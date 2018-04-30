ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года (5)

Тем не менее, многое в жизни цивилизованного общества определяется характером государственного управления, т.е. 1) концепцией управления и 2) качеством управления в соответствии с господствующей над государственной властью концепцией организации жизни общества и взаимоотношений с внешнеполитическим окружением.

Самый общий ответ на него может быть выражен фразой: будет сделано то, что в пределах объективных возможностей, но никак не больше. В иной формулировке: будет сделано то, что меньше, чем объективные пределы возможностей в силу разного рода проявлений субъективизма.

Т.е. будет сделано то, что в пределах миропонимания В.В. Путина, и то, что в пределах миропонимания, знаний и навыков сотрудников органов государственной власти всех её ветвей на всех уровнях. Но даже если что-то находится в пределах этих знаний и навыков, но противоречит интересам сотрудников государственного аппарата (как интересам в пределах должностных обязанностей, так и личностным), то это не будет сделано вообще, либо будет сделано плохо (в этом случае оно может сопровождаться негативными сопутствующими эффектами, в большей или меньшей мере обесценивающими полученный результат).

Государственное управление как и всякое управление требует информационно-алгоритмического обеспечения процесса управления. Информационно-алгоритмическое обеспечение — следствие научных теорий, т.е. следствие научно-методологического обеспечения государственного управления.



Поэтому пределы возможностей определяются, в первую очередь, содержанием гуманитарно-обществоведческих научных теорий, на основе которых:



1) сформировались миропонимание, этические нормы и личностная культура чувств и мышления работников государстенного аппарата, и



2) построено законодательство, правоприменительная практика и некодифицированные составляющие деловой этики и практики государственного управления.



Т.е. качество жизни общества в будущем формируется на долгосрочных интервалах времени в соответствии с закономерностью, представленной ниже на рис. 1. И за этим рисунком надо научиться видеть многоаспектынй социальный процесс, включающий в себя:



рождение и вступление в жизнь новых поколений,



обновление персонального состава органов государственной власти во всех его аспектах (приём на работу новых людей, их продвижение по службе, уход из органов государственной власти как вследствие увольнений по разным причинам, так и вследствие смертей и выхода на пенсию);



выработка, принятие и реализация управленческих решений;



контроль за ходом их реализации;



оценка результатов реализации, корректировка и выработка новых управленческих решений.



И соотносясь с этим рисунком, необходимо анализировать действия государственной власти в России в прошлом, в настоящем, её возможности и их пределы в обозримой перспективе.

Если в 1991 г. СССР рухнул и постсоветская Россия возникла как колония Запада де-факто, хотя и провозгласила суверенитет государственности и суверенитет народа де-юре, то это стало возможным в результате характерной для того времени психодинамики общества.

Восстановление полноты суверенитета народа и государственности как мгновенное изменение качества жизни, не обусловленное внутренними процессами (изменением психодинамики общества) невозможно.

Это возможно только в результате течения процесса общественного развития, на что требуется продолжительное время, в том числе и потому, что множество людей не способны думать, множество людей не желают думать.

Государственность РФ, возникшая в результате обрушения СССР в итоге ползучего «элитарно»-корпоративного государственного переворота, начатого убийством И.В. Сталина и Л.П. Берии, изначально была предназначена: 1) для эксплуатации природных и людских ресурсов России в интересах внешнеполитических субъектов и 2) для уничтожения избыточного населения. На решение этих задач она и работает.

Однако в этот процесс вторгается процесс возобновления обществом полноты суверенитета, и его проявления имеют место в общем потоке деятельности постсоветской государственности. И протекает процесс восстановления суверенитета в его полноте поэтапно — так, чтобы решение в определённой очередности задач предшествовавших этапов создавало предпосылки к решению задач последующих этапов. Так:



Во время выступления в Думе в первый или второй президентский срок В.В. Путина, Г.А. Зюганов упрекнул его в том, что развитие страны требует инвестиций в разрушенные за 1990



‑



Решение проблемы продовольственной безопасности исключило возможность организации извне голода, и это стало предпосылками к возрождению военной мощи. Состояние вооруженных сил было опробовано в 2008 г. в ходе принуждения Грузии к мирным отношениям с Южной Осетией и Абхазией.



По итогам был проведён анализ состояния и были осуществлены некие мероприятия, в результате которых были доведены до ума некоторые не завершённые в прошлом советские разработки и осуществлены некоторые новые.



