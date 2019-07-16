«Нужно видеть пропасть, для того чтобы соображать,

как строить мост. Но если мы будем продолжать делать

вид, что ее можно преодолеть в несколько прыжков,

в конце концов в ней окажемся».



Михаил Веллер

III. Общечеловеческая идеология

«Если мы хотим выпутаться из безрадостного

положения, в котором очутились, то люди и народы

должны научиться мыслить по-новому.»



Альберт Швейцер







«Пока Небо не станет центром вашего существования,

вы будет жить в анархии».



О.М. Айванхов

[Да уж, второй и третий источники – более чем сомнительны для выработки идеологии настоящего и будущего. Т.н. священные тексты искажены до неузнаваемости, а в философском „наследии человечества” понаписано столько мути, что извлечь оттуда рациональное зерно – задача нереальная. Да и практика, которая критерий истины, сегодня нам чётко демонстрирует, куда завело человечество „научное и философское наследие”. – Прим. ss69100.]



Игорь Вайсман

***

– Каждую минуту уничтожается более 20 га тропических лесов; используется 5500 тонн нефти; уничтожается 50 тонн плодородной почвы путем неправильного обращения с ней; выделяется более 12000 тонн углекислого газа в атмосферу. В Мировой океан ежегодно попадает более 1 млн тонн нефти, отходы промышленности и городов, в том числе тяжелые металлы и даже радиоактивные отходы».Количество питьевой воды на душу населения во всем мире уменьшилось на 26%.Количество «мертвых зон» в океане – мест, где мало кто может выжить из-за загрязнения и кислородного голодания – выросло на 75%.Около 300 млн гектаров леса было потеряно, главным образом, для прокладки пути к сельскохозяйственным угодиям.Глобальные выбросы углекислого газа и средние температуры существенно увеличились.Человеческое население выросло на 35%.Общее количество млекопитающих, рептилий, земноводных, птиц и рыб в мире уменьшилось на 29%.«Всё не так плохо – всё ещё хуже!» – подытоживает Виктор Коклюшкин.развиваться, как сегодня, сообщает газета «Известия», то лет через 20 – 30 войны на Земле будут вестись за питьевую воду.ежегодный прирост населения составляет сейчас более 90 млн. человек. За сутки численность землян увеличивается почти на четверть млн. человек, за час – на 10 тысяч. Причем прирост почти на 100 % дают народы Африки и Южной Азии, вследствие чего увеличивается и без того большая разница между экономически развитыми государствами и странами третьего мира.– утверждает футуролог Акоп Назаретян. – Медицина достигла небывалых успехов: мы живем в четыре раза дольше, чем наши предки, детская смертность сведена к минимуму. Но за великие достижения приходится платить ухудшением «биологического качества популяции».Уже несколько поколений свободны от естественного отбора, а это значит, что каждое следующее слабее предыдущего. Мы стали зависимы от искусственной среды, медицины и гигиены. Если их вдруг убрать, большинство детей, да и взрослых, окажутся нежизнеспособными. История Хомо сапиенс как биологического вида подходит к концу».– независимо от нашего желания, – говорит профессор Михаил Доломатов. – Любая сложная система стремится к увеличению разновидности своих компонентов. Если в популяции идет выравнивание каких-то физиологических характеристик, свойственных отдельным особям, – это вырождение. То же и у людей.Мы наблюдаем, что люди выравниваются между собой социально, биологически. Все меньше становится видов животных. Скоро останутся только кошки, собаки и паразиты.Так системы теряют устойчивость и гибнут. Если мы и дальше будем игнорировать природу, возможно, мы и будем существовать, но только в виде информационных тел. А это ли нам надо?»испытывает небывалый морально-духовный кризис, приведший к распаду института семьи, падению роли религии в обществе, деградации культуры и искусства. Можно с полным правом утверждать (и это подтверждают многие ученые), что существующий в природе естественный отбор в человеческом обществе принял отрицательное значение.нет никаких оснований надеяться, что человечество доживет до 2100 года, – говорил профессор И.В.