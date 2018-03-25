Елена Прудникова про народ и власть
Хронометраж:
0:13 Об обстановке в деревне после Революции.
16:54 Про голод 20-х годов.
25:57 Экономика сельского хозяйства в 20-е годы.
39:06 Пути решения аграрного вопроса.
50:35 О состоянии советской экономики в конце 20-х годов.
1:16:58 Почему надо было быстро провести коллективизацию.
Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти: https://youtu.be/KOfkfbzhdd0
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com
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Как КПСС решала пути аграрного вопроса в России, изложены в стихотворении русского поэта Николая Мельникова.
Поставьте памятник деревне.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поет в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной “русской доле”
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях еще растут,
Наследство их на белом свете –
Все тот же черный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда –
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь “Господи помилуй!”
И вера в праведность судьбы.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
И будут яблоки в траве.
Николай МЕЛЬНИКОВ