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Военная приемка. Боевой передвижной радиолокационный комплекс противовоздушной обороны «Небо М»

12:14. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» увидят новейшее оружие, которому нет аналогов в мире. Боевой передвижной радиолокационный комплекс противовоздушной обороны «Небо-М». Как выяснила съемочная группа программы, радар способен видеть и направлять удары ПВО не только по вражеским самолетам, вертолетам, но даже по баллистическим ракетам и летающим аппаратам, созданным по технологии стелс. Чтобы узнать предельные возможности боевого радара, журналисты “Военной приемки” устроят ему беспрецедентное по сложности испытание. Попробуют с помощью антенн найти и захватить крохотный квадрокоптер. Выполнить это не способен ни один зарубежный радар того же класса. Также “Военная приемка” побывает на закрытом производстве этих машин и узнает, почему радиоэлектронная плата весом всего 10 граммов стоит, как полкилограмма чистого золота. Кроме того, впервые в эфире покажем уникальный РЛС «Ниобий-СВ». Это мобильный и компактный комплекс, который умеет с ходу, без дополнительных настроек, засекать коптеры.



Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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