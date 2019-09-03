ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 3

Поэтому глобальная политика разнообразного геноцида, направленная на радикальное сокращение численности «бандерлогов» — индивидов, существующих на основе инстинктов стадно-стайного поведения и врождённой обезьяньей морали , 35 — своего рода «объективно необходимое» зло — зло, меньшее, нежели гибель глобальной цивилизации в результате глобальной ядерной войны; техногенной катастрофы, многократно более разрушительной, чем Чернобыль или Бхопал; пандемии, с которой не справится медицина; краха биосферы как неизбежного итога развития экологического кризиса.

Но построение капитализма «со слегка очеловеченным мурлом» не ведёт к разрешению этой безальтернативно убийственной для цивилизации «бандерлогов» проблемы, чему примером развитые страны Запада. Если соотносить с постулатами «Скрижалей Джорджии», изложенную выше причину кризиса глобальной цивилизации (несоответствие стадно-стайной обезьяньей врождённой морали уровню развития техносферы и темпам научно-технического прогресса), то должно быть понятно, что постулат № 1 направлен на то, чтобы глобальная цивилизация не вышла за пределы попущения Божиего и не самоликвидировалась. 34

… И нынешняя глобальная цивилизация не просто подошла к этому рубежу самоуничтожения, но даже занесла ногу, чтобы его переступить. Надо остановиться и изменить направленность своего развития — направленность течения глобального историко-политического процесса.

Но политика геноцида пусть и меньшее зло, чем гибель глобальной цивилизации, но всё же зло, и Запад погряз в нём. 36 Самостоятельно он из него не высвободится прежде всего потому, что в английском языке — языке государств-лидеров Запада — нет понятия «совесть». Альтернативой политике геноцида может быть только политика радикального сокращения численности индивидов, существующих на основе инстинктов стадно-стайного поведения и врождённой обезьяньей морали, путём обеспечения личностного развития всех в новых поколениях.



В результате количество «бандерлогов» на планете будет прогрессирующе сокращаться, а количество состоявшихся человеков будет расти без угрозы для жизни цивилизации, поскольку ёмкость экологической ниши для биологического вида «Человек разумный» в этом случае будет многократно выше, нежели полумиллиардный лимит «Скрижалей Джорджии» для цивилизации «зомби», истребившей «бандерлогов». Однако альтернативный геноциду процесс личностного развития, обеспечивающий замещение массы «бандерлогов» человеками, — в условиях сложившейся к настоящему времени глобально-политической ситуации изначально протекает в обществах, подвергшихся и подвергающихся воздействию глобальной политики массового геноцида. Это касается и России. На фото слева — толпа радуется «победе демократии» над «хунтой» ГКЧП. Одухотворённые лица человеков на фото отсутствуют — «бандерлоги» в экстазе, но они не предвидят «лихих девяностых», лихоимство которых было порождено массовым «бандерложеством» граждан СССР, которое и сделало возможными Горбачёва, недееспособных членов ГКЧП, Ельцина, Гайдара, Чубайса, Козырева, Грачёва, их политику, сделало возможным крах экономики и разгул разноликого бандитизма и экономический геноцид.



Обществу необходимо понять, что система, которая воздействует на каждого из людей в его составе, обусловлена самим обществом, а именно состоянием — образования, нравов и этики в обществе. Поэтому замена какого-либо индивида на другого индивида на любом уровне «вертикали власти» не изменит систему в целом и отношение её к необразованному обществу.



Можно менять чиновников пачками, но пока общество не поумнеет самостоятельно и не проникнется Любовью, система государственного и управления и её отношение к «простому» человеку — не изменятся. На фото ниже слева — «отдых на природе». Человеки на фото отсутствуют, и отношение запечатлённых на нём представителей биологического вида «Человек разумный» к природе, к Земле-Матушке — явно хамски-паразитическое, а не заботливо-человеческое.



