После человека. Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире

Улучшение качества человеческой жизни само по себе является благом. Но противопоставлять или ставить во взаимозависимость качество жизни и нравственность – недопустимо. Нравственность является отдельной, неизменной и самодостаточной сферой человеческого бытия, не зависящей от времени, господствующей идеологии и уровня технологического развития. Разговор о нравственности – это разговор о вечном, а вечное не должно ставиться в зависимость от временного.

Настоящий доклад посвящён критике идеологии трансгуманизма, которая декларирует возможность улучшения человеческой природы с помощью современных научных технологий вплоть до создания сверхлюдей (само слово "трансгуманизм" означает "выходящий за границы человеческого"). Идеи трансгуманизма породили в России и за рубежом масштабные общественные дискуссии о допустимых пределах вмешательства в природу и тело человека – дискуссии о биоэтике. Эти дискуссии строятся на двух сюжетах. В рамках первого отстаивается необходимость улучшения качества жизни людей посредством экспериментов с геномом, клетками и органами человека. В рамках второго – говорится о нравственных и религиозных ограничениях для таких экспериментов и звучит призыв не относиться к человеку как к материалу для опытов. Таким образом, на одну чашу весов ставится улучшение качества жизни, на другую – нравственность. Такая постановка вопроса создаёт альтернативу: развитие технологий ставится в зависимость от нравственности, а нравственность – от технологий. Эта дискуссия подразумевает и укрепляет идею о том, что нравственными нормами неизбежно приходится в какой-то мере поступаться и ради дальнейшего технологического развития, которое совершается якобы во благо самого человека, необходимо выходить за границы морально допустимого.

1. Гуманизм и трансгуманизм 2. Философские истоки трансгуманизма: между имманентизмом и постмодернизмом 3. Трансгуманизм как катализатор потребления в современном обществе 4. Эстетика трансгуманизма 5. Трансгуманизм как квазирелигия 6. Технология как альтернатива нравственности 7. Трансгуманизм и нравственный выбор 8. Продвижение ЛГБТ как главное практическое направление трансгуманизма на современном этапе



Доклад не критикует частные технологии трансгуманизма и не пытается определить, где находятся границы "допустимого" при вмешательстве технологий в природу человека, но с позиций традиционной нравственности выступает против той этической концепции, которая заложена в основу идеологии трансгуманизма.

К настоящему времени идеология трансгуманизма запустила ряд теоретических дискуссий и прикладных исследовательских программ в естественных и технических науках.



Повестка трансгуманизма включает в себя вопросы о биотехнологиях, искусственном интеллекте, допустимости искусственного отбора, достижении бессмертия – всё применительно к человеку.



Трансгуманизм как идеология открывает новую страницу в борьбе за антропологию, за полномочия определять, что есть человек.

Комплекс сюжетов, связанных с трансгуманизмом, активно политизируется и в ближайшем будущем станет ещё одной постоянной смысловой областью для политических и идеологических противостояний как внутри России, так и на международной арене, очередной сферой информационной войны (другими подобными масштабными сферами в политико-информационном противостоянии являются борьба за историческое сознание, борьба за интерпретацию либерального идеологического наследия, конкуренция за право формировать идеологический ландшафт будущего многополярного мира и соперничество разных глобализационных проектов).



Одним из наиболее масштабных практических направлений трансгуманизма в настоящее время является движение ЛГБТ, имеющее значительную международную финансовую и политическую поддержку. Действуя полностью в рамках трансгуманистического мировоззрения, это движение кардинально меняет человеческую антропологию, отказываясь от традиционного представления о человеке.

На современном историческом этапе антропология становится одним из важнейших полей идеологических противостояний, и трансгуманизм, являясь наследником и продолжателем секу-лярного гуманистического мировоззрения, претендует на то, чтобы стать одним из основных операторов современных идеологических процессов.



Трансгуманизм охватывает ключевые антропологические проблемы современности и придаёт им определённый идеологический вектор, предлагая вести дискуссии о ценностях, нравственности, природе и предназначении человека в своей особой системе этических координат.



Трансгуманизм стремится подменить собой антропологию, утвердить "постантропологию", давая новую трактовку понятию "человек" и открывая человеческую природу для любых экспериментов. Поэтому разговор об антропологических вызовах современности необходимо предварять критикой трансгуманизма.