В том, что это не блеф, США убедились после захода в Чёрное море эсминца «Дональд Кук» (в 2014 г.) и в ходе защиты Россией Сирии (с 2016 г. по настоящее время). Но возрождение военно-технической мощи — это результат работы не всей экономики страны, которая находится под практически полным идейным (см. рис. 1) и финансовым (см. законодательство о центробанке) контролем либералов.



Это результат работы того, что можно назвать «опричной экономикой», которая была организована и функционирует на иных принципах, которые западными аналитиками видятся как «коррупционные схемы», «карманные олигархи Путина» и т.п. незаконные действия.



Их недовольство понятно, поскольку если бы в экономике России всё делалось в полном соответствии с действующим законодательством, написанном под диктовку западных кураторов, то в ней уже давно не осталось бы ничего, кроме концессий государств Запада и предприятий, собственниками которых являются финансово-олигархические группировки Запада.



Понятно, что в этой экономике были бы невозможны ни Ту-22М3, ни Ту-160 второго поколения, ни ракеты «Калибр», ни многое другое, боевое применение чего было продемонстрировано Западу дабы, у тамошних политиков не возникало иллюзий в отношении возможностей принуждения России к политике в духе директивы СНБ 20/1 от 18.08.1948 г. силовым путём.



Т.е. проблема обеспечения обороноспособности тоже некоторым образом была решена.



Возрождение военно-технической мощи создало предпосылки к возрождению финансово-экономического суверенитета и повышению экономического благосостояния подавляющего большинства населения страны, к разрешению демографических проблем.



е годы науку, систему образования, в промышленность и т.п. В ответ он получил данные о том, сколько и какого продовольствия Россия импортирует из-за рубежа. Этот ответ был намёком на следующее обстоятельство: если начнутся инвестиции в эти сферы, то поставки продовольствия из-за рубежа прекратятся и будет не расцвет страны, а катастрофа

Разрешение именно этих проблем В.В. Путин провозгласил в качестве главных задач предстоящего президентского срока.



Если финансово-экономический суверенитет будет восстановлен, то это автоматически предполагает перераспределение инвестиций в науку и в образование, т.е. в перспективе это лишение бюджетного финансирования прозападных научных школ и финансирование науки и образования, развивающихся на основе собственного интеллектуального суверенитета62.

Однако беспамятные бездумные люди этого процесса не видят, и видеть не желают. Тем более они не видят и не желают понимать его поэтапности — объективно необходимой, диктуемой внешними и внутренними обстоятельствами очерёдности решения определённых задач.

Они оценивают только свои скоротечные ощущения, и желают, чтобы разного рода неприятности из их жизни практически мгновенно исчезли в результате того, что глава государства быстро примет и проведёт в жизнь и без того для всех «очевидные» и «простые» решения типа: посадить коррупционеров и предателей, зачистить общественные институты, сферу искусств от явных и тайных либерастов и т.п.



Таким примитивам показалось, что П.Н. Грудинин — если станет главой государства — быстро сделает нечто подобное, поскольку закономерность, представленная на рис. 1, им не ведома, т.е. в их мировосприятии она не существует. И потому, они не могут предвидеть последствия попыток обойти или нарушить эту закономерность.



Но и возможности решения проблемы массовой бедности и демографической проблемы обусловлены этой же закономерностью.

Последнее означает, что пределы возможностей экономической политики постсоветской российской государственности в обозримой перспективе обусловлены теми социолого-экономическими теориями, которые изучили в вузах действующие политики и их публичные и непубличные консультанты, а также — работники государственного аппарата и топ-менеджеры частного бизнеса и государственного сектора.

Т.е. в лучшем случае в России возможно экономическое чудо в стиле ФРГ 1950- х – начала 1960‑х гг., творцом которого был Людвиг Эрхард63.;, и Японии – с середины 1950‑х гг. до нефтяного кризиса 1973 г., творцами которых были К. Танака, Я. Накасоне, С. Окито, Д. Коидзуми.

В основе и того, и другого чудес — рыночный механизм с элементами государственного планирования и государственного регулирования, что описывается сложившимися в культуре запада социолого-экономическими теориями.

Т.е. разногласия научно-теоретического характера с ныне властвующими либералами у команды В.В. Путина могут быть в пределах одних и тех же социолого-экономических теорий по вопросам использования одних и тех же финансовых инструментов и распределения между государственной властью и бизнес-сообществом прав на пользование теми или иными инструментами.

Иносказательно говоря это споры о том, как запрягать паровоз в поезд: во главе состава либо позади состава. Но коэффициент полезного действия (КПД) паровоза в любом варианте — в пределах 10 %, однако в первом варианте дым будет иногда попадать в вагоны к пассажирам, а во втором нет.



