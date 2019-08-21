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Как в Исландии подростков отучили пить и курить

22:20. 21 августа 2019 Просмотров - 171 4 коммент. Опубликовал:


В Исландии учёные выяснили, какие биохимические процессы вызывают зависимость, и за 20 лет в несколько раз сократили число курящих и пьющих подростков в стране. Об этом пишет журнал Mosaic Science.

Выбор определённого вида алкоголя или наркотика зависит от того, как организм человека привык бороться со стрессом. К этому выводу пришёл Харви Милкмен, американский профессор психологии, который сейчас преподаёт в Университете Рейкьявика. Различные вещества вызывают биохимические процессы в мозге, от которых потом и становится зависим организм. Учёные решили найти виды деятельности, стимулирующие такие же процессы в мозге естественно.


«Можно находиться в зависимости не только от курения или алкоголя, но и от машины, денег и определённой еды. Мы решили предложить подросткам кое-что получше», — говорит Милкмен. Школьникам пообещали включить в программу бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства, которым бы они хотели обучиться.

Учёные предположили, что по эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь то же влияние на подростков, что алкоголь или курение. Дополнительные занятия три раза в неделю были специально профинансированы государством. Каждому подростку предложили участвовать в программе три месяца, но многие продолжают занятия и спустя пять лет.

«Танцы, музыка, рисование или спорт тоже вызывают биохимические процессы в мозге, которые позволяют лучше справляться со стрессом», — отметили учёные. Чтобы решить проблемы никотиновой и алкогольной зависимости среди подростков, властям пришлось также изменить закон. В Исландии запретили рекламу сигарет и спиртных напитков, а также создали специальные родительские организации, которые вместе со школой помогали ученикам решать психологические проблемы.

«Странно, что подобными методами до сих пор не пользуются в других странах», — отмечают учёные. В середине 90-х исландские подростки входили в число самых пьющих и курящих в Европе. Сегодня Исландия возглавляет таблицу европейских стран, в которых тинейджеры ведут самый здоровый образ жизни. Стране удалось сократить количество регулярно пьющих подростков с 48% до 5%, а курящих — с 23% до 3%.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9123292.html

Метки: алкоголь, исландия, курение, подростки

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 362 258
    Татьяна 21 августа 2019 в 22:35

    Потрясающе!

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  • 31 7
    Евгений 21 августа 2019 в 22:54

    Страна в которой почти нет полезных ископаемых, поэтому там приходится правительству быть ответственным, а не паразитарным. Которое компенсирует свою глупость нефтедолларами.

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    -2
  • 34638 17678
    Степаныч 21 августа 2019 в 23:05

    А что,новому мировому порядку нужны здоровые непьющие рабы в новой реальности.Стоит ли удивляться что даже в остальных странах золотого лярда эту технологию почему то не применяют,там действует другая технология,так называемой “зачистки”.Исландия страна маленькая,изолированная от всяких мигрантов,вполне вписывается в джорджийские скрижали.

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    1

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