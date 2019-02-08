Проект имитации полётов на Луну – АСПид «Apollo Simulation Project»

Как только НАСА объявила о начале американских пилотируемых космических полётов, так звёздная слепота в той или иной форме сразила соответствующих астронавтов. Согласно НАСА с мая 1961 г. по октябрь 1968 г. в околоземной космос были запущены пилотируемые корабли: одноместные типа «Меркурий», двухместные типа «Джемини» и один трехместный корабль «Аполлон» (см. таблицу).







Первые подскоки в космос и первая космическая ложь астронавта Шепарда

Согласно НАСА в мае 1961 года в космос поднялся первый американец – Алан Шепард (илл.5а). Вторым был В. Гриссом (июнь 1961).



В обоих случаях это были не орбитальные полёты, а, по – существу, подскоки в космос на высоту в 200 км. Длился такой подскок от старта до возвращения всего 15 минут.

Американцы придумали этим подскокам звучное название – «суборбитальный полёт», то есть почти орбитальный полёт. На самом деле, до полноценного орбитального полёта им так же далеко, как трёхлетнему ребёнку до взрослого человека.



Подскок технически неизмеримо проще полёта по околоземной орбите. Энергетические затраты на подскок в 200 км примерно в 12 раз меньше, чем на полёт по орбите такой же высоты (рассчитано по достигаемой кинетической энергии для кораблей равной массы). Никаких серьёзных систем жизнеобеспечения на 15 минут не нужно. И т.д., и т.п.



К тому же примерно половина времени от всего полёта уходит сначала на разгон ракеты вверх, а потом на возвращение капсулы в океан. Таким образом, на пребывание в космосе остаётся всего-то 7 – 8 минут.

В общем, подскоки были несопоставимы с настоящим космическим полётом по орбите, который совершил наш Гагарин. Пусть он облетел Землю всего один раз. Всё равно это около 100 минут чистого времени в космосе, а не короткие 7 – 8 минут.

Ввиду кратковременности пребывания «скакунов» в космосе автор не будет следовать примеру таких известных исследователей лунной аферы, как американец Р. Рене и россиянин А. Гордон, и не станет обсуждать вопрос, видели или нет дневные звёзды Шепард и Гриссом? Чего спрашивать людей, которые если и были в космосе, то не более 7 – 8 минут?



Но нельзя закрывать глаза, когда один из них (А. Шепард, илл.7а) пойман на откровенном перевирании слов нашего знаменитого соотечественника Ю. Гагарина. Об этом рассказал известный российский тележурналист А. Гордон (илл.7б):

«… цитата из книги Алана Шепарда, которую я выкопал сам. В ней он комментирует книгу Гагарина и Лебедева, где, впервые поднявшись в заатмосферный космос, Гагарин говорит: «Какое чёрное беззвёздное небо!» . Это у Шепарда. Открыв ту же книгу на русском языке, я с удивлением увидел настоящие слова Гагарина: «Какие холодные немигающие звёзды!». Зачем понадобилось первому астронавту Америки лгать?» . Вспомните, читатель, показанный Вам воочию отчёт Юрия (илл.1,2), чтобы вместе с А. Гордоном еще больше поразиться читать, как безбожно врал на тему звёзд Аллан Шеппард и как при этом он даже не перевирал, а просто нагло придумывал якобы «слова Гагарина».







Илл.7. Космическая ложь астронавта Шепарда

а) А. Шепард – первый американец, совершивший согласно НАСА подскок в космос на высоту 200 км – А. Шепард. Уличён российским тележурналистом А. Гордоном в лживом изложении высказываний Ю. Гагарина о космических звёздах.

б) А. Гордон – автор большого цикла видеофильмов «США никогда не летали к Луне»

Действительно, зачем врал Алан Шепард? По мнению автора, в НАСА не без оснований полагали, что грамотные люди усомнятся в мифе о «невидимых звёздах». Вот они и поручили А. Шепарду подкрепить этот миф авторитетом Ю. Гагарина и приписать Первому космонавту Земли слова, которые он никогда не говорил.



