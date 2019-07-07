Как американцы 11 раз никогда не были на Луне

В то время, в 50 – 60-е годы, американцы безнадёжно уступали в противостоянии Советскому Союзу в освоении космоса. У СССР уже были достижения в этой области. Это: 1. Первый искусственный спутник земли

Тема довольно давняя, но она до сих пор не оставляет никого быть равнодушным . Со временем мировое сообщество успокоилось, но она (эта тема) периодически всплывает и будоражит умы активной части сообщества по причине раскола оного на два лагеря, отстаивающих две точки зрения. Не будем принимать во внимание третью – космонавта Леонова, что американцы всё-таки достигли Луны, но пребывание на ней сняли в павильоне. Её скорее нужно отнести к сторонникам "за полет на Луну". Одни настаивают, но честно говоря, не очень убедительно, что "Летали на Луну", а другие – что "Никогда там не были". Не будем пережёвывать кадры из фильма, фотографии, трепещущие на Луне флаги – это всё для малолетних пацанов…



2. Первый полёт человека в космос



3. Первая женщина-космонавт



4. Первый выход человека в открытый космос

И мировому гегемону, мировой "сверхдержаве" нужно было как-то исправлять свой имидж. Тогда и было принято решение "отправить" толпу на Луну. Хотя в то время американцы не могли вывести корабль даже на орбиту.



Все полеты американских астронавтов (после нашего Юрия Гагарина) проходили на высоте не более 180 км, что считается суборбитальным полетом. Юрий Гагарин же совершил свой полет на орбите 325км!



Уже как-то закрадываются сомнения в возможности американцев взять и отправить людей на Луну. Чтобы достичь Луны необходимо преодолеть 355.000 км. И это не единственное сомнение.

Ракета. Когда американцев спрашивают: "А где же ваши ракеты. Это такой технологический прорыв. В то время создавалась и советская ракета "Протон", она до сих пор летает. А ваши где?"



- Да… были. Но куда-то делись.

Двигатели. - А где же ваши двигатели? Это же уникальные разработки. Ни у кого таких нет! Эти двигатели способны разогнать ракету, чтобы преодолеть гравитационное поле Земли отправить космический корабль с лунным модулем и тремя астронавтами в космос, чтобы достичь Луны?



- Да… были. Но куда-то делись.

Лунные модули.- А где же ваши лунные модули? Это же уникальные технологии, уникальные космические аппараты, которые могут доставить астронавтов на Луну, без проблем прилуниться, затем благополучно стартовать с её поверхности, доставить обратно на космический корабль, который после этого с триумфом вернулся на Землю.



- Да… были. Но куда-то делись.

Кстати, здесь уместно сделать "лирическое отступление" и развернуть данный пункт.



Один из "полетов" и спускаемый командный модуль "Колумбия", от которого должен был слетать на Луну и обратно лунный модуль "Орел" космического корабля "Аполлон-13", дорого обошелся США.



В 1970 году, после старта очередной "поездки" на Луну 11 апреля, за которой наблюдали более ста тысяч человек из прилегающих окрестностей. Космический Центр Кеннеди (комплекс для запуска и управления полётами) специально анонсировал этот старт, чтобы убедить сообщество в правдоподобности полетов на Луну. Лететь до Луны трое суток и столько же обратно.



Космический корабль должен был приземлиться 17 апреля. Однако уже через несколько часов после старта советские военные моряки подобрали спускаемый аппарат (командный модуль) Аполлона-13 в Бискайском заливе.



Нужно сказать, что наши корабли, естественно, шпионили за каждым стартом ракет. Их интересовали параметры полета, телеметрические данные и другие характеристики уникальных лунных стартов.



Однако модуль оказался пустым "ведром". То есть конструкция была корпусом этого модуля, но никаких астронавтов, ни обшивки, ни аппаратуры внутри не было. Был один единственный прибор передачи телеметрии.



То есть этот аппарат, стартовавший с лунным модулем даже не вывели на орбиту.



А после того, как успешно "показали" старт, всё это благополучно плюхнулось в океане.



Советские моряки доложили по инстанциям и повезли этот модуль в Мурманск. Где осенью и состоялась передача его американцам.



Советский Союз на тот момент получил неопровержимые доказательства фальсификации полётов на Луну и не преминул воспользоваться сложившейся ситуацией.



На передачу Советская сторона пригласила венгерских фотографов. Они и запечатлели этот момент и хранили тайну до наших дней. Наверняка, за определенную мзду.







