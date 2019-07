Подборка из соцсетей №6: О ситуации, в которой мы все находимся

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет».

«Движение вниз» современной культуры

Историк Евгений Спицын беседует с очень нетолерантным гостем – актёром и режиссёром Николаем Петровичем Бурляевым.

00:50 Что творится с российским кинематографом?

02:10 Кто в России руководит культурой?

03:10 Движение вверх или движение вниз?

05:30 Органы госфинансирования кинематографа

08:00 Иностранные агенты в Фонде кино

11:50 Что такое «Блокбастер»

13:50 Миллиард рублей Гоголь центру на пропаганду извращений

15:00 Скрытое наступление русофобии

15:50 Уровень чиновников Министерства культуры

19:50 Уродство под видом «современного искусства»

21:20 О цензуре в искусстве

Бурляев резко высказывает своё отрицательное отношение к пропаганде извращений через искусство. «Угодно грешить — пожалуйста, в подворотню». По его словам, экран телевидения стал «слишком голубым», на телевидении «засилие нечисти», а в Министерстве культуры большинство чиновников занимают откровенно русофобскую позицию.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Голливуд – фабрика пропаганды

Голливуд – это не только «фабрика грёз», но и «фабрика пропаганды». Это мощная античеловечная система, цели и задачи которой направлены на изменения базиса ценностей общества, поскольку кино не отражает реальность, а формирует её.

Влияние Голливуда осуществляется через одно из наиболее эффективных средств воздействия на человеческое сознание – кинематограф. Эффективным, потому что все идеи, которые должны усвоить зрители в результате просмотра фильма, вкладываются в сознание очень мягко и безболезненно, а зачастую обращены напрямую в подсознание. Во втором случае гораздо сложнее заметить и ощутить стороннее вмешательство в собственные мысли, настолько всё происходит незаметно.

Подавляющее большинство голливудских фильмов строится по определённым канонам и правилам, в основе которых лежит концепция расчеловечивания общества. Повторённые из раза в раз, из фильма в фильм, поданные во всевозможных вариациях, эти идеи постепенно оседают в головах зрителей, укореняясь и давая свои плоды.

Задачу облегчает и тот факт, что кино оказывает влияние на эмоциональный фон человека: мы сопереживаем героям либо осуждаем их, наше внимание концентрируется на происходящих событиях. А накал эмоций снижает критическое мышление.

Ещё одним способом манипуляции общественным сознанием, помимо кинематографа, является использование людей-брендов. Яркий тому пример – Анджелина Джоли. Получившая известность благодаря Голливуду, актриса выступает в качестве проводника определённых образов и стереотипов поведения, которые носят явный резко негативный характер. Посредством таких людей-брендов «фабрика грёз» оказывает бесструктурное управление обществом уже за рамками киноэкрана.

Подвид предыдущего способа влияния – метод изменения амплуа актёров от положительного персонажа до отрицательного. Симпатизируя положительному герою, зритель в той или иной мере начинает ассоциировать себя с ним, подражать ему. Зрительская симпатия с персонажей фильмов переносится частично и на актёров. И волей-неволей мы начинаем сочувствовать их отрицательным персонажам, а значит, сочувствовать злу, что недопустимо.

Как видим, Голливуд преследует вполне конкретные цели, для достижения которых пользуется более чем действенными средствами. Что можно противопоставить этому пагубному влиянию? В первую очередь – высокий уровень осознанности нас, зрителей. Разумеется, чтобы его достигнуть, нужно изучать определённую информацию, раскрывающую все механизмы манипуляции, что требует определённой самодисциплины. Но без этого не обойтись, если мы хотим жить и растить наших детей не в том мире, который готовит для нас Голливуд, а в лучшем, светлом и справедливом.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Чему учит канал блогера «This is Хорошо»

«This is Хорошо» — латвийское русскоязычное интернет-шоу, выпускаемое на одноимённом YouTube-канале. На сегодняшний день имеет более 5 миллионов подписчиков и почти 1,5 миллиарда просмотров. На интернет-канале с 2010 года по март 2019 без перерыва делались обзоры на популярные видеоролики из интернета. Такой стиль выхода роликов (взятый у американского обзорщика) привлёк зрителей и на каждый выпуск приходилось более 500 тыс. просмотров, а некоторые ролики набирали и несколько миллионов.

Основная идея шоу: ведущий программы Стас Давыдов даёт свои комментарии к видеороликам, присланным зрителями, или найденным им же.

