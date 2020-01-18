Реформа нашего мусора и мусор наших реформ

«Всемирный день экологического долга ( англ. Earth Overshoot Day) — день, в который количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объём, который Земля способна воспроизвести. Эксперты сравнивают экологический след человека (потребление людьми возобновляемых ресурсов) с биоемкостью (способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО 2 ).

«Кризис» это – противоречия между целью и способами, средствами достижения цели. Так в чем конкретно у нас противоречия: внутри социума между государствами, между человеком и природой, между объектами и субъектами внутри природного права??? Начнем с экологического долга.

Эпиграф к статье доказывает, что на импортную фразу в русском языке возможны многие варианты перевода с тонкими семантическими оттенками. В этом заключено одно из отличий русской цивилизации. Во-вторых, сходным средневековой Дании является положение современной цивилизации применительно к земному шару. Зреет глобальный кризис: что-то «неладно», что-то «гниет».

- Да, что-то подгнило здесь въ Данiи у насъ (Н.А. Толстой 1901) …»

- А вот чем: в Дании у нас неладно (Н. Маклаков, 1880);

Расчет дня ведет Глобальная сеть экологического следа (GFN) по формуле: (мировая биоемкость) / (мировой экологический след) х 365. После рассчитанной даты остаток года мир продолжает жить, потребляя ресурсы планеты «в кредит» — продолжая уменьшать запасы, накопленные природой за всю предыдущую историю, и накапливая в атмосфере углекислый газ.

Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, дефицит ресурсов тогда составлял всего два дня. С каждым годом этот день наступает все раньше: в 2000 году эта черта была пройдена в начале октября, в 2013 году — 20 августа, в 2014 году — 19 августа, в 2015 году — 13 августа. В 2018 году день, когда планета Земля могла бы выставить счет своим жителям, приходится уже на 1 августа т.е. дефицит ресурсов составил 153 дня.

В 2019 году Всемирный день экологического долга пришёлся на 29 июля, т.е. существующий уровень потребления требует 1,75 таких планет, как Земля. При этом россияне израсходовали свои годовые ресурсы уже 26 апреля.

По данным GFN, ежегодно человечество расходует столько возобновляемых ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,6 такой планеты, как Земля. Если экологический след останется на прежнем уровне, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придется на конец июня» (Википедия).

Следует сделать важное замечание: вне природы, вне окружающей среды человек не может найти продукты, сырье, необходимое для существования, для развития И, если ему одной планеты не хватает, совсем не значит, что создан земной рай… Гордость «царя природы» за свои технические и иные достижения превращается в смертный грех – гордыню, поскольку человек успешнее всего превращает природную среду в мусор и хлам.

ПОЧЕМУ И ОТКУДА ВЗЯЛСЯ МУСОР?

Для уточнения спросим у Википедии: «Что такое Мусор?»

Ответ: «Одна из категорий отходов человеческой деятельности».

Мусор и отходы – итог человеческой деятельности! Отходы делятся на промышленные, сельскохозяйственные, строительные, бытовые, физиологические, электромагнитные отходы идеологические и т.д.

Начнем выяснять: «Почему и откуда берется «мусор»? Установление причинно-следственных связей приведет нас к отношениям человека и природы в процессе производства материальных благ.



Придется вспомнить марксистскую философию и определение « Производительные силы». А это - «система субъективных ( человек ) и вещественных ( техника ) элементов, осуществляющих « обмен веществ » между обществом и природой в процессе общественного производства.



Производительные силы выражают активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии её богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования человека и происходит убыстряющийся в рамках сменяющихся общественно- экономических формаций процесс становления и развития самого человека» (https://dic.academic.ru/).

Обратите внимание на цели взаимодействия человека и природы: «в материальном и духовном освоении и развитии её богатств (природы)» и «развитие самого человека». Но об этом потом.

Не будем вдаваться в сложности физики технических и технологических процессов, объяснять законы термодинамики, говорить о Карно, Клаузиусе, Кельвине, Джоуле и других замечательных ученых прошлого.