Бестужев-Лада. Как метко подметил в одном из своих выступлений Чингиз Айтматов «надо бояться не вымышленного, мистического конца света, а того, что мы сами можем совершить, что может стать страшной действительностью».1. «Сегодня облик Земли искажается в планетарных масштабах, – говорится в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви. – Окружающая нас природа практически полностью вовлечена в жизнеобеспечение человека, который уже не довольствуется многообразием её даров, но безудержно эксплуатирует целые экосистемы. Всё это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой жизни».«Мир, окружающий нового человека с самого рождения, – писал Ортега- и-Гассет, – ни в чем его не стесняет, не ставит никаких запретов, никаких «вето»; наоборот, он сам будит в нем вожделения, которые теоретически могут расти бесконечно. …мир внушает нам полную уверенность в том, что завтра он будет еще богаче, еще обильнее, еще совершеннее, как если бы он обладал неиссякаемой силой развития».«Как поднять материальное благополучие россиян до уровня шведов, как в пять раз увеличить ВВП на душу населения?» – вот чем обеспокоены лидеры нации. Им и в голову не приходит вопрос: а какова надобность в таком роскошестве, когда планета гибнет?«Общество, в котором господствует потребительская философия, нежизнеспособно», – считает патриарх Русской Православной Церкви Кирилл.– утверждает Валерий Губин, – избавиться от своих вредных для него самого и для природы привычек, перестать производить массу товаров и продуктов, без которых в принципе легко обойтись».«Большинство предметов роскоши и так называемых жизненных удобств не только не являются необходимыми, но и определенно служат препятствиями к развитию человечества», – утверждал Генри Дэвид Торо. «Все, что сверх назначенного природой, не ведет к добру», – писал гуманист эпохи Возрождения Салютати. По мнению Эразма Роттердамского, роскошь в одежде, питании, жилище должна быть обуздана разными способами, вплоть до издания специальных законов.«Что означает «растущие потребности человека»? – задает вопрос Михаил Веллер, – больше одного одеяния за раз не наденешь, больше одной комнаты не займешь. Потребности человека давным давно удовлетворены. Цивилизация – это комплекс искусственных объектов, излишних для выживания человека как индивида».Очевидно, от устаревшей и не оправдавшей себя практики удовлетворения постоянно растущих, а по сути неограниченных, потребностей пора переходить к демографически обусловленным потребностям, а деградационно-паразитические запретить на законодательном уровне.«Потребности демографически обусловленного спектра, – подчеркивают авторы данной концепции, – ограничены нормальной физиологией организмов людей и этикой общества, в которой выражается неприятие угнетения развития других людей и биосферы собственной вседозволенностью, и в частности, потребительской вседозволенностью».такими нововведениями в законодательство, которые еще больше усугубляют ситуацию. Правозащитники борются за права закоренелых преступников, парламенты узаконивают однополые браки. Появившаяся ювенильная юстиция отнимает детей у родителей. «Мир подошел к той черте, за которой начинается безумие, – говорит поэт Андрей Дементьев.условий существования произошли глобальные изменения массового сознания. Особенно в среде населения тех стран, которые принято называть цивилизованными.«На место Бога пришел нигилизм, невиданное ранее явление абсолютного безверия, полной вседозволенности, крушения моральных норм, – пишет Валерий Губин. – Авторитет Бога и авторитет церкви окончательно заменяются авторитетом разума. Богочеловек, человек как образ и подобие Божие становится Человекобогом, который может все – вмешиваться в историю, поворачивать вспять реки, утверждать свои законы вместо божественных заповедей».причина современного глобального кризиса «в несообразности Мирозданию нравственности и логики социального поведения общества, в котором господствует стремление большинства подняться вверх по пирамиде стяжания и потребления материальных и нематериальных благ, не взирая на ущерб, наносимый гонкой потребления другим членам общества и биосфере планеты».«Государство нового типа» делает вывод о необходимости уничтожения частнособственнических отношений на планете Земля, который «вытекает из невозможности сохранить при существующих капиталистических отношениях оболочку жизни – биосферу планеты Земля.Не поддающееся контролю хаотическое развитие, без оглядки на экологическую ситуацию, уже приводит к необратимым процессам в биосфере Земли.