Ежегодные лесные пожары по всей стране — результат умышленных пожогов с целью скрыть преступления по незаконной вырубке лесов и разгильдяйства (палили траву по весне — фото ниже справа, бросали окурки из окон поездов и автомобилей, воспламенения сухой трава в результате преломления солнечного света в стекле брошенных бутылок и т.п.). Это всё явно антиразумно, и если соотноситься с объективными закономерностями первых трёх групп, то не имеет права на существование и потому будет искоренено действием этих объективных закономерностей — либо как социальное явление путём изменения культуры, либо как биомасса, несущая порочную культуру.



Соответственно те, кто порождает это, должны либо одуматься и начать вести иной образ жизни либо должны сгинуть… И после этого все они и им аналогичные желают жить по-человечески? Но такие особи не могут жить по-человечески потому, что организация их психики не человеческая. Однако их «право» деградировать и гадить окружающим и потомкам — в постсоветской России защищено действующим законодательством и правоприменительной практикой. И какое будущее общество, с каким качеством жизни они породят, когда их дети вырастут и начнут работать, если их организмы биологически дефективные в силу воздействия в период зачатия и беременности вредоносных факторов, к которым пристрастились родители, а творческий потенциал подавлен?



А кто-то ещё будет качать права на тему «помогите собрать деньги на дорогостоящее лечение дитятки», хотя для предотвращения тяжкого недуга дитятки родителям было достаточно просто вести праведный здоровый образ жизни перед зачатием и в ходе беременности и далее.



Может показаться, что фото слева, сделанное в одном из номеров провинциального мотеля в Воронежской области, не имеет отношения к рассматриваемой проблематике российского кризиса — обычная «бытовуха». Но следует приглядеться к деталям и сделать социально значимые выводы о том, что именно выразилось в этой «бытовухе» и насколько широко оно распространено в обществе. В верхнем правом углу кадра — днище электрического водонагревателя; от водонагревателя вниз свисает электрический провод, который уходит под лоскут полиэтиленовой плёнки, приклеенный скотчем к стене; под этим лоскутом — электрическая розетка (параметры тока — 220 В, 6 А, 50 Гц), от которой питается водонагреватель 37; розетка находится в зоне разлёта водяных струй и брызг, неизбежно возникающих при пользовании душем 38. Человеческая психика не может так спроектировать санблок; не может принять такой проект к исполнению; не может так построить санблок ни по проекту, ни импровизируя по месту и разумению — т.е. без наличия проекта; не может принять и оплатить такую работу; не может разрешить эксплуатацию мотеля с таким обустройством; не может каждодневно подвергать гостей мотеля опасности быть убитыми; не может подвергать себя опасности понести уголовную ответственность за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ); 39 не может пользоваться душем в таком санблоке. 40



Но «бандерложья» психика или психика зомби может всё это и не только это… Сделать безопасный и функционально удобный санблок с душем — это работа, не требующая каких-то запредельных знаний и навыков и даже не требующая высшего профессионального строительного образования.



Но в силу широкой распространённости «бандерложьей» психики в нашем обществе этот душ в провинциальном мотеле — не является чем-то уникальным в культуре России, он — одно из множества типичных произведений россиян, формирующих качество жизни общества в стране.



Статистика отказов космической техники, выросшая в постсоветские времена, — тоже одно из проявлений этого.

Поэтому, если рассматривать трудовые ресурсы страны как «человеческий капитал», «экономический рсурс», то они — за исключением редкостных гениев и выдающихся виртуозов своего дела, которые тоже не часто встречаются, — в подавляющем большинстве экономической ценности не представляют: такие «работнички» никому не нужны (ни рабовладельцам, ни буржуинам-капиталистам, ни большевикам), поскольку представляют опасность и для самих себя, и для окружающих (включая работодателей и потребителей продукции), и для потомков.



