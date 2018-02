Звёздная слепота и лунная амнезия «перволунопроходцев»

1. На карантин! Общение запрещено на 18 суток!

Приводнившуюся капсулу встретила спасательная команда в чёрных изолирующих масках и тут же опрыскала всю капсулу хлоркой. Члены экипажа тоже надели маски.

Взгляните на фото илл.1. Спасательный вертолёт только что доставил на борт авианосца «Хорнет» «возвратившихся с Луны» членов экипажа «Аполлона – 11», якобы совершившего посадку на Луне. «Перволунопроходцы» выходят из спасательного вертолёта в чёрных масках, в изолирующих комбинезонах, и прямиком идут в специальный фургон – изолятор.

На 18 суток! Объявленная причина немедленной изоляции – якобы боязнь заразить землян гипотетическими смертоносными лунными бактериями. Тут же наряд военной полиции оцепил фургон.

Илл.1. 24 июля 1969 года. Авианосец США «Хорнет».

Немедленно после выхода из спасательного вертолёта экипаж «перволунопроходцев» изолируют на 18 суток от каких– бы то ни было контактов с посторонними лицами.

Главный конструктор корабля «Союз» К.П.Феоктистов говорил об этом так [4]: «Лаборатория, где космонавты, вернувшиеся с Луны, проходили карантин, как, смеясь, рассказывали американские специалисты, была, по-видимому, построена также зря. Как и следовало ожидать, никаких микробов, вирусов или каких-либо других признаков органической жизни, «привезенных с Луны», обнаружить, естественно, не удалось, да и откуда было бы им там взяться?».

Действительно, лунная поверхность, в противоположность земной, не прикрыта одеялом атмосферы, которая смягчает дневную жару и спасает всё живое от космического холода ночью. Поэтому на Луне огромны перепады температуры между днём и ночью. Вот уже несколько миллиардов лет подряд лунная поверхность обрабатывается то холодом лунной ночи (-150оС), то жаром лунного дня (+150оС).

К этому добавляется поток солнечного ветра, то есть радиации, от которой лунная поверхность тоже ничем не защищена. ни атмосферой, ни магнитным полем, как Земля.

Есть ли у медиков на Земле такие стерилизаторы – с перепадами температуры в 300оС и с радиоактивным облучением? Нет, конечно. Но это ещё не весь «букет удовольствий», который должны вкусить коварные лунные бактерии, если они прицепятся к кораблю. Когда возвращающийся корабль входит в плотные слои земной атмосферы вокруг него бушует облако раскалённой плазмы с температурой в несколько тысяч градусов – всего в два раза ниже, чем температура поверхности самого Солнца.

И если химерические лунные бактерии выжили на поверхности Луны, если тысячеградусная плазма не выжгла их на поверхности корабля, то, что им может сделать хлорка? Тем более, что при смывании лунобактерий с корпуса корабля хлоркой, они хотя бы частично смываются в океан и, при такой их сказочной живучести, должны были бы вскоре заполонить всю Землю. В общем, куда ни кинь – всюду клин, точнее – чепуха.

Так неужели постановщики мистификации из НАСА не подумали об этом? Автор полагает, что всё это они прекрасно представляли. И «смеялись американские специалисты» не перед Феоктистовым, а, скорее всего, – над Феоктистовым, для отвода его глаз или от удовольствия, что гость из СССР воспринял их затею с изолятором, как недоразумение. Их такой доверчивый сторонний эксперт вполне устраивал.

Потому что затея с изолятором не была никакой ошибкой. Это представление с масками на лицах, хлоркой в начале и изолятором в конце было им крайне необходимо. Конечно, не для защиты землян от распространения мнимых лунных бактерий, якобы привнесённых актёрами – «лунопервопроходцами». Изолятор защищал самих актёров от скоропалительного, спонтанного и непредусмотренного режиссёрами общения «первопроходцев» со встречающими их людьми.

Чёрные маски на лицах спасали от любопытных и одновременно пытливых взглядов массы встречающих людей. А немедленный уход актёров в охраняемое военной полицией убежище (якобы изолятор от бактерий) делал их общение со встречающей публикой просто невозможным.



