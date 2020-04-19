Китай переходит в наступление: «США — создатель гуманитарных катастроф»

В главной газете Китая «Жэньминь жибао» опубликована статья «США — создатель гуманитарных катастроф». В статье цитируется недавний доклад информационного офиса Госсовета КНР (то есть правительства) о нарушении прав человека в Соединенных Штатах. Главный посыл статьи: Америка своими санкциями и прочими акциями создала несколько таких катастроф в мире.

Сейчас, в начале глобального кризиса, запущенного в ход, среди прочего, и коронавирусом, самое время коллективно объявить вне закона санкции, если и когда таковые вызывают те самые катастрофы. В том числе здравоохраненческие.

Это не публицистическое открытие одного автора — статья подписана «Чжун Шэн». Как нам объясняют в примечании, такой псевдоним используют «для изложения взглядов всей газеты на внешнюю политику». В СССР, помнится, в таких случаях публиковался материал Ивана Петрова. То есть все серьезно.

Перед нами часть глобального и не только идеологического наступления Китая — наступления с целью возглавить в нашем мире перемены, необходимые для борьбы с кризисом и для общего оздоровления всей международной политики. Наступление развивается вполне успешно.

Давайте посмотрим на аргументацию, происходящую из того самого доклада о правах человека. Как всегда, источник этой аргументации — американские и прочие СМИ, и усомниться в приводимых фактах довольно трудно. Да они и без доклада хорошо известны. Кто, например, оспорит выступление бывшего президента США Джимми Картера, заявляющего, что за всю более чем 200-летнюю историю страны она не воевала лишь 16 лет, что делает её «самой воинственной в мировой истории»?

После 2001 года общее число погибших гражданских в войне якобы с терроризмом — 801 000 человек. Афганистан — погибли 40 тысяч, 11 миллионов стали беженцами. Ирак — 200 тысяч гражданских лиц и 2,4 миллиона беженцев. Сирия — 40 тысяч и 6,6 миллиона. Повторим, это американские данные и из вполне уважаемых источников.

Раньше мы говорили о том, что вся эта ситуация обостряет проблему терроризма. Сейчас Китай проводит простую и очевидную мысль: а как эти гуманитарные катастрофы влияют и ещё могут повлиять на течение начинающегося кризиса? Как мы в такой ситуации будем бороться с пандемией, этой и будущими, и выходить из кризиса? Как вписываются односторонние санкции в наши общие задачи?

Обратим внимание на один из тезисов статьи «Чжун Шэна»: насчет Венесуэлы. Китай не спорит, что проблемы этой страны вызваны внутренними факторами, но односторонние санкции США поведут к серьезным последствиям для прав человека в области здоровья и питания. Это из заявления от 8 августа прошлого года, сделанного Мишель Башле, верховным комиссаром ООН по правам человека.

Теперь перенесемся в наши дни: кто помогает Италии в её вирусном кризисе? Бригада медиков и прочих экспертов из Китая, только что закончилась высадка такого же десанта из России. Но также — что менее известно — специалисты из Венесуэлы. И с Кубы, которая тоже под санкциями. Помощников из США не просматривается.

То есть речь не об одной публикации или даже серии публикаций и выступлений. Это часть политики, причем далеко не только Пекина. Политика простая: санкциям и войнам сейчас точно не время. Нужен иной — коллективный — ответ происходящему.

Вот заслуживающее внимание одно из сообщений на эту тему: управляющий Банка Китая И Ган поддерживает постоянные контакты с главой Федеральной резервной системы США, как и с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и с лидерами нескольких подобных организаций в мире. Особое внимание — к механизму «Группы 20», объединяющей крупнейшие экономики мира для координации глобальных усилий в сложившейся ситуации.

Так что работа по части борьбы с кризисом идет не только по линии прав человека и санкций. Это единая политическая кампания, и одним из последствий её может стать выход Китая и его друзей типа России на роль главного мирового лидера, инициатора необходимых перемен.

Видимая часть этих усилий — здравоохраненческие десанты таких стран во множестве государств, помимо Италии, и прочая противовирусная деятельность. Из последних новостей тут речь о Великобритании, Франции, Египте и множестве других, которые оказались получателями помощи в разных видах. «Разбор полетов» деятельности Всемирной организации здравоохранения в сложившейся ситуации ещё впереди, но уже видно, что Китай и его друзья потихоньку берут на себя роль ВОЗ. Такая работа привлекает общественное внимание, в то время как финансовая и прочая экономическая координация не так заметна. Но она тоже идет.

Кризис, как известно (в переводе с китайского), — это угроза, которая создает возможности. И многие аналитики следят за происходящим с большим интересом. Вот бывший посол Сингапура в Москве (а сегодня — крупнейший политолог страны) Билахари Каусикан. Он признает: ничего не понятно насчет будущей конфигурации на мировой арене, но пока что мы видим — США и Китай ведут себя как поссорившиеся обитатели детсада, обмениваясь оскорблениями. В такой ситуации будет расти самостоятельность «средних» стран, которые постараются идти своим путем и выбирать наиболее выгодный им курс. Так что будет ли вообще мировой лидер — вопрос сложный.

И последнее: китайское наступление серьезно раскололо правящую в США команду. Одни — типа госсекретаря Майка Помпео и прочих — пытаются объяснить миру, что во всем, включая пандемию, виноват Китай. Но экономисты типа главы Национального экономического совета Ларри Кудлова считают, что борьба с Китаем угрожает международному сотрудничеству, которое сейчас необходимо в глобальной экономике — и «в котором у Китая много карт».

И, добавим, он эти карты разыгрывает довольно изобретательно и настойчиво.

Дмитрий Косырев, РИА

Обложка: © REUTERS / Aly Song

Источник: https://nstarikov.ru/kitaj-perehodit-v-nastuplenie-ssha-sozdatel-gumanitarnyh-katastrof-114864