что первостепенную роль в упомянутых процессах играет господствующая в нынешнем мире идеология – либерализм. Время диктует необходимость экономного отношения к исчерпаемости ресурсов планеты, а либеральная идеология двести лет трубит о личных свободах, свободах предпринимательства, бизнеса и т.д.Она оказалась противоположной религиозным установкам, которые традиционно служили сдерживающим началом. Поэтому современный человек часто не религиозен и убежден, в том, что закон гарантирует ему много прав и свобод, но не обязанностей и социальной ответственности.Личные права и свободы априори не могут превышать личные обязанности и зависимость от общего дома.Тем более, когда мы живем на планете с ограниченными размерами и ресурсами. Которая может существовать благодаря устойчивому балансу, создаваемому всем ее биоразнообразием. Поэтому либеральные принципы означают только одно: саморазрушение.требуют глубокого критического пересмотра системы базовых ценностей и коренных изменений в мировоззрении. Имеется в виду разработка концепции новой ценностной ориентации человечества и нового мировосприятия», – писал И.В.Бестужев-Лада. Предотвратить всеобщий катарсис может только признание на уровне ООН чрезвычайной опасности капитализма и либеральной идеологии, полный отказ от них всех государств планеты, их запрет на международном уровне и переход на общечеловеческую идеологию.только одно, если человечество начнет развиваться совместно с окружающей средой, как единое целое, в котором любимая либераламивходящих в него элементов«Человек – произведение природы, он существует в природе, подчинен ее законам; он не может освободиться от нее, не может выйти за ее пределы даже в мыслях… Для созданного природой существа нет ничего выше великого целого, часть которого он составляет…Существа, о которых предполагают, что они выше природы или отличны от нее, лишь призраки, о коих мы не можем составить себе реальных представлений», – писал Гельвеций в трактате «Истинный смысл системы природы».По мысли Льва Толстого, нельзя обособляться от природы, противопоставлять себя ей; только в мудром согласии с ее законами может жить и развиваться человечество. Природа существует, считал он, вне людей, над ними, и человек только маленькая ее частица. Для Толстого, пишет Наталья Неуймина, «бесконечная, разнообразная, но единая в своем разнообразии природа – почти религия.В ней все настолько разумно, что она всегда права. Задача человека – стараться понять ее. Гармоничная природа – философский фундамент бытия, исток духовной жизни, мерило нравственных ценностей, критерий для оценки поступков, дел, всей жизни людей».«Что такое истина? Соответствие наших суждений созданиям природы», – писал Дени Дидро. «То, что противно природе, к добру никогда не ведёт», – солидарен с ним Фридрих Шиллер. Того же мнения и наш современник Владимир Хотиненко: «Мир, отвергающий законы природы, в итоге обречен на гибель».«Устойчивое развитие человечества должно осуществляться таким жизнеустройством, которое отвечает Законам Природы, Космическим Законам, Замыслу Творца» – было записано в Программе бывшей Концептуальной партии «Единение»., что человечество существует как бы автономно. Люди убеждены, что изучают природу лишь затем, чтобы создавать себе все более комфортные условия жизни. Но ее следует изучать в первую очередь для того, чтобы найти ответы на самые главные вопросы:Кто мы? Для чего мы живем? И как нам следует правильно жить? На все эти вопросы есть ответы в окружающем нас мире, ибо этот мир живет по законам Вселенной и в нем царит Естественный порядок вещей.Мнимое автономное развитие привело к тому, что люди придумали себе правовые и общественные законы по собственному произволу. К законам природы и Естественному порядку вещей они не имеют никакого отношения. Но все, что существует во Вселенной, существует благодаря ее законам, и те законы, по которым живут люди, должны основываться на них.«Самое разумное – это жить и поступать в резонанс с основными закономерностями бытия, – утверждает публицист Юрий Андреев, – мы можем развиваться и жить нормально лишь в том случае, коль скоро наши действия согласно резонируют, звучат в лад с закономерностями, установленными для себя самой великой всеокружающей нас Природой. Надменная самоуверенность в своей якобы независимой от нее самостоятельности более чем смехотворна…»касаются конкретно нас, человечество? Из древних Священных книг известно: это законы нравственности, которые, как в них говорится, были нам переданы в готовом к употреблению виде. Но люди предпочли вынести нравственность за пределы своего законодательства. Законодательство стало обязательным для исполнения, мораль же можно соблюдать, а можно не соблюдать.