Всё это пресекало излишние и опасные несанкционированные вопросы, которые «лунопервопроходцам» были совершенно ни к чему. Им в данный момент и так тяжело. Не физически. Физически они выглядят прекрасно: уверенная походка, совершенно не характерная для людей, проведших 8-9 суток в невесомости, руки подняты в приветствии. Но психологически им тяжело. Потому что именно после «возвращения с Луны» на «первопроходцев» ложится особо трудная психологическая нагрузка.

Действительно, общей чертой первых двух первых актов мистификации («старт к Луне» и «высадка на Луне) было то, что они проходили без живого общения актёров – «лунопроходцев» с теми, на кого их спектакль был рассчитан. Они общались с безличным «всем человечеством» через экран телевизора. Общение это было, как и в театре, односторонним.

Вот актёры идут к ракете и машут ручками «всему человечеству» в ТВ – камеры. Расстояние между ними и тысячами зрителей, которые приглашены смотреть старт ракеты, – 5км. Кто там идёт к ракете? Кто садится в корабль? И садится ли? Поди, проверь.

Вот они говорят с экрана, якобы находясь на Луне, а «всё человечество» восхищённо глядит в телеэкран и аплодирует. И никаких вопросов. Потому что диалога между актёрами и залом нет. А есть монолог «перволунопроходцев» под аккомпанемент жёстко руководимых западных СМИ.

После «возвращения с Луны» для «перволунопроходцев» наступал третий, качественно иной, самый трудный и самый длительный акт спектакля. В этом акте наступает время для многочисленных диалогов между «покорителями Луны» и представителями остальной части человечества.



На многочисленных встречах, пресс-конференциях и приёмах, на научных конгрессах и в поездках по всему миру – надо будет лгать о своих приключениях «на Луне». Лгать, глядя в глаза. Без права на срыв, на ошибку. И, что самое ответственное, отвечать на вопросы.

А вопросы могут быть очень опасными для судьбы всей мистификации. Например, почти детский, совершенно искренний и без задней мысли вопрос – «Как выглядит лунное небо?».

Поэтому прежде чем приступить к третьему акту, и актёрам, и режиссёрам «лунной» мистификации был нужен хороший перерыв. Не только для того, чтобы передохнуть, но, прежде всего для того, чтобы спокойно убедиться, что всё сыгранное принято на веру.



Нужно проанализировать реакцию мировой общественности на первые два акта и скорректировать нюансы продолжения легенды с учётом этой реакции. Только после этого можно выходить на публику для продолжения спектакля.

Карантин обеспечивал достаточно длительный перерыв. Он почти на три недели пресекал все несанкционированные и неконтролируемые контакты общественности с «перволунопроходцами» и оставлял актёров наедине с режиссёрами.

Примечание. «Лунопроходцы» из последующих «Аполлонов» в плане пропаганды шли уже по проторенному пути. Поэтому для них карантин и изолятор не потребовались.

И вот 18 отпущенных дней прошли. «Перволунопроходцы» вышли из изолятора и направились на первый светский раут -

первую послеполётную пресс-конференцию. Она состоялась в Хьюстоне в Центре пилотируемых полётов 12 августа 1969 года.

2. Первая пресс–конференция «перволунопроходцев».

Мы посмотрим кадры из видеозаписи ответов «перволунопроходцев» на вопросы журналистов, познакомимся с некоторыми сопутствующими материалами НАСА. Мы как бы посетим эту пресс–конференцию в качестве её незримых участников. Но, давайте, явимся на неё подготовленными. Например, познакомимся с тем, как должно выглядеть лунное небо в представлении учёных.

Вид лунного неба – слово астрономам

Учёные представляли себе вид лунного неба задолго до космических полётов. Имя Я.И.Перельмана (1882-1942) – талантливого советского популяризатора науки известно всем образованным соотечественникам. Менее известно в России имя К.Н.Фламмариона (1842-1925) – известного французского астронома и талантливого популяризатора астрономии. Оба автора (илл.2), как и подобает настоящим учёным, умели разъяснять строгие научные истины простым и понятным языком.