Одни «сконструячили» и построили потенциально убийственный санблок в мотеле, но такие же по организации психики индивиды могут «сконструячить» и построить куда более потенциально опасные объекты (например, химкомбинат или АЭС) или эксплуатировать более или менее грамотно сконструированную и построенную технику, нарушая все прописанные и не прописанные нормы безопасности 41: последствия такой работы объяснять надо всем или только тем, кому «захорошело» от российского криптоколониального капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом? Поэтому, глядя на демографические карты, приведённые в разделе 2, и соотнося запечатлённое на приведённых выше фотографиях жизни россиян с объективными закономерностями, прежде всего, ноосферно-религиозного характера, надо понимать, что: · в России вымирают «бандерлоги», зомби и зарвавшиеся демоны; · мы — лидеры в процессе осуществления глобальной социальной гигиены.

Это лидерство может стать необратимой окончательной социальной катастрофой только в том случае, если будет уничтожено генетическое ядро 42 Русской многонациональной цивилизации. Но пока ядро воспроизводится и действует, происходящее — не более, чем социальная гигиена: очищение планеты от индивидов, не состоявшихся в качестве человеков и от не желающих состояться в таковом качестве. Да, это — трагедия, но в ней — сами виноваты: виноваты тем, что хотя есть потенциал становления человеками, но он не реализуется потому, что «бандерложим».

Можно сожалеть и печалиться о том, что кто-то состоялся в качестве «бандерлога», зомби или демонической личности, но все те неприятности, которые происходят с ними — объективное благо, поскольку в неприятностях выражается замыкание сдерживающих и подавляющих обратных связей в иерархически наивысшем всеобъемлющем управлении, поскольку они либо стимулируют людей к развитию и становлению человеками, либо в конечном итоге уничтожают тех, кто закоренел в «бандерложестве» и настаивает на своём праве именоваться человеком вопреки тому, что он — «бандерлог», зомби или демоническая личность. Однако государственная политика, направленная на решение демографической проблемы, путём стимулирования интенсивного размножения «бандерлогов»,происходящего вследствие зачатия под воздействием факторов, разрушающих потенциал личностного развития, и неумения родителей, государственности и школы обеспечить формирование личности человека в ходе взросления, — путь к самоубийству общества. Поэтому: · Возражать против сказанного и показанного выше с позиций фиктивного гуманизма, настаивая на том, что любой индивид — человек состоявшийся, обладающий полнотой достоинства человека по факту его принадлежности к биологическому виду «Человек разумный» и достижения возраста «юридической взрослости», и потому должен обладать всеми «правами человека» — значит совершать стратегическую общественно-политическую ошибку (реализация этой ошибки в политике называется «торжество идеалов либерализма», хотя по сути является тиранией, худшей, чем тирания фашистских диктатур, поскольку вседозволенность «бандерлогов» и демонов во всех сферах жизни находится под защитой закона и правоприменительной практики, порождаемых демонами, и закономерно 43 приводит к катастрофе). · Признавать сказанное и требовать жёсткой государственной политики социальной гигиены, уничтожающей бесперспективных «бандерлогов», зомби и демонических личностей — тоже значит совершать стратегическую общественно-политическую ошибку (реализация этой ошибки в политике называется фашистская диктатура). Теперь перейдём к рассмотрению процессов внутрироссийского уровня. Как показано в материалах Концепции общественной безопасности, глобальный исторический процесс изначально носит управляемый характер. Управление осуществляется и Вседержительностью Божией, и изнутри самого́ общества людьми в русле Вседержительности — как в пределах попущения Божиего людям ошибаться и злоупотреблять своими способностями и открытыми им возможностями, так и путём ретрансляции людьми милости Божией.

Иллюзия стихийно-неуправляемого течения всемирной истории и истории культурно своеобразных обществ — следствие того, что культура общества не воспринимается ни обывателями, ни политиками, ни наукой в качестве информационно-алгоритмической системы ни в одном из двух её управленчески значимых свойств:

· как объект программирования (в смысле, идентичном тому, который ныне принят в IT), · как инструмента осуществления самоуправления на основе ранее внедрённых в культуру программ разного функционального предназначения. Психика людей тоже не рассматривается как информационно-алгоритмическая система, непрестанно взаимодействующая с культурой общества как объемлющей информационноалгоритмической системой. Однако вопреки такого рода слепоте и невежеству таких наук, как психология, история и политология, текущая политика и вся самодеятельность членов общества всегда алгоритмичны, поскольку и культура и личностная психика, и порождаемые людьми коллективные психики — информационно-алгоритмические системы.



