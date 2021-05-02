Военная приемка. Умный «Калашников». Фильм первый
«Военная приемка» подготовила для зрителей премьеру – обновленный АК-12. Главный конструктор концерна «Калашников» расскажет о новом прикладе и новом прицеле, а журналисты испытают автомат на прочность, выносливость и точность. Впрочем, новый АК ждут не просто броски с высоты и испытание пылью: «Военная приемка» посмотрит на него с точки зрения эффективности. Для этого журналисты отправятся на родину АК – в Ижевск, где с помощью камер для скоростной съемки покажет уникальные кадры пробитий баллистического геля и американского бронежилета сразу двух калибров: 7,62 и 5,45. И на «сладкое» – «Военная приемка» устроит настоящий ночной бой. Умный «Калашников». Фильм первый.