Проект, по заявлению сценаристов негативно относится к нецензурной лексике и мата в выпусках нет. Только видеоролики, которые привлекают зрителя, зачастую аморальны и деструктивны, сами обзоры популяризируют времяпрепровождение за компьютерными играми, просмотр пустых и аморальных видеороликов, видео друзей проекта на каналах Youtube, добавлять в лексику заимствованные иностранные слова (вроде хайпа, мэйнстрима, краудфандинга, косплея).

Выпуски пропагандируют порнографию, потребительство, извращения, наркотики как шутку и развивают клиповое мышление (ролики сделаны яркими и короткими, речь произносится очень быстро, а визуальная составляющая так же быстро сменяется). Само название канала это попытка латинизации русского языка.

Став популярным, проект транслирует зрителю в том числе и заказные ролики, которые нужно показать такой большой молодой аудитории.

Интернет-шоу стало популяризировать и таких личностей, как солист аморальной группы «Little big», участников не менее деструктивной «Хлеб», Дмитрия Ларина – участника рэп-баттлов и пропагандиста онанизма.

Рубрика, состоящая из творчества подписчиков, призывала девушек фотографировать интимные части тела и присылать для наполнения выпусков. Следует отметить, аудитория этого шоу – молодёжь, а несовершеннолетних пользователей, например в официальной группе «This is horosho» ВКонтакте более 64 тысяч. В выпусках делается намёк, что авторы в курсе этого.

Комментарии к выпускам составляют бессвязную чушь и напоминают переписку пациентов в сумасшедшем доме.

В апреле интернет-шоу сменило формат и вместо обзоров видео Стас Давыдов начал выпускать новостные блоки сомнительного содержания: самый свежий называется «Гейский Ад и опять Бэлль Дельфин». По поводу второй части этого названия: непосвященные заглянут в интернет и узнают, что Бэлль Дельфин – девушка, которая занимается загрузкой своих интимных фото в образе персонажа компьютерных игр (на их языке это называется «косплеер») в социальную сеть. А сам ведущий как бы случайно надел футболку с надписью «porno».

Исходя из вышеизложенных фактов, получается, что популярное интернет-шоу «This is horosho» пропагандирует:

Аморальное поведение;

Извращения как норму;

Развлекательный и потребительский образ жизни;

Компьютерные игры и «уход» в виртуальную жизнь;

Забывать русский язык и подменять русские слова западными аналогами;

Привлечение внимания и снятие табу с эротики и порнографии – завуалированное растление детей;

Творчество аморальных исполнителей;

Развитие клипового мышления у зрителя.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Чему учит мультфильм «Симпсоны»

Довольно популярным у россиян (в основном у подростков школьников и студентов), является мультсериал «Симпсоны». Это мультсериал-пародия на американский уклад жизни, выходит с 1989 г. по наши дни. Уже отснято более 30 сезонов без перерыва.

Главные герои мультсериала – жители вымышленного американского города Спрингфилд – семья Симпсонов. Семейство Симпсонов состоит из пяти членов: отец Гомер, мать семейства Мардж, их дочери, Лиза и Мэгги, и подросток Барт.

Заставка сериала показывает спешащих домой членов семьи, только спешат они не от того, что любят друг друга и соскучились за целый день, а чтобы скорее попасть на диван к телевизору.

Деньги в семье зарабатывает только отец (он показан недалеким, с клиповым мышлением, зациклен на еде и развлечениях), работая на атомной станции инженером по безопасности. В разных сериях показывается, как он «работает» и «отвечает за безопасность»: спит на работе, самовольно уходит, оставив куклу вместо себя. На аварийную реакцию оборудования он реагирует заливая его водой (происходит короткое замыкание и сигналы тревоги отключаются). Он не понимает, где находится и чем вообще занимается, но на работе его почему-то держат. Была серия где молодой специалист, который всего добился сам, приходит работать на атомную станцию. Он в ужасе и недоумении от работы такого сотрудника, но ничего изменить и доказать не смог.

Воспитанием подростка Барта мало кто занимается (кроме телевизора), и система образования с ним тоже ничего сделать не может. Многие подростки в городе воспитываются так же. Сериал неоднократно критиковался из-за пропаганды вседозволенности детям и плохого влияния на их воспитание.

Сестра Барта – Лиза показана талантливой всезнайкой-одиночкой, у которой нет друзей.

Несмотря на различия в воспитании, объединяет брата с сестрой пристрастие к просмотру мультфильмов с насилием и жестокостью.

В некоторых сериях фигурируют порча имущества, употребление табака и др. наркотиков, извращенцы, хулиганский и криминальный образ жизни.

