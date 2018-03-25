Елена Прудникова про народ и власть

Хронометраж:

0:13 Об обстановке в деревне после Революции.

16:54 Про голод 20-х годов.

25:57 Экономика сельского хозяйства в 20-е годы.

39:06 Пути решения аграрного вопроса.

50:35 О состоянии советской экономики в конце 20-х годов.

1:16:58 Почему надо было быстро провести коллективизацию.



Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти: https://youtu.be/KOfkfbzhdd0



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com