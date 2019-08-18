Если народ стыдится сам себя, то он не будет сопротивляться вымиранию или внешнему истреблению

Согласитесь, довольно широкая заявка, не оставляющая от народа камня на камне: плохой народ сперва построил плохую монархию, плохую нацию и плохую религию, а потом плохой СССР.

Ещё более известный русофоб Дмитрий Быков [2] : «Безоговорочно плохо то, что страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность».

Вот, к примеру, скандально известный А. Невзоров убеждён, что «единственное хорошее в советском времени – атеизм, то, что попов гоняли». Так-то для него всё плохо, неправильно, но одну гадость нашёл – которую, как заклятый враг, тут же и похвалил. Мы ошиблись – враги рукоплещут. Они мечтают собрать всё плохое за многие века истории – и представить Россию как собрание этого плохого. За этом – нескрываемое стремление к ликвидации России и русских.

​Не только патриоты мучительно ищут возможности связать «распавшуюся связь времён», вылечить разрубленную историю страны . Записные враги Отечества заняты тем же самым – только с противоположной целью. Если патриоты хотели бы взять из каждой эпохи хорошее, дельное, толковое, то враги Отечества стремятся взять оттуда же всю дрянь, патологию и скверну. Полагая не без оснований, что если совместить всю скверну эпох в одной точке – получится концентрат мерзости. Народ хлебнёт такого – и помрёт. На радость тем, кто давно уже мечтает зачистить землю от русских для себя [1] …



А что ещё есть в истории этого народа, кроме перечисленного? Периоды вечевого прозябания, резни смутных времён и периоды владычества его ненавистников-ликвидаторов.



Напрашивается вывод, к которому поклонник (и несостоявшаяся, учитывая национальность, жертва) генерала Власова старательно подводит своих читателей: да совсем и незачем!



Тот же самый тезис Л. Новоженова, только сбоку: «…проблемы многих из нас заключаются в том, что когда-то давно, в раннем детстве, нас не усыновила никакая американская семья. И даже, если бы нас использовали на органы, вполне возможно, что кто-то из нас был бы органом вполне добропорядочного человека. Не так уж и плохо, я считаю, чем быть каким-нибудь козлом на площади Курского вокзала и просить докурить чинарик»[3].

Ну потому что в их картине мира – всё плохо! Кроме периодов самоуничтожения России, которые они называют «оттепелями» и «прогрессивными реформами».



Всякое самосохранение или тем более расширение России – от Александра Невского до наших дней – для них «мерзость азиатчины» и «мгла тоталитаризма». Внушение подобных идей людям в уголовном праве называется «доведением до самоубийства» и карается, если применяется к отдельному человеку. А если к целому народу? Такая вот большая группа «Синий кит», воспевающая самоубийство нации и ежедневно к нему призывающая?

У недавно скончавшегося писателя-шута Владимира Войновича есть гадкая повесть "Москва 2042", в которой ещё на заре реформ он чутко отразил главный страх врагов Отечества: создал, не пожалев черной краски, фигуру персонажа, которого зовут отец Звездоний. Он у Войновича и вообще либералов (стал ныне интернет-мемом) воплощает симбиоз «отвратительного» коммунизма с не менее «отвратительным» Православием. Как они этого боятся – до рвоты, до тошноты!

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Чего боится враг – то для нас ценно. Скажу, как социопатолог – человек, изучающий психические расстройства коллективного разума: есть два аспекта выживания народа, биологический и смысловой.

Простое биологическое выживание требует определённых параметров мышления, потому что многие формы патологического мышления несовместимы с простым выживанием. Если народ стыдится сам себя, то вряд ли он будет упорно сопротивляться вымиранию или внешнему истреблению. Такому народу коллективная погибель представляется не угрозой, а избавлением, подобным эвтаназии: мол, отмучались!

То, чем занимаются Невзоров, Быков, Войнович и им подобные – в сущности, практика доведения до самоубийства через соцсети целой нации. В их версии мировой истории Россия – враг человечества и всего человеческого, само её существование для человечества вредно, и к тому же паскудно.

С одной стороны, они исходят из концепции «чёрной дыры истории» – начинающейся даже не в 1917, а где-то возле снятия вечевого колокола в Новгородской боярской республике. Века мрака, насилия и издевательства над человеком, бессмысленные и беспощадные, лишённые какой-либо рациональной мотивации.

Россия в этой концепции выглядит неким маньяком, который ворвался на пасторальную лужайку в мифической Аркадии, чтобы прервать блаженно-райскую жизнь миролюбивых и кротких пастушков. Получается: род человеческий жил бы, не тужил, если бы не это чудовище…

Вторая концепция, тесно связанная с этой – презумпция невинности и непорочности всех врагов России. Если они гневаются – то это праведный гнев, русские довели. Если казнят – то это заслуженное возмездие. И т.п.

Нельзя народу выжить с презумпцией безгрешности собственных врагов. «Ярость благородная» при такой презумпции будет «вскипать, как волна» не против врагов, а против самих себя.