Для разбора я взял 8 серию 10 сезона, в которой вся семья на машине отправляется развлекаться в парк Дикого Запада (который должен предназначаться только для взрослых посетителей из-за его аморальной истории и наполнения). Глава семьи Гомер недолюбливает своего отца, которого отправил в дом престарелых и постоянно его упрекает (в серии показано, что в своё время и отец относился к сыну таким же образом). Дорога дальняя, а Гомер не дает престарелому отцу посетить уборную. В итоге у отца лопаются почки и нужна срочная пересадка. Гомер соглашается, но сбегает в последний момент из-за трусости и избегания ответственности. Только случайно эта история заканчивается хорошо.

Чему учит мультсериал Симпсоны:

Телевизор ваш бог (на это делается акцент в почти в каждой серии);

Алкоголь это веселое и правильное времяпрепровождение;

Извращения – это нормально и популярно;

Дети это обуза и их воспитанием заниматься не стоит;

Безделье, невежество и развлечения приведут к успеху;

С уважением к родителям относиться не стоит, придет время – в дом престарелых;

Учиться, стараться, чего-то добиваться нет вообще никакого смысла.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Мультпроба. «Новое Простоквашино»

* Анализ одной серии, выбранной с помощью генератора случайных чисел.

Информация о мультсериале: «Новое Простоквашино» (или просто «Простоквашино») – российский мультсериал, являющийся продолжением серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Премьера состоялась 3 апреля 2018 года.

Действие мультсериала происходит в наши дни. У Дяди Фёдора появилась маленькая сестра Вера Павловна, которая вместе с ним перебралась жить в Простоквашино и подружилась там с грызуном по имени Тама-Тама. Матроскин и Шарик завели настоящее фермерское хозяйство и осваивают новые технологии. Вечно занятые своими взрослыми делами Мама и Папа Дяди Фёдора периодически звонят по скайпу своим детям или наведываются в деревню.

Мультфильм достаточно быстро набирает популярность, и о каждом новом выпуске обычно проходит информация в СМИ. Новые эпизоды появляются в среднем 1-2 раза в месяц. Продолжительность каждого 6-7 минут.

Возрастной рейтинг: 0+ (По данным КиноПоиска)

Серия № 16, «Мамонт из Простоквашино»

ЛОГИКА СОБЫТИЙ:

В серии развивается три сюжетные линии.

Первая: Девочка Вера случайно ломает куклу и начинает плакать. Грызун Тама-Тама с помощью клея чинит игрушку, но она оказывается испачканной в клее и начинает ко всему прилипать. В нескольких эпизодах мультфильма они пытаются отлепить куклу от разных предметов – для чего тянут её со всей силы в разные стороны.

Вторая и основная: Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор во время рытья котлована для нового коровника находят бивень мамонта. Каждый из них пытается забрать его себе и использовать для достижения личных целей: Шарик – хочет прославиться в качестве блогера-археолога и записывает видеосюжет на свой телефон, изображая из себя известного исследователя. Матроскин выставляет бивень в качестве музейного экспоната в своём коровнике и начинает таким образом завлекать новых покупателей молока. Дядя Фёдор отправляет бивень по почте девочке Оле, в которую он влюблён. От одного персонажа к другому бивень переходит в результате воровства, драки или простого отъёма с позиции силы/старшинства.

Третья: В заключительной части серии, когда все начинают силой вырывать друг у друга бивень (в том числе почтальон Печкин, который уже запаковал бивень в качестве посылки девочке Оле) появляется цирковой слон. Он рассказывает историю о том, как много лет назад во время выступления на детском представлении он потерял свой бивень. Причиной тому послужила зависть к нему со стороны другого артиста цирка – носорога, который ночью подпилил бивень слона и тем самым разрушил его карьеру. Кратко сообщается, что носорог в конце концов был уволен из цирка, а сам слон остался работать билетёром и вполне счастлив своей нынешней профессией. По его словам, современные цирки уже и без животных справляются.

Заканчивается выпуск тем, что Тама-Тама приклеивает слону его пропавший и нашедшийся бивень (тем самым первая сюжетная линия объединяется со второй и третьей), а слон на радостях демонстрирует всем героям свои цирковые таланты. Шарик всё это записывает на видео для своего блога.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРИИ:

В первой сюжетной линии по большей части демонстрируются физические свойства клея, как вещества, способного скреплять разные предметы. Поведение героев в основном раскрывается в логике «тяни-толкай-отрывай», что выглядит достаточно примитивно и больше похоже на баловство. В то же время грызун пару раз проявляет заботу о близких: чинит куклу девочки и приклеивает бивень слону. Правда сами эти действия показаны в формате «раз и готово». Говорить о проявлении труда не приходится.