Итак, первый астронавт Америки был и первым по части откровенной космической лжи. Первым, но не последним.

Дадим заключительное слово мэтру американского отряда астронавтов 60-х годов, ныне здравствующему астронавту Э.Олдрину. Олдрин – последний «джеминист», и когда в 1989 году он писал приведённые ниже строки, то он учитывал не только свой опыт, но и рассказы пилотов высотных самолётов Х – 15, и опыт своих предшественников по «Меркуриям» и «Джемини».



Согласно НАСА за шесть с половиной лет с 20 февраля 1962 года по 22 октября 1968 года американцы совершили 15 орбитальных полётов общей продолжительностью более 53 суток и выполнили 5 выходов в открытый космос с общей длительностью 10,5 часов. Над дневной половиной Земли они пролетали более 400 раз.



Если всё это было в действительности, то и времени, и условий для наблюдения дневных звёзд было предостаточно. И Олдрину было, что обобщать и заимствовать у своих коллег по отряду.

К тому же именно Олдрин якобы совершил самый длительный в то время выход в открытый космос – на пять с половиной часов. А во время выходов картина звёздного неба по рассказам наших космонавтов становится особенно впечатляющей.



Весь выход А. Леонова длился всего 12 минут. И этого хватило для того, чтобы всю жизнь рассказывать о дневном небе, полном звёзд.



А для Олдрина за 5,5 часов выхода космический день должен был трижды смениться космической ночью. И этих трёх рандеву с глазу на глаз с дневными звёздами было бы вполне достаточно, чтобы чётко ответить на вопрос «видны ли звёзды на орбите днём?».

Наконец, Э. Олдрин знает, что НАСА считает нужным сообщить почтенной публике.



Согласно НАСА он был человеком №2, который ступил на поверхность Луны в июле 1969 года. «Лунопроходец» №1 – Нейл Армстронг не любил хвастаться своими лунными похождениями. Поэтому все прошедшие десятилетия Олдрин был для НАСА пропагандистом №1. Итак, заключительное слово – Эдвину Олдрину!

«Вскоре они поняли, что видели звезды на орбите, только когда находились в земной тени, то есть ночью» – прямая ложь или полная амнезия Э. Олдрина?

«В книге "Люди с Земли" Олдрин вспоминает, как он выходил в космос на «Джемини – 12»:

"Звезды днём? – спросил я вслух сам себя. – Не думаю! На ранних полетах Меркурия ученые NASA предполагали, что астронавты увидят звезды днем, но астронавты и летчики, летающие на большой высоте, отнеслись к этому скептически. Вскоре они поняли, что видели звезды на орбите, только когда находились в земной тени, то есть ночью" ( 18, с. 156 )»

Интересен даже стиль этого воспоминания. Понятно, когда человек впадает в задумчивость, если его спрашивают, что он делал в прошлый вторник от 16.44 до 17.13. Но есть такие вопросы, на которые просто нельзя не ответить сразу.



Скажем, если кто – то спросил бы автора, бывал ли он в Бразилии, то автор не стал бы копаться в своей памяти и спрашивать себя «Был ли я в Бразилии? Задам сам себе этот непростой для меня вопрос, задам вслух, чтобы думать было легче».



Знакомые, узнав о таких «размышлениях», наверняка подняли бы брови и покрутили бы пальцем у виска. Нет, автор ответил бы через доли секунды после вопроса. Чего тут мудрить. Был в Бразилии – «да», не был – «нет»!

А вот Олдрин впадает в размышления и начинает задушевный разговор сам с собой. А вместе с ним в скепсис заочно погружаются и все астронавты, и все американские лётчики, летающие на большой высоте.



По изложению Олдрина можно предположить, что что – то, похожее на звёзды они видели, но вот не могли сразу сообразить, когда это происходило днём или ночью? Как бы память у них отшибло.