А если вы хотите повысить качество поездки (ликвидировать дым, попадающий иногда в вагоны, повысить КПД локомотива, увеличить скорость движения и т.п.) то необходимо отказаться от паровозной тяги и перейти к электрической тяге. Но это требует иных теорий проектирования локомотивов, подвижного состава, путевого и прочего хозяйства, иной организации всего железнодорожного дела.

Переходя от иносказательности метафор к реальности, это означает:



Поскольку социолого-экономических теорий, альтернативных разработанным на Западе для обслуживания либерально-рыночной экономики с элементами государственного планирования социально-экономического развития и регулирования рынка государством, в системе образования России нет до сих пор, то в обозримой перспективе общекультурного чуда, включая и экономическое чудо, не предвидится.

Закономерность, представленную на рис. 1, не обойти. Если же следовать этой закономерности, решая задачу повышения качества жизни, то необходимы:



научно-методологическое обеспечение государственного управления и управления в бизнесе, позволяющее реализовать циклику решения управленческих задач, представленную ниже на рис. 2 64 (такое научно-методологическое обеспечение у нас есть в виде материалов Концепции общественной безопасности, часть из которых либералами заботливо внесена в «Федеральный список экстремистских материалов» при попустительстве ФСБ);



система образования, готовящая кадры для всех отраслей народного хозяйства и сфер деятельности, чьи знания будут позволять в решении задач этой циклики;



кадры и кадровый резерв, подготовленные системой образования, которые будут способны осуществлять государственное управление (во всех его аспектах от законотворчества до контроля за исполнением принятых решений) и управление в экономике в соответствии с этой цикликой.



Поэтому государственное управление в соответствии с цикликой решения задач, представленной на рис. 2, в настоящее время по-прежнему невозможно. Более того, для подавляющего большинства чиновников, депутатов, политиков и политических аналитиков слова «научно-методологическое обеспечение государственного управления» — пустые слова: их смысл за пределами их сложившегося миропонимания и за пределами быстродействия интеллекта.

Кроме того, реализация экономического чуда требует устранения из сферы государственного управления и управления экономикой тех, кто не способен организовать решение поставленных перед ними задач, а также и коррупционеров всех разновидностей.



Поскольку изрядная доля постсоветского управленческого корпуса — именно управленчески недееспособные бюрократы-формалисты и разнородные коррупционеры, связанные круговой порукой и корпоративно-клановой солидарностью, а в руководстве бизнеса много финансистов-махинаторов, а не профессионалов дела, то быстрого перехода к политике экономического чудотворения не будет потому, что устранение из сферы управления противящихся реализации экономического чуда клановых группировок требует не только времени, но и кадров управленцев для замещения соответствующих должностей в государственном аппарате и в сфере управления экономикой.



Т.е. процесс обновления кадрового корпуса должен протекать достаточно медленно для того, чтобы не возбудить умышленного хорошо организованного саботажа проводимой политики и, тем более, — не спровоцировать государственный переворот, который может привести к утрате достижений, наработанных после 1990‑х гг., и к новой горячей гражданской войне.

Соответственно описанным выше возможностям, в целях решения задач роста экономического благосостояния населения и решения демографических проблем — после вступления в должность вновь избранного ныне действующего президента, необходимо «неспешное» обновление персонального состава руководства органов государственной власти.



Но возможно, что многие ныне действующие должностные лица сохранят свои должности, но как по команде перестанут быть либералами-рыночниками, а начнут проявлять себя в деле как приверженцы рыночной экономики с системой государственного планирования социально-экономического развития и государственного регулирования рынка.



Но деятельность их будет протекать на основе тех социолого-экономических теорий, которые приняты ныне в системе образования, которые они в своё время как-то освоили и на основе которых понимают жизнь и деятельность.

Выход за ограничения, налагаемые общепринятыми социолого-экономическими теориями, внедрёнными в Россию Западом, — это задача последующих этапов исторического развития России и человечества.



Но предпосылки к этому в виде свода материалов Концепции общественной безопасности, распространяющейся в нашей стране и за её рубежами, — уже есть.

Это то, что Россия может предложить и предлагает миру в качестве альтернативы предстоящей катастрофе «общества безудержного потреблятства», которое Запад построил у себя и в жертву которому желает принести остальные народы.



И в этом наш ответ на вопросы многих либералов, о том что Россия может предложить миру65.

Заключение

Сегодня все большее количество людей в постсоветской России выражает сожаление по поводу развала СССР и реставрации капитализма.



