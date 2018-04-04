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Елена Прудникова об экономическом притеснении кулаков

17:54. 4 апреля 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Елена Прудникова про народ и власть: https://youtu.be/vD_CMXBjMLk
Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти: https://youtu.be/KOfkfbzhdd0

Хронометраж:
0:15 Вопрос о с/х в 1920-х.
11:46 Подготовка к коллективизации.
24:50 Почему в 1929 резко началась сплошная коллективизация.
32:40 «Качели» коллективизации, борьба с перегибами.
49:10 Противодействие коллективизации. Кто такой кулак.
1:12:25 Про раскулачивание.
1:24:06 Результаты раскулачивания. Общие выводы.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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