Вторая сюжетная линия является основной, и в ней три главных персонажа – Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор – наглядно проявляют свои эгоистичные устремления. Один хочет прославиться с помощью находки, другой – заработать денег, третий – привлечь внимание девочки необычным подарком. Научная ценность находки в каждом случае трансформируется в повод для реализации своих интересов, никак не связанных с наукой. Методы достижения поставленных негативных целей тоже отрицательные – преимущественно применение силы или хитрости для получения заветного предмета. Своих целей все три персонажа не достигают, однако и какого-либо сожаления не испытывают, как такового исправления героев не происходит. Их история оставляет впечатление в стиле «не получилось – и ладно…».

На первый взгляд, правильный воспитательный урок транслируется через заключительную часть со слоном, в которой проговаривается, что зависть – плохое качество, и ничего кроме разрушения не несёт. Также положительным моментом является и то, что слон не впал в отчаяние, а нашёл себе другое полезное дело. В то же время если отрицательные качества проявляются наглядно и показываются в деталях – то история про зависть озвучивается фоном буквально за 30 секунд. При том сопровождается даже не видеорядом, а фотографиями.

Кроме того основная сюжетная линия посвящена не зависти и неспособности реализовать себя в сложной ситуации, а проявлению эгоизма в ущерб остальным и в целом обществу (тема науки). Поэтому положительный воспитательный урок третьей сюжетной линии нельзя соотнести с множеством антипримеров из основной части выпуска. Да и показан он на примере случайного персонажа – слона, появившегося в сюжете мультфильма первый и последний раз.

Таким образом 16-ая серия Простоквашино несёт ребёнку несколько слабовыраженных положительных посылов, и один сильно выраженный отрицательный:

«+» завидовать плохо (слабо выражено)

«+» всегда можно найти дело по душе (слабо выражено)

«+» забота о ближних (слабо выражено)

«-» эгоизм и силовые методы достижения целей остались без порицания и исправления (сильно выражено)

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТОРОНА (+):

В одном из эпизодов Матроскин объясняет Шарику, что для руководства стройкой коровника необходимо много всего знать и быть образованным. Шарик с эти не соглашается, но кот показывает план строительства и просит его в качестве примера извлечь корень из 36. Когда Шарик не справляется с задачей, Матроскин отправляет его дальше «извлекать корни из земли» и копать котлован.

На примере видеоблога, который ведёт Шарик показано, что распространение информации может приносить пользу окружающим.

ФОРМА ПОДАЧИ (+/-):

Анимация мультфильма визуально выполнена на достаточно высоком для современных сериальных форматов уровне. Персонажи тщательно прорисованы и двигаются естественно. Особенно приятно и даже душевно выглядит деревенский дом на фоне природных пейзажей.

В то же время плотность упаковки событий – чрезмерно высока и не соответствует возрастной категории «0+». Понять и успеть уследить за действиями, происходящими на экране, сможет в лучшем случае ребёнок 6-7 лет. Большинство детей младшего возраста скорее воспримут мультфильм как своеобразное забавное мельтешение разных событий, в которых кто-то с кем-то дерётся, кто-то что-то тянет и пытается оторвать, кто-то снимает на телефон, кто-то падает, а кто-то хохочет. Бездумное смотрение любого телевизионного контента является вредным.

Оценка серии: «жёлтая» (смешанные тенденции).

Источник: Группа ВК Научи хорошему

С чего начинается участие в информационной войне?

Ответ на вопрос из заголовка звучит достаточно коротко: «с примера личной трезвости и отстаивания трезвости в обществе». А вот чтобы объяснить его, придётся написать несколько абзацев. Логика прихода к этому ответу следующая.

Прежде всего, информационная война – понятие обширное, и ведётся она на множестве уровней: экономическом, политическом, идеологическом и так далее. Но если мы говорим об обществе в целом и о простых гражданах (а не политиках), то как бы странно это ни звучало – но их в первую очередь касается уровень глобальной информационной войны. На этом уровне идёт борьба за нравственность и ценности отдельного человека и общества в целом.