Идеология трансгуманизма – это призыв использовать философские основания трансгуманизма для движения к трансгуманистической утопии. То есть идеология трансгуманизма – это совокупность трансгуманистических философии и утопии. Термин "трансгуманизм" используется в данном докладе именно как синоним идеологии трансгуманизма.

Утопия трансгуманизма – это состояние технологической сингулярности, применённое к сфере антропологии.



Предполагается, что в этом состоянии человек (в данном случае более уместно использовать термины трансгуманизма "трансчеловек" или "постчеловек") будет способен свободно модифицировать своё тело до некоего совершенного состояния, получит возможность существовать неограниченно долго, существовать без тела вообще или управлять множеством тел. Утопия трансгуманизма создаёт такой образ будущего, который сможет привлечь общественный интерес к идеологии трансгуманизма.



Утопия трансгуманизма – это её фасад и один из главных инструментов её пропаганды.

Философия трансгуманизма в свою очередь представляет собой систему взглядов и концепций, логически обосновывающих методы и средства достижения трансгуманистической утопии.



Функция философии трансгуманизма прикладная, она направлена на активное формирование мировоззрения, на формулирование конкретных норм и ценностей, которые затем активно применяются трансгуманистической идеологией.

С точки зрения информационно-пропагандистского воздействия на общество, содержание трансгуманистической утопии вторично, оно имеет лишь опосредованное отношение к сегодняшнему дню.



Тогда как философия трансгуманизма уже сейчас деятельно формирует определённый тип человека. Трансгуманизм создаёт сегодня не трансгуманоида ("трансчеловека", "постчеловека", человека, физически отличного от современных людей), а трансгуманиста – человека, приверженного трансгуманистическому мировоззрению.



Изучение влияния идеологии трансгуманизма на человека как на члена общества должно предшествовать изучению конкретных технологий изменения человеческой природы. Такой подход используется в настоящем докладе.

Трансгуманист – это максимально материалистичный тип личности, предельно антирелигиозный человек. Задача трансгуманизма состоит в том, чтобы сформировать такую личность.



При этом реальное благополучие такой личности не берётся в расчёт. Человек для трансгуманизма является не целью, а объектом информационного воздействия, который должен стать носителем данной идеологии, а в перспективе – объектом экспериментов по трансформации в "трансчеловека".

В идеологии трансгуманизма отсутствует социальный аспект, тем самым она снимает с себя ответственность за устройство того общества, которое стремится сформировать. Поэтому распространение этой идеологии только усугубит социальные проблемы, существующие в современном обществе, прежде всего социальное неравенство.

Главный из посылов трансгуманизма, который уже нашёл практическое воплощение во многих странах мира, – предоставление человеку возможности бесконечного самоопределения, ничем не ограниченного "поиска себя" через изменение элементов своей идентичности, включая биологические.



Современное общественное устройство позволяет осуществить социальный аспект самоопределения, выражающийся в замене поведенческих моделей индивидов на не свойственные их естественной (природной) идентичности.



В то же время современные медицинские технологии позволяют реализовать этот посыл на уровне частичного или полного изменения человеком своих первичных и вторичных половых признаков, черт лица, цвета кожи, гормонального фона.

Одним из практических направлений продвижения трансгуманизма как идеологии, дающей свободу самоопределения, является постгендеризм. Постгендеризм – это направление трансгуманизма, целью которого является устранение полового различения людей на социокультурном и биологическом уровнях.



Главным проводником постгендеризма в современном мире является движение ЛГБТ. Цель этого движения – кардинальное изменение антропологических рамок современности, в результате чего должно произойти размывание представления о том, что такое человек. Мировоззренческий сдвиг, к которому призывает трансгуманизм, имеет непредсказуемые по своей разрушительности последствия.

В конечном счёте, как и любая идеология, трансгуманизм претендует на то, чтобы обрести политическую силу и начать влиять на процесс принятия политических решений, то есть непосредственно на жизнь общества.

Объект доклада:

идеология трансгуманизма.

Предмет доклада:

истоки и пропагандистские практики идеологии трансгуманизма в современном обществе (на примере ЛГБТ).

