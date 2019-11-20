Сегодня произошла очередная коммунальная катастрофа. Прорыв теплотрассы в Пензе, в который провалился автомобиль. В нем находились два человека, они погибли. Сварились заживо.

Все годы своего правления Власть без устали рассказывает о трудностях и сложностях в системе ЖКХ. Статистика состояния отрасли совершенно не отражает реального состояния дел - еще при президенте Медведеве была дана целевая контрольная цифра износа основных фондов в 60 процентов, и из года в год официальная статистика лишь повторяет эту контрольную цифру. В реальности износ в отдельных городах доходит почти до 100 процентов. Причина - в недофинансировании, причем повышение тарифов уже не может компенсировать эту проблему, так как людям просто нечем платить, повышение тарифов приводит лишь к увеличению долга.

Власть скрывает проблему, переводя все "стрелки" на региональные и местные власти, указывая, что это область их компетенции. Однако "вертикаль управления", которая вначале отбирает все деньги, а потом распределяет их по регионам по своему хотению, не дает возможности решать полноценно никакие проблемы "на местах". Цинизм федеральной власти зашкаливает. При этом федеральный бюджет лопается от денег - только в этом году профицит должен будет составить 4 трлн рублей, при том, что критическая недофинансированность отрасли составляет 2,6 трлн рублей. Эта сумма стремительно возрастает в связи с тем, что не проводится ни своевременный ремонт, ни сколь-либо сопоставимая замена вышедшей из строя инфраструктуры.

Расходы на замену изношенных основных фондов в России по отношению к ВВП почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии, Индии, в 6 раз меньше, чем в Китае. Пожалуй, лишь африканские страны (да и то не все, а самые нищие и дикие) могут соперничать с нами по этому показателю.