Илл.2. Я.И.Перельман и К.Н.Фламмарион

В Интернете доступна для чтения электронная версия книги Я.И.Перельмана «Занимательная астрономия». Почитаем в ней раздел «Лунное небо» (здесь же Я.И.Перельман цитирует и К.Н.Фламмариона):

«Если бы житель Земли мог очутиться на Луне, ему сразу же бросился бы в глаза странный цвет дневного неба на Луне: вместо привычного голубого купола расстилался бы совершенно черный небосвод, усеянный – при ярком сиянии Солнца! – множеством звезд, четко выделяющихся, но совершенно не мерцающих.



Причина этого явления заключается в отсутствии на Луне атмосферы. «Голубой свод ясного и чистого неба, – говорит Фламмарион, – зависит исключительно лишь от той легкой оболочки, которая простирается над земным шаром. Без нее вас окружало бы беспредельное черное пространство».



Звезды и планеты не теряются там в лучах Солнца , а четко выделяются на небе в непосредственном соседстве с ним».

Теперь познакомимся с тем, что рассказали о лунном небе 12 августа 1969 года «перволунопроходцы» из «Аполлона – 11».

Вид лунного неба – рассказывают «перволунопроходцы»

«Во время интервью все они показали незаинтересованность и отсутствие эмоций»

В интернете есть восьмиминутный клип с отрезком видеозаписи указанной пресс – конференции, где члены экипажа «Аполлона – 11» отвечают на вопрос о звёздах на лунном небе.



Есть субтитры на русском языке. Клип вырезан из очень интересного фильма «Apollo Zero» («Аполлон – Ноль», продюсер Джерра Уайт – Jarrah White). На илл.3 показаны отдельные кадры из названного клипа. Русские титры на кадрах – это подстрочник самого клипа.

Илл.3. 12 августа 1969 года, Центр пилотируемых полётов, Хьюстон, США.

Члены экипажа «Аполлона – 11» на первой послеполётной конференции

Дикторский текст к этому отрезку клипа звучит так:

«Поведение астронавтов на пресс – конференции чрезвычайно подозрительно. Армстронг, Коллинз, Олдрин должны были дать интервью в течение полутора часов. Во время интервью все они показали незаинтересованность и отсутствие эмоций…».

Действительно, несколько удивляют хмурые и даже напряжённые лица «перволунопроходцев» на пресс-конференции. За весь 8 – минутный клип автор не смог заметить и тени улыбки на их лицах.



Конечно, непросто быть в центре внимания пресс–конференции, которая транслируется по ТВ на всю страну и за рубеж. Но, с другой стороны, гости на пресс-конференции искренне считали, что им выпало счастье встретиться с покорителями Луны.



Зачем же тогда сидеть с такими хмурыми лицами? Впечатление такое, что на сцене сидят некие заговорщики, которые в паузах совещаются между собой, о чём и как сказать и как бы не проговориться.

Один из читателей написал автору: «А ведь: американцы – традиционно улыбчивые люди, это у них признак хорошего тона. Взять любой журнал, посмотреть любое видео – улыбка (пусть она – трижды фальшивая) не сходит с лица у любого американца».



«А у меня, – пишет другой читатель, - было ощущение, что у них жалобный вид учеников, плохо выучивших предмет, и сидящих в классе перед злым учителем. В голове одна мысль: "Спросят – не спросят?».

Но перейдём от внешних впечатлений к ответам «перволунопроходцев». Для их лучшего понимания, полезно напомнить легенду НАСА о том, как осуществлялась высадка на Луну –

По этой легенде, достигнув Луны, «Аполлон – 11» переходил на окололунную орбиту с высотой примерно 100 км. На орбите и корабль, и экипаж делились на две части – орбитальный модуль (Коллинз) и лунный модуль (Армстронг и Олдрин).