В истории алгоритмичность политики и самодеятельности людей прошлых эпох выразилась в хронологии событий.



Поэтому: · Если Вы хотите понять текущую политику и увидеть её перспективы, то Вы должны некоторым способом выявить ту алгоритмику, которая реализуется в настоящее время. · Если Вы хотитеизменить будущее, то, выявив реализующуюся алгоритмику, Вы должны: 1) либо её погасить, 2) либо активизировать какие-то не работающие её модули, 3) либо создать и активизировать новые модули, 4) либо сочетать 1-3 в каких-то комбинациях, обусловленных как обстоятельствами, так и Вашими навыками их адекватно воспринимать и действовать в них. Носителем алгоритмики и информации (всего комплекса программ), которые реализуются в жизни общества, является психодинамика социальных групп и общества в целом. Психодинамика общества представляет собой процесс его самоуправления, в котором все члены общества в соответствии с их нравственностью, миропониманием, этикой, взаимодействуя с потоком событий по своему разумению и недоразумению, делают и не делают всё то, что хотят, в результате чего получается то, что получается. С точки зрения ДОТУ общество представляет собой суперсистему, а психодинамика общества это: · в материальном аспекте — биополя людей, объединяющие индивидов в разного рода функционально целостные группы вплоть до человечества в целом; · а в нематериальных аспектах — алгоритмика и информация, на основе которой строится самоуправление в суперсистеме и которая распределена своими фрагментами по психике индивидов, составляющих разного рода функционально целостные группы, общество и человечество в целом, плюс информация и алгоритмика, наличествующая в полевых телах соответствующих эгрегоров. Алгоритмика и информация, несомые психодинамикой, изменяются только в результате изменения того, что принято называть «духовностью», в которой скрыты творческий потенциал и склонность к биологической и социокультурной деградации людей и социальных групп.



Когда творческий потенциал, а также и склонность к деградации реализуются, — некоторым образом изменяется и алгоритмика самоуправления суперсистемы, и вследствие её изменений некоторым образом изменяются и психодинамика, и результаты её действия — т.е. результаты управления. Поэтому главное в жизни общества — не допускать деградации и реализовывать творческий потенциал в русле Промысла. По отношению ко многим процессам, обусловленным психодинамикой, уместна поговорка «ложка дёгтя портит бочку мёда», т.е. один идиот или негодяй способен обрушить и обесценить многовековое дело миллионов. Но точно также даже один человек, реализуя свой творческий потенциал в русле Божиего Промысла осмысленно волевым порядком под властью диктатуры совести, способен изменить психодинамику так, что улучшит будущее всего человечества на многие века. 44

Все люди, все общественные институты (семья, государственность, наука, школа) во всяком культурно своеобразном обществе всегда действуют в русле исторически сложившейся психодинамики. Поэтому в жизни общества не может произойти ничего, под осуществление чего нет соответствующего информационно-алгоритмического обеспечения в психодинамике этого общества. Сказанное выше об алгоритмичности жизни и политики касается и России. История России циклически повторяется. Полный цикл истории включает в себя две фазы. Начало первой фазы нового цикла это — завершение предыдущего цикла социальной катастрофой. В первой фазе происходит попытка построения общенародного государства, обусловленная общей для подавляющего большинства потребностью продолжать жизнь после катастрофы.



В течение первой фазы цикла возникает социальная группа с «элитарными» притязаниями, исходящими из самооценки «мы — лучшие, и потому мы имеем право на то, на что остальные права не имеют, они должны жить под нашей властью и быть благодарны нам за всё, и не вправе быть недовольными нашим правлением».