Цель доклада:

с позиций традиционной нравственности продемонстрировать историко-культурное происхождение и деструктивный потенциал идеологии трансгуманизма на теоретическом и практическом уровнях.

Данная цель достигается через решение следующих задач доклада:

● выявить историко-культурные предпосылки идеологии трансгуманизма;

● раскрыть содержание философии и утопии трансгуманизма;

● показать аксиологический базис идеологии трансгуманизма путём сопоставления его с нормами традиционной морали;

● показать идейную взаимосвязь теории трансгуманизма и практик движения ЛГБТ;

● выявить направления и методы пропаганды ЛГБТ как одного из практических составляющих трансгуманизма в различных сферах общественно-политической жизни России и зарубежных стран.

Доклад состоит из введения, двух частей, включающих четырнадцать параграфов, заключения и примечаний. Первая часть доклада посвящена выявлению культурных истоков и рассмотрению ценностного, философского и утопического содержания идеологии трансгуманизма, а также её критике.



Вторая часть доклада посвящена анализу конкретных современных пропагандистских практик движения ЛГБТ как практического направления трансгуманистической идеологии.

Часть I. Культурные истоки и философские принципы идеологии трансгуманизма

1. Гуманизм и трансгуманизм

1.1. Центральный постулат идеологии гуманизма – идея о том, что человек является высшей ценностью. Согласно гуманистическому мировоззрению человек является источником нравственности и всякого совершенства.



Любое самосовершенствование человека имеет свой источник и свои цели только в самом человеке и не имеет отношения к абстрактной нравственности. Целью человеческой жизни и человеческой истории в гуманизме становится уподобление человека античному богу рациональными средствами.



В основе концепции "сверхчеловека", которая будет сформулирована через несколько столетий после рождения гуманизма, лежит то же самое представление о человеке как о воплощении античного божества.

Гуманисты эпохи Возрождения вслед за философией создавали идеологию

Гуманисты эпохи Возрождения не только изобрели абстрактную концепцию человекобожия, но и стремились написать программу его воплощения в жизнь, то есть вслед за философией создавали идеологию.



Мировоззрение первых идеологов гуманизма уже было предельно элитарно – они мыслили себя новой привилегированной исторической силой, новой аристократией таланта и интеллекта, противопоставлявшей себя традиции.



Они верили не только в то, что человек – мера всех вещей, но и в то, что каждый человек – мера себя самого. Они верили в свои творческие силы и в своё высшее призвание. Эта вера легла в основу их представления о собственной исключительности. Она привела гуманистов и просветителей к убеждённости в том, что они сами, а затем и все люди должны стать "совершеннолетними".



Это означало, что они смогут сами решать, что есть истина, определять нормы красоты и морали, преобразовывать мир по собственному разумению и свободно создавать свою собственную религию.

1.2. Гуманизм – это идеология, онтологически враждебная традиции. Гуманизм отказался от христианской идеи о нравственном несовершенстве человека.



Гуманисты стали утверждать, что каждый человек по своей природе всегда прекрасен, добр и талантлив, и лишь невежество и неблагоприятные социальные условия мешают ему всегда проявлять себя с лучшей стороны.



Также гуманисты абсолютизировали рациональность и свободу выбора человека.



Выше нравственности они поставили разум. Началась переоценка традиционной этики, которая быстро дошла до оправдания свободного выбора человека в пользу зла. Как итог, осознанный выбор в пользу зла стал оцениваться культурой лучше и выше, чем неосознанный выбор в пользу добра.

Появившись как мировоззрение элит, "просвещённого класса", гуманизм очень быстро трансформировался в универсальную идеологию, которая постепенно замещала собой христианские ценности и принципы западной цивилизации.



В XIX–XX веках гуманизм расширил своё влияние на весь мир и стал главной действующей моделью глобализации. Гуманизм сформировал собственные нормы, повсеместно заменившие собой традиционную религиозную этику.



В христианской культуре понятия "христианский поступок" и "нравственный поступок" были синонимичными. С началом эпохи Просвещения нравственные поступки постепенно стали называться "гуманными", "человечными", что является иллюстрацией произошедшего мировоззренческого сдвига.