Лунный модуль шёл на посадку, а Коллинз в орбитальном модуле оставался на окололунной орбите ждать возвращения лунного модуля. Таким образом, Армстронг и Олдрин якобы имели возможность наблюдать лунное небо и над Луной (с орбиты), и с поверхности Луны. Тогда как Коллинз – только с окололунной орбиты.

Вот что по доступной нам видеозаписи пресс – конференции сказали о звёздах, якобы невидимых как над Луной, так и на Луне, М. Коллинз и Н. Армстронг (илл.4):

Илл.4.

а) М. Коллинз: «Я не помню, чтобы видел какие – либо звёзды»;

б) Н. Армстронг: «Мы ни разу не видели звёзды с поверхности Луны или на дневной стороне Луны невооружённым глазом»

Теперь познакомимся с ответами на пресс – конференции по теме звёзд, как они записаны в стенограмме вопросов и ответов этой пресс – конференции в части VI пространного материала НАСА под названием «Первая высадка на Луне», опубликованного в 1989 году к 20-ой годовщине полёта «Аполлона – 11».

Высказывание Армстронга, записанное в стенограмме, практически соответствует тому, что мы узнали из видеозаписи:

ARMB We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the Moon by eye without looking through the optics…

Армстронг: «Мы никогда не могли видеть звезд с поверхности или над освещенной стороной Луны невооруженным глазом».

Высказывание М. Коллинза, которое есть «в живую» на видеозаписи, в стенограмме отсутствует. Но в стенограмме есть аналогичное высказывание Э. Олдрина:

ALDRIN I don't remember seeing any.

Олдрин: «Я не помню, чтоб видел хоть одну».

Вряд ли стоит разбираться, почему приведённого в стенограмме высказывания Э.Олдрина нет в видеозаписи, а «живого» высказывания М. Коллинза из видеозаписи нет в стенограмме. Может быть, это какие – то технические ляпсусы, а, может быть, и некий умысел НАСА (последнее предполагает Д.Уайт).



Главное, по мнению автора, состоит в другом. Будем полагать, что истинными авторами как высказываний о невидимых звёздах на пресс – конференции, так и записей в стенограмме являются закулисные наставники из НАСА. Тогда ясно одно: НАСА полагало необходимым преподнести свою лунную эпопею так, чтобы все три «лунопроходца» дружно подтвердили миф о невидимых на Луне (и над Луной) звёздах.



Из этого и будем исходить, не отвлекаясь на мелкие технические детали.

Наиболее полным является ответ Армстронга. Ответы Коллинза и Олдрина – это, по – существу, краткие реплики, которые сказаны в поддержку слов командира. В ответе Армстронга, строго говоря, содержатся два утверждения, а именно (в порядке дальности от поверхности Луны):

1) Мы никогда не видели звёзд над освещённой (дневной) стороной Луны невооружённым глазом;

2) Мы никогда не видели звёзд с поверхности Луны невооружённым глазом.

Мы обсудим далее подробно только первое утверждение, потому что уже оно подводит к таким выводам, что рассмотрение второго теряет всякий смысл.

«Мы никогда не могли видеть звезд над освещенной стороной Луны невооруженным глазом» – вопиющая неграмотность или вопиющая ложь?

Какой высоте наблюдения соответствует предлог «над»? С ближайшего холма? С орбиты? Поскольку второе утверждение выделяет поверхность Луны в отдельное место наблюдения, то для «над» остаётся только одно толкование – на окололунной орбите.

Коллинз, по легенде «Аполлона – 11», не спускался на Луну. Он оставался в орбитальном модуле на окололунной орбите и совершил около 12 оборотов вокруг Луны, дожидаясь возвращения Армстронга и Олдрина.



Времени, чтобы определиться с тем, видит или не видит он звёзды, было вполне достаточно. Коллинз не уточняет, к какому полушарию Луны относится его «Я не помню, чтобы видел какие – либо звёзды». К дневному или к ночному? Или к обоим сразу? Будем считать, что к дневному, потому что утверждать, что звёзды не видны с орбиты в ночном небе Луны было бы просто нелепо. Заметим, что Армстронг однозначно этого не делает.

