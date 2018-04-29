ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года (3)



В своей основе имеет психодинамику общества, какой термин был пояснён ранее.



И эта жизненная состоятельность выражается в цикличности истории всякого общества, в том числе и в цикличности истории России, в силу того, что мало изменяющаяся алгоритмика самоуправления (несомая психодинамикой) в ходе своей реализации приводит к воспроизводству одних и тех же результатов, какой факт скрывается:



1) сопутствующими результату обстоятельствами (главным образом — изменением облика техносферы с течением времени) и 2) беспамятством общества, не знающего своей истории.



Полный цикл реализации алгоритмики самоуправления российского общества на основе свойственной ему «духовности» в жизни России включает в себя две фазы33:



Начало первой фазе даёт катастрофа культуры, которой завершается предшествующий цикл. В первой фазе происходит преодоление последствий катастрофы и попытка построения общенародного государства, которое должно обеспечить гармоничное развитие общества — многонациональной региональной цивилизации России.



Первая фаза завершается возникновением «элиты», которая убеждена в том, что она — объективно лучше, чем простонародье, вследствие чего она имеет право на то, на что простонародье права не имеет, и потому она должна властвовать, а простонародье — должно безропотно подчиняться.



Такой «элите» общенародное государство — помеха. Поэтому, с целью реализации своих интересов, она организует государственный переворот.



Вторая фаза начинается с того, что после ликвидации прежней государственности, претендовавшей на то, чтобы быть общенародной, «элита» начинает строить своё «элитарно»-корпоративное, антинародное государство34. Но «элита» обеспокоена прежде всего созданием для себя преимуществ в «потреблятстве» за счёт простонародья и в ущерб ему, вследствие чего с реализацией творческого потенциала на благо развития страны под властью «элитарно»-корпоративной государственности дело обстоит «никак».



Целенаправленно подавляя творческий потенциал не-«элитарных» групп населения (см. таблицу 1, первая строка), и не реализуя во благо страны и человечества свой собственный творческий потенциал по причине озабоченности потребительским самоудовлетворением, «элита», не допуская ориентированных на развитие людей к государственной власти, приводит Россию к очередной катастрофе культуры35.



Последняя такая катастрофа культуры — крах Российской империи в 1917 г. После него первая фаза нового полного цикла завершилась государственным переворотом, начало которому было положено убийством И.В. Сталина и Л.П. Берии в 1953 г. За этим последовал 40-летний переходный период, в котором возникшая к концу 1940

‑

х гг. «элита» начала строить «элитарно»-корпоративную государственность. Этот переходный процесс завершился в 1993 г. ликвидацией Верховного Совета РФ и юридическим оформлением «элитарно»-корпоративной государственности, реализующей в отношении России режим транснациональной ростовщической тирании.Т.е. Россия после 1993 г. живёт во второй фазе полного цикла реализации алгоритмики самоуправления российского общества на основе свойственной ему «духовности». И деградирующая «элита» ведёт страну к очередной катастрофе просто потому, что ничего другого делать не умеет…

Но Россия — не самостоятельная планета, а только — одна из нескольких региональных цивилизаций Земли.



Поэтому Россия, как и все прочие региональные цивилизации Земли, живёт в условиях глобализации — процесса формирования культуры, которая в будущем объединит некоторым образом всё человечество.



Поскольку исторически реальная глобализация на протяжении более, чем тысячелетия носит характер «гибридной войны» за порабощение человечества (всех нардов) от имени Бога и помимо Бога на основе Библейского проекта, то бездумная устремлённость «элиты» на самоудовлетворение в разнородном «потреблятстве» выливается в её творческое бесплодие, прежде всего в сфере политики, что влечет за собой неспособность осуществлять полноту суверенитета России как страны-цивилизации.



Вследствие этого применение геополитическими противниками и конкурентами против России всего арсенала обобщённых средств управления / оружия приводит к тому, что вожделения в отношении России внешних и транснациональных политических субъектов реализуются в отношении нашего общества практически беспрепятственно.

