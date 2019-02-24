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Военная приемка. Т 90М. Прорыв

11:57. 24 февраля 2019 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» – новый танк Т-90М, известный широкой публике под шифром «Прорыв-3». На сегодняшний день он существует в единственном экземпляре, однако уже в ближайшее время именно Т-90М станет самым массовым танком из числа самых современных в нашей армии, уступая в этом качестве только «Армате». Не случайно новая машина получила имя «Прорыв»: новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня – Т-90М («М» – значит модернизированный) коренным образом отличается от своего предка, обычного Т-90. При этом все испытания «Прорыва» долгое время были засекречены. И вот теперь у «Военной приемки» появилась эксклюзивная возможность проверить новую бронемашину в деле. Для этого журналисты программы отправятся в Кубинку, на полигон научно-исследовательского центра бронетанковой техники, где Т-90М будет проходить сначала ходовые испытания, а потом и стрельбовые. Прямо на глазах ведущего программы, Алексея Егорова, «Прорыв» откроет огонь не только обычными бронебойными боеприпасами, но и управляемыми ракетами, при этом мишенью станет настоящий танк Т-64! Ради такого шоу журналисты «Военной приемки» возьмут на съемки сверхскоростную камеру, чтобы в деталях показать снайперскую работу нового танка. Словом, в этой программе будет много стрельбы, огня, взрывов и, конечно, грязи! А ее, как известно, танки не боятся! А «Прорыв» тем более.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J2S1OAzckeM

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Один комментарий»

  • 8883 5937
    Владимир 24 февраля 2019 в 12:41 Ссылка
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    Куда “Армату” дели? демоны.Охереть как возрастет мощь россиянской армии от одного танка.Вангую, года два а то и три почешут языки в зомбоящике,спишут с сотню ярдов и придумают очередной прорыв.

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