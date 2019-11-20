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Прорыв

20:12. 20 ноября 2019 204 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
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Сегодня произошла очередная коммунальная катастрофа. Прорыв теплотрассы в Пензе, в который провалился автомобиль. В нем находились два человека, они погибли. Сварились заживо.

Все годы своего правления Власть без устали рассказывает о трудностях и сложностях в системе ЖКХ. Статистика состояния отрасли совершенно не отражает реального состояния дел - еще при президенте Медведеве была дана целевая контрольная цифра износа основных фондов в 60 процентов, и из года в год официальная статистика лишь повторяет эту контрольную цифру. В реальности износ в отдельных городах доходит почти до 100 процентов. Причина - в недофинансировании, причем повышение тарифов уже не может компенсировать эту проблему, так как людям просто нечем платить, повышение тарифов приводит лишь к увеличению долга.

Власть скрывает проблему, переводя все "стрелки" на региональные и местные власти, указывая, что это область их компетенции. Однако "вертикаль управления", которая вначале отбирает все деньги, а потом распределяет их по регионам по своему хотению, не дает возможности решать полноценно никакие проблемы "на местах". Цинизм федеральной власти зашкаливает. При этом федеральный бюджет лопается от денег - только в этом году профицит должен будет составить 4 трлн рублей, при том, что критическая недофинансированность отрасли составляет 2,6 трлн рублей. Эта сумма стремительно возрастает в связи с тем, что не проводится ни своевременный ремонт, ни сколь-либо сопоставимая замена вышедшей из строя инфраструктуры.

Расходы на замену изношенных основных фондов в России по отношению к ВВП почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии, Индии, в 6 раз меньше, чем в Китае. Пожалуй, лишь африканские страны (да и то не все, а самые нищие и дикие) могут соперничать с нами по этому показателю.

Читать далее на источнике: https://el-murid.livejournal.com/4281973.html

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4281973.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10375 1101
    ХОХОЛ 20 ноября 2019 в 20:20

    Расходы на замену изношенных основных фондов в России по отношению к ВВП почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии, Индии, в 6 раз меньше, чем в Китае.
    ——–
    Во заливаешь ))
    Ещё в России не растёт КОКА как в Боливии ))
    Власть не даёт нам курить опий….
    Запретить теплотрассы перейдём на буржйки.
    Всё для людей.
    Все на митинги.
    Серый всем выдат по миллиону…..
    Или бейте его если спрячет ))

    Ответить
    -1
  • 4351 1823
    BlackCat 20 ноября 2019 в 20:26

    Новая серость. Да и на тему гибели людей. Нехорошо, совсем нехорошо.

    Ответить
    0
  • 12064 8602
    Владимир 20 ноября 2019 в 20:35

    На самом деле основная проблема в том ,что ЖКХ приватизировали и бабло тупо откачивается в оффшоры.

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