Исторически недавний пример такого рода — реализация директивы Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. «Цели в отношении России», значимые для понимания происходящего в стране с 1953 г. по настоящее время фрагменты которой приведены ниже:

«… нам следует потребовать

(а) Прямых военных уступок (сдача вооружений, эвакуация ключевых районов и т.п.), обеспечивающих гарантии военной беспомощности на продолжительное время;

(б) Соблюдения условий, обеспечивающих значительную экономическую зависимость от внешнего мира;

(в) Соблюдения условий, гарантирующих необходимую свободу либо федеративный статус национальным меньшинствам (нам следует как минимум настаивать на полном освобождении прибалтийских государств и на предоставлении федеративного статуса Украине, который обеспечил бы местным украинским властям большую степень автономии;

и

(г) Соблюдения условий, гарантирующих устранение железного занавеса, обеспечивающих свободный поток идей извне и установление широких личных контактов между людьми в зоне Советской власти и вне ее.

Таковы наши цели по отношению к любым остаткам Советской власти. Остается вопрос, каковы наши цели по отношению к любой некоммунистическойвласти, которая может быть установлена на части или на всей российской территории вследствие войны.

Прежде всего следует сказать, что независимо от идеологического базиса любой такой некоммунистической власти и независимо от степени, в которой она может быть готова приобщиться к идеалам демократии и либерализма, мы должны проследить, чтобы тем или иным способом было бы гарантировано достижение основных целей, вытекающих из вышеизложенных требований.



Другими словами мы должны обеспечить автоматические гарантии того, что даже некоммунистический и номинально дружественный нам режим:

(а) Не будет обладать большой военной мощью;

(б) Будет экономически сильно зависим от окружающего мира;

(в) Не будет обладать слишком большой властью над национальными меньшинствами;

и

(г) Не установит ничего, напоминающего железный занавес в отношение контактов с окружающим миром36.

(…)

Таким образом мы можем сказать, что не ставим целью осуществления нашими собственными силами на территории, освобожденной от коммунистической власти, какой-то крупномасштабной программы декоммунизации, и что в целом нам следует оставить эту проблему любой местной власти, которая сможет заменить советское руководство»37.

Здесь же и ответ на вопрос: почему после 1953 г. (когда формально Советская власть ещё существовала) и после 1993 г. (когда остатки Советской власти были уничтожены, какой факт получил юридическое оформление) политическое руководство СССР и постсоветской РФ не выражало и не выражает своего отношения к директиве СНБ США 20/1.



Если политическое руководство страны не способно сформулировать обществу целей его развития, то оно будет работать на цели противника, а политическое руководство страны вынуждено будет назвать фактически действующего поработителя ни к чему не обязывающими именами: «наши партнёры», вместе с которыми разрушают страну ныне; «наши вероятные противники», к сдаче которым в будущем подготавливало страну руководство СССР в послесталинские времена.



Именно поэтому:

В результате реализации силами «элиты» советского общества целей, заданных в директиве СНБ США 20/1, — в 1991 г. СССР рухнул, а постсоветская Россия никогда не обладала суверенитетом де-факто и в ней никогда не было народовластия де-факто38, хотя де-юре в ней были провозглашены и суверенитет, и демократия.

Неспособность реализовать полноту суверенитета де-факто в сочетании с провозглашением суверенитета де-юре обращает страну в криптоколонию, а её население — в рабов и заложников тех политических сил, которые де-факто (т.е. реально) управляют страной, реализуя в отношении неё полную функцию управления по своему произволу через периферию масонства и сконструированную под эту задачу постсоветскую государственность, а также — через культуру, которая тоже представляет собой средство управления, которое можно модифицировать в соответствии с целями и задачами управления (см. таблицу 1).



