Военная приемка. Ми-35П. «Феникс»

Это самый быстрый ударный вертолет в мире. Его рекорд 368 километров в час не побил еще ни один зарубежный конкурент. Еще один его рекорд – победа в воздушном бою с американским самолетом-истребителем. Официальное имя вертолета – Ми-24, неофициальное – «Крокодил». Ему 50 лет. И сегодня ему дают новую жизнь. В этот раз «Военная приемка» расскажет о вертолете Ми-35П, новейшей модификации Ми-24, которая только появляется на свет. Пережив перерождение, новая машина вобрала в себя все плюсы старой и лишена ее минусов. Это очень похоже на древнюю легенду о птице Феникс, которая возрождалась из пепла после сожжения, и всякий раз начинала новую жизнь, став таким образом символом бессмертия. Именно поэтому создатели и назвали новый вертолет «Фениксом». Чтобы понять, на что способен «Феникс», съемочная группа «Военной приемки» отправится на борту Ми-35П в небо и станет свидетелем уникальных испытаний новой машины на скорость и маневренность. Кроме того, «Феникс» откроет огонь из своей скорострельной пушки, а затем нанесет ракетный удар по наземным целям. Причем сделает это не только днем, но и ночью. И, конечно, журналисты «Военной приемки» отправятся на предприятие, где впервые покажут секреты производства этой уникальной машины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l2oTI6kIoIA