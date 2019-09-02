ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 2

Но такая политика проводится не только в отношении России. Русский текст «Скрижалей Джорджии» (см. фото ниже) 18 , предлагает к реализации 10 постулатов глобальной политики, первый из которых задаёт предельную численность человечества; второй — подразумевает некие требования к качеству человека, несоответствие которым повлечёт не оглашённые в «скрижалях» последствия\ Суть которых в том, что не соответствующие требованиям индивиды не попадают в полумиллиардную «квоту» предельной численности человечества, и вопрос только в том, как они будут уничтожены; а те, кто этим требованиям отвечает, должны в пределах этой полумиллиардной квоты в соответствии с третьим постулатом построить глобальный внутренне бесконфликтный «мультикультурализм» и некоторым образом уничтожить в порядке осуществления «социальной гигиены» индивидов и народы, которые «не соответствуют высоким стандартам цивилизованности» 19 :

2. «Раскладываем всё по полочкам» тем, кому «захорошело» от российского капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом .



1. Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.



2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.



3. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество.



4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.



5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.



6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.



7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.



8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.



9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.



10. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место!



Т.е. речь идёт о сокращении численности населения Земли с нынешних 7,5 миллиардов до полумиллиарда в течение исторически непродолжительных сроков времени, поскольку необходимо упредить крах биосферы под воздействием глобального экологического — биосферно-социального — кризиса, генезис которого особая тема 20. 1. Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.3. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество.4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.10. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место! Средства геноцида в отношении индивидов и культур, не отвечающих стандарту заказчиков «Скрижалей Джорджии», — государственная политика «социальной гигиены» 21, гражданские войны, инспирируемые извне 22, экономическая разруха и голод, разного рода эпидемии на их фоне.



Глобальная война — неизбежно ядерная — сценарием не предусмотрена, поскольку влечёт за собой как минимум 10-летнюю «ядерную зиму» и крах нынешней биосферы: поэтому она может произойти только в результате краха сложившейся системы глобального управления. Должно быть понятно, что в США, где всё сколь-нибудь политически значимое под контролем масонства 23, такие монументы не возникают по несогласованной с руководством «братаната» частной инициативе.



И даже если бы что-то возникло стихийно без согласования, то потом оно было бы либо признано и некоторым образом введено в культуру, либо было бы уничтожено под тем или иным предлогом на самых что ни на есть «законных основаниях». Поскольку «Скрижали Джорджии» с 1980 г. существуют как культовый объект глобальной значимости, то этот факт — показатель того, что они — элемент глобальной политики. 24 С позиций фиктивного гуманизма (игнорирующего конкретику жизненных обстоятельств, и не задумывающегося о том, как в этой конкретике воплощать в жизнь идеалы гуманизма) — можно сколь угодно долго порицать политику геноцида в отношении более, чем 7 миллиардов представителей биологического вида «Человек разумный»; порицать Мальтуса, впервые указавшего на то, что численность населения Земли и его потребности растут быстрее, чем производственные мощности, посредством которых удовлетворяются потребности, и заниматься иным «человеколюбивым словоблудием». Но это не ведёт к воплощению идеалов гуманизма в жизнь. Реальность такова, что: · глобальный экологический — биосферно-социальный — кризис — объективная данность, порождённая и непрестанно усугубляемая порочным образом жизни Западной региональной цивилизации, ставшей «локомотивом» глобализации в её исторически сложившемся виде, осуществляемой в русле библейской доктрины скупки мира со всеми его обитателями и их имуществом на основе иудейской трансгосударственной монополии на ростовщичество; 25

· экологическая ниша для биологического вида «Человек разумный» существует точно так же, как и для всех прочих биологических видов, и ёмкость её ограничена; 26 · специфика биологического вида «Человек разумный», отличающая его от всех прочих биологических видов, состоит в том, что ёмкость его региональных и глобальной экологических ниш зависит от образа жизни цивилизации (т.е. при одном образе жизни глобальной цивилизации ёмкость глобальной экологической ниши человечества может быть в пределах полумиллиарда человек, а при другом — несколько десятков миллиардов, но образ жизни выбирают и формируют прежде всего сами люди, а не только физико-географические факторы, которые только создают некоторое множество возможностей, в пределах которых реализуется образ жизни цивилизации).