Достаточно вспомнить школьный курс, где указано, что коэффициент полезного действия (КПД) термодинамического (теплового) процесса (при современных научных знаниях) не достигает 50 процентов затраченной энергии (50%- сильно преувеличено). Но это только одной из цепочек производства. А в технологической карте сложных производств материальных благ энергетических тепловых (преимущественно) процессов многие количества.

Рассмотрим историю технологии выплавки стали (железа) в идеальной цепи из 4 производств.

1. Добыли железную руду (условно – идеально 50 процентов энергии затратили впустую).

2. Загрузили руду и топливо (древесный уголь) в печь (в Англии в 15 веке древесный уголь запретили, поскольку свели на нет леса) – еще 50 процентов энергии исчезли бесполезно.

3. Получили сыродутое железо. Его разогревали и на наковальне выжимали остатки шлака, примесей (опять 50 процентов долой).

4. И только теперь из полученного продукта (железа, стали, чугуна) можно выковать плуг, гвоздь, меч. Но 50 процентов энергии без пользы улетело в окружающую среду…

В 19 и 20 веках изобрели новые технологии производства железа, чугуна и стали, но КПД производства принципиально не изменился. Просто значительно выросли объемы производства, сами энергетические потоки и, следовательно, выбросы в окружающую среду.

Если подсчитать КПД затрат энергии на производства изделия из железа, то он будет не больше 6 процентов от затраченной энергии.

Математически это выглядит примерно так:

100%: 2= 50%: 2 = 25 %: 2= 12, 5: 2 = 6, 25%. Но КПД 50% от затраченной энергии практически не достижим в современных технологиях.

Мы рассмотрели расходы энергии на производство материальных благ, а, кроме потерь энергии, еще имеются отходы-потери исходного сырья при производстве. О различиях между мусором и отходами человеческой деятельности мы еще не говорили. Поиск ответа на вопрос «что есть отходы?» и «что есть мусор?» не нашел удовлетворительного результата.

Поэтому осмелимся предложить свои определения:



Отходы человеческой деятельности – часть изъятого из окружающей среды вещества для удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей человека, не вошедшего в произведенный для потребления продукт.

Мусор – остатки продуктов потребления, произведенных для удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей человека, возвращенные в окружающую среду.



Принципиальная разница между «отходами» и «мусором» выглядит следующим образом.

«Отходы»- свидетельства несовершенства производственных технологий человека.

Свалки «мусора»- свидетельства несовершенства самого человека с его смертными грехами, его культом потребления и развития, через рост потребления.

Это плохо, но закономерно, поскольку отвечает термодинамике неравновесных процессов, то есть тех, где есть обмен веществом и/или энергией системы с окружающей средой. Если система (социум, или общество) не имеет возможности выбросить свои отходы за пределы системы, то рост энтропии ведет систему к тепловой смерти (второе начало термодинамики). Но и длительный выброс отходов в окружающую среду чреват смертью уже окружающей среды.



И это не только День экологического долга.

«Прозвучало серьезное предупреждение 1700 учёных мира человечеству, выпустивших в 1992 году манифест, подписанный большинством Нобелевских лауреатов в области науки, предостерегающий о том, что «люди и природа находятся на траектории столкновения» и что «необходимо великое изменение в нашем управлении Землёй и жизнью на ней, чтобы избежать огромных человеческих страданий».

В манифесте заявлялось, что необходимы неотложные изменения, чтобы избежать последствий, которые несёт нынешний курс: учёные выразили озабоченность по поводу уже существующего или потенциального ущерба для планеты, связанного с истощением озонового слоя , пресной воды , морской жизни, а также наличествованием мёртвых зон океанов, потерей лесов , разрушением биоразнообразия , изменением климата и продолжающимся ростом населения .

Манифест был организован Union of Concerned Scientis ] во главе с его председателем Г. У. Кендаллом …

В 25-ю годовщину выхода первого предупреждения, в 2017 году, в журнале BioScience появилось Второе «Предупреждение человечеству» ( англ. A Second Notice – World Scientists Warning to Humanity), написанное международной командой под началом У. Риппла и подписанное 15 364 учёными из 184 стран — самым большим их количеством когда-либо в подобном случае, ещё более 5 тысяч учёных добавили свои подписи после публикации .