Сотрудники специальных ведомств (МИД, информационных войск и т.д.), ведущие, например, политические баталии на международной арене, уверены, что их фронт – самый важный. Так как там вроде как определяется судьба стран и народов. И, действительно, их труд имеет огромное значение. Но несмотря на это, война за нравственность общества приоритетнее и в долгосрочной перспективе имеет б о́льшую значимость. Об этом многочисленные цитаты умных людей:

«Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи» (Аристотель). «Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности». (И.А.Ефремов) «Если вы хотите уничтожить какую либо нацию без войны, то пропагандируйте разврат и бесстыдность среди молодого поколения». (Салахаддин аль-Аюби)

Но не будем замыкаться на авторитеты и постараемся сами увидеть причинно-следственную связь. Её хорошо можно выявить на примере любого госпереворота (вспоминаем Украину) – прежде чем людей смогут обмануть и вовлечь в деструктивные для них сценарии, надо снизить их интеллектуальный и нравственный уровень. Только тогда в этом обществе сформируется достаточно большой процент граждан, готовых обманывать и подстрекать, либо из своего эгоизма и раздутого индивидуализма бездумно ввязываться в различные авантюры – «кто не скачет – тот москаль…», а ведь это гимн эгоизму и, по сути, крик «мы лучше, чем они».

На решение преимущественно этой задачи по воспитанию низменных качеств работает так называемый развлекательный контент (ТВ, кино, музыкальная индустрия и т.д.), через который под маской развлекухи и производится постепенная подмена ценностей общества, растление детей, приобщение к «культуре» пошлости и глупости, стимулирование эгоистичных устремлений, снижение уровня чувствительности через сцены насилия.

В этом плане достаточно показательно то, что политическая повестка на тех же украинских и российских телеканалах сегодня абсолютно разная и местами даже противоположная, а вот развлекательные форматы (передачи, сериалы, реалити-шоу, юмористы) – абсолютно одни и те же, и даже сами актёры/режиссёры/ведущие зачастую те же. То есть, если на уровне политической информационной войны руководство телеканалов находится по разные стороны баррикад, то в аспекте глобальной информационной войны – никаких разногласий у Эрнста и того же Коломойского нет, и они в целом занимаются одним общим делом. И это относится не только к отношениям России и Украины – аналогичная ситуация с телевидением и индустрией шоу-бизнеса во всех странах Запада.

А теперь снова вернёмся к теме трезвости. Как только вы начинаете детально изучать основные методы и технологии снижения нравственного и интеллектуального уровня граждан, то вы очень быстро приходите к пониманию, что базовым и, пожалуй, самым главным инструментом в этом деле является приобщение населения к употреблению различных дурманов – в первую очередь алкоголя и табака. Есть ещё очень много всего другого, но спаивание всегда на первом месте, потому что ничто так не отключает навыки критического мышления и не стимулирует к душевной деградации и лени как регулярные дозы алкоголя – «здравствуй, вечер пятницы!». В России есть даже телеканал с таким названием: «Пятница».

В свою очередь концепция спаивания населения и приобщения новых поколений (все ведь рождаются трезвыми) к этому делу строится на лживой теории «культурного пития», согласно которой травить себя надо по чуть-чуть, но главное в этой фразе – травить себя надо! Кстати и позиция алкогольного бизнеса, и позиция государства в этом деле сегодня, к сожалению, полностью совпадают. Потому что проблему алкоголя на уровне государства у нас решает наркология и наркологи. Они базируются всё на той же платформе «культурного пития», которую и пропагандирует алколобби. Наркологи не продвигают трезвость, а бесконечно решают проблему алкоголиков. Бесконечно потому, что по статистике из 100 «культурно» выпивающих, минимум 15-20% станут алкоголиками – это закон и статистика. А раз наркологи сами агитируют за то, что «пить надо умеренно», то работой они будут всегда обеспечены. Собственно, подтверждением официальной позиции государства по данному вопросу служит и мнение нынешнего Министра Здравоохранения Вероники Скворцовой, заявившей, что нормально для взрослого человека – употреблять не более 1,5 бутылки водки в неделю. Найдите видео в интернете с её интервью на эту тему – ролик называется «Министр ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЯ России».

Но именно алкоголь/табак – главные генераторы болезней, смертности, преступности (80% всей преступлений – в состоянии опьянения), разрушенных браков, брошенных детей (те же 80% детдомовцев – дети живых, но спившихся родителей), пожаров, да даже мусора на улицах – ведь валяются повсюду именно бутылки, окурки и пачки из-под сигарет.