Глобально-политические выводы по разделу 2



1) не только родили не менее 100 миллионов детей, но и



2) обеспечили в процессе их взросления культурную состоятельность каждого из них, позволяющую разрешить проблемы, унаследованные от прошлого (как локальные, так и глобальные), не создавая новых проблем Поэтому будущее нашей страны требует, чтобы россияне в течение ближайших десяти лет:1) не только родили не менее 100 миллионов детей, но и2) обеспечили в процессе их взросления культурную состоятельность каждого из них, позволяющую разрешить проблемы, унаследованные от прошлого (как локальные, так и глобальные), не создавая новых проблем 27

Однако проблема состоит в том, что: · эту задачу граждане страны должны решить сами, преодолевая своим разумением и волей политику экономического геноцида, которую с момента своего возникновения бесчувственно и бездумно — в режиме коллективного зомби — проводит постсоветская государственность РФ; · и не каждый человек, не каждая семья в способны принять участие в решении этой задачи в силу извращённого образа жизни большинства населения, и порождаемого извращённым образом жизни общества нездоровья (включая репродуктивное нездоровье), непонимания людьми глобальной и российской проблематики и политики, безволия даже при наличии понимания; · если точнее, то подавляющее большинство населения к этому не способно: кто-то не может зачать и родить; кто-то не может построить семью; кто-то не хочет «плодить нищету»; кто-то не в состоянии воспитать человека, перекладывая эту родительскую ответственность на телевизор, школу, интернет, на армию. Эта проблема — следствие того, что подавляющее большинство нынешнего взрослого населения психологически застряли в возрасте менее 10 лет (алгоритмическая структура их психики — инфантильна), а их миропонимание в аспекте того, как осуществляется социальное управление и каково место и возможности человека в этих процессах — неадекватны.



Это следствие деградации института семьи в результате внутренней политики, проводимой в СССР и в постсоветской России в послесталинские времена. И решена эта проблема может быть только через возрождение полноценной функциональности института семьи вопреки политике постсоветской государственности. 3. Обусловленность решения российских и глобальных проблем

Название раздела 3 следует понимать в том смысле, что решение российских и глобальных проблем не может быть неограниченно произвольным.



Т.е. существует некоторое множество объективно возможных решений, но это множество и каждое из возможных решений в его составе обусловлено действием объективных закономерностей, которым подчинена жизнь каждого человека, семей, социальных групп, культурно своеобразных национальных и многонациональных обществ, и действие которых устранить невозможно.



По отношению к возможностям разрешения названных ранее проблем решающую роль играет комплекс первых трёх групп закономерностей, представленных на рисунке ниже.



Из матрицы, задаваемой всеми познанными и не вознанными объективными закономерностями, выхода нет. Сначала обратимся к рассмотрению процессов глобального уровня и их воздействию на Россию, соотносясь с объективными закономерностями первых грёх групп.



Если культура находится на нулевом уровне развития, то биологический вид «Человек разумный» — стадностайная обезьяна, в арсенале которой только — врождённые безусловные рефлексы и инстинкты, чувства, интеллект и потенциал личностного и общественного развития.







При этом он несёт весь комплекс инстинктивных программ стадно-стайных обезьян, ориентированных на воспроизводство в преемственности поколений стада-стаи, предельно эффективной в смысле устойчивости к давлению среды обитания, что подразумевает неизбежность построения внутри стада-стаи иерархии особей, выполняющих в организации стада-стаи различные функции и соответственно функциями обладающих различными «правами» и «обязанностями».



Кроме того, «Человек разумный» — «слабо вооружённый» биологический вид и несёт весьма «слабенькую» «врождённую мораль», доходящую до вседозволенности, типичную для всех «слабо вооруженных видов»



Именно эта «обезьянья» «врождённая мораль» и порождаемая на её основе иерархия особей в стаде-стае и является первичным генератором несправедливости во всех её разновидностях и проявлениях на протяжении всей предыстории и истории нынеш-ней глобальной цивилизации и всякого культурно своеобразного общества.



