ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года

Введение

Была такая работа В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти»: см. 5-е издание Полного собрания его сочинений, т. 36 либо в интернете одна из ссылок — https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/36-2.htm . Она была первоначально опубликована в газетах «Правда» и «Известия» в апреле 1918 г. после заключения брестского мира (3 марта 1918 г), по итогам которого Советская Россия вышла из состояния войны с Германией и Австро-Венгрией, и посвящена строительству Советской государственности и возрождению народного хозяйства. Тогда же были опубликованы её переводы на английский язык в Нью-Йорке и на французский в Женеве.

Историк В.О. Ключевский совершенно правильно заметил:



«Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности».



«История не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».



И в силу объективного характера действия этих двух высказанных им принципов и особенностей развития общества в СССР и в постсоветской России — высказанное В.И.Лениным в 1918 г. актуально и в 2018‑м, хотя есть и некоторые различие:



в те времена война понималась исключительно как война с применением оружия, относимого главным образом к 6‑му приоритету обобщённых средств социального управления / оружия;



а в наши дни умные люди понимают, что глобализация в её исторически сложившемся виде — «гибридная война», в которой для достижения целей глобальной политики прямо и опосредованно применяются все шесть приоритетов обобщённых средств социального управления / оружия, и которая не может быть прервана до завершения процесса глобализации построением культуры, объединяющей всё человечество. Вопрос только в том, какой по характеру будет эта культура1? — в ответе на этот вопрос возможны варианты, представленные ниже в таблице 1.



(и соответственно, — идеал, которому должно стремиться человечество и который оно должно воплотить в жизнь в своём историческом развитии)выделена во втором столбце таблицы 1 жирным шрифтом.

Но этот идеал далеко не всем по нраву, вследствие чего глобализация и является «гибридной войной», в которой Россия несёт этот идеал через века и отстаивает его, а заправилы Запада работают на то, чтобы не допустить его воплощения в жизнь ни в России, ни в глобальных масштабах: более обстоятельно об этом см. предшествующую аналитическую записку «Глобализация как «гибридная война» и миссия в ней России» № 2 (134) из серии «О текущем моменте».

Именно на фоне этого противоборства и в его потоке протекает и внутренний (по отношению к границам многонациональной региональной цивилизации России) её собственный исторический процесс, в котором текущая политика, с одной стороны, — формирует свершившуюся историю, а с другой стороны, — формирует будущее, которое настанет неотвратимо. Очередным эпизодом в истории как внутренней, так и глобальной стало избрание В.В. Путина на очередной срок президентом РФ 18 марта 2018 г.

Итоги выборов президента РФ 2018 года: что они означают?

23 марта 2018 г. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила и огласила итоги выборов президента РФ, представленные на рисунке ниже, взятом с сайта газеты «Комсомольская правда». С этими итогами:



одна часть населения связывает свои надежды на лучшее будущее;



другая — связывает своё разочарование, выражая недовольство по поводу «безальтернативности победителя при имевшей место организации выборов», «системно запрограммированной несменяемости власти» и т.п. (с их точки зрения было бы лучше, если бы победил какой-то другой кандидат, а лучше всего — один из «кандидатов-демократов»);



ещё одна часть населения вынужденно связывает некие ожидания, оставшиеся в умолчаниях и выразившиеся в том, что она не явилась на выборы главы государства.







Явка на выборы была рекордно высокой, и за В.В.Путина проголосовало более половины списочного состава избирателей (т.е. с учётом тех, кто по разным причинам не пришёл на выборы): 0,6754 (явка от списочного состава) 0,7669 (доля пришедших на выборы и проголосовавших за В.В. Путина)  0,5180 (доля проголосовавших за В.В. Путина от общего количества избирателей).

Этот результат (51,796 % — если более точно) верноподданные аналитики интерпретировали как практически всеобщий мандат доверия народа России В.В. Путину. Однако этот вывод верноподданных аналитиков, а по существу — пропагандистов верноподданности2, неправомерен, поскольку они уклонились от анализа и интерпретации всего того, что стоит за 48,2 % от общего количества избирателей, проголосовавших либо других кандидатов, либо по разным причинам не явившихся на выборы главы государства. Поэтому займёмся реальным анализом итогов выборов и перспектив, которые они открывают, а также — и закрывают.