Именно поэтому личное участие в глобальной информационной войне всегда начинается с примера личной трезвости и призыва к обществу жить трезво. Если, конечно, вы по ПРАВУЮ сторону баррикад…

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Социальное программирование общества на самоуничтожение

Суицидальный сериал повысил уровень самоубийств у американских подростков:

Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США статистически значимо выросло в месяц после премьеры сериала 13 Reasons Why («13 причин почему»), посвященного самоубийству школьницы, выяснили авторы статьи, опубликованной в журнале Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Само название сериала, где используется число 13 (любимое число оккультистов), явно отсылает к сатанинским истокам этого «произведения». 13 Reasons Why, сериал онлайн-сервиса Netflix, рассказывает историю школьницы, которая покончила с собой и оставила однокласснику кассеты с описанием 13 причин своего суицида. Премьера сериала состоялась 31 марта 2017 года, сейчас он продлен на третий сезон. В США сериал, в частности, вызвал дискуссии о допустимости такого художественного изображения самоубийства и его возможном влиянии на статистику реальных суицидов. Хотя какие здесь могут быть дискуссии? «Синдром Вертера» – явление, давно известное в психологии. Как известно, после выхода в свет книги «Страдания юного Вертера», где весьма художественно описывалась депрессия и последующее самоубийство юноши, резко повысился уровень суицидов в образованных классах Европы. Данная книга была написана масоном высокого градуса Гете.

Очевидно, в обоих случаях подталкивание людей на лишение себя жизни было запланировано изначально.

В 1974—1975 годах американский социолог Дэвид Филлипс из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII века и спровоцированную этим популярным для своего времени романом «Страдания юного Вертера» (отсюда и произошло название феномена).

Также Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен (1986) изучали существование такой взаимосвязи на протяжении 7 лет (1973—1979), взяв данные о 12 585 самоубийствах подростков и проследив их связь с телерепортажами о самоубийстве в новостях и статьями первых полос газет. Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествии 0—7 дней после такой истории в новостях. Это увеличение коррелировало (r = 0,52) с количеством программ, передававших репортаж. Такая корреляция имела значение только для подростков, а не для самоубийств взрослых людей.

Наконец, изучив статистические данные о самоубийствах в Соединенных Штатах Америки с 1947 по 1968 год, Филлипс обнаружил, что в течение двух месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве, в среднем суициды совершало на 58 человек больше, чем обычно.

Филлипс отметил сходство между ситуацией первого ставшего знаменитым самоубийцы и ситуациями тех, кто покончил с собой вслед за ним (если самоубийца был в возрасте — возрастали самоубийства среди пожилых людей; если принадлежал к определённому социальному кругу или профессии — то учащались самоубийства в этих сферах), а также сходство между первым и последующими способами сведения счётов с жизнью. Реакция имитации суицида свойственна и неуверенным в себе, привыкшим во многом брать пример с других людей, особенно если их жизненная ситуация напоминает жизненную ситуацию человека, наложившего на себя руки. Отчаявшись, не видя иного решения своей проблемы, они нередко воспринимают известие о чьём-то самоубийстве как своеобразную подсказку и принимаются копировать действия тех, кто во многом на них похож.

В первой половине 1980-х годов в Германии, во время и после показа телесериала «Смерть студента», где в начале каждой серии демонстрировался акт суицида студента под колесами поезда, было отмечено увеличение случаев самоубийств на 175 % среди молодежи 15-19 лет именно тем образом, который и был показан в сериале — под колесами поезда. Этот эффект резкого увеличения количества суицидов повторился год спустя, когда сериал вновь демонстрировали по ТВ.

И в случае с данным телесериалом все обстоит так же. Честные исследования подтвердили зависимость трагедий от просмотра сериала «13 причин почему». Джеффри Бридж (Jeffrey Bridge) из исследовательского института при Национальном детском госпитале США и его коллеги проанализировали помесячную статистику уровня суицидов среди американцев в возрасте от 10 до 64 лет с учетом сезонных факторов и общего многолетнего тренда. Им удалось показать, что в апреле 2017 года уровень самоубийств среди подростков 10-17 лет вырос на 28,9 процента (95-процентный доверительный интервал – 9-53 процента), что значимо больше прогнозируемого только на основе сезонности и тренда уровня. Общее количество суицидов в этой возрастной категории в том месяце превысило соответствующий показатель за любой другой месяц в рассмотренном ими пятилетнем периоде с 2013 по 2017 годы.

Уровень суицидов оказался статистически значимо выше в марте (когда Netflix активно продвигал сериал), апреле, июне и декабре 2017 года – в абсолютных числах это 195 дополнительных самоубийств за период с апреля по декабрь 2017 года. По оценкам ученых, основным двигателем роста стали мальчики-подростки: для девочек уровень тоже вырос, но статистически не значимо.

Конечно, сейчас в Америке воистину царит власть тьмы, поэтому такие грозные цифры роста самоубийств детей не вызвали запрета сериала, а вызвали действительно только вялую дискуссию.

«Суицид – это глобальная проблема, и снизить их количество очень трудно. Последнее, что нам нужно – это что-то, что его увеличивает», – сказала газете New York Times соавтор работы Лиза Хоровитц. Представитель сервиса Netflix, запустившего сериал, заявил газете, что в компании «изучают» статью, и добавил, что ее выводы будто бы входят в противоречие с выводами другого недавнего исследования на эту же тему.