Книга Олдрина [MEN FROM EARTH”, Aldrin @ McConnell, 1989, Bantam. («Люди с Земли», Олдрин и Мак Коннелл, 1989, стр.156)] вышла в 1989 году, когда в историю ушли все разбираемые 15 орбитальных полётов и все 199 полётов Х – 15.



Так что коллективная амнезия должна была охватить практически весь отряд астронавтов. Хотя это очень маловероятно. Потому что людей склонных к амнезии «не берут в космонавты», тем более целыми отрядами.

Однако, в конце концов, коллективный разум всех астронавтов восторжествовал и «вскоре они поняли, что «видели звезды на орбите, только когда находились в земной тени, то есть ночью». «Только» - это, значит, днём звёзды с орбиты не видны. Таков итог коллективной памяти.

Ну а сам – то Олдрин видел звёзды днём или нет? Обратите внимание на то, что в его пространных рассуждениях личного ответа не содержится. Некие «они», дескать, поняли, а что понял, точнее, увидел сам Олдрин? Об этом ни слова. Вывернулся как угорь. А к чему такие выверты изложения?

Конечно, есть вероятность для отдельного полёта или для отдельного астронавта не увидеть на орбите дневные звёзды. То ли иллюминатор корабля запотел, то ли стекло гермошлема подкачало.



Но чтобы после якобы четырёх сотен прохождений пятнадцати кораблей над дневным полушарием Земли и после якобы пяти выходов в открытый космос общей длительностью 10,5 часов никто из 27 этих летавших не смог разглядеть роскошные дневные звёзды – это уже из области ненаучной фантастики. Для этого нужно было все 15 упомянутых кораблей снабдить запотевшими иллюминаторами и мутными стёклами для гермошлемов скафандров.

Поскольку такое устойчивое запотевание вряд ли сможет объяснить даже НАСА, то, по мнению автора, более вероятно то, что Олдрин вполне осознанно пропагандирует кем – то запрограммированную ложь. Но попробуй уличить его во лжи, если он излагает мнение неких других личностей, тщательно избегая выражения своего «я».

Нелепость тезиса «звёзды на орбите видны только ночью» будет особенно наглядна, если поставить рядом (илл.8) рассказы о дневных звёздах тех, кто действительно был на орбите и действительно выходил в космос, а с другой стороны – представить рассмотренный пассаж Олдрина.







Илл.8. Были ли в космосе Эдвин Олдрин и его коллеги по отряду астронавтов?



Неспособность 27 человек, включая Олдрина, увидеть дневные звёзды на орбите подводит к весьма серьёзным выводам. Ведь дневные космические звёзды можно не увидеть не только из – за запотевших иллюминаторов и гермошлемов. Их не увидишь, если там, то есть на орбите, вообще не был.

Так, может быть, и не было выхода Олдрина в открытый космос? И бывали ли вообще на орбите и сам Олдрин, и все остальные члены отряда астронавтов, перечисленные в таблице?

Именно об этом говорят нам сказки о невидимых на орбите дневных звёздах. Со зрением у астронавтов всё хорошо. И звёзды веками располагаются на одних и тех же местах.



И если советские (российские) астронавты дневные звёзды с орбиты видят, а американские утверждают, что – нет, то это говорит лишь о том, что советские космонавты на орбите бывали, а американские астронавты 60 – х и 70 – х годов ушедшего века на орбите не были.

Первые подделки при изучении полётов «Джемини» заметил ещё Р. Рене. В последние годы усилиями одного из известных скептиков обнаружен целый ряд подделок при изучении материалов НАСА по «Меркуриям» и «Джемини».



Так что сомнения, высказанные автором относительно подлинности космических полётов «Меркуриев» и «Джемини» родились вовсе не в его голове, а достаточно давно. И они имеют под собой солидную доказательную базу, далеко не ограничивающуюся «звёздной слепотой».