Было бы лживой глупостью оспаривать два факта: 1) явка на выборах была рекордно высокой, и 2) подавляющее большинство принявших участие в выборах главы государства отдали свои голоса за В.В. Путина, не по принуждению или из страха, а выражая своё собственное понимание, сложившееся на момент голосования3.

Нарушений на выборах не могло не быть. Но их весомость в статистических данных, характеризующих итоги выборов, — в пределах неизбежных погрешностей при сборе и обработке любых социальных статистик. Поэтому настаивать на пересмотре итогов выборов и проведении повторных выборов — нет оснований: В.В. Путин — безальтернативный победитель как в силу объективных факторов (прежде всего исторически сложившейся психодинамики общества4), так и в силу своих личностных качеств, определяющих его место и роль в исторически сложившейся к настоящему времени психодинамике российского общества. И этот факт следует признать всем недовольным итогами выборов — как в России, так и за рубежом.

Другие потенциальные кандидаты (как участники выборов, так и не подававшие своих заявлений в Центризбирком о регистрации в качестве кандидатов) в эту психодинамику, в её алгоритмику, в действующую юридическую формалистику организации и проведения выборов президента РФ — с их личностными качествами и биографиями не вписываются как реально возможные победители в выборах главы государства. Были бы другими: 1) народ (носитель психодинамики), 2) законодательство об организации и проведении выборов5 — на выборах был бы другой состав кандидатов и победил бы кто-то другой, а не В.В. Путин.

Однако интерпретация результатов голосования за каждого из кандидатов своеобразна, т.е. различна в отношении каждого из них. Но мы будем рассматривать результаты каждого кандидата не в порядке убывания количества отданных за них голосов, а исходя из других — системных политико-экономических характеристик.



В голосах, отданных за В.В. Путина выразилось большей частью доверие ему лично, а также выразились и содержательно не определённые надежды на лучшее будущее , которое государственная власть под руководством В.В. Путина:



может быть реализует неведомо какими путями и способами (сам В.В. Путин об образе этого лучшего будущего, о путях и способах повышения качества жизни в России ничего определённого не написал, и не высказал),



а может быть и не реализует в силу разного рода причин — отсутствия определённости в представлениях об этом лучшем будущем; отсутствия кадров управленцев, которые знают, что, когда, где и как делать; неподконтрольных государственной власти России обстоятельств как внешних, так и внутренних по отношению к её границам.



Особое место в этом списке занимает В.В. Жириновский. Безусловно в его результатах выразилось доверие ему лично некоторой части населения страны, а также и насмешка некоторой части населения страны и над ним персонально, и над постсоветской политико-экономической системой6. Поэтому если считать, что среди тех, кто отдал свои голоса В.В. Жириновскому, подавляющее большинство не насмехались над ним и над постсоветской политико-экономической системой, то они голосовали не только за доверие В.В. Жириновскому лично, но и за антикоммунизм в форме государственно-монополистического капитализма «с человеческим лицом» — типа капитализма в Японии и ФРГ, такого, каким он видится в этих странах из России: т.е. капитализма, якобы обеспечивающего как свободу частного предпринимательства для буржуинов всех рангов и претендентов в буржуины, так и военно-экономическую мощь государства и высокий уровень социальной защищённости любого гражданина (верноподданного) как вследствие преобладания в обществе этики на основе честности, так и вследствие соблюдения «капиталистической законности» гражданами (подданными) и в особенности — самою государственной властью.



Если с этой оценкой результатов голосования за В.В. Жириновского согласиться, то это означает, что убеждённых антикоммунистов — сторонников государственно-монополистического капитализма «с человеческим лицом» в России всего 5 — 6 %. Среди тех, кто не пришёл на выборы, таких людей очень мало, поскольку для этой группы населения страны в жизни нет мотивирующих факторов, под воздействием которых они не пришли бы на выборы главы государства.

