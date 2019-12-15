Пресс-конференция Дмитрия Медведева — развлекательное ток-шоу вместо делового разговора (часть 2)

Стоит также отметить, что Дмитрий Медведев с 2005 года работает в правительстве с начала в должности первого вице-премьера, при этом в 2008 — 2012 годы — президент России, и затем с 2012 года — председатель правительства. А потому с учётом нахождения у власти в качестве первого и второго лица в государстве почти 15 лет, жители страны желали бы получить от него конструктивные ответы. А что имеем в итоге?

Анонсировалось, что Дмитрий Медведев подведёт итоги года и расскажет о том, как и чем будет заниматься правительство для решения поставленных президентом задач по развитию страны. Что из этого в итоге получилось, об этом наша статья, в которой приведём наши комментарии к ряду ответов Дмитрия Медведева.

… 5 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев дал большое ежегодное интервью телеканалам . На этот раз формат телеинтервью изменился. Если раньше в нём участвовали представители пяти телеканалов, то в этом году сразу двадцати. Это все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы (среди них не только информационные каналы, но развлекательные каналы — «Пятница!», СТС, ТНТ, детский канал «Карусель» и православный — «Спас»). «Разговор с Дмитрием Медведевым» длился два часа.



Был вопрос о времени, последовавшем за развалом СССР. Главу правительства спросили, что бы он хотел изменить, если бы вернулся в 1990-е годы?

«Но менять что-либо в прошлом не стоит, так как этот период очень важен в развитии нашей страны», — сказал премьер и добавил, что тогда тоже «происходило много хорошего».

Он припомнил, как в юности сам ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую вёл, а 1990-е, по сути, открыли стране весь музыкальный мир.

«В 1990-е годы вся эта картинка развернулась во всей своей пестроте и яркости», — сказал Дмитрий Медведев и добавил, что он лично ничего бы не менял, поскольку происходило много сложных, но важных событий. «…Чего там менять? Всё нормально», — считает российский премьер.

Наш комментарий

Отметим, 1990-е годы — первое десятилетие после развала Советского Союза — было связано со снижением уровня жизни во всех постсоветских республиках, резким падением рождаемости с одной стороны, и увеличением смертности населения, с другой. По данным демографов, в 1990-е годы население РФ убывало в размере около миллиона человек в год — потери, сравнимые с потерями страны в Великой Отечественной войне.

«Святые» 90-е — это рост преступности, наркомании, алкоголизма, проституции, развал промышленности и сельского хозяйства, открытие внутренних рынков коллективному Западу, превращение страны в полуколониальную сырьевую страну. Но это время, когда пришли к власти сегодняшние чиновники, и потому они так усердно защищают те страшные и трагические для страны годы.

«Святые» 90-е — это время, когда почти вся страна опустилась до уровня палаточной уличной торговли, это время, когда страна находилась на грани развала. Но власть упорно защищает и поощряет Ельцина и прочих либеральных младореформаторов, многие из которых до сих находятся на вершинах власти. Поэтому для них это время «хорошее».

Поэтому, наверно неслучайно, именно с подачи Медведева в Екатеринбурге появился «Ельцин-центр», как зловещий памятник человеку, который соучаствовал в уничтожении СССР.

Медведев назвал конечную цель повышения пенсионного возраста

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил во время итоговой пресс-конференции, что решение повысить пенсионный возраст было необходимым. По его словам, конечная цель этого решения — создать нормальные условия жизни граждан (?).

«Его нужно было принять для того, чтобы наша экономика могла все-таки развиваться, а стало быть, люди наши жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система не задыхалась», — сказал Медведев.

Он признался, что это было одно из самых сложных и тяжелых решений как для него, так и для президента России Владимира Путина. Он отметил, что повышать пенсионный возраст никому не хотелось. Следует читать между строк: «Но надо было выполнять рекомендации МВФ».

Наш комментарий

Медведев в своей речи вновь пытается представить принятие пенсионной реформы как заботу о людях, чтобы «люди жили в нормальных условиях». Однако сами жители России, вглядываясь в реформу уже более года, никак не могут разглядеть в ней этой заботы, высказывая в интернете и в живом общении лишь одно — правительство залезло в наш карман.

Также премьер-министр пытается «доказать», что пенсионная реформа не нанесла ущерба России тем, что этот год страна прожила нормально и стабильно. И добавляет, что страна смогла избежать неких проблем, которые возникали раньше. Какие именно проблемы имеет в виду Медведев, непонятно.

Однако процесс отпадения народа от государства, наличие которого подтвердили результаты социологического опроса АКСИО-8 движения «Суть Времени», уже запущен и вовсю идёт. [ 8 ]

И его результаты, которые не должны быть явлены на первых порах, обязательно будут иметь разрушительный характер, если этот процесс не остановить.

