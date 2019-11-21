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Многомиллионные хищения на космодроме Восточный, возбуждены новые уголовные дела

09:53. 21 ноября 2019 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Многомиллионные хищения на космодроме Восточный, возбуждены новые уголовные дела | Русская весна

Правоохранители установили новые факты многомиллионных хищений при строительстве объектов космодрома Восточный.

Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Амурской области возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем государственного контракта по объекту строительства космодрома Восточный, в управление федерального казначейства по Республике Татарстан предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы.

На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей.

Следствие по вновь вскрывшимся фактам хищений на Восточном продолжается.

Напомним, недавно на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин выразил возмущение беспределом, происходящим при строительстве объектов Восточного. «Воруют сотнями миллионов!» — подчеркнул президент.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574318469

Метки: Новости

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