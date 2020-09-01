Е. Прудникова про Тамбовское восстание
Елена Прудникова – писатель, журналист.
Диана Романова – редактор #LenRu.
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Какие мерЗские тётки.
В очечках на хозяйку Дом-2 похожа.
Александр Степанович Антонов (1889–1922).
При режиме военного коммунизма начала 1920-х годов (до введения нэпа), измученные грабительским произволом продразверстки, первыми попытками насаждения колхозов, крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением режиму и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство жертвенно выступать на защиту своих святынь, к чему призвал и Патриарх Тихон. Вызванные этими двумя причинами крестьянские волнения против жидобольшевицкой власти прокатились по всей территории Совдепии. Во многих местах они носили антиеврейский характер (“За Советы без жидов и большевиков!”), поскольку продотрядами и антицерковными комиссиями часто руководили евреи.