Таковы стартовые условия для Российской Федерации с момента принятия конституции 1993 г., в соответствии с которой:



центробанк перед Россией ни за что не отвечает, и безнаказанно — на законных основаниях — проводит политику удушения реального сектора (сельского хозяйства, промышленности, науки, системы образования, здравоохранения) и населения ростовщической удавкой;



депутаты всех уровней в подавляющем большинстве — самозванцы и наёмники «спонсоров», поскольку в период избирательных кампаний их не выдвигал никакой трудовой коллектив и никакая общественная организация;



запрещена государственная идеология, т.е. наложен запрет на провозглашение главой государства и Думой целей политики (глобальной, внутренней, внешней), путей и средств их достижения, без чего эффективное государственное управление невозможно;



провозглашён приоритет международного права (источник происхождения которого и целесообразность — это особые темы, не обсуждаемые в российском политическом официозе публично) над законодательством Российской Федерации;



и кое-что ещё сверх названного39.



Однако такое положение дел и характер государственного управления не соответствуют психодинамике общества России. Психодинамика же пока не однородна:



в ней есть «элитарная» составляющая реализующая себя через политику постсоветской государственности двояким образом:



прозападная — по-своему идейная, реализующая себя через внутрироссийскую периферию либерально-буржуазной ветви общезападного масонства, которая манипулирует прочими алчными «элитарными» оболтусами, чья психика организована несколько сложнее, чем у кишечнополостных — хапай всё, что проплывает мимо в зоне досягаемости щупалец и запихивай себе всё это в рот, совмещённый с аналом (либо в анал, совмещённый со ртом? — разницы нет);



и местная — безыдейная, политически безвольная, творчески бесплодная на основе кишечнополостной психологии, которая иногда вспоминает про патриотизм, «Русский мир», но не в состоянии сформировать образ общенародного будущего, которое стало бы мечтой, на воплощение которой в жизнь стал бы работать сначала весь народ, а потом — и всё человечество;



в ней есть простонародная составляющая, направленная на неприятие и отторжение постсоветской «элиты», на её искоренение.



Поэтому в русле этой внутренне конфликтной психодинамики протекают два процесса:

1) процесс порабощения России, проводимый в жизнь через постсоветскую государственность и, прежде всего, — через «Либеральную платформу» «Единой России».

2) процесс возобновления обществом в целом (а не государственностью — не для того постсоветская государственность создавалась в период с 1953 по 1993 г.) полноты суверенитета — способности реализовывать в отношении себя полную функцию управления в преемственности поколений в русле живого и животворящего Русского проекта глобализации40.

Эти два процесса непримиримо и бескомпромиссно конфликты, и этот конфликт может протекать и протекает не только в обществе, но и в психике каждого из жителей России, начиная с вступления в осознанно-осмысленный возраст.



Однако, до настоящего времени в России он не протекает в форме повсеместной гражданской войны с применением оружия шестого приоритета (оружия в общепринятом понимании), хотя отдельные вспышки горячей гражданской войны с применением грубой силы и оружия (в общепринятом понимании), а также в форме неприятия гражданами политики власти и ненависти ко многим её представителям на всех уровнях «вертикали власти» (как государственной, так и бизнес-власти), имеют место на протяжении всей постсоветской истории.



И с одной стороны, недовольство господством над страной либерально-ростовщической тирании — в народе нарастает год от года,



а с другой стороны, Запад и его заправилы и их внутрироссийская либеральная периферия сильно недовольны протекающим в обществе процессом возобновления полноты суверенитета и началом реализации Русского проекта глобализации и выражают своё недовольство этим в консолидировано проводимой (уже на протяжении более, чем десятилетия41) государствами Запада политики в отношении России, которую либералы в России деятельно поддерживают.



3. Главная общественно-политическая задача

обозримой внутриполитической перспективы

3.1. Что такое горячая гражданская война

Если соотноситься с цикликой истории России, о которой речь шла в разделе 2, то обозримую тысячу лет истории наша страна живёт в режиме «холодной» (гибридной) гражданской войны, которая в периоды катастроф культуры (а также во время краткосрочных бунтов против действующей власти, не охвативших всю страну) становится «горячей».