Эта слабость «врождённой морали» «Человека разумного», весьма отличной от диктатуры совести и стыда, которые для человека — тоже врождённые, обезьяний характер этой



«врождённой морали» влечёт за собой два жизненно важных следствия:

Название раздела 3 следует понимать в том смысле, что решение российских и глобальных проблем не может быть неограниченно произвольным.Т.е. существует некоторое множество объективно возможных решений, но это множество и каждое из возможных решений в его составе обусловлено действием объективных закономерностей, которым подчинена жизнь каждого человека, семей, социальных групп, культурно своеобразных национальных и многонациональных обществ, и действие которых устранить невозможно.По отношению к возможностям разрешения названных ранее проблем решающую роль играет комплекс первых трёх групп закономерностей, представленных на рисунке ниже.Если культура находится на нулевом уровне развития, то биологический вид «Человек разумный» — стадностайная обезьяна, в арсенале которой только — врождённые безусловные рефлексы и инстинкты, чувства, интеллект и потенциал личностного и общественного развития.При этом он несёт весь комплекс инстинктивных программ стадно-стайных обезьян, ориентированных на воспроизводство в преемственности поколений стада-стаи, предельно эффективной в смысле устойчивости к давлению среды обитания, что подразумевает неизбежность построения внутри стада-стаи иерархии особей, выполняющих в организации стада-стаи различные функции и соответственно функциями обладающих различными «правами» и «обязанностями».Кроме того, «Человек разумный» — «слабо вооружённый» биологический вид и несёт весьма «слабенькую» «врождённую мораль», доходящую до вседозволенности, типичную для всех «слабо вооруженных видов» 28 Именно эта «обезьянья» «врождённая мораль» и порождаемая на её основе иерархия особей в стаде-стае и является первичным генератором несправедливости во всех её разновидностях и проявлениях на протяжении всей предыстории и истории нынеш-ней глобальной цивилизации и всякого культурно своеобразного общества.Эта слабость «врождённой морали» «Человека разумного», весьма отличной от диктатуры совести и стыда, которые для человека — тоже врождённые, обезьяний характер этой«врождённой морали» влечёт за собой два жизненно важных следствия: · Она является стимулом к тому, чтобы личность развивалась на основе осознания несоответствия «животного начала» своим идеалам 29, порождающего отрицание по совести своими разумением и волей врождённой «обезьяньей морали» и обрела власть над инстинктами, чтобы личность сама творчески выработала праведную мораль, т.е. чтобы индивид состоялся как носитель человечного типа строя психики осознанно осмысленным волевым порядком.



В психике разных людей, составляющих общество, этот процесс протекает по-разному, с разной скоростью, в результате чего складывается некоторое статистическое распределение общества по типам строя психики, которое формирует психодинамику общества и выражает себя в ней и в изменении культуры, включая нормы этики и представления о справедливости 30. · Но эта же обезьянья «врождённая мораль» является одним из факторов самоуничтожения национальных и конфессиональных культур и их носителей, а также и цивилизаций (как региональных, так и глобальных) 31 в случае, если общества в силу разных причин не развиваются должным образом и не выходят в человечность, а, тупо сохраняя обезьянью «врождённую мораль», развивают техносферу и магию в интересах своекорыстного ненасытного «потреблятства» 32 или осуществления самопревознесения друг над другом индивидов и корпораций в каких-то иных формах. Последнее утверждение необходимо пояснить. Механизм самоликвидации устойчиво недочеловечных культур и их носителей прост: Обезьянья «врождённая мораль» органична для «обезьян» вида «Человек разумный» в дикой природе при близком к нулю уровне развития культуры, но если она сохраняется в условиях развития цивилизации по техносферному или магическому пути, то «обезьяна» вида «Человек разумный» перестаёт быть «слабо вооружённым» биологическим видом. В этом случае мощь техносферы, оружия — вследствие отсутствия диктатуры совести и стыда (их вытеснило из психики семейное воспитание и школа), которым нормально должна быть подчинена личностная воля, — употребляется представителями этого вида беззаботно и безответственно во внутривидовой конкуренции в соответствии с нормами обезьяньей «врождённой морали», и по достижении некоторого критического разрыва между моралью и мощью вооружений и магии — неизбежно уничтожает общества носителей обезьяньей «врождённой морали», не воспользовавшихся открытой им Свыше возможностью стать Человеками 33. И нынешняя глобальная цивилизация не просто подошла к этому рубежу самоуничтожения, но даже занесла ногу, чтобы его переступить. Надо остановиться и изменить направленность своего развития — направленность течения глобального историко-политического процесса.