Гуманизм стремился к разрушению традиции, считая её врагом современности и прогресса

Вытеснение традиционной этики из общественного пространства не осталось без последствий. Проявлением острой стадии кризиса гуманизма стала Первая мировая война. Убийство миллионов людей поставило под сомнение оптимистичное утверждение о том, что человек по своей природе добр, а огромные разрушения, которые произвела эта война, опровергли миф о человеческой рациональности.



Но даже лучшие умы того времени считали, что кризис, свидетелями которого они стали, – это кризис гуманности, а не кризис гуманизма. Они не могли допустить мысли о том, что причина кризиса заключается в ущербности самих гуманистических ценностей.



И полагали, что этот кризис случился потому, что ценности гуманизма не были приняты всем обществом.



Ценой этого ложного вывода стала ещё одна мировая война. Немецкий нацизм был отчаянной попыткой гуманизма возродиться в своей ранней элитарной форме. Гуманизм, полагая себя воплощением добродетели, противопоставлял себя Средневековью и традиционному обществу как воплощениям порока и отсталости.



Гуманизм стремился к разрушению традиции, считая её врагом современности и прогресса. Нацизм, следуя той же дихотомической логике, противопоставил немецкую нацию другим, "отсталым" народам, которые должны были проиграть ему в конкурентной борьбе и быть уничтожены.

Поражение нацизма поставило вопрос о необходимости переформулировать основные положения гуманистической идеологии, чтобы предотвратить такое толкование гуманизма, при котором он допускает геноцид каких-либо народов.



Принятие "Всеобщей декларации прав человека" 1948 года поставило кризис гуманизма "на паузу", стало точкой отсчёта нового гуманистического консенсуса. Эта декларация содержала указание на то, что при осуществлении своих прав и свобод человек может подвергаться ограничениям, установленным с целью "удовлетворения справедливых требований морали".



Однако источник этой морали не раскрывался. К настоящему времени сторонники либерально-гуманистических ценностей или не вспоминают о том, что мораль должна служить естественным ограничителем свободы, или прямо отождествляют мораль со свободой: "нравственно то, что способствует свободе, безнравственно то, что эту свободу ограничивает".



Также в декларации 1948 года впервые появилась современная формулировка понятия человеческого достоинства.

В соответствии с ней достоинство – это то, чем от рождения обладает каждый человек и что не может быть утрачено, некая универсальная ценность человека.



Таким образом, достоинство стало секулярной заменой христианского понятия образа Божьего в человеке, который ни при каких обстоятельствах не может быть искажён или утрачен.

1.3. Трансгуманизм – это попытка гуманизма выйти из затянувшегося кризиса.

Идеологи трансгуманизма попытались вывести гуманизм из кризиса не через изменение основ учения, а через изменение взгляда на природу самого человека, через со здание новой антропологии.



Гуманистическая антропология ни когда не была статична: антропология Просвещения отличается от антропологии Возрождения и от трансгуманистического учения о человеке XX–XXI веков. При этом ей присущ всегда один неизменный подход: все формы гуманизма создавали определённый секулярный идеал и образ человека, которым каждый призывался соответствовать.

Трансгуманизм является частью большого гуманистического проекта

Трансгуманизм вслед также стремился создать очередной новый образ, но человеческим его можно считать только по его происхождению. По сути, он является "бесчеловечным" и "античеловечным".



Те типажи, которые создавали отдельные идеологи трансгуманизма, могли отличаться друг от друга. Однако в их основе лежала одна идеология, одни принципы. Точно так же некогда различались между собой те образы идеального человека, которые конструировали деятели Возрождения и Просвещения.

Трансгуманизм является частью большого гуманистического проекта, который противостоит традиционному мировоззрению, потому что трансгуманизм наследует основополагающий принцип гуманизма – антропоцентризм – и использует его главный метод – отрицание традиции. Гуманизм и трансгуманизм являются составными частями единой идеологии гуманизма.

1.4. Точкой отсчёта публичной жизни трансгуманизма стал постгендеризм – идеологическая концепция, поставившая своей целью стирание различий между полами.

Начало ей было положено в 60-е годы ХХ века, когда одновременно со всплеском антирасистских выступлений началась борьба "сексуальных меньшинств" за свои права. Поздний гуманизм, из которого возникнет трансгуманизм, по-своему интерпретировал учение о правах и свободах человека.