Поэтому соответственно изложенному в предыдущих разделах и в аналитических записках из серии «О текущем моменте» «Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него» № 1 (133) и «Глобализация как «гибридная война» и миссия в ней России» № 2 (134):

Главная задача внутренней политики как постсоветской государственной власти России, так и тех общественных сил, которые недовольны либерально-ростовщическим игом и постсоветской властью, — избежать очередной горячей гражданской войны.

Представления о том, что такое горячая гражданская война, у большинства наших современников сформированы наивно-романтическим фильмом «Неуловимые мстители» в стиле «хи-хи, ха-ха, я — Буба Касторский, знаменитый куплетист, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят, и тишина…» и отчасти фильмом «Адмирал» (фантазии, идеализирующие биографию изменника и предателя А.В. Колчака — поступившего на службу британской короне), поскольку реальные ужасы и кошмары гражданской войны в СССР вспоминать было не принято и они не экранизировались, тем более, что и писатели — участники и очевидцы гражданской войны — о зверствах, если и упоминали, то, как правило, — зверства врага42, и не вдавались в описания пыток и казней, просто упоминая о них.

И мало кто задумывается о том, что гражданские войны в нашем Отечестве очень далеки и от романтических картин джентльменства в гражданской войне в США, о которой у наших соотечественников представления сформированы главным образом фильмом «Унесённые ветром» — американская версия «упоительных вечеров и хруста французских булок»43, которые почему-то простонародью России пришлись не по вкусу44, и оно поднялось против либералов (как бы его освободителей), свергших власть «помазаника» в феврале 1917 г., и победило в гражданской войне национал- и интернационал-буржуинов, породив Советский Союз.

Также ничего общего с реальными событиями гражданской войны не имеют и слёзы вперемешку с соплями в стиле «поручик Голицын, налейте вина, а то девочек наших комиссары ведут в кабинет…» и «Господь нас не слышит: зови не зови…»45.



Поэтому те, кто в возможности пройти через новую гражданскую войну с целью освобождения страны от либерально-ростовщического ига или чего-то ещё им неприемлемого, не видит ничего страшного, в том числе и для самих себя46, те жестоко ошибаются.

Все прошлые случаи трансформации холодной гражданской войны в горячую в России были исключительно жестокими со стороны всех участников: смутное время (о фактологии которого ныне большинство не знает), восстания под руководством Степана Разина и Емельяна Пугачёва, гражданская война после свержения династии Романовых политически недееспособными буржуин-либералами47.



Это — особенность психодинамики толпо-«элитарного» общества, вступившего в горячую гражданскую войну по причине его неспособности в предшествующий войне в период созидательно разрешить внутрисоциальные противоречия, под воздействием которых предшествующая государственность потеряла власть над обществом.

Если рассматривать возможности горячей гражданской войны в условиях современности, то она помимо обычных зверств обещает ещё более жуткие кошмары, нежели принесли прошлые.



В частности, в прошлые гражданские войны у подавляющего большинства населения страны были собственные огороды, доступ к колодцам или открытым источникам питьевой воды, у всех были свои печки и снабжение их дровами не было проблемой, лошади были широко распространены и не требовали высокотехнологичных запчастей, топлива, масел, квалифицированного техобслуживания (то же касается коров и прочей домашней живности).



Сейчас всё это обеспечивается для каждого функционированием инфраструктур. Но даже характерные для России примерно двухнедельные прекращения подачи горячей воды летом в квартиры вызывают недовольство населения, поскольку вносят в жизнь ощутимый дискомфорт.



В случае горячей гражданской войны все инфраструктуры почти полностью перестают функционировать, вследствие чего большинство населения окажется наедине с пустым холодильником, при отсутствии центрального отопления, водоснабжения и т.п. — как это видно по кадрам кинохроники из Сирии, только к этой разрухе в условиях России добавятся ещё и морозы за -10° С (чтобы получить представление о такого рода перспективах, см. кино- и фотохронику блокадного Ленинграда, но с поправкой на то, что в нём нет идейно стойких милиционеров бериевского НКВД, вследствие чего банды — будут, но это не будут карикатурные бандиты из «Свадьбы в Малиновке»).

