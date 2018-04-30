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Елена Прудникова про голодомор

14:18. 30 апреля 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Начало обсуждения здесь: https://youtu.be/qxDTxFqsP8o
Хронометраж:
0:45 – Договорная политика
1:46 – Как строится мифология
6:49 – Про вредителей
11 20 – Коммуна “Суданки”
15:03 – Миф о черных досках
17:58 – О кордонах
27:54 – Помощь голодающим
39:05 – Оказание помощи голодающим детям
48:45 – О ювенальной юстиции
56:02 – Про африканских слонов
1:00:11 – Про тотальную чистку
1:02:43 – Об украинизации Северного Кавказа
1:09:19 – Внутриколхозные группировки
1:17:03 – Это был последний голод?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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