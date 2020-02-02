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Обзор, потеря технологий…? Бодряки … (Лунная афёра)

10:13. 2 февраля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
"ЛуАФ" СРА. Обзор, потеря технологий…? Бодряки … (Лунная афёра)



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4866680.html

Метки: NASA, американцы, космос, ложь, луна, США, технологии, фальсификация

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