О законопроекте о домашнем насилии

«Если об этом говорят, идёт дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, это не придумали журналисты. Вопрос, как на это реагировать.



Два года назад в ст. 116 УК РФ («Побои») были внесены изменения, появилась статья, которая декриминализовала семейные побои, как говорят эксперты. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. В XXI веке никого не может утешить формула «бьёт — значит любит».

У меня нет окончательной позиции по этому законопроекту [о домашнем насилии]. Там есть интересные моменты, например предостережение, <…> когда те, кто был в браке и привлекался за такие действия, не допускаются на какое-то расстояние. Вопрос верификации и не будет ли здесь манипулирования, как говорят критики законопроекта.



В ткани законопроекта нет ни административной, ни уголовной ответственности, и вопрос, нужна ли она там. Сейчас готовится новая редакция КоАП, и вот там этот состав может появиться. Нужно выслушать все стороны».

Наш комментарий

Продвижение столь спорного и скандального законопроекта вызвало в обществе возмущение, проводятся различные дискуссии. Вот один из таких примеров.

Так, к открытому совещанию 9 декабря на тему «Уроки кампании по продвижению проекта закона о семейно-бытовом насилии (СБН)» готовится ряд крупных родительских организаций, экспертов и СМИ.

Организаторы и хэдлайнеры мероприятия — организация защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), ИА Красная Весна. Среди спикеров — представители информпортала семейной политики «Иван-чай», участники слушаний по проекту закона о СБН в Госдуме РФ, ряд экспертов по семейной политике и законодательству.

Среди задач совещания — представить реальную картину в сфере домашнего насилия в России и предложить свои меры профилактики, которые не разрушали бы сам институт семьи.

А главное — разобраться: каким образом целый ряд финансируемых из-за рубежа НКО «несколько лет морочил голову стране» о якобы небывалом размахе насилия в российских семьях, а профильные ведомства не только не поставили этому информационный заслон, но и «потворствовали распространению лжи», указывается в пресс-релизе.

Организаторы подчеркивают, что целью мероприятия является «качественная многосторонняя дискуссия, ставящая целью не высказаться «за» или «против», а серьёзно разобраться в проблеме».

В релизе отмечается, что кампания по продвижению проекта закона о СБН «близка к естественному завершению». Очевидно, что лоббисты проекта попытались продвинуть в правовое поле РФ постулаты, основанные на идеях агрессивного феминизма.

Последняя версия проекта закона, размещенная на сайте Совета Федерации РФ, была избавлена от дублирующих действующее российское законодательство норм и от «пропагандистской завесы». В итоге суть предложений лоббистов оказалась обнажена настолько, что сами инициаторы документ отвергают.

Суть чаяний авторов проекта заключается в том, чтобы под предлогом борьбы с «домашним насилием» назвать насилием и сделать поводом для вмешательства полиции и даже НКО любые проблемы семейной жизни, разъясняется в пресс-релизе.

Если Госдума примет такой закон, а президент его подпишет, то тогда можно будет говорить о том, что принятие закона было в угоду Запада, а не российскому обществу.

О мусорной реформе

«Мусорная реформа» звучит грустно. Понятно, что не в термине дело, но иногда и в нём. Тут речь про новую отрасль, которой у нас никогда не было. Идёт это дело непросто. Людям далеко не всегда нравится, что утилизация должна проходить у них под носом. <…>



Надо строить и заводы по уничтожению мусора, и по сортировке. Мы не придавали этому значения, а во многих странах это давно действует. Сейчас надо этому учиться. <…>



Заниматься этим надо, даже если это кому-то не нравится. <…>



Тарифы кое-где выросли, но благодаря часто ручному управлению нам удалось не допустить этого. Тарифы оказались в целом приемлемыми. Было непросто послать правильные сигналы в регионы. <…>



Мы будем помогать. Эта программа значительная, она до 2024 года предусматривает 300 млрд руб. инвестиций. <…>



Нам нужно жить в чистой стране. А страна у нас прекрасная».

Наш комментарий

«Мусорная реформа» реализуется в регионах с большими издержками и затруднениями. Об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями. «Ещё один злободневный вопрос касается «мусорной реформы». Она уже стартовала в большинстве регионов, и из субъектов поступают тревожные сигналы об острой нехватке современных комплексов сортировки и обработки коммунального мусора, не везде выстроена работа операторов с управляющими компаниями, собственниками жилья». [ 10 ]

Неудивительно, что реформа вызывает много критики и у населения. Закон не упорядочивает функции игроков на поле обращения с отходами, а делает их ещё более неопределёнными. Вся реформа волюнтаристская, причём проводится с субъективным мнением людей, которые ничего в предмете и объекте регулирования не смыслят.



