах у советского лунохода). Кому они нужны – для экипажа, который должен был двигаться по бездорожью Луны в общей сумме несколько часов со скоростью телеги с лошадью?

Но главное, в спускаемом на Луну аппарате каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объёма дороже таких же единиц золота. Зачем занимать этот вес и объём конструкциями, которые и даром не требуются на Луне? Посмотрите на эти изящные крылья над колёсами с резиновыми «брызговичками». Они-то на Луне зачем?

Второе – смотрите, как мощно выполнена вся конструкция: колёса без спиц – сплошные; мощный швеллер на раме; толстые трубы даже на сиденьях. (Вспомните тоненькие трубочки на вашей дачной мебели, а ведь они из простой низкопрочной стали, а здесь-то, по идее, должен применяться исключительно высокопрочный титан.) Конструктора ни в малейшей мере не заботила борьба за каждый грамм веса этой тележки.

Такое впечатление, что парня, который её смастерил, оторвали для этого дела от конструирования танка «Абрамс» и при этом забыли сообщить, где эта «шайтан-арба» должна ездить и кого возить. (Космонавт, к примеру, сидит на краешке сиденья, так как сесть нормально ему не даёт обязательный на Луне ранец за спиной.)

Давайте подсчитаем, на какой вес должна была быть рассчитана эта машина, если бы её действительно создавали для Луны? Предположим, что космонавт во всём снаряжении весит на Земле 150 кг. Два космонавта – 300 кг. Батареи энергоснабжения, двигатели – пусть ещё 120 кг. Итого – 420 кг. На Луне всё это вместе будет весить 70 кг.

Помнится, что я на свой велосипед «Урал» стоимостью 52 руб, выполненный из простой стали, приделал два дополнительных багажника на уровне оси заднего колеса и без проблем перевозил с дачи, кроме себя, ещё и три мешка картошки. Т. е., если бы на Луне мне на багажник моего «Урала» прикрепили всю эту машину с двумя космонавтами, то я бы по «спёкшемуся грунту» отвёз их, куда угодно.

Я это пишу к тому, что если бы эта машина действительно предназначалась для работы на Луне, то она бы имела вид двух, параллельно скреплённых спортивных велосипедов, а так как строиться эта машина должна исключительно из титана, то весить на Земле она обязана меньше, чем один спортивный велосипед. И всякого конструктора, который бы предложил конструкцию хоть на 100 г тяжелей, допустим, с крыльями над колёсами, руководитель полёта на Луну убил бы прямо на пороге своей конторы.



И правильно бы сделал, так как каждый грамм в полёте на Луну столь дорог, что стенки лунного модуля были бы, к примеру, выполнены чуть ли не из фольги, которую «пальцем можно проткнуть».

Но машину для поездок на Луне нельзя эксплуатировать на Земле – под действием земного веса она развалится. Поэтому и сварганили американцы для съёмок в павильоне этакого монстра, способного возить на съёмках земные грузы, но выглядящего смешно в применении к условиям Луны.

Хотя среди фотографий лунной эпопеи в подборке журнала «Format» фото «Лунного ровера» не самые смешные.

НАСА рассекретило панорамные «снимки Луны», которые составлялись из нескольких, сделанных из одной точки фотографий. При монтаже у специалистов НАСА голова болела только о том, как поточнее соединить несколько снимков вместе, и они совершенно не обращали внимания на то, что на части используемых фотографий видны не только «лунный пейзаж», но и детали киносъёмочного павильона, где он снимался.



Вот это действительно смешно. Мы перепечатываем две такие фотографии, данные на панорамном вкладыше журнала.

Посмотрите на «панораму Луны» на рис. 9. Внизу видны следы в мокром грунте. (Кстати, его нужно было смачивать и потому, что в пыли были бы видны лучи осветительных прожекторов.) В центре слева – направо три камня, «Лунаровер» и астронавт.



Сначала посмотрите, как освещены эти три камня, которые мы пометили цифрами в кружках. Первый (самый дальний), второй, стоящие возле них машина и астронавт освещены слева и отбрасывают тень вправо. А камень № 3 освещён справа, и тень даёт влево. Солнце так не освещает, так могут осветить только прожектора.

И действительно, прожектора, освещающие дальний пейзаж, тоже попали в кадр. Три из них видны в верхнем левом углу. Один из них, который обозначен нами стрелкой, мы попробовали насколько можно увеличить и дать отдельно в правом углу. Как видите, это действительно светильник, а не дефект плёнки. А подпись на фото гласит: «Лунная лаборатория: южнее так называемой скалы Сплит астронавт Юджин Сернан измерил силу притяжения Луны».

Но ещё смешнее панорама, от которой мы даём только часть (рис.10). Здесь, как видите, хорошо видны не только два светильника за спиной астронавта, но и свечение воздуха вокруг них. (Плохо, сукины дети, грунт в павильоне поливали.)



Подпись под всей панорамой: «Аполлон-16: две фотографии, выполненные астронавтом Чарльзом Дюком, которые при совмещении позволили дать широкую лунную панораму».