«В современном мире считается, что порядок в обществе может обеспечить только закон. Но лживые люди всегда обойдут закон, – отмечает патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. – Что же делать, чтобы люди честно выполняли предписания закона? Государство меняет законы, усиливает правоохранительные органы. Но человек, живущий по голосу совести, может не знать законов, но жить в согласии с ними».«Законы – вторичное явление, – утверждает писатель Данил Корецкий. – Все упирается в честь и совесть. Если люди имеют совесть и обладают честью, исполнение законов принимает совершенно иной вид».«…невозможно отстраивать экономику при разрушающейся культуре и разлагающейся морали; любые экономические реформы захлебнутся при том псевдокультурном пойле, которое ежедневно вливает в постсоветского человека коммерцианизирующаяся инфраструктура средств массовой информации», – сказал поэт Юрий Кублановский.в том, что соединить мораль и закон невозможно. Но, согласно выводов Иммануила Канта, подлинное единство морали и политики возможно. И только на основе права. А гарантией служит гласность. Мораль дает внутренний закон поведения человека, в принципах права внутреннее убеждение сочетается с внешним принуждением. В результате возникает сила, регламентирующая жизнь общества, укрепляющая нравственность, спасающая человека от произвола других.Поэту Перси Шелли принадлежат такие слова: «Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире, – это отделение политической науки от нравственной».Другая навязанная человечеству псевдоистина звучит так: «Мораль и нравственность – понятия непостоянные, зависящие от места и времени. Поэтому имеет силу только закон».«Нравственность существует для того, – писал Гельвеций, – чтобы оставаться неизменно той же самой, а отнюдь не для того, чтобы следовать капризам фантазии, страстей, корысти человека. Она должна быть устойчивой и равной для всех личностей, не изменяясь от страны к стране и от одного периода к другому».в современном либеральном обществе также царит заблуждение. Якобы ее следует опасаться, так как она служит исключительно правящему классу и помогает ему закабалять народные массы. Но таковой может быть только ложная идеология. Истинная же основывается на законах природы и Естественном порядке вещей.Идеология – это сконцентрированная система взглядов на мир, и место в нем человека, это «концепция принципов, по которым живет общество», – дополняет публицист Олег Попцов.Идеология определяет все в жизни человеческого общества и отдельной личности. Как строить жизнь, как воспитывать детей, как отличать главное от второстепенного, истинное от ложного, порочное от благородного, к чему стремиться, ради чего рисковать, чего не допускать ни при каких обстоятельствах. Именно идеология определяет структуру государства, его внутреннюю и внешнюю политику, законодательство, экономику, систему здравоохранения, образования, воспитания, культуру.Идеология управляет человеком, – говорит академик Юрий Пивоваров. – Она имманентна человеку, так же, как разум». «Человек не способен почувствовать себя элементом социальной системы, если система лишена «смысла», а этот смысл ей придает идеология, – утверждает психотерапевт Андрей Курпатов. – И вот новые поколения в России, которые были лишены идеологии, в принципе не могли состояться как члены сообщества, они в лучшем случае являются теперь членами той или иной группы»., когда является общечеловеческой, а не выражает интересы господствующей группы или класса.Она не может быть чисто умозрительным продуктом какого-то придворного политика, никак не связанным с окружающим нас миром и его законами. Напротив, идеология как раз и проистекает из законов Мироздания, являясь их приложением к человеческому обществу – не больше и не меньше. Создавая общечеловеческую идеологию, ни в коем случае не нужно вкладывать в нее чьи-то интересы – личные, групповые или массовые., необходимо отталкиваться от законов Мироздания и существующего в нем Естественного порядка вещей.