В то время шла ожесточенная война во Вьетнаме, ложившаяся тяжёлым бременем на советскую экономику. Была в разгаре холодная война – жесткое противостояние СССР и США.



Однако, после данного случая, в Москву впервые в истории прибыл действующий президент США Р. Никсон. Никсон в короткий срок побывал в СССР неоднократно.



Главы государств дружелюбно беседовали, пили шампанское, шутили и улыбались. Как можно объяснить неожиданно возникшую дружбу? Наше правительство провозгласило политику «разрядки международной напряжённости».



Кроме подписания важных для Советского Союза соглашений, Никсон также привозил лично Брежневу дорогие подарки.



Так в первый визит он привез ему кадиллак "Эльдорадо", собранный вручную по специальному заказу. А всем известно: Брежнев был большим любителем коллекционировать автомобили. При следующей встрече – лимузин "Линкольн". Затем спортивный "Шевроле "Монте-Карло"…



Но это всё – мелочи. Было снято эмбарго на поставку советской нефти и газа в Западную Европу. А западные страны, по сути, сами построили эти трубопроводы, выделяя миллиарды на их строительство и поставляя трубы большого диаметра, которые у нас не производили.



Был подписан договор на поставку американского зерна в СССР по рекордно низким ценам в ущерб самим Соединённым Штатам.



На начавшееся строительство гиганта КАМАЗа Запад вместе с США выделил миллиардные кредиты. Американцы построили у нас химические заводы в обмен на готовую продукцию. То есть СССР получил современные предприятия, не затратив ни копейки. Построены заводы по производству «Пепси–Колы».



Миллиарды долларов были инвестированы в СССР. Вскоре была прекращена война во Вьетнаме. Характер "потеплений" выглядел как-то однобоко. Соединенные штаты делали одолжение Советскому Союзу, не получая ничего взамен. А может быть, таким образом, с молчаливого согласия СССР американцы "побывали" на Луне. На этом оставим убедительный затянувшийся развернутый пункт. И далее…

Чертежи. Американцев спрашивают: "Но у вас же остались чертежи. Их же там тысячи. Можно это всё возобновить. Эти технологии актуальны и сегодня.



- Да, были чертежи – то ли сгорели, то ли пропали.

Документация. -Ну хорошо. Осталась же документация испытаний, тестирования узлов, систем. Так же на испытательные стенды предоставлялись чертежи, проектная документация, расчетные характеристики…



-Да… была, но куда-то пропала.

Фото. Исследователи космоса просили НАСА показать фотографии Луны, сделанные на поверхности. – Нас интересует лунный пейзаж, ландшафт… Потому, что до этого снимки делались преимущественно сверху, со спутников. Покажите нам фото, Мы хотим увидеть перспективу поверхности Луны, горизонт, конфигурацию звездного неба. А вы нам постоянно показываете ограниченный участок 10х15 метров.



-А фотографии куда-то пропали.

Негативы. – Но у вас должны остаться негативы. Это же невероятно ценный материал.



- А негативы случайно засветил работник НАСА. (Да его убить за это мало)

Вызывает серьёзные подозрения и то обстоятельство. что вместе с оригиналом видеозаписи первых шагов людей по Луне также пропали пленки с записью телеметрии работы систем лунного модуля и переданные при помощи телеметрии на Землю данные о здоровье Армстронга и Олдрина во время их нахождения на Луне: в общей сложности порядка 700 коробок с разного рода пленками.



Однако, по данным газеты Florida Today, пропали кино- и телесвидетельства не только миссии «Аполлона-11», но и всех одиннадцати полетов по программе «Аполлон», включая околоземные, окололунные и посадочные. Всего – 13 000 пленок.

Скафандр. Вы видели этот скафандр в музее космонавтики в Вашингтоне. Обычный тряпочный халат. Американцы признались, что шили их на фабрике по изготовлению бюстгальтеров и трусов.



Может быть они тогда обладали секретными технологиями и могли изготовить скафандр для защиты от космической радиации, превосходящий современные аналоги из материала для женского белья.



В этом скафандре, кстати, полностью отсутствует система обеспечения жизнедеятельности. Сейчас космонавты летают в скафандрах, способных защитить их от космической радиации на высоте 500 км, находясь под защитой геомагнитного поля Земли. Иначе космонавт запечётся, как шашлык, упавший в угли.



Чтобы изготовить скафандр из материалов того времени, он имел бы толщину материала 80 см!