Когда эта социальная группа берёт под контроль институт государственности, то она начинает проводить политику, направленную на дискредитацию и демонтаж общенародной государственности, препятствующей реализовать ничем не обоснованные «элитарные» притязания на исключительность. Далее происходит мгновенный либо «ползучий» государственный переворот, в результате которого государственность перестаёт по факту быть общенародной, и возникает «элитарно»-корпоративная государственность. Начало второй фазе цикла даёт становление «элитарно»-корпоративной государственности. Для неё характерно помыкание всем не-«элитарным» простонародьем как ресурсом, на который не распространяются нормы внутренней корпоративной этики «элиты».



Как следствие кланового обособления «элиты» и желания «богатеть не в Бога» кадровой базой, из которой черпаются кадры действующих управленцев во всех проявлениях управления, значимых для общества в целом как суперсистемы, становится только некоторое количество «элитарных» кланов (в общенародном государстве кадровая база сферы управления этого уровня — всё общество).



Т.е. для «элитарно»-корпоративного государства характерна кадровая политика родоплеменного строя, в которой право на занятие должностей и полномочия обусловлены принадлежностью к определённым кланам по факту рождения либо по факту «усыновления», а не деловыми качествами, компетентностью и творческим потенциалом. 45



Как следствие такой кадровой политики в полном соответствии с биологическими и ноосферно-религиозными закономерностями, протекает деградация «элиты», ни за что и никак не отвечающей перед остальным обществом; деградация «элиты» носит двухаспектный характер — имеет место и биологическая деградация, и социокультурная. В результате «элитарно»-корпоративная государственность утрачивает способность отвечать на «вызовы времени» и приводит страну к очередной катастрофе, которая завершает вторую фазу полного цикла истории России. В таких катастрофах гибнет множество людей как из числа «элитариев», так и из «простонародья». Выживают в них только хранимые Богом — те, кто несёт в себе что-то для будущего возрождения.

Начало текущему циклу истории России положила катастрофа Российской империи, главная причина которой — биологическая и социокультурная деградация имперской «элиты», в результате чего она утратила способность отвечать на «вызовы времени», ещё ранее утратив способность профилактировать «вызовы времени», обеспечивая своею политикой развитие общества в русле Божиего промысла.



Все остальные факторы (инвестиции в революцию зарубежных и транснациональных политических сил) оказались результативными только в условиях деградации «элиты» и утраты дееспособности «элитарно»-корпоративной государственности империи. Становление Советской власти происходило как попытка построения общенародной государственности. Далее возникла партийно-советская бюрократия, которая трансформировалась в эксплуататорский паразитический класс.



Этому классу общенародная государственность была помехой в удовлетворении паразитически-безответственных «элитарных» притязаний.



Поэтому «элитаризовавшаяся» бюрократия (партийная, советская, хозяйственная, чекистская) охотно (частью осознанно, частью бессознательно) втянулись в ползучий государственный переворот, курируемый либерально-буржуазной ветвью масонства Запада 46 при посредничестве ЦРУ и других спецслужб государств Запада, которые ставили задачу не только уничтожения СССР и Советской власти, но и желали окончательно решить «Русский вопрос» 47 путём биологической и социокультурной дерусификации России.



Начало этому перевороту положили убийства Сталина и Берии, а завершился он принятием ныне действующей конституции РФ, обеспечивающей России статус криптоколонии Запада и перспективы дальнейшего расчленения и решения «Русского вопроса». Соответственно, мы живём во второй фазе полного цикла истории России, в котором «элитарно»-корпоративная государственность деградирует, теряет способность профилактировать «вызовы времени» и эффективно отвечать на них. Т.е. если всё пустить на самотёк психодинамики, то завершение второй фазы полного цикла истории очередной катастрофой — неизбежно. 48 Тема цикличности в истории России обстоятельно освещена в работе ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…», опубликованной ещё в 2006 г. Теперь приведём фрагмент рабочих материалов ВП СССР. Это фрагмент не состоявшейся аналитической записки из серии «О текущем моменте» № 6 (122) 49 за декабрь 2015 г. * * *

Внутренний Предиктор СССР

15 августа — 1 сентября 2019 г.