В этом «Предупреждении» отмечается, что «за исключением стабилизации озонового слоя стратосферы, человечеству не удалось добиться достаточного прогресса в общем решении предвиденных экологических проблем, и тревожно, что большинство из них становятся намного хуже». Особенно опасной названа «нынешняя траектория потенциально катастрофического изменения климата из-за роста объема выбросов парниковых газов», указано и на развязываемое шестое массовое вымирание .

5 ноября 2019 года журнал BioScience опубликовал, инициированное в частности У. Рипплом , обращение «Предупреждение учёных мира о чрезвычайной климатической ситуации» ("World Scientists’ Warning of a Climate Emergency"), которое подписали 11 258 ученых из 153 стран, в котором заявляется, что Земля находится в «чрезвычайной климатической ситуации», и что «климатический кризис наступил и усугубляется гораздо быстрее, чем ожидало большинство», а также, что без коренного изменения курса в области климатической политики будет невозможно предотвратить «невыразимые человеческие страдания», а «из представленных данных очевидно, что нам грозит климатическое бедствие» (Википедия).

Почему не хотим слышать трубный глас Апокалипсиса?

КУДА ДЕВАТЬ МУСОР?

Люди продолжают ежегодно вокруг себя разбрасывать миллиарды тонн только твердых бытовых отходов (мусора).

Мусор в лесу

Мусор в городе

Мусор в океане

Еще мусор в океане

Мусор в космосе

«В нашей стране уже накоплено 40 млрд тонн отходов, ежегодно добавляется дополнительных 70 млн тонн, увеличивая площадь свалок на 500 тыс. га. ТКО выбрасываются в основном на несанкционированных площадях. В последние годы к биологическим и пищевым отходам добавились пластики, полимеры, электроприборы, содержащие токсические вещества.

На конец 2018 года сжигалось всего 4-5% мусора. Инициаторы мусорной реформы 2019 планируют утилизировать до 60% в 2024 году и 95% в 2030 году. Для этого должно быть построено 130 комплексов для переработки, позволяющих ликвидировать все несанкционированные свалки и развить эффективную структуру переработки»… ( https://promdevelop.ru/musornaya-reforma-2019-prichiny-vvedeniya-sut-zakona-pochemu-protestuet-naselenie/ ).

Будут ли достигнуты заявленные реформой мусора цели? Надежда есть, уверенности нет! Поскольку успешно получается в наших реформах создание денежных потоков в виде обязательных платежей на капремонт, на утилизацию мусора и так далее. Касаемо реформированного раздельного мусора, то только для его вывоза потребуется четыре вместо одной спецмашины. Дальнейшая рекуперация при указанном КПД современных производств многократно увеличит энергетические потоки с выбросом излишков в окружающую среду…

Переработка мусора создаст еще больше мусора?

КАПИТАЛИЗМ КАК ГЕНЕРАТОР И МУСОРА, И КРИЗИСОВ

Положим глаз на некоторые реформы последних десятилетий: реформа ЖКХ, реформа образования, реформа здравоохранения (про пенсионную реформу говорить не будем!!!). Можно ли их признать успешными? Скорее нет…

Если заявленные цели не соответствуют достигнутому результату, то свидетельствуют о наличии кризиса. Ведь кризис – противоречие между поставленными целями и способами, средствами достижения целей.

Действует объективная закономерность, связанная с экономической формацией-капитализмом. Снова не будем вдаваться в аналитические тонкости. Озвучим только банальные истины.



Увеличение экономического роста требует финансовых инвестиций: чем больше, тем лучше.

Главным показателем эффективности рынка является рост нормы прибыли на вложенный капитал.

Рост прибыли прямо связан с ростом потребления.

Конкуренция – как соперничество нескольких субъектов в достижении схожей цели. При развитой конкуренции победителей всегда меньше , чем участников. Следовательно, продукция проигравших производителей отправляется на свалку, рабсила в безработные.



