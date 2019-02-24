Военная приемка. Т 90М. Прорыв

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» – новый танк Т-90М, известный широкой публике под шифром «Прорыв-3». На сегодняшний день он существует в единственном экземпляре, однако уже в ближайшее время именно Т-90М станет самым массовым танком из числа самых современных в нашей армии, уступая в этом качестве только «Армате». Не случайно новая машина получила имя «Прорыв»: новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня – Т-90М («М» – значит модернизированный) коренным образом отличается от своего предка, обычного Т-90. При этом все испытания «Прорыва» долгое время были засекречены. И вот теперь у «Военной приемки» появилась эксклюзивная возможность проверить новую бронемашину в деле. Для этого журналисты программы отправятся в Кубинку, на полигон научно-исследовательского центра бронетанковой техники, где Т-90М будет проходить сначала ходовые испытания, а потом и стрельбовые. Прямо на глазах ведущего программы, Алексея Егорова, «Прорыв» откроет огонь не только обычными бронебойными боеприпасами, но и управляемыми ракетами, при этом мишенью станет настоящий танк Т-64! Ради такого шоу журналисты «Военной приемки» возьмут на съемки сверхскоростную камеру, чтобы в деталях показать снайперскую работу нового танка. Словом, в этой программе будет много стрельбы, огня, взрывов и, конечно, грязи! А ее, как известно, танки не боятся! А «Прорыв» тем более.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J2S1OAzckeM