Лунная афёра и олухи Роскосмоса

ТАСС, 7 апреля. Все шесть зон посадки миссий программы «Аполлон» будут очень хорошо видны на поверхности Луны во время сегодняшнего суперлуния благодаря тому, что Солнце будет освещать их почти идеально. Об этом пишет Space.com

«Ученые заявили, что суперлуние позволит увидеть все шесть зон посадок «Аполлонов». Текущее суперлуние даст астрономам любителям возможность в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны.

Действительно – как можно сомневаться, что американцы высаживались на Луне, если в интернете имеется масса видеозаписей и фотографий об этом?!

Кто не понял, то это немецкая поп-группа «Rammstein». И позабавил тонкий «троллинг» к этому «демотиватору»: «Но Тилль Линдеманн с командой действительно высаживались на Луне! и даже давали там концерт!! Имеется же масса видеозаписей на ютубе!!!».

Суперлуние – довольно заурядное астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В подобные моменты времени Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Supermoon_comparison.jpg

Несмотря на огромное внимание прессы и публики, суперлуния происходят достаточно часто – последнее подобное событие произошло всего месяц назад, девятого марта, а самая яркая и большая «суперлуна» освещала небеса Земли в середине ноября 2016 года.

Space.com отмечает, что благодаря текущему суперлунию астрономы-любители смогут получить очень четкие фотографии и детально рассмотреть все шесть зон посадок спускаемых модулей программы «Аполлон» и в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны.

Следующая суперлуна, последняя в этом году, взойдет на ночное небо Земли седьмого мая, когда Луна в очередной раз подойдет на максимально близкое расстояние к нашей планете. В следующем году первая суперлуна придется на конец марта, а в общей сложности за год она появится четыре раза».

Вы поняли? Уже более 50 лет все астрономы-любители (о профессионалах молчим!), от двух до четырёх раз в год могли «в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны»… И вот опять могут!! Порою почитаешь сообщения этой НАСЫ и, «ну, сука, до слёз!» ©. Нет, ну в самом деле, ну что эти астрономы-любители себе позволяют?! Пятьдесят лет…и ни единого фото от них!

Кубрик намутил

Всего пару лет назад в статье «Три момента лунной аферы» http://www.ymuhin.ru/node/1803/tri-momenta-lunnoy-afery и в комментариях к статье «О хиви НАСА – 2» http://www.ymuhin.ru/node/1806/o-hivi-nasa-2?page=5 я писал о тех «ляпах», которые допустил кинорежиссер Стэнли Кубрик, снимая (условно скажем) в Голливуде «высадку американцев на Луну» в ходе аферы «Аполлон-12». Но это тема неисчерпаема.

По легенде этого второго «полёта на Луну», астронавты должны были найти ранее посланный на Луну автоматический космический аппарат «Сервейер-3» и снять с него кое-какие детали. И вот на развлекательном сайте https://fishki.net/3308962-zachem-lunnye-pindosy-pomyli-surveyor-3.html автор даёт фотографии с ехидными комментариями и вопросами, что в этих фото не так? Во-первых, вот два фото, сделанные (исходя их смысла происходящего), одно за другим, только одно было отпечатано на черно-белой бумаге, а второе – на цветной.

Чёрно-белое:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2020/05/06/3308962/90826-1.jpg

И цветное:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2020/05/06/3308962/tn/dsynvepxqae342n.jpg

Уже бегло взглянув на эти фото, можно видеть, что это разные дубли, которые Кубрик (а, может, и не он) снимал через много дней – когда уже забылось, как выглядело первое фото.

По следам на грунте съёмочного павильона видно, что как-бы астронавт как-бы подошёл к «Сервейеру» в первый раз, тем не менее, на первом фото к запястью левой руки астронавта металлической полоской прикреплено какое-то приспособление, напоминающее китайскую чесалку для спины, а на цветном фото она исчезла вместе с креплением. Но зато на цветном фото за спиной астронавта появилась принадлежащая «Сервейеру» какая-то штанга с шайбами и появился камень с острыми краями, а на первом фото их нет. Короче, когда делали второе фото, поленились посмотреть, что там и как на первом и не воссоздали обстановку.

А вот следующее фото «с Луны», скорее всего делалось вообще много лет спустя:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2020/05/06/3308962/tn/1374-900.jpg

Дело в том, что двигатели космических аппаратов «Сервейер» отключались в 1,5 метрах от поверхности Луны и аппарат падал на Луну, что никак не исключало отскок от поверхности и повторное прилунение, а у «Сервейера-3» вообще запоздало выключение двигателя и он подскочил и по этой причине.