По мнению экспертов, было большой ошибкой превращать рынок с горизонтальным регулированием на уровне местной власти в вертикально интегрированный. И заменять профессионалов, которые давно работают в отходном промысле, на новые, сомнительные конторы, тоже было неправильно.

Недостатки данной реформы можно обозначить кратко: разработчики реформы поставили телегу впереди лошади. Сначала надо было разработать и внедрить инфраструктуру, и лишь затем внедрять данную реформу.

«То, что во Франции — «жёлтые жилеты» — у нас теоретически может превратиться в бунт, бессмысленный и беспощадный. Об этом государство должно думать», — сказал глава правительства РФ, отвечая на вопрос журналиста о волне летних протестных движений, прошедших в России.

Наш комментарий

В России в 2019 году прошли сотни различных акций, вызванных недовольством пенсионной реформой, социальной политикой власти, мусорными полигонами и другими действиями или бездействием властей.

Причём, стоит отметить, что гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в октябре предсказал, что в скором будущем разные элитные структуры смогут в своих интересах опираться на те или иные протестные группы. [ 7 ]

Судя по ответу Дмитрия Медведева, он видит опасность тех протестных акций, которые прошли по России, и даже опасается бунта. Остаётся непонятным, почему внутренняя политика правительства продолжает оставаться антисоциальной.



Согласно результатам различным социологическим опросам 52% населения не считают РФ социальным государством, 37% затруднились ответить, и только 11% увидели в России признаки социального государства. [ 6 ]

О реформе первичного звена здравоохранения

«Ситуация в больницах, фельдшерских пунктах очень сложная. Общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. <… > Здания замызганные, грязные. Всё это грустно. Нужны инвестиции в «первичку». Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей. Нужно закупать современное оборудование.



Этим нужно заниматься всем вместе — каждый регион должен туда вложиться. На реформу первичного звена нам понадобится около 550 млрд руб. на ближайшие несколько лет.



Эти деньги жалеть нельзя. Это та медицина, с которой сталкивается каждый конкретный человек. Вторая половина этой задачи — общее улучшение качества медуслуг и положения медиков, которые в этой сети работают».

Наш комментарий

«Реформа» здравоохранения привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За 16 лет ( с 2000 года) действия реформы оказалась ликвидирована половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника.







По числу больниц Россия отстаёт от РСФСР 1932 года (5 тысяч 962 больницы). При нынешних темпах сокращения больниц (около 350 в год), через 5 — 6 лет Россия может дойти до показателей Российской империи 1913 года (около 3 тысяч).

На фоне этого снижается качество и скорость бесплатного медицинского обслуживания, и население всё больше прибегает к платным услугам, доля которого неуклонно растёт.

Стоит отметить, что единого документа о реформе здравоохранения не существует. Идеи российских властей об изменениях этой сферы распределены по множеству документов, выпущенных за последние 17 лет (с момента начала президентства Владимира Путина).

Реформа медицины РФ отбросила страну на 85 лет назад. Об этом было сказано на последнем Госсовете. 31 октября 2019 года, в Светлогорске, Калининградской области прошло выездное заседание Госсовета РФ, на котором обсудили проблемы отечественного здравоохранения.



Неожиданно для многих, прежде всего для тех, кто отвечает за здравоохранение, президент Путин подверг жёсткой и справедливой критике реформу здравоохранения. Удивляет только одно: почему Путин, который и санкционировал в 2010 году проведение очередной «реформы» здравоохранения в России, только спустя 9 лет, вдруг «осознал», что эта реформа провалилась?…..

Очередной этап реформы здравоохранения начался в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. По идеи правительства РФ, реформа заключалась в «оптимизации расходов» за счёт закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. (аналогичные меры начали принимать ещё в 2003–2005 годах, как бы подготавливая такую реформу).

В результате «оптимизации», как подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.



Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране упадёт до трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.

По мнению Центра экономических и политических реформ, если правительство РФ не пересмотрит кардинально модель здравоохранения и не откажется от проводимой «оптимизации», медицина России в обозримом будущем имеет все шансы превратиться в «здравозахоронение» и навсегда потерять шанс приблизиться по качеству к стандартам развитых стран.

Но почему президент РФ вдруг прозрел и учинил разнос чиновникам от медицины за их провальную «реформу здравоохранения»? Но такой же вопрос и к председателю правительства, который не принимал никаких мер, несмотря на то, что возмущение в обществе ситуацией в медицине достигло апогея.