Но построение капитализма «со слегка очеловеченным мурлом» не ведёт к разрешению этой безальтернативно убийственной для цивилизации «бандерлогов» проблемы, чему примером развитые страны Запада.

Внутренний Предиктор СССР

15 августа — 1 сентября 2019 г.



17 Т.е. предполагалось перейти к практическому решению «Русского вопроса» путём интервенции в Россию самое позднее в 2024 г., к какому сроку она должна была по их оценками прекратить своё существование как государство, вследствие чего должен был бы возникнуть предлог к оккупации под видом «поддержания порядка» и «защиты местного населения от банд-формирований».

18 Как сообщает Википедия, «заказ на возведение монумента был дан в июне 1979 года строительной фирме «Elberton Granite Finishing Company» человеком, представившимся как Robert C. Christian. Строительная фирма (по собственному признанию) завысила цену в восемь раз, тем не менее, заказ был оплачен. Через год монумент был открыт. Надпись состоит из десяти принципов (заповедей) и выгравирована на 8 современных языках, по одному языку на каждой стороне четырёх вертикальных плит. Если обходить сооружение по часовой стрелке с севера, то порядок языков таков: английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский (…) Собственник памятника неизвестен. Согласно путеводителю компании «Georgia Mountain Travel Association», «Скрижали Джорджии расположены на ферме Милдред и Уэйна Малленикс (англ. Mildred and Wayne Mullenix)». Согласно записи в земельном кадастре округа Элберт (Elbert County land registration system), земля была приобретена у округа 1 октября 1979 года». Первые три постулата «Скрижалей Джорджии» на английском языке выглядят так: 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature. 2. Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity. 3. Unite humanity with a living new language. А кроме «Скрижалей Джорджии», к которым надо ехать, есть ещё аэропорт в Денвере, введённый в эксплуатацию в 1995 г., который ежегодно пропускает через себя порядка 50 миллионов пассажиров. Аэропорт известен тем, что его взлётно-посадчные полосы образуют свастику и своими фресками, в которых многие люди видят иноскательное повествование об установлении «нового мирового порядка». Одна из публикаций на тему аэропорта и его художественного оформления: https://tjournal.ru/stories/61859-denver-airport-conspiracy. Как известно, станции метро СССР, построенные во времена сталинского большевизма, характеризуются высоко художественным оформлением, которое выражало определённые жизненные идеалы. В силу этого обстоятелсьтва метрополитен был не только транспортным средством, но и инструментом воспитания людей, ориентированным на определённые идеалы. Также и аэропорт Денвера не только аэропорт, но и инструмент пропаганды определённых идеалов, средство воздействия на психодинамику общества, на создание которого масонство дало санкцию. Вопросы только в том, какие это идеалы — цели глобальной политики? и насколько впечатлительны пассажиры аэропорта, чтобы вписаться в формируемую матрицу и несущую её психодинамику?