Можно, конечно, посмеяться над тупыми американцами, выдавшими в прессу рассекреченные фотографии, не позаботившись отрезать им компрометирующие части, можно посмеяться и над австрийцами, тупо давшими это фото без соответствующего комментария. Но мне лично не смешно.

Битва холодной войны

А где же были наши специалисты (и где они сегодня) в области космических исследований и технологий? И почему ЦК КПСС покрывал эту авантюру? Ведь если бы советская программа исследования Луны продолжалась, то афёра всё равно вскрылась бы, как она всё равно вскроется в будущем, когда человек действительно посетит Луну.

Статья в «Format» имеет заголовок: «Через 30 лет: миссия на Луну, – и подзаголовок – „Орёл прилунился“. Это короткое сообщение из космоса зафиксировало победу США в величайшей битве холодной войны».

Почему ни правительство СССР, ни «научная общественность» даже не попыталось разоблачить эту «победу»?

Я думаю, что дело, вероятнее всего, развивалось так. Американцы действительно создали мощную ракету, способную донести до Луны большой вес, но этого очень мало. Требовалось решить на практике и тысячи других, сопутствовавших высадке вопросов: стыковки и перестыковки; строго вертикальной посадки, управления аппаратами и т. д. и т. п.

А они уже в начале программы объявили, что их цель – сесть на Луну. Да ещё и сроки назначили. (СССР ведь всегда и всё держал в тайне, пока всё не закончится.) Проходили сроки, кончались деньги, были построены ракеты. «За базар надо было отвечать». А экспедиция с высадкой на Луну, что всем участникам было очевидно, ничем, кроме смерти астронавтов, закончиться не могла. Но лететь надо было, ведь уже на весь мир растрезвонили. Что делать?

Думаю, решение было таково: лететь к Луне, переходить на окололунную орбиту, но астронавтов в спускаемый аппарат не сажать – прилунять его и поднимать с Луны в автоматическом режиме до тех пор, пока все приёмы не будут отработаны, все ошибки учтены и исправлены, а вся техника за эти три года усовершенствована.



При таком плане оставалась вероятность, что при третьем-пятом полётах НАСА всё отработает и в последние вылеты американцы действительно смогут кого-то высадить на Луну, хоть на час. Тогда фотографии, киносъёмки и пробы грунта удачных экспедиций и стали бы основными, при действительной победе можно было бы даже и признаться в обмане с предыдущими экспедициями – победителей не судят.

А пока шли тренировочные экспедиции к Луне, на Земле показывались снятые заранее «высадки на Луну». Между прочим, все отмечали, что тогда в прессу материалов поступало очень мало, в случае действительной высадки они наверняка все были бы уничтожены и заменены реальными съёмками с Луны. Но не получилось, и последняя экспедиция («Аполлона-17»), в которой был и представленный на фото астронавт Ю. Сернан, тоже не смогла высадить человека на Луну.

Этим можно объяснить глухое молчание тех тысяч человек – работников НАСА, – кто знал об этой афёре. Они все сначала были уверены в успехе, полагали, что афёра – это временно, а потом, когда всё закончилось ничем, они остались просто аферистами.



Признаться в этом стыдно, да наверняка и небезопасно. Что они скажут Америке? Что, дескать, мы вас обманывали, так как были придурками и всё время думали, что у нас высадка человека всё же получится? На мой взгляд, американские астронавты и так герои только за то, что летали к Луне, но сегодня они по своей вине стали просто мошенниками. И как им в этом признаться?

Это же так, как у нас сегодня с умершим Ельциным. Сначала депутаты действительно ничего не замечали, а потом двойники под этой молчаливой защитой депутатов натворили столько, что кричать поздно, – депутаты теперь и сами в этом виноваты по уши.

Лунный модуль «Орел» на платформе (остающейся на Луне), на котором американцы якобы посетили Луну 20.07.1969 г.

1. Антенна для связи с командным модулем.

2. Аккумуляторы.

3. Антенное устройство для связи с командным модулем.

4. Высокочастотная антенна для телепередач и переговоров с Землей.

5. Устройство для маневров и вращательных движений.

6. Кабина астронавтов – Армстронг и Олдрин должны были согнуть ноги чтобы поместиться.

7. Гелиевая и кислородная емкости для дыхания.

8. Люк лунного модуля. Жизнеобеспечивающий ранец, на спине астронавта на Земле весит 40 кг. Олдрин и Армстронг должны были из узкого люка выбираться целую минуту.

9. Запасы воды.

10. Горючее для двигателя.

11. Табличка на платформе, которая вместе с нею осталась на Луне. На ней написано: «Здесь люди с планеты Земля в первый раз своей ногой ступили на Луну. Июль 1969 г. Мы пришли с миром для всего Человечества». Подписи Нейла Армстронга, Эдвина Олдрина и тогдашнего президента США Ричарда Никсона.

Это официальный рисунок НАСА, которое почему-то не потрудилось указать на нём маршевый двигатель этого сооружения.

Ю.И. Мухин



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