Может у них секретные технологии пришельцев? Почему тогда эти технологии больше нигде не использовались? Когда у нас "бабахнула" АЭС в Чернобыле. Мы просили дать нам хотя бы один уникальный скафандр для разведки аварийного радиационного энергоблока. Через неделю американцы ответили, что у них нет таких скафандров.



Можно предположить, что они не хотели помогать Советскому Союзу.



Но тогда почему во время своей катастрофы на американской АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании не были использованы эти уникальные скафандры для предотвращения радиационного заражения. Да потому, что таких скафандров не существует.

Стэнли Кубрик. Стэнли Кубрик – влиятельный американский и британский кинорежиссёр, фотограф и продюсер. Ему принадлежат «Поцелуй убийцы», «Спартак», «Доктор Стрейнджлав…», «Наполеон», «С широко закрытыми глазами», «Ярмарка тщеславия» и др.



Уже в преклонном возрасте признался, что лунную эпопею НАСА снимал он… в Голливуде.



После этого через три дня умер в больнице.







В 2018 году в честь Стэнли Кубрика Международный астрономический союз назвал самую большую гору на спутнике Плутона Хароне. Она называется Kubrick Mons.

Нил Армстронг, якобы первый ступивший на Луну. Нил Олден Армстронг – американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, военно-морской лётчик США. Как сообщают родственники, был беззаветно предан космосу. Буквально бредил им. С энтузиазмом выполнял свою работу, в центре подготовки астронавтов. Мечтал побывать на Луне.



На этих слабостях и "сыграли" аферисты из НАСА, вовлекая его в фальсификацию лунной эпопеи. Они пообещали ему, когда появится настоящая лунная программа, то он первый отправится на Луну. Но человечеству было ещё далеко до подобного рода полётов. Армстронг всю жизнь мучился угрызениями совести за свой нечестный поступок. Но он был человек военный и не мог выдать государственный секрет. И всю жизнь просил Стэнли Кубрика рассказать всему Миру о масштабной афёре.



Когда же Нил Армстронг ушел в отставку и у него закончились всевозможные обязательства по истечении срока давности, он объявил, что собирается написать книгу о своём полёте на Луну.



После этого попал в больницу и там умер.

Китайцы. В декабре 2018 года китайцы отправили на обратную сторону Луны свой аппарат «Чанъэ-4» в то место, где якобы высаживались астронавты. Луноход аппарата «Чанъэ-4» обследовал данный район.



Изучив снимки этого участка поверхности Луны, китайские исследователи категорически заявили, что вся эпопея с высадкой на Луну – это тщательно продуманная фальсификация с целью обмануть Мир.

«Чанъэ – 4»

Высшие партийные функционеры КПК написали официальное обращение к Правительству США дать объяснения по данному вопросу. Как вы догадываетесь ответа до сих пор не последовало. Пекинский ЦУП сообщил, что аппарат «Чанъэ-4» планирует провести комплексное исследование места высадки американцев.



В ответ американские специалисты Космического центра Кеннеди, обращаясь к китайским коллегам, настоятельно не рекомендовали проводить исследования места посадки лунного модуля Аполлона-11, объясняя это сложными условиями на Луне, которые могут угрожать проведению экспедиции.



Однако уже 5 января 2019 года В китайском Центре управления полётами заявили, что аппарат «Чанъэ-4» уже провел часть исследований, но ни американского флага, ни следов пребывания американских астронавтов не обнаружено.

Японцы. Не обнаружили так же следов американцев на Луне и японцы. Японский автоматический зонд «Кагуя» тщательно заснял с небольшой высоты места посадок миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17».

Там должна была остаться масса оборудования. В том числе и "лунные автомобили", на которых астронавты катались по поверхности Луны. (спрашивается зачем тащить это "барахло", не имеющее никакой функциональной нагрузки. Просто прокатиться? Если каждый килограмм груза для космической ракеты на вес золота, а тут целые автомобили. И где они их разместили?)



Но никаких следов обнаружено не было. Наверное поэтому Трамп зачастил в Японию.

NASA. И наконец признание директора НАСА, что они только планируют высадку астронавтов в 2024 году и что никому не посильно сделать это в одиночку. Значит, тогда "могли", а сейчас "сверхдержава" не может. Совсем заврались…

Разрушение мифа о том, что американцы побывали на Луне это не просто раскрытие факта обмана по данному случаю. Этот эпизод – элемент общей иллюзии. И когда элементы иллюзии рушатся один за другим – рушится сама иллюзия о величии Соединённых Штатов.

Insider



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