Это касается любого народа, всегда вынужденного отстаивать своё право на существование в конкурентном мире. Даже того народа, который с точки зрения мировой истории ничего особенного из себя не представляет, и никакого особо-ценного наследия в копилку мировой цивилизации не внёс.

Если биологическое выживание отвечает на вопрос «как выжить?», то смысловое выживание народа отвечает на вопрос «зачем мы живём?». Мы отбились от убийц (допустим) и остались в живых; но какова наша миссия, в чём наш планетарный вклад?

Мы представляем ценность только для самих себя? Или же являемся важным фактором становления мировой цивилизации в целом, с точки зрения общечеловеческой и космической? Как есть простые, обычные люди – и великие гении, так есть и простые народы, а есть народы великие.

В наше время главный маркер принадлежности к великой нации – Совет Безопасности ООН. Сотни стран входят в ООН как государства, но по пальцам можно перечесть тех, кто участвует в принятии планетарных решений. Это очень важный маркер, хотя и не единственный…

…Что касается расчленения СССР-России, то это событие глобальное, задевшее и расшевелившее все континенты, включая даже Антарктиду. Это событие вызвало колоссальные последствия, что в Мадриде, что в Лиссабоне, что в Гаване, что в Шанхае, словом, где угодно. Ведь преступники расчленили не просто «какую-то страну», одну из многих, они сделали выбор за всё человечество, закрыв один из двух магистральных путей движения всей человеческой цивилизации.

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Величие России неотделимо от её значения для мирового развития, чего так отчаянно и бездоказательно отрицают русофобы. Ничтожества и слабоумные рабы, какими пытаются изображать русских – не могли бы оказывать никакого влияния на другие народы (были бы лишь жупелом и посмешищем), а русские оказывали колоссальное влияние на все континенты.



Русский вклад в судьбу каждого жителя планеты – весьма велик. И даже русские ошибки – это не ошибки второгодника, писавшего диктант на пересдаче, а ошибки великого учёного в грандиозных экспериментах, имевших для цивилизации колоссальное значение.

Отсюда вывод: выживание России нужно не только нам (хотя нам в первую очередь, само собой), но и всему человечеству. То есть мы имеем как биологический, так и смысловой мотив выживания. Русофобия протестует против того и против другого: наслаждается как физическим убийством русских, так и духовным убийством России, Русского Мира.

В этой грязной работе большое значение имеет противопоставление русских эпох друг другу. Русофобы намерены и далее коммунизмом бить по царизму, царизмом по коммунизму, Лениным по Православию, Православием по Ленину, и т.п.

Прораб перестройки А.Н. Яковлев так рассказал Олегу Ефремову задним числом про гигантскую диверсию демонтажа государства и истребления народа:

-…сперва необходимо «ударить авторитетом Ленина по Сталину», после чего будет нанесен удар Плехановым и социал-демократией по Ленину, потом либерализмом и "нравственным социализмом" — по революционаризму вообще[4].

Если «перессорить» исторических лидером между собой, то ведь и их сторонники в современности перессорятся. А дальше, для хищника и истребителя – дело техники: разделённую и расщеплённую нацию, в которой одни ненавидят других, истреблять куда легче, чем сплочённую и единую.

Потому сволочь так и боится, так и старается заранее высмеять появление «отца Звездония», который мог бы связать распавшуюся связь времён, соединить и преодолеть вкусовщину противоречивых оценок.

Противостоит всей сволочи, вместе взятой – ОТЦ, «Общая Теория Цивилизации».

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В ОТЦ мы отделяем зерна от плевел, то, что свойственно всем цивилизованным обществам от разной пены и накипи конкретных эпох. Не было времён, населённых только добрыми или только злыми людьми. Во все времена добрые люди делали добро, а злодеи – злодействовали. Поэтому не должно быть и «круговой поруки» в оценке эпох!



От нас требуют, предъявляя факты конкретно-исторических злодейств, проклясть вместе с ними и все современные им добрые дела. Или наоборот: предъявляя неоспоримо ценные, добрые дела – требуют «заодно уж» оправдать и все современные им злодейства.

В итоге мы или «выплёскиваем ребёнка вместе с грязной водой», или наоборот, заставляем его не вылезать из грязной воды. Чёрно-белая оценка эпох исходит из главной концепции русофобов: белый Запад и чёрная Россия.



Вбивая в голову эту «манихейскую ересь», нас уводят не только к национальному суициду (стать «почкой у приличного человека»), но и к цивилизационному тупику. Ибо презумпция непорочности Запада – не только обеляет и реабилитирует все его зверства чохом, но и замазывает главное: цивилизационную бесперспективность западной модели общества.

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В ОТЦ мы настаиваем, что атрибуты цивилизации или варварства существуют в виде общей идеи, обобщения всемирного опыта, безотносительно России, Запада, Китая или Австралии. Наличие электрических приборов или письменности есть один из общих признаков цивилизованности – при этом электроприбор действует на любом континенте, как, впрочем, и сломаться может на любом.

Цивилизация – в сущности, установка определённого агрегата, аппаратуры, которые имеют общие стандартные определения, и не имеют национальности. У всех цивилизованных обществ есть общие, сближающие их черты, которые можно выделить из вражды и разделения.