В современном мире оно трансформировалось в право меньшинств иметь приоритет над правами большинства. За прошедшие с 60-х годов ХХ века десятилетия национальные меньшинства, феминистки и сексуальные меньшинства смогли добиться существенных преференций.



Официальная политика по умиротворению меньшинств, проводимая правительствами западных стран, получила название мультикультурализма. Теория мультикультурализма предполагала наделение человека набором исключительных прав в зависимости от его принадлежности к определённой социокультурной группе – "меньшинству".

Статус меньшинства могла себе присвоить не каждая социокультурная группа. Чтобы получить этот статус, группа должна была соответствовать двум критериям: обладать инаковостью и быть преследуемой (когда-либо в прошлом или в настоящее время).



Инаковость – это мера отличия меньшинства от большинства, которая является его предметом гордости и, чтобы подтверждать статус его носителя, должна публично демонстрироваться.



Так, в странах Запада принадлежность человека к ЛГБТ-сообществу стала означать самоутверждение человека в его инаковости и позволять ему претендовать на большие права, чем представителю социального большинства. Преследуемость меньшинства является ключевым механизмом легитимации его привилегий.



Получение привилегий рассматривается в качестве компенсации за то, что в прошедшие исторические эпохи представители меньшинств подвергались преследованиям, дискриминировались за инаковость.



Для осуществления компенсации, восстановления исторической справедливости стала применяться стратегия "позитивной дискриминации" – дискриминации большинства в пользу меньшинств.



В соответствии с этой логикой, чем больше та или иная социокультурная группа преследовалась и угнеталась в прошлом, тем большими правами, привилегиями и политической властью она должна обладать в настоящем по сравнению с большинством.

Политика мультикультурализма и пропаганда ЛГБТ стали практическим воплощением идей трансгуманизма

В современных политических реалиях политика мультикультурализма и связанный с ней постгендеризм стали механизмом практического воплощения идей трансгуманизма. Цель этого механизма – свобода идентичности, доведённая до предела. Свобода, которая включает в себя право человека выбирать пол, расу, возраст, культуру, нравственные ориентиры своей жизни и время её завершения.

2. Философские истоки трансгуманизма: между имманентизмом и постмодернизмом

2.1. Трансгуманизм занимает особое место среди квазирелигиозных идеологий, сформировавшихся в условиях постмодерна.

Трансгуманизм ставит своей целью онтологическую трансформацию человеческого общества и человеческой личности. И в этом качестве это явление должно быть оценено с точки зрения традиционной культурной и моральной нормы.



Трансгуманизм тесно связан с кризисом модерна. Модерн оказался не в состоянии реализовать свою программную установку тотальной рационализации и сциентизации человеческой культуры и общества. Это привело к тому, что во второй половине XX века набрал силу другой процесс – процесс фрагментации культуры, выразившийся в признании плюрализма норм и ценностей.



Такая фрагментация, разложение модерна получила название постмодерна.



Однако постмодерн является деструктивной идеологией не только по своему основному методу, но и по тому воздействию, которое он оказывает на общество. Появление новых технических решений в области электронных коммуникаций должно было пропорционально расширить возможности людей по взаимной коммуникации и таким образом укрепить межличностные связи в обществе.



Однако социокультурная установка постмодерна обесценила эти достижения и привела к обратному эффекту. Результатом развития средств коммуникации, медиа, информационных технологий стало утверждение в современном обществе коллективного солипсизма.



Это состояние взаимной отчуждённости мировоззрений как отдельных людей, так и крупных социальных групп, субкультур, существующих при этом в едином информационном пространстве; это усиливающееся с развитием электронной коммуникации состояние замкнутости каждого человека на самом себе, на своих чувствах, предпочтениях, интересах.



Другими негативными последствиями постмодерна стали усиление симулятивности и спектаку-лярности в культуре. Это привело не только к плюрализму норм и ценностей, но и к утверждению релятивистского принципа по отношению к любому знанию, устранению критериев объективности. Постмодерн антииерархичен.



Вследствие этого любые ценности, не зависящие от критерия рыночной цены, получили ярлыки "тоталитарных" и "архаичных". Таким образом, культура постмодерна делает невозможным построение нравственного и справедливого общества.