34 И не надо питать иллюзий касательно того, что проводимые реформы системы образования позволят реализовать иную жизненную парадигму цивилизации, исключающую глобальный геноцид. Постулат № 1 подразумевает, что власть имущие готовы уничтожить несколько миллиардов «несоответствующих» для того, чтобы уложиться в квоту в 500 миллионов.



И систему всеобщего и высшего образования они будут модифицировать так, чтобы, производя массу идиотов, она стала одним из инструментов осуществления политики глобального геноцида. Поэтому в том, как во всех странах идут реформы системы образования, их всё устраивает. «Элитарно»корпоративное образования — вне этих реформ, адресатом которых являются «дети быдла».

35 Характеристика Бандар-Логов медведем Балу (Р. Киплинг. Маугли): «Я научил тебя Закону Джунглей — общему для всех народов джунглей, кроме Обезьяньего Народа, который живёт на деревьях. У них нет Закона. У них нет своего языка, одни только краденые слова, которые они перенимают у других, когда подслушивают, и подсматривают, и подстерегают, сидя на деревьях.



Их обычаи — не наши обычаи. Они живут без вожака. Они ни о чём не помнят. Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях, но вот упадёт орех, и они уже смеются и всё позабыли (выделено жирным нами при цитировании). Никто в джунглях не водится с ними. Мы не пьём там, где пьют обезьяны, не ходим туда, куда ходят обезьяны, не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где они умирают. Разве ты слышал от меня хотя бы слово о Бандар-Логах?» — Характеристика Бандар-Логов никого не напоминает? 36 Куда делось коренное население острова Тасмания? где коренное население Америки? Что творили колонизаторы в Африке и в Азии? Что творил третий рейх на оккупированных территориях СССР?

37 Для сведения. В сухих помещениях опасным признано напряжение 36 В и выше и сила тока более 0,1 А. В условиях высокой влажности опасным и потенциально убийственным признаётся напряжение 12 В и выше и сила тока более 50 мA. 38 Хотя в остальном к этому мотелю претензий нет: отдых и сон обеспечены, охраняемая автостоянка, кухня в кафе и прочий сервис — хорошие, персонал доброжелателен и инициативно заботлив. 39 Предусматривает до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб. в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти одного человека; и до 10 лет в случае смерти двух и более людей. Информацию об этом мотеле не публикуем, в тамошнюю прокуратуру не сообщаем, поскольку такое устройство душа — неотъемлемое достояние широко распространённой в России и всюду проникающей «бандерложьей» субкультуры. Но принимать душ в этом номере, даже при вынутой из розетки вилке провода водонагревателя, — претендовать на «премию Дарвина». 40 Чисто технически вопрос об обеспечении электробезопасности по минимуму в данном случае решается просто в течение одного дня: 1) обесточить розетку, размещённую в зоне забрызгивания струями душа, 2) просверлить в стене, на которой висит водонагреватель, отверстие вне зоны забрызгивания и вывести через него провод водонагревателя в соседнее помещение, чтобы запитать его безопасным для пользователей душа способом от сети в соседнем помещении. Даже если такое решение не соответствует действующим строительным нормам (электроводонагреватель всё же остаётся в душевой кабине, где высокая влажность), то оно обеспечивает электробезопасность фактически при условии, что проводка и электроводонагреватель исправны. Но для реализации этого или иного решения собственник должен признать имеющееся положение неприемлемым, выдать соответствующее распоряжение и оплатить работы. 41 Статистика ДТП в РФ свидетельствует не столько о том, что в стране плохие дороги, сколько о том, что за рулём автомобилей недопустимо много идиотов. Только идиот может пойти на обгон перед слепым поворотом или перед горкой, за которыми не видно ничего; только идиот может уйти на съезд с автострады из 2-4 полосы, хоть на пустой дороге, хоть в потоке транспорта; только идиот может обогнать большегруз и затормозить непосредственно перед ним для того, чтобы вклиниться в очередь на съезд с дороги; только идиот может лететь по дороге со скоростью, на 20-30 км/час и более превышающей скорость потока, лавируя между машинами; только идиот на трёхполосных дорогах может начать обгон за 200-300 метров до завершения средней полосы, выделенной для обгона по его направлению движения, или по полосам, предназначенным для стоянки перед совершением левых поворотов.