И вот на этом третьем фото как раз и иллюстрируется этот отскок. Но Кубрик этого не знал! И как видите, на обоих фото с астронавтом нет этих следов! А тот «специалист», который мастерил фото для иллюстрации посадки «Сервейера-3», не стал заморачиваться просмотром общих фото аппарата, сделанных Кубриком. И, кстати, не учёл, что если дигатель не отключился и в момент приземления, то этот след должен быть уж точно засыпан пылью. А он свеженький!

Но, сами понимаете, олухам и так сойдёт!

И действительно, к этой статье масса комментариев лиц, крайне возмущённых публикацией, и их доводы примерно такие: «А многие советские космонавты и учёные в прямом эфире слушали эфир с переговорами, получали телеметрию, и вполне уверены, что пиндосы там были. И вот возникает вопрос, кто за пиндосов, а кто за советских космонавтов?»

В космонавты принимают по здоровью

И чтобы оценить умственные способности советских и российских космонавтов, я в данном случае вернуться к «лунному грунту», как бы доставленному американцами как бы с Луны.

Кто интересуется этой темой, знает, что по легенде, связанной с этой лунной аферой, американцы как бы доставили с Луны 382 кг камней и грунта, якобы, «для всего человечества. Причём, НАСА уверяет, что из своих 382 кг выдало во все лаборатории мира (американцы же «для всего человечества» летали на Луну) аж 13 кг лунного грунта, во!! Простите, но ведь это всего 3,4%. Почему остальные 96,6% грунта вообще не исследовалось и не исследуется? И даже никому не показываются. Тогда зачем этот грунт везли с Луны? Это вопрос?

Но и это не последний вопрос. Если исключить собственных исследователей в США, англо-саксонских получателей и учёных такой же вассальной Германии, то остальное «человечество» и из этих 13 кг получило для исследований с возвратом:

Бельгия – 12,5 грамм, Южная Корея – 3 грамма, Индия – 13 грамм, Испания – 2 грамма, Италия – 12,5 грамма, Норвегия – 6 грамм, Финляндия – 18 грамм, Франция – 10 грамм, Чехословакия – 2 грамма, Швейцария – 50 грамм, Япония – аж 83,5 грамма.

Итого 212,5 грамм или 1.3% от заявленного веса в 13 кг, или аж 0,05% от легендарных 382 кг.

Знатно эти США осчастливили человечество, не так ли?

А потом густо поползли слухи, что «лунные камни» вообще пропали, потом поползли слухи, что эти камни хранятся в супер-пупер секретном хранилище. Короче, «всему человечеству» с этими камнями «не обломилось».

И «не обломилось» потому, что быстро выяснилось, что все эти «лунные камни» подобраны на Земле.

Джеймс Доусон, по сути, главный исследователь лунных образцов НАСА в начальный период 1969-1975 годов, потом написал: «Самая большая проблема была еще и в том, что все предъявленное ничем не отличалось от камней на заднем дворе. Единственная разница была в том, что в лунных образцах было меньше воды, но выглядели они точно так же, как те камни, которые мы собирали по всему миру. Для большого количества ученых это было большим разочарованием».

Вот старый, уже забытый, но характерный случай. В начале века несколько американских студентов-дебилов, будучи в НАСА на практике, умудрились украсть «лунный камень» и попытались его продать через интернет, но, понятное дело, попались (потому и дебилы). И адвокаты дебилов упросили суд, назначить экспертизу камню – лунный ли он? За что судить-то дебилов?

Экспертизу делала сама НАСА, но экспертам сидеть 20 лет в тюряге за обман суда не улыбалось, и они сказали правду – это метеорит. Понятное дело, что тут же была подведена «научная» теория: типа метеорит упал на Луну и лежал там долгое время, а «последняя американская экспедиция», будучи на Луне, не смогла найти собственно лунного камня и была вынуждена доставить его на Землю.

Но штука-то в том, что в лунном грунте, доставленном с Луны СССР, даже мельчайших остатков метеоритов не обнаружено. И вот почему. На Земле метеориты на поверхности планеты обнаруживаются только потому, что атмосфера Земли гасит их космические скорости, и они падают на Землю, сохраняясь сами и не проникая глубоко в ее недра.