С В.В. Жириновским и ЛДПР связано ещё одно обстоятельство, которое не позволяет ЛДПР на протяжении уже более, чем двух десятилетий увеличить свою электоральную поддержку и стать по сути правящей партией, контролирующей работу парламента, а через вырабатываемое законодательство — и всё государство; и это же обстоятельство лишает ЛДПР политических перспектив, поскольку, если несколько перефразировать В.В. Маяковского, то «ЛДПР и Жириновский — близнецы-братья. … мы говорим Жириновский, подразумеваем — ЛДПР, мы говорим ЛДПР, подразумеваем — Жириновский», но за душой ЛДПР нет своей социологической науки, зная которую и соотнося которую с жизнью её члены и приверженцы могли бы построить «государственно-монополистический капитализм с человеческим лицом».

И по сути В.В. Жириновский сам закрыл для ЛДПР такие перспективы. Дело в том, что парламентские слушания по Концепции общественной безопасности, проведённые 28 ноября 1995 г. в Государственной Думе РФ, были организованы депутатами от ЛДПР7. Вела слушания заместитель председателя Комитета по безопасности Н.В. Кривельская — тоже депутат от ЛДПР. В последующих составах Думы депутаты ЛДПР, которые были причастны к организации этих парламентских слушаний, — больше не участвовали, и вопрос о реализации рекомендаций тех парламентских слушаний в последующих составах Думы больше не поднимался.

Мы не цепляемся за слова, т.е. нам всё равно, как будет именоваться справедливое общество: «коммунизм», «государственно-монополистический капитализм с человеческим лицом», «практический хасидизм», «христианская демократия», «православный мир», «исламский фундаментализм», «братство народов», «лад», «ладомир» или как-то иначе: объективные закономерности, на основе которых справедливое общество можно построить, — они сами по себе безымянны, в лексике их выражают люди, и люди же дают им названия. Мы свои представления о них и об их использовании в политике назвали «Концепция общественной безопасности». Она представляет собой научно-методологическое обеспечение развития общества и государственного управления в процессе общественное развития. Та партия, которая возьмёт её на вооружение, обретёт преимущество над всеми прочими. Такой партией по итогам парламентских слушаний 1995 г. могла бы стать ЛДПР, но В.В. Жириновский по известным ему причинам от этого отказался, чем и уничтожил перспективы ЛДПР.



Сергей Бабурин — последнее место, меньше всего голосов. Причина проста: он — неудачная ходячая карикатура на В.В. Жириновского, сложившаяся на основе иного психо-эмоционального типа. Ценителей его политических талантов и «харизмы» нашлось мало, говорить о системных политико-экономических вопросах и ответах на них самого Бабурина и его приверженцев — нет оснований, поскольку нет у них такого рода ответов ни словом о будущем, ни делом, которое можно анализировать и оценивать по результатам, достигнутым в прошлом 8 . Нет у них адекватного жизни научно-методологического обеспечения государственного управления.



Григория Явлинского, Ксению Собчак, Бориса Титова нет смысла рассматривать поодиночке, поскольку в системно политико-экономическом аспекте все они — разные лики одной и той же «многоголовой гидры» либерально-рыночного капитализма — такого капитализма, который имеет место в государствах-колониях «великих держав». К ним надо также добавить Алексея Навального, хотя он и не был допущен до участия в выборах в качестве кандидата в президенты на основании ряда положений действующего законодательства (не погашенная судимость по делу «Кировлеса»). «Гидра» явно деградирует на протяжении всего постсоветского времени. Это выражается в том, что:



она теряет лица в прямом и в переносном смысле этой идиомы: Гайдар — умер (точнее убит западными спецслужбами за неуместную, по сути идиотскую, болтливость 9 ); Хакамада — ушла из политики; Немцов — убит по приказу его же зарубежных кураторов потому, что политических перспектив у него не было 10 , и для того, чтобы в его гибели обвинить Кремль с целью дискредитации режима В.В. Путина; Чубайс — ушёл из публичной политики в закулисную, и на протяжении многих лет кормится от выданной ему синекуры «Роснано», а многие россияне мечтают, чтобы он предстал перед судом и получил реальный срок.



«гидра» либерализма теряет электоральную поддержку как в отношении политических партий, так и в отношении персон, оставшихся в политике и продолжающих появляться в ток-шоу (Гозман, Сванидзе, в частности).



Говорить не о чем: перспектив возвращения в России в публичную политику приверженцев колониального капитализма — нет11, хотя они по-прежнему продолжают, как и в 1990‑е годы, через периферию общезападного масонства либерально-буржуазного толка держать в своей власти СМИ, сферу искусств и развлечений, систему образования, финансы страны, во многом — юриспруденцию, законотворчество (через «Либеральную платформу» «Единой России», обладающую конституционным большинством в Думе, у которой за душой нет иных «платформ», кроме либерально-олигархической).