Распад единого социокультурного пространства происходит по разным направлениям и сопровождается рядом важных процессов. Так, в религиозной сфере западных стран происходит искусственное вытеснение традиционной религиозности, сопровождающееся нарастанием христианофобии.



Однако место традиционной религии теперь занимают не позитивистские и секуляристские догмы, а альтернативные формы религиозности – новые религиозные и квазирелигиозные учения. Вслед за десакрализацией культуры произошла её дерационализация. Эта ситуация ведёт к усилению в обществе неоязыческих и неогностических тенденций.

2.2. В социально-психологическом аспекте трансгуманизм представляет собой релятивизацию идентичности человека, его самоидентификации – распад личности на множество отдельных идентичностей.

Элементы идентичности отчуждаются от человека, перестают соотноситься с культурными и нравственными нормами и ценностями. Таким образом, человек получает возможность свободно комбинировать элементы своей идентичности, превращая её в пространство для экспериментов.



Однако эта свобода самоопределения, которую обещает трансгуманизм, мнимая: во-первых, элементы идентичности формируются социально-культурной средой и предоставляются индивиду в уже готовом виде; во-вторых, процесс их формирования и комбинирования так или иначе контролируется властными субъектами.



В перспективе трансгуманизм ведёт к коммерциализации процессов самоидентификации, к установлению контроля над базовыми личностными свойствами, отношениями и интенциями (такими как пол, родственные связи, культурное развитие) со стороны структур, определяющих направления рыночных процессов.

Трансгуманизм ведёт к отказу от идеи личности ("индивида")

В историко-культурном смысле трансгуманизм не только отталкивается от гуманистической концепции человека, но и преобразует её. Все компоненты индивидуальности в рамках идеологии трансгуманизма приобретают необязательный характер.



Поэтому общее, универсальное определение человека, ответ на вопрос "что есть человек?" оказывается невозможным. Универсальный человек должен иметь определённый набор базовых общечеловеческих признаков, что противоречит концепции трансгуманизма.



Поэтому такие "общечеловеческие" атрибуты как права, свободы и возможность выбора, также могут впоследствии утратить свою общеприменимость.



Трансгуманизм ведёт к отказу от основополагающей идеи неделимой личности ("индивида"), обладающей врождёнными "естественными правами" и возможностью социального выбора.

2.3. Трансгуманизм – закономерный итог развития имманентизма и деконструирования им традиционного мировоззрения.

Система знаний о мире, преобладающая в современной культуре, основана на принципе секулярности. Этот тип знания также можно охарактеризовать как имманентистский.

Он основан на принудительном разделении мира на две части: имманентную (светскую, секулярную) и трансцендентную (религиозную). При этом имманентистское (либерально-гуманистическое) мировоззрение стремится к вытеснению из культурного поля всех трансцендентно ориентированных элементов.

Ряд современных исследователей – критиков либерализма видят корни имманентистской культуры в средневековом номинализме.



Они полагают, что под воздействием номинализма западноевропейская философия исказила понятие "божественного". Универсалии (общие понятия, идеи) были приравнены номиналистами к формальным обобщениям, и это привело к тому, что область трансцендентного, наделяющая весь мир целостностью и смыслом, была искусственно отгорожена от мира предметов и явлений.



Таким образом, картина мира последующих эпох оказалась изолированной, замкнутой на саму себя. Трансцендентное, "божественное" оказалось "безучастным" к имманентному, мирскому.



Поэтому новоевропейская философия выводила законы существования и развития предметов и явлений из них самих. Впоследствии это допущение позволило, например, считать разум результатом эволюции неживой материи, а человека – потомком животных.

Номинализм разрушил целостное мировосприятие, характерное для досекулярного сознания, развернул движение человеческой мысли в сторону дихотомического и антиномического типа мышления. Произошла фрагментация знания, в частности распад на светское и религиозное.



В сфере эпистемологии это привело сначала к обособлению, а затем – к сакрализации рационального начала.



А в сфере антропологии – сначала к автономизации "свободной личности" от Бога и нравственного закона, а затем – к фрагментации, распаду самого человека (трансгуманизм).