Таким образом, слова Армстронга (а также Коллинза) означают, что с окололунной орбиты при пролёте корабля над дневной поверхностью Луны звёзды не видны . Реплика Олдрина («Я не помню, чтоб видел хоть одну»), похоже, говорит о том же, но, жаль, что Олдрин не уточняет, где на него напала амнезия. На окололунной орбите или на месте высадки? Или в обоих случаях?

На Земле людям достаточно подняться на 16 – 20 км, и они уже видят звёзды средь бела дня. При этом под ними расстилается тропосфера, усеянная белыми облаками, а не тёмная поверхность Луны. И небо над ними было, всё–таки, не совсем чёрное, а с тёмно–фиолетовым оттенком от рассеяния солнечного света в более высоких слоях стратосферы. Не то, что чёрное космическое небо над Луной.

Космонавт А.Леонов в содружестве с художником А.Соколовым показал нам наглядно, как выглядит космическое небо над дневной половиной Земли. Оно полно звёздами (илл.5а). И нелишне подчеркнуть, что светлая бело–голубая дневная половина Земли не мешает их видеть. Звёзды заполняют всё небо вплоть до лимба атмосферы.

Илл.5.

а) Светлая бело – голубая Земля не мешает видеть звёзды. Вид из иллюминатора космического корабля.

Картина А.Леонова и А. Соколова «Наша прекрасная планета».

б) Авторская композиция, иллюстрирующая высказывание Н.Армстронга –

«Мы никогда не могли видеть звезд над освещенной стороной Луны невооруженным глазом»

(использована фотография Луны, снятая с Земли А.Полуяном)

Поверхность Луны в среднем в шесть раз темнее земной поверхности (илл.5б). Это известно давно. В статье автор, никоим образом не претендуя на научное откровение, подробно и в расчёте на широкого читателя рассказывает о том, что всем привычная серебристая Луна на самом деле имеет тёмно – коричневый цвет.



И кто из образованных и одновременно честных людей после этого решится утверждать, что тёмная Луна своим «сиянием» мешает видеть звёзды в то время, как в шесть раз более светлая Земля не мешает? А «перволунопроходцы» хотят нас уверить именно в этом.



Да, ведь в том районе Луны, где якобы прилунился «Аполлон – 11» – Море Спокойствия, лунная поверхность особенно темна, так как лунные «моря», как известно, это на самом деле огромные пространства, залитые тёмной застывшей вулканической лавой от извержений вулканов на ранних этапах образования Луны.



Лунные моря отражают всего около 5% падающего на них солнечного света. Примерно столько же отражают чёрная сажа, свежевспаханное чернозёмное поле и самые тёмные земные вулканические породы.

Одно из двух: либо члены экипажа «Аполлона – 11» все коллективно безграмотны в элементарной астрономии, либо они не были в космосе вообще и коллективно лгут. Что касается автора этой статьи, то он присоединяется к мнению, высказанному до него многократно другими скептиками, в том числе и в дикторском тексте видеоклипа о пресс – конференции. А скептики дружно пришли к выводу, что

Н. Армстронг, Б. Олдрин и М. Коллинз лгут о невидимых звёздах!

Илл.6.

а) Кадр из фильма «Аполлон Зеро», отражающий мнение его автора о «правдивости» «перволунопроходцев»;

б) Американка К.Торнтон – астронавт и физик «никогда не пользовалась телескопом или биноклем, чтобы помочь ей видеть звёзды из иллюминатора шаттла. Её честные ответы могут поставить под сомнение исторические заявления, сделанные многими членами поколения путешественников программы "Аполлон"».

Совершила 4 полёта (1989 – 1995), провела 975 часов на орбите и 21 час в открытом космосе.

От себя автор хотел бы добавить, что по его мнению, совместная ложь всей троицы, ввиду её вопиющего несоответствия реалиям космоса, свидетельствует не только о том, что все члены экипажа «Аполлона – 11» не летали к Луне. Она указывает на также на то, что все «перволунопроходцы» не бывали даже на околоземной орбите.

