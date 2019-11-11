Немецкий публицист о лунной афёре американцев

Часть 2

Куда там Петросяну с Райкиным! У них надуманный юморок, подленький, а манера изложения немецкого публициста – совершенно неподдельная. Ибо говорит он правду. И тут уже не юмор, а самый настоящий сарказм. Причём абсолютно насовскими лжецами заслуженный.Не знаю, может ли сарказм быть смешным, юморным, но здесь это как раз тот случай: смотреть без здорового смеха расследование немцем американской лунной афёры – просто невозможно!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4740327.html