А на Луне атмосферы нет, на ней любой метеорит от удара о поверхность взрывается на мельчайшие частицы и эти частицы загоняются далеко вглубь Луны. Метеорит на поверхности Луны – это исключительная глупость, это смешнее, нежели рояль в кустах.

Но это присказка.

Как я понял, и американцев, в конце концов, достало то, что умные люди в России издеваются над тем, что они, якобы, доставили с Луны грунт, якобы, для всего человечества, но не то, что не дают человечеству его исследовать, но и не показывают.



И американцы где-то в 2015 году допустили в некое святилище с этим «лунным грунтом» сменивших космонавта Леонова доверенных олухов из России: космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, и космонавта Олега Скрипочку, которым «выпала удивительная возможность попасть в хранилище лунного грунта, расположенное на территории Космического Центра им. Джонсона». Кудь-Сверчков оставил достаточно подробный репортаж этой «удивительной возможности», иллюстрированный фотографиями https://zelenyikot.livejournal.com/83598.html.

У меня в 2015 году было много проблем и без Луны, и я, естественно, пропустил эту публикацию. Но в марте один из моих комментаторов, как я понял, геолог по профессии, прислал фото камня, сделанное этим олухом, с объяснением, что такого базальта на Луне быть не может по той причине, что на Луне нет и никогда не было вулканической деятельности.

https://ic.pics.livejournal.com/zelenyikot/65139567/521466/521466_original.jpg

Интересно (и это тоже, между прочим, признак брехни), что для того, чтобы выдать дураку брехню за правду, брехню украшают массой как бы подробностей. И дурак, очарованный этими подробностями, верит и самой брехне. Так вот, к этому камню, который имеет собственное имя «Belt Rock», наш олух привёз рассказанную ему американцами увлекательную историю:

«История такая. Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин исследовали отдаленный участок Луны и в определенный момент получили указание ЦУПа возвращаться на ровере к взлетно-посадочному модулю из-за ограничений по СОЖ скафандров. На обратном пути Скотт заметил интересный образец базальта в стороне от ровера.



Понимая, что остановиться ЦУП им не разрешит, он под предлогом необходимости подтянуть ослабший ремень притяга слез с ровера быстро сфотографировал камень, взял его и сел обратно. Все это время его напарник отвлекал ЦУП описанием окружающих пейзажей. Обман же вскрылся только после возвращения экспедиции домой, когда количество доставленных образцов не сошлось с докладами астронавтов. А камень так и назвали – «Belt Rock».

Фото из архива NASA. И тот камень. Иногда не верится даже, вот он, этот самый камень, что находился в 380 000 км отсюда».

Какая замечательная история! Как видите, тут тебе в подробностях и ослабший ремень какого-то «притяга», тут и рассказ о предварительном фото камня (зачем, если ты его взял с собой?), сделанное фотоаппаратом, которого Скотт не имел (по легенде фотоаппарат крепился на груди только одного астронавта), тут и НАСА, как бы разрешившая астронавтам кататься до полного израсходования средств обеспечения жизни, но не разрешающая то, зачем астронавты как бы летали на Луну – поднять с поверхности Луны образец. Как не поверить в такие подробности, а вместе с ними и в то, что это камень с Луны?

Но вот только нет объяснений, откуда в этом камне поры? Ведь чтобы получить такую структуру этого камня (с порами), необходимо, чтобы газы сначала насытили расплав этого минерала, а потом выделились при его застывании.



Тут два варианта – для этого необходимо, чтобы расплавленный минерал сначала был под давлением, тогда при снятии давления эти газы выделятся из минерала, как выделяются пузырьки углекислого газа из шампанского, когда мы открываем бутылку и этим снимаем в бутылке давление.



Правда, тут надо, чтобы в ходе этого процесса минерал остывал и затвердевал, тогда весь газ не сможет покинуть расплав и часть его останется внутри в виде пузырьков, окружённых застывшим минералом. Мало этого, в момент затвердевания резко уменьшается растворимость газов в жидкостях, и это тоже заставляет газы выделяться.

Внутри Земли минералы находятся в жидком состоянии и под огромным давлением, и когда этот расплав по трещинам выходит в жерло вулкана, то, в одном случае, он может в жерле долго кипеть.