Потому что, если бы они побывали хотя бы на околоземной орбите, то увидели бы то, что увидел А.Леонов (илл.5а) и другие наши космонавты.



И тогда, вполне возможно, что язык бы у них не повернулся для произнесения сказок о невидимых звёздах. Не от угрызений совести, а из элементарного чувства беспокойства за свою репутацию. Ведь, не вечно американские астронавты будут сидеть на Земле.



Прошло всего 12 лет после первой «высадки на Луну», и с разработкой американцами шаттла, наконец–то, начались настоящие американские пилотируемые полёты.



И настоящие американские астронавты, в противоположность «астронавтам» 60–х годов, выходили на орбиту и любовались звёздами в яркий солнечный день над голубой Землёй. Как, например, американка К.Торнтон (Thornton Kathryn Ryan Cordell, астронавт и физик, илл.6б), которая совершила 4 полёта (1989 – 1995), провела 975 часов на орбите и 21 час в открытом космосе. Вот выдержка из статьи Д.Орбелла о его беседе с К.Торнтон в 2011 году:

«Астронавт Спейс шаттла Кэтрин К.Торнтон облетела Землю 256 раз и проделала путь более шести миллионов миль. Она провела в пространстве между Землёй и Луной в общей сложности более 40 дней. В октябре 2011 года я спросил Кэтрин, может ли она описать звёзды в её четырёх рейсах шаттла. Она заявила, что они "ярче, чем, если смотреть с Земли" и, что удивительно, подтвердила, что она никогда не пользовалась телескопом или биноклем, чтобы видеть звёзды из иллюминатора шаттла.

Кэтрин казалась подавленной в отношении этих наблюдений. Я ощущал, что она, возможно, чувствовала угрозу, зная, что её честные ответы могут поставить под сомнение исторические заявления, сделанные многими членами поколения путешественников программы "Аполлон"» .

Но НАСА и её «лунопроходцы» не дремали, а вполне адекватно реагировали на новую реальность. В 1988 году М.Коллинз выпускает в свет свою новую книгу. К этому времени абсолютное большинство человечества уже усвоило урок НАСА о том, что американцы на Луне «были». Стали забываться детали первых рассказов первых американских «перволунопроходцев».



Миф о полётах на Луну превратился в виртуальную реальность, так что усиленно муссировать легенду о невидимых звёздах было уже не так актуально. И в ней Коллинз, тот самый что в августе 1969 года про звёзды ничего не помнил, вдруг всё вспоминает. Он, оказывается, видел звёзды! Да, какие яркие!. Вот что об этом пишет Р. Рене:

«Коллинз написал еще одну книгу. По стилю она настолько отличается от предыдущей, что складывается впечатление, что ее автором был другой человек. Тем не менее, он и в ней говорит о звездах: "Боже мой, звезды видны везде, даже подо мной! Они явно ярче, чем на Земле…" (16, с. 100). Коллинз увидел свет, наконец-то!».

Так какому Коллинзу можно верить? Коллинзу 1969 года с провалами в памяти, или Коллинзу 1988 года, вдруг всё вспомнившему? Судя по тому, что рассказал нам Р.Рене, – никакому. Просто НАСА, в зависимости от обстановки, меняет свои легенды. А дисциплинированный Коллинз только озвучивает новые указания НАСА на текущий исторический момент.

В свете того, что мы узнали, автор статьи полагает, что обсуждение второй части высказывания Армстронга («Мы ни разу не видели звёзды с поверхности Луны невооружённым глазом» будет пустой тратой времени.

Если бы «перволунопроходцы» 12 августа 1969 года просто пересказали те прописные истины, о которых писали К.Н.Фламмарион и Я.И.Перельман, то интерес к звёздам на лунном небе на первое время угас бы. Но только на первое.



Ведь в скором времени страницы журналов, а потом и сайты Интернета должны были заполнить сотни, а потом и тысячи «лунных» снимков. И на них не будет ни одной звезды, потому что НАСА была не в состоянии подделать звёздное небо.