«Гидра» в совокупности набрала 3,49 % голосов от числа принявших участие в выборах президента страны, что составляет менее 2,5 % от общего количества избирателей. Но среди тех, кто не пришёл на выборы, тоже есть некоторая доля депрессивно-пессимистично «мыслящих» приверженцев «гидры» либерализма (в частности сторонники Алексея Навального), которым будущее представляется в мрачных тонах, поскольку политический идеал «гидры» в России невозможно реализовать. С их учётом общее количество приверженцев «гидры» — приверженцев капитализма колониального типа (как самообманувшихся идеалистов12, так и убеждённых паразитов) вряд ли превысит 3 % от общего количества избирателей.

Кроме того, для «гидры» характерна хроническая неспособность выдвигать на выборах единого кандидата, а также сконсолидироваться в одну партию или хотя бы в политический блок.



Павел Грудинин — второе место с результатом 11,77 % от числа принявших участие в выборах, и 7,95 % от общего количества избирателей. Если анализировать полемику на сайтах интернета в период избирательной кампании, то в его электорате велика доля тех, кто не протрезвел от лозунга избирательной кампании Б.Н. Ельцина 1996 г. — «Голосуй сердцем!».



Действительно Павлу Николаевичу свойственно определённое обаяние, навык располагать к себе людей, а на протяжении примерно года, предшествовавшего избирательной кампании по выборам президента РФ в 2018 г. и в её ходе, его почему-то стали довольно часто приглашать на телевидение, и он успел публично высказать (в том числе в Госдуме) много чего о качестве жизни в России, о положении дел в хозяйственной системе страны и имеющихся в ней тенденциях к дальнейшей деградации отраслей и регионов и связанных с ними социальных групп, о работе государственного аппарата и ответственности его и его руководства за весь имеющийся в стране жизненный негатив. И если не придираться к мелочам, то в аспекте фактологии сказанное им в целом соответствует действительности и восприятию действительности той частью населения страны, которая работает за зарплату ниже средней. Ничего подобного никогда не говорили ни В.В. Путин, ни Д.А. Медведев ни в своих публичных выступлениях по ходу текущей политической жизни, ни в юридически обязательных ежегодных выступлениях как бы13 с отчётами в Думе перед депутатами. В избирательной кампании Грудинин выступал при поддержке КПРФ, будучи её кандидатом. Т.е. свои голоса ему отдали те, кто подпал под власть его личностного обаяния, а также и те безграмотные в аспекте понимания социологии, политологии и экономики приверженцы коммунистического идеала.

То обстоятельство, что до начала кампании Грудинин не был членом КПРФ14, что по уровню своих доходов он принадлежит к категории весьма богатых людей, а некоторые прямо именуют его капиталистом, — положения дел и оценок не меняет.

Один из основоположников марксизма как теории, претендующей на научное обоснование процесса перехода общества от капитализму к коммунизму, — Фридрих Энгельс — сам был капиталистом, на его предприятиях эксплуатация рабочих была ничуть не менее жестокой, чем на предприятиях конкурентов в силу объективно сложившихся исторических обстоятельств, над которыми он не был властен, но при этом он был действительно убеждён, что с капитализмом пора кончать и переходить к коммунизму, иначе нынешняя глобальная цивилизация так или иначе погибнет. Но наряду с этим Ф. Энгельс был теоретиком, т.е. носителем и творцом какого ни на есть научно-методологического обеспечения перехода общества от капитализма к коммунизму. Для той эпохи, при всех его пороках15, марксизм был определённым достижением публичной человеческой мысли16, и ему наука, обеспечивающая функционирование капитализма, ничего не смогла противопоставить до середины ХХ века. Ну а то, что смогла,— управленчески не состоятельно: в частности, кейнсианство.