И на фоне этой разрухи будут иметь место и характерные для горячей гражданской войны жестокости: пленных не брать; над взятыми в плен глумиться, прежде чем их убить; если всё же пленные взяты, то поставить их под ружьё и погнать в бой на убой для «искупления вины» первой кровью; снабжение вооружённых формирований за счёт «контрибуций» и мародёрства; беспредел вооружённых банд и одиночного хулиганья в отношении гражданского населения — стариков и старух, женщин и детей, включая новорождённых младенцев врага.

Далее к этому беспределу присоединяются иностранцы-«миротворцы» — агрессоры-интервенты, которые будут иметь подавляющее военно-техническое превосходство над впавшими в гражданскую войну аборигенами, чья экономика не способна к снабжению вооружённых сил всем необходимым для победоносного боя, не говоря уж о том, что в прошлом вилы48 в умелых руках могли быть оружием и против пехотинца, и против конника, но в наши дни не могут быть оружием против штурмового вертолёта или танка.

И это — не на один день военно-спортивной игры «Зарница» для старшеклассников, и не коротенький кошмарный сон, который можно легко забыть после пробуждения.

Горячие гражданские войны начинают «идейные» вожди, но массово в них участвуют с обеих сторон психи и те, кто деградируют в условиях безвластия и краха хозяйственной системы: они и творят вседозволенность, изображая при этом приверженность той или иной идее, «приверженность которым» они могут менять не по одному разу за всё время горячей гражданской войны.

Поэтому в сложившихся к настоящему времени условиях:

Главная задача внутренней политики как постсоветской государственной власти России, так и тех общественных сил, которые недовольны либерально-ростовщическим игом и осуществляющей его постсоветской властью, — избежать горячей гражданской войны.

Кроме того, что горячая гражданская война сама по себе — кошмар, так после её завершения придётся снова восстанавливать экономику и полноту суверенитета, решать демографическую проблему, восстанавливать нравственно-этическое единство народа, на что потребуются многие годы и десятилетия, а стартовые условия для этого многоаспектного процесса будут после этого много хуже нынешних.

Однако решение задачи профилактирования горячей гражданской войны деградирующая «элитарно»-корпоративная власть и здоровые силы общества понимают по разному.

___________

33 Обстоятельно это показано в работе ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…» (2007 г.).

34 В трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» этому моменту соответствует приказ Мосальского: «Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» Началом того «элитарного» переворота стало убийство Ивана Грозного, а его завершением — воцарение Романовых, которые были в числе боярских кланов, организовавших смуту рубежа XVI — XVII веков.

35 Это корневая (т.е. все прочие причины — её прямые и опосредованные следствия) внутренняя причина краха Российской империи.

36 Это — очень важный тезис: он даёт понять, что авторы директивы СНБ 20/1 знали, что марксизм — это не идеологическое оружие против них, а в СССР этого не знали и, не понимая ни жизни, ни «мраксизма», были уверены в том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно».



Если бы Западу было необходимо защищать свою толпу от таких идей, то государства Запада сами организовали «железный занавес» для защиты своей культуры от проникающих в неё из СССР идей.

38 Суверенитет де-факто — способность общества (государства) осуществлять в отношении самого себя полную функцию управления, т.е. достигать поставленных целей политики (глобальной, внешней, внутренней) с приемлемым качеством управления в условиях целенаправленного разноликого противодействия геополитических противников и конкурентов.

39 В частности, среди «индикаторов решения поставленных задач», предлагаемых в проекте «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» «Инновационная Россия — 2020», опубликованном Минэкономразвития в 2010 г., есть и такие: Доля государственных служащих, получающих ежегодно дополнительное образование за рубежом0,1 %1 %3 %Доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, получивших высшее профессиональное образование за рубежом> 0,5 %4 %12 % При этом обратим внимание на то, что в приведённом выше фрагменте таблицы «индикаторов решения поставленных задач» в первой строке речь идёт о получении госслужащими за рубежом дополнительного образования, а во второй — о получении профессионального высшего образования за рубежом, что по умолчанию подразумевает отдание предпочтения тем кандидатам на должности «высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы», которые получили первое высшее профессиональное образование за рубежом.