Вот «лунопроходцы» и твердили заученно о якобы невидимых звёздах. Поэтому «первопроходцам» ничего не оставалось, как нести какую-то околесицу про невидимые звёзды, подстраховывая эту ложь ссылками на потерю памяти.

Мы «не помним!». Берут ли таких в космонавты?

Известна забавная песенка с шуточным припевом – «Таких не берут в космонавты!». Она приходит на ум после знакомства с выступлениями «перволунопроходцев». Словосочетание «Я не помню» в устах якобы астронавтов поразило автора данной статьи, причём, не менее, чем заявления о невидимых звёздах.

Ведь в первый отряд астронавтов набирались самые лучшие из лётчиков – испытателей. «Требования более чем жесткие: кандидатом может быть только квалифицированный летчик-испытатель не старше 40 лет с налетом не менее 1500 часов, обладающий абсолютным здоровьем, ростом не более 188 см и дипломом бакалавра.



Вначале было отобрано 508 человек. Анализы, проверки, психологические и технические тесты, наконец, просто непомерная тяжесть всевозможных испытаний сжимали эту группу, словно шагреневую кожу».

А что входит в первостепенные обязанности лётчика – испытателя? Не только полетать на новом самолёте, но и помнить каждый момент полёта. Чтобы потом рассказать конструкторам, как вел себя самолёт. Естественно, что он должен помнить как условия полёта (облачность, силу ветра и т.п.), так и то, что он делал чуть ли не в каждую секунду полёта.



Только в этом случае он – испытатель. А тут трёх людей НАСА отправляет якобы к Луне, из них двоих с посадкой на Луну, а с памятью у всех троих оказывается слабовато. Двое прямо на на пресс – конференции жалуются на потерю памяти:

Олдрин: «Я не помню, чтоб видел хоть одну»*),

Коллинз: «Я не помню, чтобы видел какие – либо звёзды».

Н.Армстронг на пресс – конференции не прибегал к аргументу о «потере памяти». Но в документах НАСА остался след о том, что и у него часто терялась память, как только речь заходила о звёздах на лунном небе.

Читаем выдержку из документа НАСА – журнала переговоров астронавтов А-11 с Центром управления [15].



Автор статьи приводит оригинальный английский текст по состоянию на январь 2013 года (красный цвет). Чёрным цветом дан перевод А. Булатова этого же текста, но без последней фразы, относящейся к необсуждаемой здесь теме фотографирования звёзд:

103:22:54 Duke: Roger, Tranquility. We understand. Must be a beautiful sight. Over.

[Comm Break] [Gene Cernan says that, while standing in the shadow of the Apollo 17 LM, he could see some stars while he was outside. I asked the 11 crew if they had made any such experiment.]

[Armb - "I don't recall doing it on the surface. We tried a good bit inside."] [Armb - "There was a thought that, if you could look through a tube, you would probably be able to see stars. I don't remember that we tried anything like that."]

[A related question is whether or not stellar images could have been captured in any of the lunar surface photography. A discussion from Sky and Telescope Editor Dennis di Ciccio is linked here.] (скопировано – январь 2013, А.П.)

103:22:54 Дьюк: Вас понял, (Море) Спокойствия. Мы понимаем. Должно быть красивое зрелище. Приём.

[пауза]

[Джин Сернан говорит, что когда он был снаружи и стоял в тени ЛМ Аполлона-17, он мог видеть кое - какие звёзды. Я спросил членов экипажа Аполлона-11, проделывали ли они такой же эксперимент.]

[Армстронг: "Я не помню, делал ли это на поверхности (Луны). Мы довольно часто пробовали находясь внутри".]

[Армстронг: "Была идея, что если бы вы посмотрели через трубу, вы, вероятно, смогли бы увидеть звёзды. Я не помню, пробовали ли мы что-то в этом роде"]…

« Я не помню , чтоб видел хоть одну», « Я не помню, чтобы видел какие – либо звёзды», « Я не помню , делал ли это…», Я не помню , пробовали ли мы что-то». Если у всех трёх членов экипажа случаются провалы в памяти, то какой с них может быть спрос?

