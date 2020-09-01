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Е. Прудникова про Тамбовское восстание

18:04. 1 сентября 2020 104 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Елена Прудникова – писатель, журналист.
Диана Романова – редактор #LenRu.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kfF4psjNmfo

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 22644 2686
    Русофил 1 сентября 2020 в 18:17

    Какие мерЗские тётки.

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  • 10022 3927
    nikolay 1 сентября 2020 в 19:55

    Александр Степанович Антонов (1889–1922).

    При режиме военного коммунизма начала 1920-х годов (до введения нэпа), измученные грабительским произволом продразверстки, первыми попытками насаждения колхозов, крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением режиму и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство жертвенно выступать на защиту своих святынь, к чему призвал и Патриарх Тихон. Вызванные этими двумя причинами крестьянские волнения против жидобольшевицкой власти прокатились по всей территории Совдепии. Во многих местах они носили антиеврейский характер (“За Советы без жидов и большевиков!”), поскольку продотрядами и антицерковными комиссиями часто руководили евреи.

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