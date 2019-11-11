Немецкий публицист о лунной афёре американцев
09:03. 11 ноября 2019 297 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Куда там Петросяну с Райкиным! У них надуманный юморок, подленький, а манера изложения немецкого публициста – совершенно неподдельная. Ибо говорит он правду. И тут уже не юмор, а самый настоящий сарказм. Причём абсолютно насовскими лжецами заслуженный.
Не знаю, может ли сарказм быть смешным, юморным, но здесь это как раз тот случай: смотреть без здорового смеха расследование немцем американской лунной афёры – просто невозможно!
Часть 2
Не знаю, может ли сарказм быть смешным, юморным, но здесь это как раз тот случай: смотреть без здорового смеха расследование немцем американской лунной афёры – просто невозможно!
Часть 2