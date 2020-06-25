Мир на пути к катастрофе: Главный посыл статьи Путина обращён в будущее (ВИДЕО)

На днях пресс-службой Кремля была опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

На Западе на слова, сказанные Путиным, о Второй мировой войне, отреагировали весьма негативно. Ведь они ставят под угрозу саму возможность западных представителей, мечтающих переписать историю под себя.

Сергей Михеев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заметил, что «статья действительно крайне важная». Он развёрнуто пояснил свою точку зрения относительно такой реакции Запада на правду.

«Во-первых, всё-таки мы заставили, в том числе и наших контрагентов, противников, вспомнить о 75-й годовщине Великой Победы. Я считаю, что тезис Путина о том, что «никто ещё не опроверг из наших противников факты, которые мы приводим» — он очень верный.

Всё, что мы видим и слышим со стороны Запада (европейцев, американцев и всевозможных сомнительных участников Европейского союза и так далее, бывших участников гитлеровской коалиции, а не антигитлеровской) на самом деле это и есть пропаганда. Вот то, что в отношении якобы ответственности Советского Союза говорится сегодня в резолюции европарламента и во многих других документах или выступлениях европейских политиков — вот это чистой воды пропаганда. Фактов там нет, просто нет! Это первое.

Второе — те факты и документы в том числе, подтверждённые документами, о которых говорит Путин, они не опровергают. Или по крайней мере пока не опровергают, или опровергнуть не могут. Или не хотят. Именно потому что всё, что они делают, — это пропаганда.

Поэтому то, что эту статью они вынуждены прочитать, и то, что они говорят, независимо от того хотят не хотят, — это, мне кажется, очень правильно и полезно, но не только с точки зрения истории. Всё-таки пусть про историю говорят историки, а я вам скажу о сегодняшнем дне и о дне грядущем.

Потому что я считаю, что эта статья обращена в будущее. Она обсуждает события Второй мировой войны, она анализирует факты, которые были с этим связаны. Именно для этого, мне кажется, и поэтому здесь и тезисы о морально-нравственной составляющей политики.

Почему? Потому что именно подлость и является в том числе одним из тех системных подходов, которые позволяют сегодня переписывать историю западным государствам, а завтра позволят оправдать возможную агрессию против России, например, или ещё против кого-нибудь. Вот о чём речь-то! Речь о том, что основополагающие принципы этой политики, к сожалению, не изменились. Поэтому она может породить катастрофу и в будущем. Поэтому она чревата большими проблемами и сейчас, и в будущем. Вот главное, на мой взгляд, для меня по крайней мере. Вот этот посыл — он на самом деле из прошлого перекинут в будущее. И это совершенно верно! Потому что то, что мы видим вокруг дискуссии по поводу истории, на самом деле направлен в будущее.

Да, конечно, для них важно тоже, так сказать, эту победу себе присвоить. Для них важно выглядеть спасителями мира. Для них важно очернить Советский Союз. Но не менее важно для них на фоне исторической дискуссии создать соответствующую идеологическую, информационную и если хотите психологическую обстановку для обоснования своего давления на восток, для обоснования своего давления в сторону России.

В этом у меня нет никаких сомнений. Почему европарламент именно такую сторону занял, именно такой трактовки придерживается? Потому что внутри Евросоюза крайне активны в этом отношении ближайшие союзники — США.

Ближайший союзник США — Польша, прибалтийские страны и некоторые другие, в том числе участвовавшие между прочим в союзах с Гитлером, они продвигают эту точку зрения в Европе. И они лоббируют всячески, они создают для этого в том числе юридическую основу на будущее.

Ведь на самом деле решение европарламента, можно сказать, ерунда, это бумажка. Но это может быть шаг в юридическом обосновании давления на Россию.

И оно есть. Они же обосновывают этим, например, размещение элементов системы ПРО после выхода США из договора по противоракетной обороне. Они обосновывают этим увеличение континента НАТО на восточных рубежах.

Вот, к чему это ведёт. История историей, а есть будущее. А вот в будущем американцам в первую очередь, используя сегодня союзников в Европе, необходимо сделать две вещи: первое — обосновать необходимость давления на Россию всеми путями, в том числе военными, а второе — на мой взгляд, более важная вещь, которую, может быть, некоторые европейцы не осознают, но тем не менее мы об этом говорили, когда активно обсуждали украинскую ситуацию.

Я лично уверен, что для американцев стратегически важно сохранять конфронтацию между Россией и Европой. Для них это стратегически важно на сто лет вперёд.

Почему? Потому что Евросоюз объединялся когда-то для того, чтобы стать отдельным игроком в глобальном масштабе. Вот в глобальном масштабе игроком он не сможет стать до тех пор, пока он будет находиться под крышей США. Пока будет сохраняться та самая евроатлантическая солидарность, Евросоюз и Европа будут пристяжными для американцев. Они не смогут стать самостоятельными. А если они вдруг станут самостоятельными, то это будет самая большая неудача Соединённых Штатов Америки — историческая неудача!

Потому что в этом случае Запад раздвоится! Да, сейчас есть некоторые противоречия между ними, но тем не менее это всё-таки ещё достаточно монолитное объединение. Но он может разойтись, если Европа осознает собственные интересы.

Чтобы она не осознала эти интересы, ей необходимо слать постоянную угрозу. Где эту угрозу можно найти для Европы? Только в России. И никуда вы от этого не денетесь!

Поэтому американцы делали, делают и будут делать всё, чтобы Европа воспринимала Россию как врага и чтобы линия конфронтации сохранялась. Для этого в том числе нужно переписывание истории как один из элементов идеологического обоснования этих вещей, для этого нужны союзники типа Польши которые неоднозначную роль сыграли в этой войне, а теперь им надо подбрасывать всякие разные поводы себя оправдывать. Вот для чего это нужно.

И, мне кажется, эта статья — она обращена в будущее в том числе, потому что сохранение вот такой подлости в этой политике — оно неизбежно может привести к ещё одной катастрофе или к ещё одному конфликту. Потому что для американцев это важно! Вот всё, что угодно говорите, что мы это не понимаем, не разбираемся!.. Мне кажется, это просто как дважды два — четыре.

Посмотрите, насколько это обострилось сейчас в последние четыре года, когда пришёл Трамп к власти. Европа пытается что-то, так сказать, шевелиться, американцы тут же поставили её на место. Сразу же!

Они говорят простую вещь: «Или вы будете, так сказать, выполнять наши указания или вам будет плохо!». От кого плохо? От России. Трамп что сказал? Мы не будем Германию защищать от России. Слушайте, здесь всё просто, что называется, шито белыми нитками! А для этого в том числе нужна история. Поэтому эта статья, мне кажется, крайне полезна не только для осознания прошлого, но и для того, чтобы понять, что же будет в будущем».

Как сообщала «Русская Весна», отвечая на вопросы, касающиеся распада СССР, Владимир Путин заявил, что, по его мнению, «раздел имущества» в процессе выхода республик из состава Советов произошёл не совсем правильно и справедливо. Некоторые из них, как пояснил российский лидер, прихватили то, что им не принадлежало.

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