Мэтью Нок из Гарвардского университета отметил высокое качество работы, но подчеркнул, что делать любые выводы о возможной причинно-следственной связи на основе данных корреляционного анализа нужно крайне осторожно. По его словам, для этого понадобятся дополнительные исследования.

Произошла огромная деградация Западного мира. Тот же вышеупомянутый роман «Страдания юного Вертера» был запрещен во многих странах Европы, хотя тогда уже там царил упадочный «век просвещения». К сожалению, подобные вещи проникают и в Россию, хотя до ДЕМОНстрации таких сериалов у нас, слава Богу, пока еще не дошло.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Интернет. Как с ним подружиться?

Интернет – колоссальное по своим масштабам вместилище информации. Его появление – результат прогресса.

Сам по себе интернет – явление, скорее, положительное, поскольку благодаря ему любой человек может беспрепятственно получить доступ к новым знаниям, информации, что в ещё не столь давнее время было чем-то нереальным. Это ли не плюс? Другой вопрос, что в данном «хранилище» содержится как положительная, созидательная информация, так и негативная. Как быть в этой ситуации?

Если относиться к интернету как к инструменту, то вывод напрашивается сам собой: нужно научиться им пользоваться, чтобы все получаемые сведения несли благо, а не вред. Что подразумевается под «умением пользоваться» в данном контексте? А это значит, что нужно уметь сортировать, анализировать и «просеивать» информацию, давать ей соответствующую оценку.

В современном интернет-пространстве ведётся настоящая битва за обладание умами населения планеты, управление их идеологией, взглядами, вкусами, мировоззрением. Человек, обращаясь к интернет-источникам, полагает, что осуществляет выбор просматриваемого контента самостоятельно, но, к сожалению, это является не в полной мере верным.

Современная культура накладывает на нас свой отпечаток, создавая определённые стереотипы мышления и алгоритмы поведения. Кто-то в большей степени подвергается этому влиянию, кто-то в меньшей. И, направляемые этим воздействием, мы выбираем контент не тот, который действительно хотим сами, а тот, мнимый интерес к которому был в нас сформирован, либо вовсе насаждён извне (как, например, искусственно выведенные в топ новости, события, контент развлекательного характера).

Мысль подходит к главному. Человек использует интернет не на пользу, а во вред себе, по большей части, по трём основным причинам:

Под влиянием окружающей информационной среды, зачастую стимулирующей к деградационному образу жизни; Вследствие неумения управлять собой, управлять своими информационными потоками и самостоятельно учиться; По причине неумения отличать хорошее от плохого – как в результате извращённых нравственности, также и причине ошибок в мировоззрении (Лекция 5. Интернет – друг или враг)

Чтобы этого не происходило, чтобы интернет, как инструмент, приносил пользу, нужно сделать над собой усилие и научиться анализировать и критически оценивать информацию, уметь проверять её достоверность путём сравнения нескольких источников, пересмотреть свои интересы в сфере развлекательного контента, задаться целью формирования целостного мировоззрения и нормальной нравственности. И сделать это нужно самому, поскольку никто не сделает это за нас.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

О ситуации, в которой мы все находимся

Когда начинаешь глубоко изучать любую значимую для общества сферу современной жизни, то очень скоро приходишь к пониманию, что за внешне сухими и даже позитивными формулировками часто скрываются крайне разрушительные процессы. Это касается практически всего:

1. Сферу образования сегодня активно переориентируют на воспитание узкоориентированных специалистов, лишённых творческой составляющей (болонская система и ЕГЭ). Учителей перегружают бумажной работой и превращают в тех, кто «предоставляет образовательные услуги», лишая авторитета и закрывая возможности для реализации воспитательного потенциала. Параллельно активно внедряют электронные технологии (проекты по типу Московская электронная школа) и продвижение онлайн-образования, постепенно создавая систему, при которой образование с живым учителем будет платным и предназначено элитам, а массам останется образование через онлайн-формат. Наиболее подробно эту тему в своих лекциях раскрывает Доцент МГИМО О.Четверикова. Также у неё есть несколько книг по этой теме, например, «Цифровой Тоталитаризм» или «Трансгуманизм в российском образовании».