Как это, побывать на другой планете, быть там первым представителем от всего человечества и не помнить, видел или не видел там звёзды? Это, как если бы некая группа после хождения по лесу дружно заявила примерно следующее: «Нам поручили собирать жёлуди, и нам некогда было смотреть, были ли листья на дубах. Так, что – не помним. Насчёт листьев приказа не было».

Если у всей троицы из «Аполлона – 11» безразличие к таким экстраординарным явлениям, как отсутствие звёзд на лунном небе, то какие они «перволунопроходцы»? Они, скорее, клиенты для регулярного посещения психоневрологического диспансера.



Скажем прямо, в провалы памяти трёх здоровых мужчин, прошедших жесточайший отбор среди многих соискателей, автор не верит. Такая «амнезия» более похожа на заранее заданную линию поведения типа – чаще прикидываться непомнящим, чтобы неприятные вопросы натыкались на глухую стену. Скорее отстанут.



В общем, в чём – в чём, а в вопросе о звездной слепоте все «лунные» астронавты стояли плечом к плечу. И вдруг совсем недавно, в октябре 2012 года по этому единству был нанесён весьма тяжёлый удар.



И от кого? Удар ниже пояса нанёс коллега Армстронга по «лунным путешествиям» – такой же «лунопроходец» (только за №6) – Эд Митчелл.



Познакомимся в сокращении с интересной статьёй Д.Орбелла…

Скандал в «благородном семействе «лунонавтов»»

Член экипажа «Аполлона – 14», доктор космонавтики Э. Митчелл:



«Он (Нил Армстронг) понятия не имел, о чём говорил!»





Эдгар Митчелл на шоу «Autographica», Великобритания 2012.





Противоречивые заявления астронавтов "Аполлонов" на тему наблюдения звёзд в космосе.

Эдгар Митчелл, официально шестой человек, ступивший на поверхность Луны во время миссии «Аполлона-14», 13-14 октября 2012 года в рамках ежегодного автограф – шоу "Autographica" выступил с оплаченной речью в отеле "Хилтон Метрополь" в Бирмингеме. Присутствовали Базз Олдрин (A-11), Чарльз Дьюк (A-16) и Ричард Гордон (A-12). Звезда шоу Базз Олдрин давал автографы по дифференцированной шкале, начиная с £275,00 за каждый.





Митчелл рассказал, что он был поражён больше всего невероятным "божественным" видом звёзд. Доктор объяснил, что звёзды были "великолепны" и описал их как светившие "в десять раз ярче", чем при наблюдении с Земли.





Я спросил, почему первый лунопроходец Нил Армстронг сказал Патрику Муру, что звёзды не были видимы во время полёта на Аполлоне-11 до Луны и обратно? Митчелл сразу же поменял предмет моего вопроса. Описывая вид с поверхности Луны, он заявил, что "для глаз требуется больше времени на привыкание".





Я вернул его к вопросу: "Зачем Нилу Армстронгу отрицать видимость звёзд?" — так как это, очевидно, противоречит лекции Митчелла. Обладатель докторской степени Массачусетского института в космонавтике сердито посмотрел на меня и озадачивающе опроверг мои исторически подтверждённые отсылки. Решив не сдаваться, я ясно повторил: "Мистер Армстронг заявил, что не мог видеть звёзды!"





На этот раз ответ Митчелла ошеломил большую аудиторию, многие из которых снимали эту перепалку. "Он (Нил Армстронг) понятия не имел, о чём говорил!" — резко воскликнул д-р Митчелл.





Я взял курс на генерала Чарльза Дьюка, официально десятого человека, ступившего на Луну в 1972 году. Эдгар Митчелл был его коллегой на Аполлоне-14 в 1971 году. "Нет, мы никак не могли видеть звёзды во время путешествия: было слишком ярко!" — однозначно заявил генерал, прежде чем вернуться к раздаче автографов за соответствующую плату.





Примечание Д. Орбелла: Астронавт Спейс шаттла Кэтрин К. Торнтон… (текст высказывания К.К. Торнтон приведён выше – А.П.)





Дэвид Орбелл (David Orbell) Ноябрь 2012