Но, можем ли мы знать их доподлинно? Известно ли современной науке, откуда и как появился человек? В чем его роль во Вселенной и на собственной планете? Для чего вообще существует человек?Увы, в перечисленных вопросах тумана гораздо больше, чем знаний. Однако означает ли это, что мы в принципе не способны понять Мироздание и свое место в нем? Не означает. Ведь никто из нас не в силах постичь атом так, как он выглядит на самом деле.Никто не в силах представить бесконечность Вселенной. Тем не менее, это не мешает нам создавать атомные электростанции и запускать в Космос космические корабли. Практика показывает: достаточно иметь общие представления о каком-либо предмете, чтобы использовать его в своей жизнедеятельности. Это, однако, не значит, что предмет не следует изучать дальше.Напротив, копилка знаний должна пополняться постоянно, расширяя наши возможности в теории и практике.Основных три:– изучение окружающей природы, живого и неживого мира. Природа и все ее создания есть проявление законов Мироздания;– изучение Священных книг, доставшихся человечеству от неизвестных предков-учителей;– изучение всего научного и философского наследия человечества.Этих трех источников вполне достаточно для выработки общечеловеческой идеологии.Но первостепенное значение имеет первый из перечисленных источников познания Мироздания.Применяя принципы, по которым существует природа, к человеческому обществу, мы всегда можем проверить на той же природе их истинность.: «Что в человеке самое главное? Чем он отличается от прочих живых существ Земли?»«Разум, сознание», – скажут многие. Да, но не только. Одного разума недостаточно. «Свобода, свободный выбор», – скажут другие. Не соглашусь. Практика показала: массы людей порой элементарно не знают, что выбирать, какой выбор правилен.И потому не только совершают ошибки всю свою жизнь, но и детей учат тому же. От чересчур большой свободы выбора страдает общество в целом, в нем нет единства и взаимопонимания, есть разброд и разобщенность. Личная свобода выбора может осуществляться только в границах Естественного порядка вещей, морали и законодательства.по сию пору малоизученные составляющие –. Разум выполняет роль созидающего творческого начала. Совесть играет роль компаса, дающего направление пути, и одновременно духовного подсказчика. Совесть уравновешивает разум, личную свободу, эмоции и страсти.В полноценном человеке обе составляющие непременно присутствуют. Лишение одной из них делает его неполноценным. Личность, лишенная совести опасна для общества, причем степень опасности прямо пропорциональна уровню интеллекта. Личность с одной лишь совестью, но без разума, ни на что не способна.Согласно определению П.С. Гуревича, разум слеп и не может обходиться без поводыря. По словам Эрнста Кассирера, «Разум не может указать нам путь к ясности, истине и мудрости».Согласно Патриарху Русской Православной Церкви Кириллу, «совесть – сигнальная система, вложенная Богом в человека». А по Виктору Франклу, «…совесть аппелирует к чему-то, что больше и выше человека».«То, что называют совестью, – писал В. Франкл, – погружено в глубины бессознательного, коренится в подсознательной основе. …она алогична или, еще точнее, дологична. …совесть предстает как интуитивная по своей сущности функция… задача совести – открыть человеку «то, что надо». Только совесть может как бы согласовать «вечный», всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного человека».настолько весомо, что непременно должно обрести силу закона для всего человечества. Назовем его Естественный закон, поскольку происхождение его чисто природное, естественное, внечеловеческое, наукой плохо изученное.Лидер бывшей Концептуальной партии «Единение»высказывал следующую мысль:«Человек лишь тогда состоится в качестве человека, когда он руководствуется разумом и совестью».Немного изменив и расширив ее можно так сформулировать Естественный закон человеческого мироустройства: отдельный человек и общество в целом лишь тогда могут нормально жить и развиваться, когда желания и разум находятся в постоянном единстве с совестью.В этой формулировке нет ничего нового, она известна с древних времен. Вот, в качестве иллюстрации, слова Аристотеля: «Назначение человека выполняется благодаря рассудительности и нравственной добродетели: ведь добродетель делает правильной цель, а рассудительность – средства для ее достижения».