Однако от Ф. Энгельса П.Н. Грудинин отличается тем, что толком не знает марксизма-ленинизма, а также не знает никакой иной социологии, и сам не является теоретиком социологии. Т.е. в аспекте научно-методологического обеспечения государственного управления (тем более в условиях перехода от капитализма колониального типа к социализму и государству, обладающему полнотой суверенитета) П.Н. Грудинин идентичен такому же безграмотному Б.Н. Ельцину:



сам он в аспекте общегосударственного управления может только «излучать харизму», под власть которой попадает некоторая бездумно-доверчивая часть населения, и поставить подпись, «где покажут»;



а в окружении ему будут говорить или намекать на что-то типа «Вы харизматичны, народ Вас любит, а то, что Вы не знаете социологии, экономики и много чего ещё — так всего знать невозможно, а у нас есть толковые учёные, которые всё это знают, и если Вы со своей харизмой возглавите страну, то они Вам помогут и всё будет хорошо».



Предшествующие два абзаца — стандартная политтехнология толпо-«элитарных» обществ как в «развитых», так и в «неразвитых» странах: Пиночет, Рейган, Ельцин, отчасти Гитлер — наиболее яркие успешные примеры её применения.

В ней задача «харизматика» — олицетворять собой государственную власть и создавать в толпе уважительное отношение к себе и к власти; а реально власть находится в руках «группы поддержки», которая объясняет происходящее и перспективы, вырабатывает проекты управленческих решений и рекомендует их к реализации, а также даёт оценки конструктивным и неконструктивным предложениям деятелей оппозиции. Один из членов команды, данной Грудинину перед выборами, — Юрий Ю. Болдырев: если кто забыл, — в прошлом член «межрегиональной депутатской группы» в Верховном Совете СССР, внёсшей не малый вклад в разрушение СССР и реставрацию капитализма, потом — один из активистов партии «Яблоко» на её начальном этапе. Есть большой объём публицистики от его имени, адресованной толпе, но нет социологии для профессионалов-управленцев, альтернативной общезападной, т.е. — в его биографии ничего созидательного, только либерализм.

В этой технологии, если «группа поддержки» порождает политику, результатами которой население недовольно, то от изначальной «харизмы» претендента в действующие политики остаётся только «харя»…

Б.Н. Ельцин смог убедиться в этом к концу 1995 г., когда перед началом избирательной кампании по выборам президента РФ уровень его электоральной поддержки оценивался от 2 до 5 %, и всем казалось, что он — заведомо непроходной кандидат с перспективой после поражения на выборах стать сидельцем вместе с его «группой поддержки» — Гайдаром, Чубайсом и многими другими, кто осуществил экономические реформы начала 1990‑х гг., благодаря которым 1990‑е гг. получили название «лихие девяностые». Но от реализации такой перспективы Ельцина и его «команду» тогда спасли политтехнологи, в частности, — А.П. Ситников17, но политтехнологи не смогли реанимировать ельцинскую «харизму» времён от начала перестройки до победы мафиозной тирании либерализма и ростовщичества над ГКЧП и Верховным Советом РСФСР18…

Однако в 2018 г. А.П. Ситников отказался от работы в избирательном штабе Ксении Собчак (по крайней мере от официальной работы): это — ещё один косвенный показатель того, что у «гидры» либерализма — капитализма колониального типа — перспектив в России нет, и осознавая это, А.П. Ситников не захотел потерять лицо умного человека и авторитет политтехнолога после подведения неизбежно провальных для Ксении Собчак итогов выборов19.

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1 В Концепции общественной безопасности культура — вся информация и алгоритмика, передаваемая новым поколениям помимо генетического механизма биологического вида «Человек разумный», т.е. культура информационно-алгоритмическая система и несёт в себе определённый набор целей, путей и средств их достижения.

2 Пропаганда верноподданности не требует аналитики как таковой, поскольку назначение такой пропаганды — убедить как можно более широкий круг людей в безальтернативности и благости для общества политического курса правящего режима. Если эта задача не решается на основе фактов, имеющих место в действительности, то пропагандисты верноподданности, в конце концов, неизбежно приходят к применению принципов, сформулированных «доктором» Геббельсом ( https://www.inpearls.ru/ ):

Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей.



Ложь должна быть примитивной — тогда люди непременно в нее поверят.



Если ложь повторить тысячу раз, она в конце концов становится правдой.

