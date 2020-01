Реформа нашего мусора и мусор наших реформ

«Варианты перевода реплики Марцелла

(В. Шекспир «Гамлет», акт 1, сцена 4):

Something is rotten in the state of Denmark –

Неладно что-то в Датском королевстве:

- Какая-то в державе датской гниль (Б. Пастернак, 1940);

- Подгнило что-то в датском государстве (М. Лозинский, 1933);

- Подгнило что-то в Датском государстве (К. Романов, 1899);

- В стране как видно назревает кризис (В. Поплавский, 2001);

- Пахнуло тленом в Датском королевстве (А. Чернов, 2002);

- Нечисто что-то въ датскомъ королевстве ( А. Кронеберг, 1844);

- А вот чем: в Дании у нас неладно (Н. Маклаков, 1880);

- Да! Что-то в Дании недоброе творится (М.А. Загуляев, 1861);

- Да! Что-то в Дании теперь неладно! (П.П. Гнедич, 1892);

- Что-то не ладно въ королевстве Данiи (А.М. Данилевский, 1878);

- Какъ видно, въ Данiи что-то подгнило (П.А. Каншин, 1893);

- Гниль завелася въ Датскомъ королевстве (Д.В. Аверкиев, 1895);

- Не доброе творится у насъ въ стране (А.Л. Соколовский, 1883);

- Я бедствiя отечества предвижу! (Н.А. Полевой, 1837);

- Знать въ Данiи свершилось нечто злое! (М.П. Вронченко, 1828);

- Что-то подгнило в датском государстве (М.М. Морозов, 1954);

- Прогнило что-то в Датском государстве (В. Рапопорт, 1999);

- Да, что-то подгнило здесь въ Данiи у насъ (Н.А. Толстой 1901)…»

(https://milewski-igor.livejournal.com/432013.html)