19 О соответствии российского населения высоким стандартам цивилизованности ещё в 2011 г. высказался Леонид Гохберг (первый проректор Высшей школы экономики, один из двух руководителей упоминаемой далее экспертной группы № 5 разработчиков «Стратегии-2020»): «Над путинской "Стратегией-2020" работает аж 21 экспертная группа, у каждой — своя тема. Группа № 5, чья тема — инновации, провела в четверг прессконференцию "Стратегия-2020: переход от стимулирования инноваций к росту на их основе". (…) По словам Леонида Гохберга, процесс модернизации затрудняется по причине имеющего место в стране значительного социального разрыва. "У нас есть очень много так называемых уязвимых категорий населения, уязвимых по разным параметрам. Это довольно и весьма значимые группы населения", — отметил эксперт. Согласно приведенным данным, в России насчитывается порядка 13 миллионов лиц с ограниченными возможностями, 5,5 млн безработных, 39,7 млн пенсионеров. Сельское население страны составляет 37,6 млн чел. При этом, значительные группы населения, проживают на территориях, удаленных от региональных центров. "Мы понимаем, что мы имеем дело с весьма значительной частью российского населения, — говорит Леонид Гохберг. — Если мы к этому добавим известную из разных социально-экономических дискуссий тему бедной интеллигенции и класса с уровнем жизни ниже среднего, с минимальными доходами… Если мы на это внимательно посмотрим, и поймем, что эти люди в значительной степени, не имеющие доступа к инновациям, к современным технологиям, к современным продуктам и услугам, то переход к инновационной экономике, без внимания к этому вопросу, будет просто способствовать дальнейшему расслоению общества, но уже по вот этому инновационному вектору". Ссылаясь на замеры, проводимые ВШЭ, эксперт указал на "крайне консервативный тип поведения населения по отношению к технологическим новинкам", по сравнению с западными странами. "Россия находится по индикаторам интереса населения к изобретениям, новым технологиям, где-то в конце списка стран, в которых такие измерения ведутся, — заявил Леонид Гохберг. — И у нас весьма низкий уровень научных знаний населения. Если говорить о более широком круге компетенций, то наши замеры показывают, что 60 % населения совершенно не владеют, например, английским языком. Как эти люди могут существовать в условиях глобальных информационных потоков, потоков мобильности, в условиях новых усиливающихся, растущих вызовов" (В российской дремучести виноваты безработные и деревенские: https://utro.ru/articles/2011/07/08/985063.shtml). Многие другие публикации, посвящённые пресс-конференции, на которой выступил Леонид Гохберг, имеют название «71 % населения — обуза для Стратегии-2020», что не далеко ушло от высказывания Маргарет Тетчер.

20 Если кратко, то порождён он лидером цивилизационного развития — региональной цивилизацией Запада, его принципами организации производства и распределения продукции. Остальной мир, втянувшись в предложенное Западом «потреблятство», поскольку не выработал альтернативы социально-экономической модели Запада, способствовал его распространению во все регионы планеты и усугублению его проявлений и последствий.

21 В частности, проводилась в третьем рейхе.

<22/a> Ливия, Сирия, Украина — примеры такого рода войн. 23 Одна из главных функций масонства — непосредственное управление государственной властью всех государств путём проникновения масонской мафии в кадровый состав и кадровую базу государственности в целях реализации глобальной политики хозяев и заправил «братаната». См. раздел 5.2.2 аналитической записки ВП СССР «Об этике и её роли в жизни».

24 Может быть высказано возражение: «Скрижали Джорджии» были представлены миру в 1980 г., сейчас 2019 г., прошло уже 39 лет, а численность населения планеты на протяжении всего этого времени не только не сокращалась, но продолжает расти — в 1980 г. было несколько менее 4,5 миллиардов, а сейчас 7,5 миллиардов. Соответственно «Скрижали Джорджии» — пустые слова, страшилка для маргиналов, которые верят во всемирный заговор. Такого рода мнения неизбежны, поскольку проистекают из социолого-управленческой неграмотности. Дело в том, что управлять можно только реально существующими процессами и объектами. Поэтому, если вы разделяете идеи, стоящие за «Скрижалями Джорджии», но в вашем распоряжении нет «освенцима», способного производить и утилизировать по миллиарду трупов в год, и создать фабрику смерти в короткие сроки не представляется возможным, то вам придётся реализовывать свои идеи иными средствами — методами гибридной войны и политтехнологиями типа «окна Овертона», а их быстродействие в решении этой задачи на порядки уступает быстродействию «освенцима». Тем не мене Россия вымирает, в Европе и государствах Запада происходит замещение вымирающего коренного населения иммигрантами из Азии, Африки и Латинской Америки.