Во все этих утверждениях нет главного физического природного показателя – энергии.

Деньги, как цель, как специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и услуг в природе, в реальном мире не существуют. В лучшем случае являются информацией.

С позиции ПРИРОДЫ в дефиците больше пользы, чем в изобилия товаров, которые, не найдя, покупателя будут вывезены на свалку.

Свалка непроданных авто

В мире миллионы людей голодает, а в развитых странах 30 процентов продовольствия выбрасывается на свалку. Посмотрите на комплекцию, средний вес жителей «самой передовой страны». Их здоровье больше зависит от роста потребления лекарств, которые надо также изъять у природы. Во многих случаях современного общества потребления сомнительные цели неадекватны средства и способам достижения целей.

Теперь пора вспомнить о социалистической идеологии, в которой «общественные отношения» заключаются «в материальном и духовном освоении и развитии её богатств (природы)» и «развитие самого человека».

«Производительные силы» диалектически связаны с «производственными отношениями», которые характеризуют взаимодействие между людьми во время производственного процесса. Обе категории оформлены Законом соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Таков объективный общесоциологический закон взаимодействия производительных сил и производственных отношений как основы развития и смены общественно-экономических формаций, определяющий общую направленность исторического процесса.

Так оформлялись цели при социализме.

Телевидение постоянно разоблачает хищные, незаконные действия людей, сбривающих леса, браконьерствующих на морях и реках, вымывающих янтарь в Калининградской области.

А это – производительные силы и производственные отношения при капитализме, поскольку другой работы и заработков нет.

Категорическая разница между социализмом и капитализмом заключается в уровне человеческих качества самих людей. Социализму нужен человек – творец, капитализму – грамотный потребитель.

Очень убедительно рассуждал о социализме и капитализме Альберт Эйнштейн в работе «Почему социализм?» (1949 г.). В статье «обосновывается нежизнеспособность экономической анархии капиталистических отношений, которые являются причиной социальной несправедливости. Согласно Эйнштейну, основной мотив капиталистического общества – получение прибыли – приводит к неизбежным циклам бумов и депрессий , что, в свою очередь, постоянно поощряет человеческий эгоизм и, в конечном итоге, разрушает принципы сотрудничества между людьми.

Критикуя плановую экономику, Эйнштейн отвечал, что «плановая экономика ещё не является социализмом», поскольку может быть построена на правлении «всесильной бюрократии», что приводит к «полному порабощению индивидов». Поэтому критически важно, чтобы при построении социализма была установлена система, защищающая права человека» (Википедия).



КУРС К НОВОЙ МИРОВОЙ ИДЕОЛОГИИ (РЕЛИГИИ)

Человечество находится в конфронтации с Природой, с флорой, фауной и недрами. Кто победит не вызывает сомнений. Это Природа устанавливает законы и правила мироздания, а не человек.

Для борьбы с расточителями энергии создана энтропия, в том числе социальная энтропия. Нарушители морали лишаются способности размножаться.

Природа указывает, что путь для бесконфликтного сосуществования — это принцип минимума диссипации для природоподобных технологий в развитии «производительных сил», и мораль как экстремальный принцип «производственных отношений». Все это меняет цели сосуществования человека и природы.

Средства и способы достижения новых целей надо искать. В этом направлении созданы свои подсказки. Нужна новая общечеловеческая идеология, религия.

Президент России предлагает считать для России такой идеологией патриотизм – «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё» (Википедия).

А что мешает человечеству считать своей Родиной весь земной шар, всю Планету, всю природную среду и подчинять свои интересы ее интересам?

И намек на новые технологии давно есть. Артур Кларк (английский писатель фантаст и футуролог) считал, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии .

Добавим аргумент: сошлемся на первую строку Евангелия от Иоанна (синоидальный перевод): «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Вот только для новых соглашений с Природой и развития новых технологий нужен человек-творец, а не потребитель.

Господь создал человека по образу и подобию своему!!!



В.А. Швецов



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