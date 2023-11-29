Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сессии XXV Всемирного русского народного собора. Центральная тема форума – «Настоящее и будущее Русского мира».

В мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви (РПЦ) и других религиозных организаций, органов госвласти, общественных объединений, а также деятели науки и культуры.

В ходе выступления Путин, в частности, заявил, что сейчас наша страна отстаивает высшее историческое право быть Россией.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – констатировал он. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

Глава государства отметил, что «сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма».

«Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но, повторю, против всех народов России это направлено. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», – заметил он, пояснив, что «наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жёстокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации». Именно поэтому, по его словам, на Западе «вновь запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов"», звучат также заявления, что нашу страну нужно сегодня «деколонизировать».

«А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту, – заявил российский лидер. – Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать».

Путин подчеркнул, что сила нашей страны, её огромное конкурентное преимущество и потенциал – в многообразии культур, традиций и обычаев.

«Мы должны его постоянно укреплять, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние. Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов Федерации и рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий, на ответственность всех политических сил и общественных организаций», – добавил он, призвав «помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР в 1991-м».

«Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть: любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, – предупредил президент. – О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках. И хотел бы в этой аудитории вспомнить слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина"».

Говоря о Русском мире, глава государства пояснил, что «это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».

«Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России, – указал он. – В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка как языка государствообразующего народа».

Путин обратил внимание на то, что «русский – это больше чем национальность».

«Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это, в том числе, культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это, прежде всего, ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы».

По словам президента, суверенитет для России – «это, прежде всего, свобода».

«Свобода для России и для нашего народа, а значит, и для каждого из нас. Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его Отчизна. Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества», – сказал он, имея в виду участников специальной военной операции РФ на Украине.

«Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днём и будущими поколениями – единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу, а не обслуживать, конечно, чьи-то частные, корпоративные, сословные, тем более чужие, иностранные интересы, – продолжил Путин. – По-настоящему свободный человек – всегда созидатель. Мы поддержим стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. Из этого и складывается суверенное развитие в национальных интересах».

Российский лидер подчеркнул, что «нам предстоит решать колоссальные задачи по обустройству громадных пространств от Тихого океана до Балтики и Чёрного моря». По его словам, «наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли, творческие, креативные индустрии, национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал».

«Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым. Речь не о примитивной уравниловке, конечно, нет. Справедливость – это, прежде всего, достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа. Высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера. Справедливость – это и равные, широкие возможности для учёбы, для жизненного старта, для самореализации молодёжи», – пояснил глава государства.

Он обратил внимание на то, что «на Западе сейчас практикуют не только политику "культуры отмены", но и фактически отмены гуманитарного образования, в результате примитивными становятся и культура, и образование».

«Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных программ, заменяются какими-то гендерными и тому подобными науками – лженауками, конечно. А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира. Убеждён, суверенитет страны, укрепление её роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех её проявлениях, – заявил Путин. – И конечно, нам важно взять всё лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования. При этом наши школы, университеты, колледжи должны быть современными, открытыми для всего передового. Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодёжных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей – оно просто необходимо».

Президент также отметил, что в нашей стране «сложились уникальные отношения между церковью и государством». При этом, по его мнению, «нельзя отделить церковь от общества и от человека».

«Вновь подчёркиваю важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании нашей молодёжи и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей. Это имеет непреходящее значение, участие наших пастырей всех наших традиционных религий», – указал он.

Говоря о семье, глава государства напомнил, что «в русских семьях у многих наших бабушек-прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того более». Путин призвал возрождать «эти замечательные традиции». Он уверен, что именно это в большей степени поможет преодолеть «сложнейшие демографические вызовы», а не соцвыплаты или льготы.

«В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать», – отметил президент. Вместе с тем он подчеркнул, что «поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение, конечно».

По материалам сайта Президента РФ, сайта РПЦ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Путин заявил, что Россия сейчас отстаивает "высшее историческое право быть Россией" и ведет "национально-освободительную борьбу" за безопасность своего народа.

2. По словам Путина, Россия "находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства" и "сражается за свободу не только России, но и всего мира".

3. Путин отметил, что на Западе распространена русофобия и другие формы расизма, направленные против всех народов России. Западу не нужна сильная и многонациональная Россия.

4. Президент призвал укреплять многообразие культур и традиций в России, которое является ее силой и конкурентным преимуществом.

5. Путин подчеркнул важность суверенитета и свободы для России, отметив, что свобода для страны – это и свобода для каждого человека.

6. Русский мир, по словам Путина, объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

В целом в своей речи Путин провозгласил борьбу России за собственный суверенитет и свободу, а также за справедливое мироустройство. Он призвал укреплять многонациональное единство России и традиционные ценности.