А ответственные за реформу лица, которые все эти 9 лет ( да и предыдущие года), не щадя ни своих сил, и не жалея народных денег, всё проводили и проводили революционную «оптимизацию» реформы здравоохранения, вдруг тоже «очнулись от комы» и стали каяться, — вернее просто поддакивать президенту…Это и Антон Силуанов, и Вероника Скворцова, и Татьяна Голикова, которая неожиданно призналась:

«Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно» — заявила Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Господа! А где же вы были раньше?

Так на что же государство потратило за период 2010-2019 года 17-19 триллионов рублей, выделенных на здравоохранение? Кто отчитается за эти расходы и эффективность их использования? Так кто же ответит за провал реформы здравоохранения и за его развал? Чиновники, как всегда, не несут, к сожалению, персональной ответственности. А должны были бы.

Но зато простые россияне ответят…. Именно они давно уже ощущают на себе все «прелести» российского здравоохранения….

О допинге в российском спорте

«Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо. Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов. Надо помнить, что в конечном счёте ответственность лежит именно на спортсмене и на его враче. Но вся эта ситуация с допингом напоминает бесконечный антироссийский сериал. <…> Мы должны и дальше проводить работу по борьбе с допингом. И надо биться за свои интересы. Поживём — увидим».

Наш комментарий

Ждать можно сколько угодно, если со стороны правительства не было принято никаких системных и радикальных мер на устранение кризисной ситуации в спорте.



Бывший министр спорта Виталий Мутко вместо персональной ответственности пошёл на повышение. Безнаказанность порождает преступления. В данном случае имеет место управленческое преступление против спортсменов и жителей страны, которые, как болельщики, всегда живо реагируют на все спортивные события.

Об административных барьерах

Довольно странное заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего интервью отечественным телеканалам. В частности, при подведении итогов уходящего года и работы правительства речь зашла об административных барьерах.

«Мы их столько насоздавали за все годы нашего государства, начали создавать почти 100 лет назад, — отметил премьер, — теперь с этим разбираемся».

Наш комментарий

Возникает вопрос: Неужели для премьера отсчёт российского государства начался всего век назад? Если это так, то политик явно неосторожно затронул «родовую травму» русских, касающуюся правопреемника Российской империи.

Но не стоит настолько близко воспринимать слова российского премьера. Ведь достаточно вспомнить его реплику в новогоднем обращении к гражданам России в начале 2011 года:

«Россия — молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится 20 лет».

Как говорится, комментарии излишни.

Заключение

Мы прокоментировали лишь несколько ответов председателя правительства Дмитрия Медведева.

СМИ вычленили десять основных тезисов «Разговора с Дмитрием Медведевым»:



Рост экономики нужно подтолкнуть.



В правительстве командный дух — с министрами в Сколково устраивают тимбилдинги.



Из Фонда национального благосостояния на инвестиции потратят триллион рублей.



На Зеленского националисты хотят «накинуть удавку», но он желает улучшить отношения с Россией.



Ютуб в России не закроют.



Законопроект о домашнем насилии сыроват.



Протестные настроения по делам Голунова и Устинова — это нормально, но протестовать надо по закону.



Премьер уже не знает, куда девать дареные пластинки его любимых рок-групп.



«Новости смотрю по интернету».



«Я научился читать в два года». [ 11 ]



Как итог можно сказать следующее:



Премьер-министр смотрелся откровенно слабее, чем даже некоторые губернаторы, что лишь подчеркивает, что премьером он стал случайно, в отличии от советского времени, когда будущий руководитель государства проходил серьёзную школу.

У Медведева недостаточно образования для того, чтобы руководить страной. Образование, которым он владеет, не позволяет не только ставить цели, но и даже грамотно выявлять проблемы, следствием чего является тотальная некомпетентность как вопросах истории, так и в вопросах управления страной.

Как следствие у России нет никакой серьёзной концепции развития, в результате чего она сдаёт свои позиции по многим направлениям. А именно она продолжает оставаться сырьевым придатком в глобальном хозяйстве планеты и обслуживать Запад. Несмотря на отдельные положительные моменты, системного движения вперёд нет и связано это с двумя причинами: отсутствие нормальной системы образования и отсутствие кадров, способных решать задачи на качественно новом уровне, как это делали большевики для своего времени, породив новые методы и системы управления, не имеющие аналогов в мире, заставив планету шагнуть семимильными шагами вперёд.

Подобная некомпетентность позволяет заниматься реальными вопросами управления совершенно другим людям. В том числе и те, кто заинтересован в укреплении страны в своих узко корпоративных целях и смыслах. Далее всё происходит по принципу: «каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше». Но есть ли сила, которая работает в интересах человека?







ИАЦ



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