2.4. Иллюстрацией имманентистского происхождения трансгуманизма являются литературные сюжеты Нового Времени.

Одним из таких сюжетов была легенда о докторе Фаусте. Метафорический потенциал литературного мотива легенды о Фаусте был настолько велик, что в лексиконе мыслителей рубежа ХIХ–ХХ веков укрепились выражения "фаустовский тип культуры", "фаустовская цивилизация".



Эти выражения означают страсть к знанию ради знания, овладение возможностями без высших целей. Фаустианство – это познание и власть над миром, к которым человек стремится любой ценой.



Для обозначения данного мироощущения был использован термин "фаустианство", потому что именно ради такого познания и такой власти Фауст и заключил договор с Мефистофелем.

На более глубоком уровне фаустианского мировосприятия, позади его технократического антуража лежат гностические установки.



Это табуирование истины, тайное знание, истина как удел "избранных", прямое соотнесение имён и свойств вещей с их скрытыми сущностями, концепция "предела" – незримой черты, преодоление которой якобы ведёт непосредственно к истине (за этой чертой открывается Знание), миф о нарушении "запрета". "Предел" – это то, что скрывает, отделяет познаваемое от непознаваемого, обыденное от сверхъестественного.



Отношение к знанию как к чему-то надмирному, сверхъестественному показывает сходство гностического мышления со средневековым номинализмом, который разорвал связь между Творцом и творением.

Сюжет о Фаусте первоначально был записан в "Народной книге" XVI века. В ней рассказывалось о докторе Фаусте, маге и чернокнижнике, который смущал людей своими глубокими познаниями и искусством магии.



В более поздней обработке Фауст стал олицетворением человека Нового времени, стремящегося к познанию тайн мира любой ценой. Мефистофель (дьявол) стал метафорой потусторонних сил, высшего знания, судьбы, стремящихся подчинить себе человеческую душу. Запретный характер знания тесно связан с мотивом, который был очень популярен у немецких романтиков Нового времени, – мотивом сделки с дьяволом.

Более древними аналогами сюжета о Фаусте являются народные и литературные повествования о Големе и других человекоподобных монстрах, созданных человеком в помощь себе из неживой материи посредством тайного знания, но которые в итоге принесли в мир зло.



Эти монстры являются подобием искусственного, сконструированного человека, появившегося на свет в результате безответственного отношения к знанию со стороны их создателей.

Трансгуманистический подход к идентичности человека основан на идее произвольного, искусственного конструирования человеческой личности и является современной версией расчеловечивания, аналогом создания Голема.



Однако, согласно идеологии трансгуманизма, "трансчеловек", "новый Голем" должен быть создан не из глины, а из самого человеческого существа. Трансгуманизм следует по пути фаустианского отношения к знанию (биотехнологиям), который требует от человека идти против нравственности и собственной совести.

2.5. Трансгуманизм – это следствие фрагментации знания, идеологического сдвига, который произошёл в результате искусственного разделения сфер имманентного и трансцендентного.

Ложность этого разделения прослеживается и в социогуманитарной, и в естественнонаучной областях. Секулярный гуманизм стремился к тому, чтобы сделать человека предельно имманентным, материалистичным, исключить из его существования всякий духовный аспект.

Гуманизм отнимает у человека чувство священного и лишает его надежды на бессмертие

Так гуманизм отнял у человека чувство священного и лишил надежды на бессмертие в ином, трансцендентном мире. Однако затем гуманизм выступил сам в роли религии и стал обожествлять материалистического человека и окружающий его имманентный мир через идею "сверхчеловека" и идею искусственного бессмертия.



Системообразующий фактор всегда находится за пределами системы, а не внутри неё. Утверждение о том, что смысл человеческой жизни может заключаться в самой этой жизни, делает жизнь бессмысленной.



Тем не менее гуманистическая культура пошла по пути игнорирования этого факта. Гуманистическая трактовка человеческой личности как автономной (то есть имманентной) сопровождалась разрушением традиционного мировоззрения и традиционных (христианских) нравственных ценностей.…





Щипков Василий Александрович,

кандидат философских наук,

директор Русской экспертной школы,

ст. преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО МИД России

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Продолжение доклада (пдф) здесь.