Однако после упражнений в пропаганде в соответствии с такого рода принципами в действие вступает другой принцип: Практика — критерий истины. Его действие выражается в том, что политика, основанная на лжи, обязательно порождает самообман (самообольщение) самих политиков и в конечном итоге и политика, и сами политики приходят к краху. В этом «доктор» Геббельс смог убедиться именно на практике к концу апреля 1945 г., не дожидаясь формально-юридической безоговорочной капитуляции третьего рейха. Но и оппозиционная пропаганда большей частью такая же лживая, что и объясняет недееспособность как бы оппозиции.

3 Однако в умолчаниях остался вопрос: как сложилось именно такое миропонимание? Т.е. в какой мере оно — результат воздействия СМИ, а в какой мере оно же — результат собственного осмысления фактов жизни, известных по собственному мировосприятию и ставших известными из культурной среды?

4 Психодинамика общества представляет собой процесс самоуправления общества, в котором все члены общества в соответствии с их нравственностью, этикой, миропониманием делают и не делают всё то, что хотят, в результате чего получается то, что получается. С точки зрения ДОТУ общество представляет собой суперсистему, а психодинамика общества это — в материальном аспекте — биополя, а в нематериальных — алгоритмика и информация, на основе которой строится самоуправление в суперсистеме. Алгоритмика и информация могут измениться только в результате изменения того, что принято называть «духовностью», в которой скрыты творческий потенциал и склонность к биологической и социокультурной деградации тех или иных социальных групп. Когда творческий потенциал и склонность к деградации реализуются, изменяется алгоритмика самоуправления и вследствие её изменений некоторым образом изменяются и результаты управления.

5 А оно такое, какое есть, — вследствие действия алгоритмики психодинамики общества в прошлые времена: история алгоритмична, а её алгоритмичность обусловлена нравственностью, этикой, миропониманием и творческим потенциалом всех людей, составляющих общество.

6 Всё же довольно много людей воспринимают и оценивают В.В. Жириновского не как политического деятеля, а как политического клоуна, своего рода шута при режиме, в обязанности которого входит высказывать публично то, что режим не может заявить официально.

7 См. «Думский вестник» № 1 (16), 1996 г., с. 126 — 137.

8 В.В. Путин может позволить себе игнорировать дебаты кандидатов в ходе избирательной кампании (т.е. уклоняться от произнесения слов) потому, что в прошлом за ним есть дела и их результаты, в общем-то — общеизвестные, о чём речь пойдёт далее.

9 В одной из телепрограмм НТВ “Без ретуши”, посвящённой 15-летию ГКЧП Е.Т. Гайдар «сболтнул лишнее»: «ЦРУ сыграло свою роль. Это чистая правда». Анонс этой программы, включая и эти слова, телевидение показывало на протяжении нескольких дней перед выходом в эфир самой программы 19 августа 2006 г. Со стороны оглашать это признание на камеру было выражением глупости, несовместимой с жизнью. А после того, как была сделана запись, канал НТВ, выпустив её в эфир, по отношению к Гайдару сыграл роль ябеды-стукача, который «сдал» мальчиша-плохиша его кукловодам, а те не могли простить возомнившей о себе кукле-биороботу такой пакости по отношению к ним. Поэтому, когда Гайдар приехал в Дублин на некую экономическую конференцию, где должен был презентовать свою книгу «Гибель империи», то 24 ноября 2006 г. его отравили. После того, как он немного оправился, у него хватило ума, чтобы экстренно вылететь в Москву для дальнейшего лечения под охраной ФСБ. Но после этого покушения на его жизнь Гайдар смог протянуть чуть больше трёх лет и умер как бы естественной смертью от отёка лёгких, вызванного ишемией миокарда, 16 декабря 2009 г. в возрасте 53 лет.

10 Партия СПС — «Не Ха Чу» (по первым трём фамилиям в её избирательном списке 2003 г.) — Немцов, Хакамада, Чубайс с 2003 г. проигрывает парламентские выборы, будучи не в состоянии набрать даже необходимый по закону минимум голосов, и роста её электоральной поддержки не предвидится.

