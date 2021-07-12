Президент РФ Владимир Путин сдержал слово, данное во время недавней Прямой линии, и написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой поясняет свои слова, что «русские и украинцы – один народ, единое целое». Аналитический материал опубликован на русском и украинском языках.

«Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации. Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», – пишет глава государства.

Работая над статьёй, он обращался в том числе к данным архивов. И в начале привёл большой исторический экскурс о том, как формировалась наша общая культура. В частности, Путин напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, на громадном пространстве которой славянские и другие племена «были объединены одним, так называемым древнерусским языком, хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей», одной православной верой.

«Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство», – указал президент РФ.

Российский лидер также вспомнил и времена Богдана Хмельницкого, сторонники которого были поддержаны Москвой, и «Вечный мир» 1686 года, когда в состав Русского государства вошли «Киев и земли левобережья Днепра, в том числе Полтавщина, Черниговщина, а также Запорожье». «Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название – “Малая Русь” (Малороссия), – пишет он. – Название “Украина” тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово “окраина” встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово “украинец”, если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей».

«Интеграция западно-русских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений. Она проходила на основе общей веры и культурных традиций, – указывает Путин. – И вновь особо отмечу – языковой близости. Так, ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но незначительно. По его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север современной Италии».

Президент отметил, что «за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры». «Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать? – задаётся он вопросом. – Юго-западные земли Российской империи, Малороссия и Новороссия, Крым развивались как многообразные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи».

Переходя к событиям, произошедшим после Февральской революции, Путин напомнил, как создавалась Украинская народная республика (УНР) в составе России, как продекларированный суверенитет оказался недолгим.

«Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман П. Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом», – напомнил он.

По его словам, «на примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты. Националисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения выступали за неделимую Россию. Не представляли себя вне России и многие республики, учреждённые сторонниками большевиков».

Российский лидер указал, что «современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи». «Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза, – заметил он. – Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные “подарки”. В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена».

Путин признаёт, что часть одного народа в ходе своего развития может в определённый момент осознать себя отдельной нацией, и к этому следует отнестись «с уважением». Но есть нюансы.

«Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали ещё до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей», – пишет он.

Президент РФ обратил внимание, что наша страна признала новые геополитические реалии, «и не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна». «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою “политическую арифметику”, но в 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально “цепляется” за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов, – указал он. – Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран».

Путин заявил, что «именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений». «Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине, – подчеркнул он. – До 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных, экологических задач. Приносили ощутимую пользу людям – и в России, и на Украине. Именно это мы считали главным. И потому плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми руководителями Украины».

Глава государства признался, что даже после Майдана в 2014 году он давал поручения правительству РФ продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. «Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается “страна – агрессор”», – заметил российский лидер.

Он сетует, что нынешние украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, но за исключением вопроса границ. Они стали переписывать историю и говорить о времени пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации.

«Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция “Украина – не Россия” уже не устраивала. Потребовалась “анти-Россия”, с чем мы никогда не смиримся», – подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что «заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания “антимосковской Руси”».

«И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА (запрещена в РФ – ред.), нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ, – продолжает глава государства. – Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, вызванное острейшими социально-экономическими проблемами, ошибками, непоследовательными действиями тогдашних властей, просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику на Украине».

Говоря о недавно принятом на Украине законе о «коренных народах», Путин указывает, что в республике сегодня речь идёт «о прину­дительной смене идентич­ности». «И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил он.

«Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого Княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов. Даже широкая автономия Украинской православной церкви при сохранении духовного единства с Московским патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало разрушить», – пишет президент России.

«Думаю, закономерно и то, что представители Украины раз за разом голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма. Под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, сотрудничавшего с нацистами. Делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине, – отметил глава Российского государства. – Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину. Более двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный лётчик Иван Никитович Кожедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севастополя Людмила Михайловна Павличенко, отважный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое поколение сражалось, отдавало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге – значит предать своих дедов, матерей и отцов».

Президент РФ пишет, что сейчас на Украине задействован проект «анти-Россия», за которым стоят западные авторы и в котором «нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость».

«Повторю, для многих на Украине проект “анти-Россия” просто неприемлем. И таких людей – миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными, – обратил внимание Путин. – “Правильным” патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление – и мировая история это не раз доказывала – весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьёзными рисками и тяжёлыми последствиями».

«Все ухищрения, связанные с проектом “анти-Рос­сия”, нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто пред­примет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», – предупредил российский лидер.

По его словам, «Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы».

«Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным. Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет “анти-Украиной”. А какой быть Украине – решать её гражданам», – заключил президент.

По материалам сайта Президента РФ, НСН, НТВ.