2. В экономике реализуется принцип выгоды, согласно которому главные критерии качества и эффективности завязаны на получение прибыли. В условиях доминирования в мире ростовщической системы с несправедливым перераспределением средств в пользу банковских институтов и вписанности России в эту систему (независимый Центральный Банк, привязка к иностранным валютам, рыночная экономика и т.д.) уровень достатка отдельного человека и страны в целом слабо зависит от того, как он трудится. Мы живём плохо или хорошо не от того, что так работаем, а от того, что нами так управляют, в том числе через управление финансовой системой. И в этой сфере уровень суверенитета России крайне низкий. Достаточно аргументировано об этом в своих лекциях и книгах рассказывает профессор МГИМО В.Катасонов.

3. Демография и семейная политика. Страна вымирает, население сокращается даже с учётом миграционной составляющей. Количество разводов зашкаливает. Причин тому много, но главная в том, что в России официально доминирует либеральная/эгоистичная идеология, которая проповедует «пошлость, порок и лайф в кайф». Параллельно внедряется система Ювенальной юстиции, которая вбивает клин в отношение взрослых и детей. Подробно эти темы освещают такие проекты как РВС (Родительское всероссийское сопротивление) и РИА Иван-чай.

4. СМИ и сфера культуры. Поддержание работы радиостанций, газет и тем более телеканалов с большим штатом журналистов стоит очень дорого, из-за чего все крупные СМИ так или иначе завязаны на крупный капитал и работают в его интересах. Государство выступает лишь частичным регулятором этого процесса, зачастую поддерживая абсолютно противоположные тенденции – во многом по причине отсутствия официальной идеологии и запрета на регулирования этой сферы, прописанного в конституции. В результате, если в политической плоскости на том же ТВ царит хоть какое-то разнообразие, то в аспекте всего развлекательного контента доминирует сугубо индивидуалистический посыл обществу (пропаганда алкоголя, гламура, извращений, культа денег, культа внешности, насилия, цинизма, пошлости и т.д.). Такие сферы массовой культуры как кинематограф, музыкальная индустрия, игровая индустрия и т.д. с 90-х годов выстраивались по западному образцу и сегодня полностью ориентированы на западный формат, в первую очередь в аспекте привития потребительских и низменных ценностей обществу.

Альтернативой в некотором роде выступает Интернет, но только в той его части, где проекты строятся на личной инициативе отдельных людей или небольших коллективов. Крупные площадки в Интернете также оказываются завязаны на внешние источники финансирования со всеми вытекающими последствиями.

Примерно 90% взрослого населения страны не имеет СИСТЕМНЫХ представлений о всём том, что написано выше и живёт своими личными текущими вопросами, периодически озвучивая недовольство по отдельным темам стандартными фразами и штампами, транслируемыми по ТВ и крупным СМИ. Они служат той легко-манипулируемой массой, с опорой на искусственно формируемой общественное мнение которой можно постепенно внедрять любые деструктивные новации. Либо которую можно просто игнорировать, в виду её апатичности к социально значимым вопросам.

Менее 10% взрослого населения в какой-то мере отстроились от центральных медиа и пытаются разобраться в том, что происходит. Они плавают в хаотичном информационном потоке, в котором выстроено множество информационных ловушек, которые уведут значительную часть ищущих в ложном направлении и сделают «неопасными» для дальнейшего продвижения разрушительных процессов.

Менее 1% взрослого населения что-то пытается делать, опираясь на различные идеологические и мировоззренческие платформы и личное понимание процессов. К сожалению, часто их потенциал направлен на то, чтобы воевать друг с другом вместо того, чтобы решать конкретные проблемы в названных сферах и помогать существующим в них созидательным силам постепенно менять ситуацию.

Своё место в этом 1% старается занимать и проект «Научи хорошему». Его основная деятельность нацелена на то, чтобы помочь названным 90% выйти из сформированной ложной матрицы и дать первое базовое представление по названным темам. Для этого надо:

Отказаться от бездумного потребления развлекательного контента, осознать управленческую сущность СМИ и массовой культуры (кино, музыки, ТВ и т.д.) и понять, как выстроено управление обществом бесструктурным способом.

Найти время и желание на самообразование и личное преображение в сторону добронравия. Так как без этапа подготовки и накопления знаний конструктивное и системной участие в любой созидательной деятельности маловероятно и малоэффективно.

Одним из важных элементов двух названных этапов является отказ от любых дурманов и инструментов искусственного искажения работы психики – то есть продвижение сознательной трезвости в общество, для чего сотрудничаем с различными трезвенническими проектами по типу «Общее дело», СБНТ и другими.

Особое внимание также уделяем теме защиты детей от основных информационных угроз и обеспечению родительской общественности необходимой информационной базой и теорией для создания благоприятной информационной среды вокруг своих детей.

Если вы считаете важной нашу работу, то по мере сил участвуйте в деятельности «Научи хорошему»: https://whatisgood.ru/join/

