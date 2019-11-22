Е.Прудникова про Тухачевского

... на прежних зажравшихся баронов. Елена Прудникова – журналист и писатель, посвятившая ... якобы задался целью сфальсифицировать показания Тухачевского?! Нет, эти показания, причём добровольно...и горячее сердце – это все про молодежь бериевского призыва. Факт в...
... во всяком случае, слишком сурово. Про причины и величины репрессий написано... таковым себя причисляет Елена Анатольевна Прудникова. Правда, она не профессиональный ... о полнейшей безграмотности красного командарма Тухачевского. Даже если эти несчастные 50...
В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.