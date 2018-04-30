Елена Прудникова про голодомор

Начало обсуждения здесь: https://youtu.be/qxDTxFqsP8o

Хронометраж:

0:45 – Договорная политика

1:46 – Как строится мифология

6:49 – Про вредителей

11 20 – Коммуна “Суданки”

15:03 – Миф о черных досках

17:58 – О кордонах

27:54 – Помощь голодающим

39:05 – Оказание помощи голодающим детям

48:45 – О ювенальной юстиции

56:02 – Про африканских слонов

1:00:11 – Про тотальную чистку

1:02:43 – Об украинизации Северного Кавказа

1:09:19 – Внутриколхозные группировки

1:17:03 – Это был последний голод?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com