Кроме того, и у дикости, у варварства тоже есть общие черты, создающие лишённый национальности, зависящий лишь от поведения, общий образ варвара.

Например, разрушение культурных ценностей, кто бы их ни разрушал – примета дикости нравов, сохранение культурных ценностей, кто бы их ни сохранял – проявление цивилизованности.

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В силу этого ОТЦ никакой эпохи не принимает целиком, и не отрицает целиком. «Презумпция невиновности» СССР так же чужда ОТЦ, как и концепция «чёрной дыры». Даже если мы говорим о зле – важно понимать, что никакое зло не бывает беспричинным. Оно всегда порождение провоцирующих факторов. Следовательно, устраняя провоцирующие факторы, мы устраним и итоговое зло. А простым бездумным осуждением зла добьёмся только его повторения, ибо корней не разглядели!

Историю России, как и любой страны – нужно рассматривать как поступательную преемственность развития добра при постоянных помехах и сопротивлении зла. Мы не можем смешивать маньяка Синюю Бороду[5] и Шекспира. Мы не примем за одно и то же Мольера и Жеводанского Зверя.

Во всякую эпоху была цивилизация, которая передавала себя из поколения в поколение посредством своих верных носителей. Этой цивилизации противостояло животное, зоологическое зверство в человеке, которое тоже имеет общие черты, мотивации и набор симптомов для любого из зверолюдей.

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В чём суть поступательности и преемственности развития цивилизации из поколения в поколение? Что деды передают отцам, отцы детям, дети внукам?

Очевидно же, что не всё подряд. Мало ли чего деды и прадеды в жизни нагородили, а передать они хотят только ЛУЧШЕЕ. Со словами – «вот, сынки, чтобы вам с ноля не начинать, мы тут проверили, отладили, не изобретайте велосипед, нашим пользуйтесь!».

Преемственность очень важна для цивилизации. Жизнь отсеивает самое ценное – и передаёт его по наследству. Крупица к крупице складывается не только культурное наследие, но и шире говоря, цивилизационное, интеллектуальное, духовное и нравственное наследие.



Наши предки были не выродки и монстры, они старались, по мере сил, сеять разумное, доброе, вечное. В рамках преемственности мы принимаем их дар, критикуя ошибки и перегибы, обогащаемся их опытом: умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих! Зачем непременно самому совать руку в капкан, если дедушка объяснит тебе, что там твоей руке будет очень больно?

Мы принимаем наследие предков одновременно уважительно и критически. Точно так же и потомки примут наше наследие, и в этом суть цивилизации: так намывают золото, крупицами, отделяя от грязи и мусора.

А это значит, что отличительная черта цивилизованного человека, отличающая его от дегенерата и нравственного дикаря – непрерывность восприятия истории.

Мы не отрицаем всего в прошлом, и не принимаем всё оттуда слепо, без разбора. Прошлое наших предков – это наша жизнь и наш опыт.

Парадокс, но – мы начались задолго до нас, в предках, их дела – наши уроки жизни. Покушение на предков, осуществляемое русофобами – является прямым и непосредственным покушением на нашу жизнь.

А стало быть, ситуация, при которой человек чтит всё хорошее в прошлом, обогащая себя лучшим наследием всех эпох – не только не смешна, но единственно-разумна…

…Человек должен совместить в себе всё наследие предков – иначе распадётся, развалится и уйдёт в историческое небытие, на зависть врагам, давно положившим глаз на его землю и ресурсы.

Враги, либералы – порой понимают это лучше нас, и панически боятся, ненавидят совместителей. По их мнению, если человек не отрицает России вовсе – он должен хотя ополчится на один из периодов её непростой истории.

От советского требуют быть гонителем Православия (помочиться на могилы прадедов), от православного – антисоветским (помочиться на могилы отцов). При любом исходе враги своё возьмут, расщепив и расчленив человека на генетическом уровне: ибо мы наследуем всем предкам, а не только отдельно взятым, ближайшим или дальним!

[1] Цитата из «Истории России с древнейших времен до конца XVII века», М., 1996 г. 481 С.: «Выразительный штрих – в том же 1609 г. в Вильно увидела свет брошюра, в которой Россия приравнивалась к Америке: ее необходимо завоевать так же, как испанцы завоевали ацтеков.



Это будет нетрудно сделать, ибо русские якобы ничем не лучше в военном плане туземцев Америки. Их плодородные земли следует раздать шляхтичам. Участие многочисленных отрядов в российских событиях укрепило мнение о фундаментальных слабостях соседа-соперника.



Поэтому, несмотря на незавершившуюся войну со Швецией в Прибалтике, сейм вотировал налоги на поход в Россию. Король приложил много усилий с целью перетянуть основные силы наемников из Тушина в свой лагерь». [2] https://echo.msk.ru/blog/bykov_d/2481761-echo/ [3] https://economicsandwe.com/E082ED1E968CE4B9/ [4] Олег Николаевич, с большим вниманием слушал выступающего, и после того, как тот кончил, со свойственной только ему интонацией сказал: «Ну, так бей!» [5] Т.е. английского короля Генриха VIII из кровавой и жуткой династии Тюдоров

В. Евлогин