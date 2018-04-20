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Л. Алексеева: Прорыв в будущее

10:08. 20 апреля 2018 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Семнадцать лет назад весь мир встречал фейерверками новый век. Тогда людям казалось, что уж в нем-то не будет войн, конфликтов, все будут жить – не тужить, по крайней мере, в договорном согласии. Но, ожидания оказались далеки от реальности, что и неудивительно – торговцы продали праздник миллениума, дав всем обывателям обычных хлеба и зрелищ, весьма повеселившись за их счет. Обывателям же осталось в очередной раз ждать мира во всем мире и надеяться на чудо. Но чудо редко посещает сей мир, поскольку не имеет никакого отношения к его иллюзиону. Большинство же до умопомрачения верит в иллюзии, которые ловкий фокусник представляет их взору. И это – характерная черта современного мира, которая говорит об отсутствии здравого смысла в коллективном человеческом разуме.

Безумие появляется, когда человек в упор не видит того, что есть, и видит то, чего не существует – виртуальную картинку, которую воспринимает за реальность, некий образ, созданный им самим, или кем-то другим. Все, что мы сейчас наблюдаем – безумие в действии. У безумцев в руках мощнейшие военные технологии и новое время – век информационных технологий. Век невидимого обычному взору, несравнимо большего по своему воздействию на человеческую жизнь. Технологии вырываются вперед наряду с задержкой развития и деградацией человеческого разума, претендующего на мировую власть.

Причина безумия в системе мышления, в которой отсутствует идея вечности. Вечность и ее свет являются в ней объектами отрицания. За отрицанием вечности следует отделение от света. Становясь локальным, мышление и восприятие замыкаются сами на себя в кокон эгоизма. Как если бы вдруг какой-нибудь орган в теле вообразил и поверил в то, что кроме него вокруг нет других органов, а он сам и есть целостный организм. Мир света исчезает из видимости, человек начинает видеть только тьму и во тьме действовать. Он видит свое отраженное представление о мире, но не сам мир. Возникает затемненное сознание – эго и вера во тьму.

Нет необходимости придавать тьме сакральный смысл, приписывая ей неодолимые свойства силы, которой она якобы обладает. В ней самой нет никакого смысла и никакой силы. Тьма состоит из ненависти, обид, гнева, раздражения, зависти, лести, жадности, стяжательства, пессимизма, слабости, неудовлетворенности, тупости ума, негодования. Она – следствие мыслей, отрицающих свет вечности, Мысли же наделены силой и воздействуют на состояние мира. Тьма, будучи производной от негативных мыслей, питается и существует за счет их силы. Как только тьма теряет источник своего питания, она исчезает.

Тьма и следующее за ней затемнение сознания может нарастать только до определенного пика, потом идет спад. У тьмы есть свой предел, поэтому она принадлежит времени, а не вечности. В истинной природе человека ее не существует. Так, например, гнев или печаль не могут быть бесконечными, рано или поздно они заканчиваются. Но человек, забывший свою суть и самого себя истинного, реагирует на виртуальные образы так, словно они действительно существуют и имеют какой-то смысл для него. Как подопытная крыса, он нажимает на кнопки, реагируя на них привычным способом, отгораживающим его завесой лжи от реального самого себя – мира и света.

Затемненное сознание или эгоизм – это завеса, которая загораживает свет мира, не давая возможности проявиться чуду, которое есть в вечности. Человек попадает во власть времени и его перемен, ментальный маятник, где на каждое действие возникает сила противодействия, сопротивление, которое проявляется в человеческой психике как восприятие мира, заточенного на необъективную, неадекватную оценку реальности. Бороться с тьмой в ее пределах ее же способами занятие абсолютно бессмысленное. Тьмы от этого становится только больше. Когда «бодаются» друг с другом эгоистичные люди, тьма увеличивается, мало того, тьма – заразна. Пить из отравленного источника приходиться всем.

Таков закон информации: ее передача происходит мгновенно с одного материального носителя на другой, через материю, в данном случае через человеческое тело. Есть и другой закон: в ноосферный разум не может проникнуть ложь, так как для него она не существует. Он ее просто не воспринимает как реальность. Его «рай» эгоистичные люди не могут видеть и пребывать в нем по справедливому закону вечности, которую они отрицают. Наш «рай» на земле, иначе мир во всем мире, возможен только при условии отказа от эгоизма и понимания истинной природы человека. В противном случае война всех против всех опять же по закону дойдет до пика и потом будет ее спад, и так до дурной бесконечности, пока цивилизация в очередной раз не развалится на черепки и обломки.

Большинство верит во тьму как в реальность, верит в то, что не является фактом реальности. На факт человек не реагирует, он реагирует на интерпретацию факта, а она весьма субъективна. Мировое сообщество (весьма спорное обобщение) верит в то, что Россия – мировой агрессор. Что лидеры, отстаивающие суверенитет своих стран – диктаторы. Верит, что есть их режимы, которые нужно уничтожать физически. Верит в прочую муть, иначе – тьму. Оно реагирует на интерпретацию и игнорирует факты, проецирует на других свои представления, тем самым демонстрируя безумие. Верующие во тьму иррациональны, непредсказуемы. Сегодня у них одна правда, а завтра она уже позабыта – на поверхность всплыла очередная фантазия, очередной иллюзион ловкого мошенника, любящего ловить рыбу в мутной воде. Во тьме никогда не бывает мира, в нем всегда война и конфликт.