Весь вопрос в том, почему зная эту истину, мы не живем по ней? Очевидно потому, что она не возведена в ранг государственного закона.Естественного закона, другими словами, зачем в человека была заложена совесть? Либералы заверяют, что главное в человеке – стремление к свободе.Но с точки зрения интересов Космоса все с точностью до наоборот. Необходимо ограничить число степеней свободы для того, чтобы все объекты природы подчинялись строгим закономерностям, чтобы не нарушался Естественной порядок вещей.Не только отдельные люди, но и общество в целом нуждается в ограничении степеней свободы. «Что такое табу, ограничение, запрет? – спрашивает Михаил Веллер. – Дополнительные заборы и перегородки в жизни. А иначе: усложнение структуры социо-культурного пространства. Что значит снять табу? Упростить структуру жизни общества. А тем самым: снизить энергетическую напряженность структуры и повысить ее энтропию. Шаг к хаосу. А хаос – это конец, распад, смешение всего, разрушение структурного порядка, гибель. Любое снятие табу снижает упорядоченность системы».– было задумано вполне определенно – у Высших сил не бывает разброда и шатаний в мыслях. А потому и идеология может быть только одна – такая, какая соответствует замыслу о человеке. Логично предположить, что замысел о человеке не может противоречить Естественному порядку вещей. Он может только вписываться в него.необходимо ответить еще и на такой вопрос: «В чем заключается предназначение человека на Земле и Мире?»Бытует мнение, что ответ знает только Господь Бог. Но это неправда, так как в Книге Бытия черным по белому написано, что человек помещен в Эдем (на планету Земля) с целью ее сохранять и возделывать. Другими словами, мы являемся хранителями Земли, чего на практике, правда, не видим.В культовой повести Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» дается образное решение того же смысла человеческой жизни: стоять на краю пропасти и следить, чтобы в нее не свалились играющие дети. Иными словами, человек, в силу данных ему способностей, должен искусственно предотвращать энтропийные процессы на планете и за ее пределами, сохранять уникальность Земли – таково его базовое предназначение.необходимо опираться на теорию систем. Все существующие в мире системы подчиняются общим закономерностям, и человеческое общество не исключение. Система должна быть устойчивой, самодостаточной, самовозобновляемой и самовоспроизводящей. Таковы все существующие системы в природе Земли.Но человек, что ему все позволено и законы не писаны. Поэтому вся известная нам история свелась к паразитированию на теле собственной планеты. Оно по инерции продолжается и внутри человеческого общества, вызывая бесконечные нарекания, стоны, бунты и т.д. Все это делает человеческое общество крайне ненадежной, неустойчивой системой, крах которой неизбежен.Естественным порядком вещей и Естественным законом не может сойти с рук. Подобные нарушители в природе вымирают. Человек приложил большие усилия к тому, чтобы искусственно обезопасить себя от природных законов. Но победить их невозможно и процессы, сигнализирующие о приближении конца цивилизации, все явственнее с каждым днем.коротко можно сформулировать так:человеческое общество и каждый человек в отдельности обязаны существовать в гармонии со всем окружающим миром и друг другом;в своей жизнедеятельности общество и отдельная личность должны жить по законам природы;ставить общий интерес выше личного;выполнять свое личное предназначение в рамках общего;соблюдать нормы морали и законы, вести духовно и физически здоровый образ жизни, ни в чем и никогда не злоупотреблять.Совершенно недопустимыми, противными природе, считаются такие явления, как роскошь, излишества, безделье, бесцельное существование, аморальное поведение.о многополярном мире. Но на самом деле мир однополярен. Только порядок устанавливает не какая-то одна страна по своему произволу,И называется он Естественным порядком вещей. Всякий другой порядок будет искусственным и обязательно, рано или поздно, рухнет.в одном единственном случае – если все человечество станет придерживаться общечеловеческой идеологии, а все страны ее узаконят, введя соответствующее правление и структуру государства, то есть став образцовыми государствами.