Остаётся только предполагаемые 12 % зарубежных агентов влияния,получивших профессиональное образование за рубежом, продвинуть на наиболее значимые должности и — о реальном суверенитете России можно будет на некоторое время забыть по причине целесообразности полученного ими образования по отношению к решению вполне определённых задач, не соответствующих интересам народов России.



Это же во многом касается и повышения квалификации в зарубежных вузах действующими должностными лицами. Т.е. нельзя жить чужим умом: живущие чужим умом обречены стать жертвами чужих ошибок и злоумышлений. А ещё остаётся вопрос о том, сколько этих самых «получивших дополнительное образование за рубежом», будут завербованы тамошними спецслужбами? Но и без этого сработает закономерность, представленная далее в разделе 4 на рис. 1.



Так среди такого рода «образованцев» — А.В. Улюкаев, ныне осуждённый бывший глава министерства экономического развития РФ, и Э.С. Набиуллина, которая руководила министерством экономического развития в то время, когда в нём была разработана цитированная программа ликвидации государственного суверенитета России путём расстановки на ключевые посты лиц, получивших образование за рубежом, и возможно, там завербованных.

40 Эту задачу — возобновления полноты суверенитета общества и его государственности — решали и большевики после краха Российской империи (а равно обрушения её либералами-западниками). См. в частности работу В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти».

41 «Путин: вошь, которая зарычала» — одна из первых публичных оценок деятельности В.В. Путина: так была озаглавлена статья в газете «Лос-Анжелес Таймс», на четвёртый день после выступления В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 г. В отношении руководителей западных государств такие выражения не приняты.



И далее, Запад только наращивал свои усилия в гибридной войне на уничтожение России «мирными средствами», организуя потоки лжи в СМИ, финансово-экономические санкции, государственные перевороты и военные конфликты в сопредельных с Россией государствах

42 См. фильмы «Мы из Кронштадта», «Оптимистическая трагедия», «Комиссар», «Сердце Банивура».

43 «Балы, красавицы, лакеи и юнкера, / И вальсы Шуберта, и хруст французской булки, / Любовь, шампанское, закаты, переулки, / Как упоительны в России вечера» — слова из песни группы «Белый орёл» (1996 г. — написана, 1998 г. — первое исполнение).

44 Почему пришлось не по вкусу, должно быть понятно из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

45 См. записи Александра Малинина «Поручик Голицын» — https://www.youtube.com/watch?v=HWKdZa2RVrE ; Жанны Бичевской «Всё теперь против нас» — https://www.youtube.com/watch?v=s2wpDdByvKM .

46 Нарушение заповедей:

Нагорной проповеди: «Блажены миротворцы…» (Матфей, 5:9);



Коранической: «34. Не равны доброе и злое. Отклоняй же <зло> тем, что лучше, и вот — тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. 35. Но не даровано это никому, кроме тех, которые терпели; не даровано это никому, кроме обладателя великой доли. 36. А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Бога, — ведь Он — слышащий, мудрый!» (сура 41).

По сути кораническая заповедь разъясняет реализацию в жизни заповеди Нагорной проповеди. Миротворчество — разрядка нравственно-психологического потенциала конфликта как межличностного, так и конфликтов социальных групп и государств — требует со стороны миротворцев:

1) устремлённости к праведности,

2) творчества.



А творчество любое, в том числе и по разрядке внутрисоциальных конфликтов разного рода, — это процесс, реализация которого требует времени и терпения. И за нарушение обеих заповедей также придётся ответить.

47 См. аналитическую записку ВП СССР «1917 год — начало преображения человечества» из серии «О текущем моменте» № 4 (132), октябрь 2017 года.