Мир есть в свете, и он может появиться только при одном условии – отказе от веры в пустышку. Сейчас, в 21 веке, когда человечество рвется в прорывные технологии ноосферного разума, от него по закону роста, тем же разумом ожидается взросление. Повзрослевший ребенок хоть и тянется к пустышке по привычке, все же со временем понимает, что ей сыт не будешь. Представить взрослых людей с пустышками нелепо, но сейчас это с точки зрения разума так и выглядит. Взрослые люди без конца сосут пустышку и ждут от нее чуда своего развития и мира на земле. А в руках у этих людей инструменты ноосферы, которые требуют колоссальной ответственности и соблюдения нравственных норм поведения. Иначе – апокалипсис человечества-пустышки, которое как обезьяна с гранатой не понимает, что находиться в ее руках.

Разве вменяемый человек примет за реальность пустышку и перепутает ее с источником своего питания – материнской грудью? Разве вменяемый человек будет ждать от подделки сытости, благополучия, роста и развития? Получив в 90-годы пустышку, все надеемся, что вырастем с нее в сильное государство? Ее для того и дали, чтобы никаких сил не было расти. Вот соску сейчас отнимут, что же будет с нами и где выход – думаем, как снова ее попросить, вновь отвернувшись от источника силы?

Сейчас некоторые читатели могут сказать, что автор далек от реалий жизни. Нужно говорить о том, что актуально: мы на пороге войны, у нас может быть экономический коллапс, у нас все плохо, санкции и мы вообще чудовища цивилизованные. Да, на внешний взгляд кое-что так, только эти мысли – очередная пустышка, которой напитывается в очередной раз тьма. В ответ на это с большой долей прагматизма могу сказать вот что любителям тьмы: выньте соску изо рта, займитесь настоящим делом. Перестаньте трещать как сороки во всех СМИ и социальных сетях, увеличивая количество верующих во всю эту муть. Перестаньте отравлять их своими ядовитыми мыслями, перестаньте передавать людям свою слабость и свои страхи. Поменяйте мышление и выйдите из кокона себялюбия, если действительно хотите мира и процветания. Избавьтесь от собственной тьмы, чтобы через ваш очищенный разум в мир проник мир и пролился в него свет истинного существования. Иначе вам ничего не светит, кроме как утонуть в очередном болоте собственной лжи и утянуть за собой тех, кто сомневается в непобедимой силе духа того мира, который невидим для вас, и потому глумливо отрицаем вами.

Раз уж сама жизнь заставляет нас совершить технологический прорыв, нужен отказ от безумия, нужно волевое усилие для выхода из мировой маятниковой системы эгоистичного мышления. В противном случае это будет дорога по направлению в ад. Нужна сила разума, чтобы просветленное сознание смогло сделать поворот к источнику жизни, чтобы припасть и напиться живой воды из него. Припасть к силе вечности, у которой нет пределов и нет никого, кто может ей противостоять. К силе духа, которая всегда несет миру – мир. Свет этой силы способен растворить все иллюзии, превратить их в труху. Прорыв в будущее нужно начинать с изменения системы мышления, с отказа от веры во тьму, с выхода из кокона затемненного сознания и входа в ноосферный разум.

В существующей системе мышления подобный прорыв покажется нереалистичным. В ней ум привык сравнивать и оценивать себя и других: в маятниковой системе мышления силы разных людей различны. Это мир иллюзий и тьмы, в котором мы живем. Мир, в котором мы воспринимаем не-существующее реальным, а существующее на самом деле не реальным. Что тут поделаешь, ну привыкли мы пустышку принимать за материнскую грудь! Тьма скажет всегда свое «нет» и будет права. Ей не под силу подобные изменения. А человеку хочется тепла, обеспеченности, спокойствия, радости, которые, случись они, ментальный маятник обязательно уравновесит противоположной ситуацией. Похоже, мы и вправду безумны, если хотим жить в черно-белом мире, качаясь от плюса к минусу, шарахаясь то в одну, то в другую сторону.

Выход из тьмы – не для скептиков. Он не для тех, кто жаждет свободы, заворачиваясь в многослойный кокон эгоизма. Он для тех, кто желает жить в мире, свободном от тьмы. Кто осознал, что можно исцелить свой разум, отключив тьму от источника ее питания. Это то действие, которого достаточно , чтобы прорыв в светлое будущее осуществился. Потому что это – не их личный план, а план Того, Кто есть свет и мир. Он задумал светлый мир, и Он всегда сдерживает свои обещания. Хотите – верьте, хотите – нет. Это не имеет никакого значения. По закону вечности заповеданное Им всегда сбывается. Только не ждите этого чуда, пребывая во тьме. Хотя бы на мгновение будьте самим собой – светлым разумом вечности. Хотя бы на мгновение позвольте вечности раз за разом растворять тьму светом.

В мире войн и конфликтов самые лучшие союзники – это армия и флот. Только глупцы заявляют о том, что они не нужны. Но и военные, бывало в истории, могут предавать и переходить на сторону неприятеля. Иные же союзники при смене своих интересов расторгают мирные договоренности. Полностью полагаться на них опасно. Самый надежный союзник, который никогда не предает – дух вечности, силе которого нет равных. В войнах побеждают сильные духом и добиваются результатов в мирное время тоже они. Только безумцы могут опираться на тьму и ждать от нее побед. Главное – откликнуться на зов вечности, зов здравомыслия. Пока проблема в том, что, даже услышав зов, люди предпочитают не откликаться на него. Изо всех сил бессмысленно стараются наладить отношения с ненадежными партнерами и отвергают союз с Тем, Кто им самый надежный друг и союзник. Кто действительно несет добро и мир и не знает в этом поражений. Думаете, это здравомыслие? Может пора вспомнить, что у нас с Ним многовековой договор? Может пора расторгнуть отношения с тьмой и возродить наш союз с Ним? И в сотрудничестве с Ним наладить свою жизнь?

Алексеева Л.И., Уфа; 18 апреля 2018

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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