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Народ о Путине

09:33. 4 августа 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:
Опросы и рейтинги. Конечно, можно заподозрить какой-нибудь государственный ВЦИОМ в необъективности и подыгрыванию власти. (Хотя и тут возникает вопрос: а какой её ветви? Президентской или исполнительной, т.е. правительству?).

Но уж либеральную компанию „Левада-центр” никак нельзя заподозрить в любви к Путину. И, тем не менее, эти либероиды признали, что даже после вражеской пенсионной реформы более половины респондентов желали бы видеть нынешнего президента у власти после истечения текущего срока полномочий.

А вот готовность голосовать за Жириновского, Грудинина, Медведева и прочую шелупонь, вроде Навального – порядка пары процентов.

Левада-центр не может не проводить опросы по подобной тематике. Потому что это в любом случае сделают конкуренты. И тогда либералы не смогут пусть хоть чуть-чуть, но подтасовать в удобную для себя сторону результаты.

Вот, например, по одинаковому сюжету разрыв в результатах Левады и ФОМ – 6 процентов. Вроде и немного, но если их отнести к сорока шести процентам у ФОМ, то получится относительный разрыв в 13%, что заметно.

Однако Левада-центр, получая результаты „народ за Путина”, отыгрывается на другом. Причём сполна.

Послушал видеорепортаж какого-то отстойного либерастического канала, как раз посвящённый указанным ниже 54%. Результат, кроме ведущих, комментировали некие приглашённые „эксперты”. И там они дали себе волю. Один даже договорился до того, что он считает, что народной поддержки нет и на 10%. Т.е. ему даже результаты собратьев-либералов из Левады не указ: он считает и всё тут. Но подобные „экспертные” мнения тем не менее остаются в головах слушающих.

*

ОЧЕНЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА ОПУБЛИКОВАЛ СЕГОДНЯ ЛЕВАДА-ЦЕНТР
Левада-центр замерил спонтанный электоральный рейтинг, сообщает ТГ-канал "Мюсли вслух".

Респонденты сами, без карточки со списком, называли человека, за которого хотели бы проголосовать, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

40% назвали Путина, по 3% – Жириновского и Грудинина, по 1% – Зюганова, Навального, Шойгу и Медведева.

Для сравнения: по опросам ФОМ, где респонденты выбирают ответ из карточки со списком кандидатов на выборах-2018, электоральный рейтинг Путина – 46%.

▪️54% хотели бы видеть Путина на посту президента и по истечении его нынешнего срока, после 2024 года (в августе 2017 желающих видеть Путина на посту после 2018 было 67%); 38% не хотели бы.

▪️43% считают, что люди доверяют Путину, потому что не видят, на кого другого они ещё могли бы положиться; 27% – потому, что убедились: Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны; 24% – потому, что надеются: Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны.

Заметим, что все 3 варианта ответа на последний вопрос не противоречат друг другу.

Они легко могут быть совмещены: люди доверяют Путину потому, что убедились – он успешно справляется с решением проблем страны, надеются, что и в будущем он справится, и совершенно не видят, на кого ещё можно положиться.

***


Источник.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4590058.html

Метки: власть, либералы, либероиды, народ, опрос, президент, Путин, статистика

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