Даже В.В.Путин в своём интервью американской журналистке на вопрос о том, о чём он более всего сожалеет, ответил: «О распаде СССР». Известно, что перестройка удалась потому, что большинству в СССР не нравилось как строится социализм, а меньшинство было против социализма вообще. Большинство доверилось архитекторам перестройки в надежде, что они начнут правильно строить социализм и потому пошло за ними.



Меньшинство не было умнее большинства, оно было хитрее и потому оседлало недовольство большинства и перестройка по лекалам меньшинства случилась. «Лекал» правильного строительства социализма не было, в том числе и потому, что меньшинство полностью захватило все СМИ и никто из большинства не был допущен к альтернативным «лекалам» перестройки.



Но вот появился интернет и большинство получило возможность высказать своё отношение к перестройке. Это отношение в основе своей — негативно-эмоциональное.



Достаточно посмотреть этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=yBnCo2SKafU 66 и комментарии к нему, чтобы понять, о чём идёт речь.



Если кому-то этого мало для понимания интересов трудящегося большинства, то можно посмотреть и другие записи: https://www.youtube.com/watch?v=WAXOzhlzvP0 ; https://www.youtube.com/watch?v=mtGmPxV9J_c .

Задача настоящей записки — подвигнуть читателей к тому, чтобы перейти от эмоционального недовольства качеством жизни в постсоветской России к осмысленному делу по возрождению суверенитета народов страны во всей полноте суверенитета.





Внутренний Предиктор СССР

26 марта — 25 апреля 2018 г.

Приложение:

История и современность — актуальные цитаты из работы

В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти»





















































Ну а Запад мечтает, чтобы Б.Н. Ельцин снова возглавил Россию:

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о возможности возвращения России в клуб ведущих промышленно развитых стран G7. По мнению, руководителя канадского правительства, это возможно только при условии смены на президентском посту.

В качестве альтернативы Владимиру Путину Трюдо предложил его предшественника Бориса Ельцина, скончавшегося в 2007 году.

«Сегодня России не место в нашем элитном клубе. Не могу представить себя пожимающего руку диктатору, который травит боевыми веществами своих и иностранных граждан.



При более европейском лидере мы можем пригласить Россию на общее фото с нашими лидерами. Я помню, раньше русскими руководил замечательный президент Ельцин. Почему бы его не вернуть?» — резюмировал глава правительства Канады»68.

— «Дебилы, б…» © С.В. Лавров…

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61 Это иллюстрация интеллектуальной немощи Г.А. Зюганова в лучшем случае, а в худшем — провокационное подталкивание к проведению политики, направленной на самоуничтожение России. КПРФ своему лидеру не возражала.

62 В 2015 г. министерство образования Японии рекомендовало сократить или и полностью исключить из учебных планов вузов программы по гуманитарным и социальным наукам: социологии, политологии, философии и др. (см. Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно? // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://republic.ru/posts/56806 ). Как к этому относиться? Фраза из отечественного учебника политологии, выдержанного в духе научных школ Запада: «Государство — это концентрированное выражение идеи политического».

Если это признать наукой, то японцы насаждают невежество и мракобесие.



Если это признать демагогией, на основе которой не может сложиться жизненно состоятельная субкультура государственного управления, то Япония восстанавливает интеллектуальный суверенитет, изгоняя из системы образования лженаучную социологию агрессивно античеловечной цивилизации Запада.

В России официоз науки и политики это событие пропустил и не осмыслил. Но это событие — прямая противоположность идее, выдвинутой минэкономразвития РФ в период, когда им руководила Э.С. Набиуллина, о назначении на высшие должности преимущественно тех, кто получил высшее образование на Западе.

63 См. его книгу «Благосостояние для всех».

64 Рис. 2 обстоятельно пояснён в монографии: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития».

65 В частности, 22.04.2018 в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Якуб Корейба ( https://www.youtube.com/watch?v=qWX8GTbhlAk , с 20-й минуты) заявил: Проблема в том, что вы не предлагаете никакой альтернативы… (метка времени 22:48 по указанной ссылке — это он о «глобальных услугах» безопасности и благополучия, предлагаемых США другим странам).



Высказывание из серии «сам-то понял, что сказал?»:. Заодно Якуб Корейба расписался в концептуальном безвластии Польши, делающим её содержанкой других — более мощных во всех отношениях, начиная с интеллектуального, — государств на протяжении всей истории после того, как Польша в наше смутное время попыталась посадить на Русский престол своего королевича. На эту же тему «России нечего предложить миру» и Алексей Мельников — «Историческое поражение России»: https://blog.newsru.com/article/23apr2018/defeat .