ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 2

17 Т.е. предполагалось перейти к практическому решению «Русского вопроса» путём интервенции в Россию самое позднее в 2024 г., к какому сроку она должна была по их оценками прекратить своё существование как государство, вследствие чего должен был бы возникнуть предлог к оккупации под видом «поддержания порядка» и

«защиты местного населения от банд-формирований».



18 Как сообщает Википедия, «заказ на возведение монумента был дан в июне 1979 года строительной фирме

«Elberton Granite Finishing Company» человеком, представившимся как Robert C. Christian. Строительная фирма (по собственному признанию) завысила цену в восемь раз, тем не менее, заказ был оплачен. Через год монумент был открыт. Надпись состоит из десяти принципов (заповедей) и выгравирована на 8 современных языках, по одному языку на каждой стороне четырёх вертикальных плит. Если обходить сооружение по часовой стрелке с севера, то порядок языков таков: английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский (…)

Собственник памятника неизвестен. Согласно путеводителю компании «Georgia Mountain Travel Association», «Скрижали Джорджии расположены на ферме Милдред и Уэйна Малленикс (англ. Mildred and Wayne Mullenix)». Согласно записи в земельном кадастре округа Элберт (Elbert County land registration system), земля была приобретена у округа 1 октября 1979 года».

Первые три постулата «Скрижалей Джорджии» на английском языке выглядят так:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

2. Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.

3. Unite humanity with a living new language.

А кроме «Скрижалей Джорджии», к которым надо ехать, есть ещё аэропорт в Денвере, введённый в эксплуатацию в 1995 г., который ежегодно пропускает через себя порядка 50 миллионов пассажиров. Аэропорт известен тем, что его взлётно-посадчные полосы образуют свастику и своими фресками, в которых многие люди видят иноскательное повествование об установлении «нового мирового порядка». Одна из публикаций на тему аэропорта и его художественного оформления: https://tjournal.ru/stories/61859-denver-airport-conspiracy.

Как известно, станции метро СССР, построенные во времена сталинского большевизма, характеризуются высоко художественным оформлением, которое выражало определённые жизненные идеалы. В силу этого обстоятелсьтва метрополитен был не только транспортным средством, но и инструментом воспитания людей, ориентированным на определённые идеалы. Также и аэропорт Денвера не только аэропорт, но и инструмент пропаганды определённых идеалов, средство воздействия на психодинамику общества, на создание которого масонство дало санкцию. Вопросы только в том, какие это идеалы — цели глобальной политики? и насколько впечатлительны пассажиры аэропорта, чтобы вписаться в формируемую матрицу и несущую её психодинамику?



19 О соответствии российского населения высоким стандартам цивилизованности ещё в 2011 г. высказался Леонид Гохберг (первый проректор Высшей школы экономики, один из двух руководителей упоминаемой далее экспертной группы № 5 разработчиков «Стратегии-2020»): «Над путинской "Стратегией-2020" работает аж 21 экспертная группа, у каждой — своя тема. Группа № 5, чья тема — инновации, провела в четверг прессконференцию "Стратегия-2020: переход от стимулирования инноваций к росту на их основе". (…)

По словам Леонида Гохберга, процесс модернизации затрудняется по причине имеющего место в стране значительного социального разрыва. "У нас есть очень много так называемых уязвимых категорий населения, уязвимых по разным параметрам. Это довольно и весьма значимые группы населения", — отметил эксперт. Согласно приведенным данным, в России насчитывается порядка 13 миллионов лиц с ограниченными возможностями, 5,5 млн безработных, 39,7 млн пенсионеров. Сельское население страны составляет 37,6 млн чел. При этом, значительные группы населения, проживают на территориях, удаленных от региональных центров.

"Мы понимаем, что мы имеем дело с весьма значительной частью российского населения, — говорит Леонид Гохберг. — Если мы к этому добавим известную из разных социально-экономических дискуссий тему бедной интеллигенции и класса с уровнем жизни ниже среднего, с минимальными доходами… Если мы на это внимательно посмотрим, и поймем, что эти люди в значительной степени, не имеющие доступа к инновациям, к современным технологиям, к современным продуктам и услугам, то переход к инновационной экономике, без внимания к этому вопросу, будет просто способствовать дальнейшему расслоению общества, но уже по вот этому инновационному вектору".

Ссылаясь на замеры, проводимые ВШЭ, эксперт указал на "крайне консервативный тип поведения населения по отношению к технологическим новинкам", по сравнению с западными странами. "Россия находится по индикаторам интереса населения к изобретениям, новым технологиям, где-то в конце списка стран, в которых такие измерения ведутся, — заявил Леонид Гохберг. — И у нас весьма низкий уровень научных знаний населения. Если говорить о более широком круге компетенций, то наши замеры показывают, что 60 % населения совершенно не владеют, например, английским языком. Как эти люди могут существовать в условиях глобальных информационных потоков, потоков мобильности, в условиях новых усиливающихся, растущих вызовов" (В российской дремучести виноваты безработные и деревенские: https://utro.ru/articles/2011/07/08/985063.shtml).

Многие другие публикации, посвящённые пресс-конференции, на которой выступил Леонид Гохберг, имеют название «71 % населения — обуза для Стратегии-2020», что не далеко ушло от высказывания Маргарет Тетчер.