25 «Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею», — Второзаконие, 23:19, 20. «…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут]. Сделает тебя господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять», — Второзаконие, 28:12, 13. «Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев: ВП СССР) будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся», — Исаия, 60:10 — 12. (Поскольку в нашем понимании это — сатанизм, то нет никаких причин для того, чтобы слова «бог» и «господь» в приведённых выдержках начинать с заглавных букв: ВП СССР). 26 Мы столкнулись с тем, что эксперты Правового управления Совета Федерации в ходе обсуждении законопроектов, касающихся реализации Концепции устойчивого и безопасного развития, на протяжении нескольких лет стояли на позиции: термины «экологическая ниша», «ёмкость экологической ниши» не являются «общеупотребительными» и потому им неизвестны. Это при том, что в государствах СНГ эти термины поясняются в курсах биологии и экологии в 9-11 классах общеобразовательных школ. Соответственно этот эпизод наводит на мысли о том, что эксперты Правового управления Совета Федерации кое-как учились в школе, по блату поступили на юрфаки и по блату были приняты на работу в аппарат Совета Федерации, а теперь, не обладая знаниями, необходимыми для работы, получают не малые зарплаты и вредительствуют, злоупотребляя должностным положением. Юридические законы не могут быть выше объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей. Если законодатели и юристы претендуют на верховенство юриспруденции и правоприменительной практики над естествознанием, то они — сумасшедшие фашисты и угроза человечеству.

27 Такую задачу поставил Андрей Аркадьевич Иванов (в его семье шестеро детей), выступая в летней школе «Антименеджмент» в Адлере в конце июля 2019 г. 28 См., например: · Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних и грядущих. Этнопсихологические очерки. 1992 г. (http://www.etologia.narod.ru/). · Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009 г. (https://bookscafe.net/book/dolnik_v-neposlushnoe_ditya_biosfery-155006.html). «Сильно вооружённым» биологическим видам свойственна «высокая врождённая мораль», которая выражается в том, что во внутривидовой конкуренции особей не применяются приёмы воздействия на противника, которые те же самые особи применяют во время охоты или обороны от охотящихся на них. Для «слабо вооружённых» биологических видов таких ограничений нет, и во внутривидовой конкуренции может применяться всё: отложенная месть, коварство, групповщина, травля слабых и т.п. 29 Об этом парадоксе, который каждому необходимо разрешить в своей жизни, наиболее ярко писал М.Ю. Лермонтов: I Когда б в покорности незнанья / Нас жить создатель осудил, / Неисполнимые желанья / Он в нашу душу б не вложил, / Он не позволил бы стремиться / К тому, что не должно свершиться, / Он не позволил бы искать / В себе и в мире совершенства, / Когда б нам полного блаженства / Не должно вечно было знать. II Но чувство есть у нас святое, / Надежда, бог грядущих дней, — / Она в душе, где все земное, / Живет наперекор страстей; / Она залог, что есть поныне / На небе иль в другой пустыне / Такое место, где любовь / Предстанет нам, как ангел нежный, / И где тоски ее мятежной / Душа узнать не может вновь. 30 О структуре личностной психики, типах строя психики, порождении людьми коллективной психики и взаимодействии личностной психики с коллективной см. работу ВП СССР «Основы социологии» — Часть 1 (том 1). 31 В прошлом самоликвидировались несколько глобальных цивилизаций, не вызревших до человечности. 32 Слово взято из названия книги: Джон Де Грааф, Дэвид Ванн, Томас Х. Нэйлор. Потреблятство. Болезнь, уг- рожающая миру. — Издательство Ультра. Культура. 2016. (см. по ссылке: https://avidreaders.ru/book/potreblyatstvo-bolezn-ugrozhayuschaya-miru.html). Оригинальное название на английском языке: Affluenza: The All-Consuming Epidemic — первое издание вышло в США в 2001 г., основана на вышедшей ранее серии телевизионных программ. В основе название итальянское слово affluenza,означающее «наплыв». Оно созвучно со словом «influenza», означающим болезнь — грипп. Поэтому русское название перевода книги по сути более точное, нежели название англоязычного оригинала, и более точное, нежели могло бы быть при замене «потреблятства» на «потребительство», поскольку ныне запретное слово «бл…» в древности было легальным и обозначально беспредельную лживость, беспринципность, извращённость. 33 Человек состоявшийся — это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести. Нет хотя бы чего-то одного — совести, воли, творческого потенциала — нет человека, есть человекообразная нелюдь. Если эта нелюдь не развивается в направлении «стать человеком», то она существует в пределах Божиего попущения, и что бы с нею не случилось — заслужено.

ВП СССР



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