11 В том числе и потому, что они теряют авторитет среди подростков и молодёжи: см. публикацию А. Рудалёва в газете «Культура» «Их пугают, а им не страшно» 14 апреля 2018 г.: http://portal-kultura.ru/articles/best/191144-plemya-mladoe-odinokoe/ . «Конечно, жаль, мы снова спрячемся в раковине, но тогда родится жемчужина. Обращение России к самой себе возродит уровень культуры и всего-всего. Я за занавесом выживу, страдать не буду. Мое будущее не обязано зависеть от Европы, Америки, Азии», — написала в своем сочинении 15-летняя Ника. А 14-летний Андрей, например, полагает, что «разговоры про железный занавес довольно смешны». Это — из сочинения на тему «Если завтра стена», которую либеральный писатель и публицист Дмитрий Быков (он также работает и учителем в одной из школ Москвы) задал своим ученикам. Никаких сожалений о том, что Россия не приемлет «западные ценности» и не может влиться в «семью европейских народов» или в «Британское содружество наций» школьники не выразилили.

13 Слова «как бы» присутствуют в этой фразе потому, что жизнь общества, функционирование экономики в аспектах производства, экспорта-импорта, потребления и в прочем характеризуется статистиками. Изменения качества жизни общества характеризуются различием характеристических статистик разных лет. Дума за 25 лет своего существования не выработала набора характеристических статистик и критериев оценки каждой из них и их динамики, на основе которых можно было бы достоверно судить о происходящем в стране. С другой стороны правительство и администрация президента тоже никогда в своих публичных выступлениях не говорят ни о наборе характеристических статистик, ни о критериях оценки каждой из них, ни об их динамике. И такого рода набор невозможно выявить на основе их публичных отчётов, что в купе с результатами государственного управления говорит не о том, что он засекречен, а о том, что его просто нет. А без набора характеристических статистик разных лет и их сопоставления действительного отчёта (без «как бы») быть не может, и планов на будущее — тоже быть не может.

14 «КПРФ + Грудинин» это — карикатура на предвыборный лозунг времён СССР: «Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого блока коммунистов и беспартийных!»

15 Подмена гегелевской логикой диалектики как свободного искусства постижения истины путём постановки вопросов и нахождения ответов на них и следствия этой подмены: культ атеизма, дефективная гносеология, метрологическая несостоятельность политэкономии, отсутствие в тематическом спектре марксизма психологии и теории управления.

16 Что там было в различных эзотерических (не публичных) традициях, — вопрос особый.

17 См. его лекцию в Гуманитарной зимней школе для поступающих в Высшую школу экономики ( https://www.youtube.com/watch?v=x2i0p7RElJw ), в которой он рассказывает, как С.М. Дарькин был сделан губернатором Приморья в 2001 г. при начальном рейтинге около 1 % и слухах о его высоком статусе в местном криминалитете (примерно с 1 часа 20 мин), как Б.Н. Ельцин был приведён к власти в 1996 г. под видом демократических выборов, хотя на начало избирательной кампании его рейтинг был явно непроходной — всего около 3 % (с 1 часа 23 мин).

18 М.С. Горбачёв тоже убедился в этом, когда в 1996 г. решил баллотироваться в президенты России и на встрече с общественностью в Омске 24 апреля получил по своей «харизме» хук справа с разъяснениями: «За предательство интересов страны, за развал Советского Союза!».

19 Свой отказ работать на К. Собчак А.П. Ситников объяснил так: «Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис», — сказал он. По его словам, избирательная кампания Собчак была «придумана на коленке». Ситников отметил, что это очевидно, потому что «в штабе собирают столы, там даже принтера нет». «Я сам столы таскал», — добавил он. Политтехнолог сказал, что члены штаба скидывались «кто сколько может» на билеты пресс-секретарю, оператору и охране для поездки Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар. «Ей семинар оплачивал организатор, но в Екатеринбурге было понятно, что нужно было послать секретаря с ней, охрану — вдруг [Евгений] Ройзман подойдет или чернилами обольют, ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт. Мы скидывались, у кого сколько было денег, чтобы купить билеты», — рассказал он». — 24 октября 2017: https://tvrain.ru/news/sobchak-449008/ . С другой стороны сообщаемое А.П. Ситниковым характеризует и К.А. Собчак: в общественной деятельности (не будем трогать её бизнесы) она не способна ни к чему, кроме как «попиариться» — если в твою команду приходит один из лучших специалистов-политтехнологов, то его надо ценить, причём не столько финансово, сколько во всех аспектах этики, деловой и просто житейской личностной коммуникации…