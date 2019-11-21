Многомиллионные хищения на космодроме Восточный, возбуждены новые уголовные дела
Правоохранители установили новые факты многомиллионных хищений при строительстве объектов космодрома Восточный.
Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Амурской области возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем государственного контракта по объекту строительства космодрома Восточный, в управление федерального казначейства по Республике Татарстан предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы.
На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей.
Следствие по вновь вскрывшимся фактам хищений на Восточном продолжается.
Напомним, недавно на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин выразил возмущение беспределом, происходящим при строительстве объектов Восточного. «Воруют сотнями миллионов!» — подчеркнул президент.
Читайте также: Горбачёв ответил на слова Путина о распаде СССР
Источник: https://rusvesna.su/news/1574318469