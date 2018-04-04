Елена Прудникова об экономическом притеснении кулаков
Елена Прудникова про народ и власть: https://youtu.be/vD_CMXBjMLk
Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти: https://youtu.be/KOfkfbzhdd0
Хронометраж:
0:15 Вопрос о с/х в 1920-х.
11:46 Подготовка к коллективизации.
24:50 Почему в 1929 резко началась сплошная коллективизация.
32:40 «Качели» коллективизации, борьба с перегибами.
49:10 Противодействие коллективизации. Кто такой кулак.
1:12:25 Про раскулачивание.
1:24:06 Результаты раскулачивания. Общие выводы.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Источник: www.youtube.com