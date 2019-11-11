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Немецкий публицист о лунной афёре американцев

09:03. 11 ноября 2019 297 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Куда там Петросяну с Райкиным! У них надуманный юморок, подленький, а манера изложения немецкого публициста – совершенно неподдельная. Ибо говорит он правду. И тут уже не юмор, а самый настоящий сарказм. Причём абсолютно насовскими лжецами заслуженный.

Не знаю, может ли сарказм быть смешным, юморным, но здесь это как раз тот случай: смотреть без здорового смеха расследование немцем американской лунной афёры – просто невозможно!





Часть 2





Источник: https://ss69100.livejournal.com/4740327.html

Метки: NASA, американцы, ложь, луна, США, фальсификация

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