В результате весь газ успеет выделиться из расплава, и когда лава потечёт из жерла и начнёт застывать, то она уже будет плотной – без пор (это, как если бы вы подержали несколько дней бокал с шампанским недопитым). А во втором случае, лава может вытекать из вулкана, когда она ещё насыщена газом и тут же застывает, вот в этом случае газ выделяется из расплава, но не может пробиться наружу, вот и получается такой пористый материал – пемза. К примеру, сравните эти образцы вполне земного базальта с «лунным камнем» американцев:

https://s.alicdn.com/@sc01/kf/H157afc3a7f1f4e6da2f54009c234afaec/China-Manufacturer-Lava-Pumice-Basalt-Stone-For.jpg

Но на Луне нет и никогда не было вулканов – там не было условий для получения такого образца. Откуда там базальтовая пемза??

Скорее всего, секретность операции по фальсификации «высадки на Луну», исключила привлечение опытных геологов, посему НАСА насобирало «на заднем дворе» в свою коллекцию какие-попало камни.

И, наконец, получив лунный грунт, доставленный «Лунами-16, 20 и 24», советские исследователи вскоре сделали открытие – обнаружили чёткий «паспорт» грунта с Луны – плёнку чистого (не окисленного) железа толщиной в 20 ангстрем на поверхности кусочков доставленного с поверхности Луны лунного грунта.



Таким образом, и на американских образцах, поднятых с поверхности Луны, такая плёнка обязана быть. Как эта плёнка образуется на Луне – загадка, но ещё большая загадка в том, что она на Земле не окисляется. Железо на земле окисляется (ржавеет), а эта лунная плёнка железа – нет!

Узнав об этой плёнке, страшно поразились американские учёные-химики, анализировавшие «лунные образцы» made in USA – на тех камнях, которые НАСА выдает за «привезенные с поверхности Луны», такой плёнки и близко нет!

Отец-основатель американской лунной геохимии профессор Джери Вассербург, узнав об этой плёнке, был безапелляционен: «Все это, конечно, интересно, но этого не может быть!», – и пояснил: «Мы, американцы, когда получили лунный грунт, раздали его в пятьдесят лучших лабораторий мира, и эти лаборатории проводили всевозможные эксперименты с ним, но явления, о котором вы говорите, они не обнаружили».

Ну, так это же был «лунный» грунт не с Луны, а из Голливуда!

Вот, к примеру, Кудь-Сверчков, описывая сделанные фото сообщает: «Интересный образец, похожий на яйцо. В лаборатории его так и называют «moon egg». Про него я еще ничего не нашел, но он очень интересный: изначально практически сферический, покрыт тонким слоем стекла». А вот если бы эта, подобранная на пляже Флориды галька была с Луны, то её покрывала бы плёнка неокисляемого железа!

И вот после этого можно и понять, почему американцы не раздают привезенный грунт «для всего человечества». Не хотят США, что бы всё человечество получило доказательства того, что их лунный грунт – это «камни с заднего двора», как охарактеризовал их выше американский специалист.

Не хотят!

Этот Кудь-Сверчков, к примеру, пишет: «Дверь в само хранилище весит 18 000 фунтов, почти 8 тонн. Два кодовых замка, код от каждого из них доступен только одному сотруднику. Т.е., чтобы попасть внутрь, нужно напрячь, как минимум, двух хранителей». И даёт фото мусорной урны в этом хранилище с наклеенной на ней табличкой «Только для лунного мусора» с пояснением: «Дело в том, что все использованные упаковки из-под лунного материала собираются отдельно от обычного мусора и уничтожаются. Чтобы ни у кого не было соблазна найти пакет с остатками лунной пыли и присвоить его себе».



И ему даже в голову не приходит задаться вопросом; «А почему?». Почему для НАСА так страшно, чтобы никто без их контроля не исследовал не только их «лунный грунт», но даже пакеты с пылью от него?? С чего это им «для всего человечества» даже ненужной им пыли жалко?

Разве этому есть разумное объяснение, кроме того, что никакого лунного грунта они с Луны не доставили и им не нужны новые доказательства этой аферы от посетителей? Тех, которые ухватят из урны бумажку со следами «лунного камня» и им этих следов будет достаточно, чтобы очередной раз посмеяться над этим «лунным подвигом»?

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И да, чуть не забыл, суперлуние 7 апреля прошло, и вы много увидели фотографий мест высадки американцев на Луне от астрономов-любителей? А от обсерваторий? Многие ли из этих астрономов, как профессионалов, так и любителей убедились, «что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны»?

Ну и в самом конце минутный ролик на эту тему https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=-5kOXT8BccQ&feature=emb_logo

Ю.И. МУХИН



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