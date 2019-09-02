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Вторая история мошенства с “фотонами”

20:51. 2 сентября 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

История физики иногда напоминает мне карточную игру шулеров, в которой кто сдаёт карты, тут и мухлюет! А по-честному они просто не могут играть!

Ниже наглядный пример такого шулерства с историей физики, статья в Интернете называется «Корпускулярная теория: понятие, автор, основные принципы и расчёты».

«Некоторые сохранившиеся до нашего времени свидетельства говорят, что природой света начали интересоваться ещё в древнем Египте и античной Греции. Сначала полагали, что предметы испускают изображения самих себя. Последние, попадая в глаз человека, создают впечатление видимости объектов. Затем, во время становления философской мысли в Греции, появилась новая теория Аристотеля, который полагал, что каждый человек из глаз испускает некоторые лучи, благодаря которым он может "ощупывать" предметы. Средние века не внесли никакой ясности в рассматриваемый вопрос, новые достижения пришли только с эпохой Возрождения и революцией в науке. В частности, во второй половине XVII века появились две совершенно противоположные теории, которые стремились объяснить феномены, связанные со светом. Речь идёт о волновой теории Христиана Гюйгенса и корпускулярной теории Исаака Ньютона…»

Ой, тут, можно дальше не продолжать! Тут нагло утверждается, что «корпускулярную теорию света придумал Ньютон», который был Исаак, как и один из библейских персонажей. В общем, тот самый Ньютон, который родился в 1642 году в Англии.

Но как же это может быть, если в 1627 году (задолго до рождения Ньютона!) великий французский учёный Рене Декарт (годы жизни 1596-1649) с помощью «корпускул» прекрасно объяснил происхождение радуги?!

Декарт тогда, будучи уже зрелым человеком, участвовал в войне между Францией и Англией, в частности принимал участие в осаде Ла-Рошели (1627-1629), и тогда же он объяснил причину возникновения разноцветной дуги на небе во время дождя: «Природа цвета заключается в том, что частицы тонкой материи (эфира), передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться (вокруг своей оси), чем двигаться по прямой линии. Таким образом, те, которые вращаются с гораздо большей силой (чем двигаются по прямой линии), дают красный цвет, а те, которые вращаются лишь немного сильнее (чем те, что дают красный цвет), дают жёлтый цвет…» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

И вот снова я читаю про Ньютона, который Исаак, о котором в статье «Корпускулярная теория: понятие, автор, основные принципы и расчёты» написано: «Создатель теории считал, что каждому наблюдаемому цвету соответствует своя "цветная" корпускула».

Источник.

Если рассказывать историю науки честно, то это не Ньютон так считал, а Рене Декарт, который очень даже понятно объяснил в своей статье «Метеоры» (1627), от чего зависит цвет «корпускул»

Причина разноцветья — в разной скорости вращения «корпускул» эфира вокруг своей оси (при их одинаковой поступательной скорости движения)!

Обидно, однако, за Декарта! Особенно, когда знаешь его историю.

Когда Декарт возвратился во Францию с войны, он узнал, что его научное и философское свободомыслие стало известно иезуитам-католикам, и те обвинили его в ереси! Чтобы не разделить судьбу Джордано Бруно (годы жизни 1548-1600), сожжённого католиками в 1600 году в Риме живьём, Декарту пришлось бежать в 1628 году в Голландию, где он провёл 20 лет в уединённых научных занятиях.

Сожжение Джордано Бруно.

Находясь в Голландии, Декарт вёл обширную переписку с лучшими учёными Европы (через верного ему друга Мерсенна), изучал самые различные науки — от медицины до метеорологии. В 1634 году он закончил писать свою первую, программную книгу под названием «Мир» (Le Monde), состоящую из двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о человеке». Но момент для издания был неудачным — годом ранее инквизиция осудила итальянского учёного Галилея. Поэтому Декарт решил, что при жизни он не будет печатать свой труд, пусть это сделает кто-то другой, потом, после его смерти… Источник.

Вот такие были тогда страсти-мордасти!

Философа Джордано Бруно католики сожгли в 1600 году живьём за научную «ересь» о множественности Солнц и миров во Вселенной, хотя народу во время казни философа сказали, что казнят его за то, что он не верит в непорочное зачатие девы Марии. Учёного Галилео Галилея в 1633 году чуть было не постигла та же участь за «ересь», что планета Земля одновременно вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. От мучительной смерти Галилея спас «принцип относительности», который он смог тогда сформулировать и с его помощью объяснить священникам, почему ни люди, ни предметы, никак не реагируют ни на орбитальное движение Земли вокруг Солнца, ни на суточное вращение Земли. Учёный Рене Декарт в ту пору объяснял и доказывал всем, что мировая среда под названием «эфир», состоящая из наименьших частиц-корпускул, реально существует, и уже за это его могли тогда запросто убить! 

А всё потому, что с некоторых пор Европой управляла банда мракобесов-палачей, которые говорили всем, что они служат Богу, а сами открыто творили дела дьявольские! 

Эти мракобесы освещали тогда путь человечеству кострами из сгоравших живьём героев! 

Также они тысячами жгли уникальных людей с дарами как у Христа-Спасителя, называя их «колдунами», «ведьмами» и «ясновидящими»!

Сожжение "еретиков".

Потом вроде бы наступили другие времена, но желание скрывать от общества истину «о высших предметах» у власть имущих по-прежнему осталось…

Далее я хочу рассказать читателю, как в 1887 году немецким учёным Генрихом Герцем был открыт фотоэффект, как его исследовал потом русский учёный Александр Столетов, и как потом немецкий еврей Альберт Эйнштейн задурил всем мозги своими «квантами света» разных энергий, надёжно скрыв по заданию власть имущих истинное знание о природе света

Как был сделан этот обман при объяснении фотоэффекта, я расскажу чуть позже.

Статья находится ещё в процессе написания... Надеюсь, что я напишу её быстро. Гораздо быстрее, чем предыдущую статью: "Мошенничество имеется даже в физике!"

И да, всех с Днём знаний!

 

1 сентября 2019 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Моя карта Сбербанка: 2202 2007 8817 0916. Кому всё это интересно, могут оказать помочь автору в приобретении закончившихся "чернил", а чернил уже нет совсем!

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