И таких идиотов в России избыточно много, ГИБДД их не лишает прав и они не проходят ничего типа германского «идиотен теста» — обязательной весьма занудной и дорогостоящей процедуры, которую проходят лишённые прав в ФРГ. Значит идиоты на дорогах, которых не профилактирует ни законодательство, ни правоприменительная практика, это — один из инструментов гибридной войны Идиоты, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, здесь не упомянуты потому, что человек в состоянии опьянения не властен над собой. Идиотом он становится, не когда садится за руль в состоянии опьянения, а когда вводит себя в состояние опьянения, вследствие чего утрачивает власть над собой и становится орудием эгрегоров и бесов.



Может случиться так, что 50 грамм водки хватит для того, чтобы сломать не только собственную судьбу, но и судьбы многих. Но «умники» убеждены в том, что пить можно, но главное не напиваться и знать свою меру. Не лучше ведут себя и многие пешеходы и велосипедисты. 42 Носителями идеалов (смысла жизни народа) является «генетическое ядро» народа (нации, диаспоры). А при возникновении цивилизационной общности многих народов, возникает и многонациональное «генетическое ядро» цивилизации. Если задаться вопросом о функции этого ядра, то она состоит в воспроизводстве смысла жизни народа в его развитии в преемственности поколений. Удовлетворение психико-физиологических и бытовых потребностей на уровне, обеспечивающем воспроизводство биологически здоровых поколений, способных к дальнейшему развитию, это — основа для жизни, а не смысл жизни. Если это становится целью и смыслом жизни, то это — деградация либо выживание в условиях некоторым образом возникшего кризиса. 43 В данном случае — под воздействием объективных закономерностей, действие которых превыше юридических законов и правоприменительной практики. 44 См. аналитическую записку ВП СССР «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102), 2011г. 45 Россия пытается экспортировать эти принципы и за рубеж, но это не всегда находит там поддержку. «Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских. Об этом сообщается в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC считает, что имевшие место быть нарушения совершались в 2009-2012 годах, банк пытался, прежде всего, извлечь деловую выгоду. Российские сотрудники, которых наняла кредитная организация, зачастую были неквалифицированными, отмечает регулятор. Доходило до того, что малопрофессиональных специалистов нанимали в лондонский офис Deutsche Bank. По данным SEC, один из российских заместителей министра в 2009 году (хотелось бы знать героя: ВП СССР) ходатайствовал о том, чтобы его дочь банк принял на работу в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Глава российского офиса Deutsche Bank поддержал эту идею, после чего ее взяли в столичный офис, а затем перевели в Лондон» (https://1prime.ru/finance/20190824/830266060.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). 46 Директива СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. «Цели в отношении России» — это документ, внедрённый в политику несуверенных США масонской мафией: у бюрократов из аналитических подразделений на такое ума и смелости не хватит. 47 Ещё раз: «Если русские вымирают, значит это кому-то нужно» — Л.В. Шебаршин, руководитель службы внешней разведки СССР. 48 Первая фаза предшествующего цикла началась тем, что после катастрофы удельно-княжеской Руси, не выдержавшей «Батыева нашествия» (1238 г.), князь Даниил Московский (1261-1303, младший сын Александра Невского, отец Ивана Калиты), сам того не зная, инициировал процесс становления новой общерусской государственности.



Смутное время рубежа XVI — начала XVII веков — переход от первой фазы цикла ко второй: ликвидация «элитой» общенародной государственности (строившейся по модели, описанной Иосифом Волоцким, которую реализовывал Иван Грозный) и становление «элитарно»-корпоративной государственности во главе с династией Романовых.



Их единственное достижение во внутренней политике — крепостное право, система «элитарного» рабовладения в отношении простонародных соотечественников. 49 122-я записка из серии «О текущем моменте» — «О безбудущности либеральных вожделений» № 1 (122), вышла в январе 2016 г.

ВП СССР



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