Многое говорит о том, что задача орбитального полёта ещё долго была «не по зубам» американцам. Образно говоря для такой дальней дороги у них не было ни лошади, ни телеги. Под космическими лошадьми подразумеваются достаточно мощные ракеты, без которых любой космический полёт остаётся уделом фантастов.



Американским ракетам, которые якобы выводили на орбиты «Меркурии» и «Джемини», было далеко до королёвской «семёрки», выводившей на орбиту Ю. Гагарина и всю славную когорту первых советских космонавтов. Ну, а нет лошади, так и телегу (настоящую!) нет смысла мастерить.



Макет для обмана общественности, годный для имитации отправления в полёт – можно! А настоящий корабль для орбитального полёта изобретать и сложно, и ни к чему. Отсутствие у США в настоящее время пилотируемого корабля для доставки их собственных экипажей на МКС подкрепляет эти сомнения.

Если все эти соображения достаточно весомы для читателя, то это означает, что с космодрома НАСА на самом деле осуществлялись полёты с пустыми макетами «Меркуриев» и «Джемини», без людей. По принципу: с глаз долой, а «концы в воду», то есть в Атлантику.



Так не в 1981-ом ли году с запуском первого шаттла американцы действительно ВПЕРВЫЕ приступили к космическим пилотируемым полётам? На 20 лет позже нашего Гагарина!

Всё сказанное выше это информация к размышлению для читателя. А мы пока пойдём дальше по следам «звёздной слепоты» в её «долунный» период.

Зачем понадобилась НАСА эта ложь?

Возникает законный вопрос, а зачем понадобилась НАСА всё это нагромождение лжи о невидимых (или тусклых, или размытых) космических звёздах.



Нельзя ли было просто подделать в студиях звёздное небо и не создавать себе головной боли? Увы, суровая логика мистификации заставила НАСА выдумать миф о невидимых дневных звёздах.



Причина кратко обозначена в самом начале статьи и теперь пришла пора дать развёрнутое объяснение.



Вот что пишет по этому вопросу Р. Рене:

«Это неминуемо подводит нас к окончательному вопросу: для чего нужна ложь NASA? Почему (астронавты) не зафиксировали документально тот факт, что звезды в космосе не такие уж яркие? У астронавтов были камеры Хассельблад – самые совершенные в то время. У них была высокочувствительная пленка, и, открыв объектив и увеличив выдержку, они могли бы подтвердить свои слова.

Нет, это выдало бы обман. Ведь единственные фотографии, которые NASA не решилось подделать (и опустило полностью!), – это фотографии планет и звезд.



В NASA понимали, что эти снимки увидят тысячи астрономов, и в случае малейшего несоответствия NASA потерпит фиаско.

Это сегодня произведения цифровой графики способны поставить в тупик самого выдающегося астронома, но тогда это было невозможно. В итоге яркие планеты и звезды пришлось просто "спрятать", заставив астронавтов объявить их тусклыми и размытыми (или вовсе невидимыми на дневной стороне, как утверждает Э. Олдрин – А.П.). И эта ложь повторялась на протяжении многих лет».

Автор полностью разделяет мнение Р. Рене, но хотел бы добавить от себя несколько слов, обращённых к читателю, мало знакомому с астрономией.



Действительно звёздное небо не просто трудно, а действительно невозможно подделать, если не иметь в виду средства компьютерной графики, которой тогда не было.



Да, и сегодня, имея на вооружении всемогущую компьютерную графику ещё надо очень и очень постараться, чтобы создать всеобъемлющую подделку звёздного неба. И шансы на успех неочевидны.

Дело в том, что уже в первой половине ХХ-го века практически всё звёздное небо было тщательнейшим образом отфотографировано.



В первую очередь стоит отметить Паломарский атлас звёздного неба, снятый в США на 5 – метровом телескопе. Это колоссальное собрание из многих тысяч фотопластинок заключает в себе детальнейшую картину звездного неба с общим числом во многие миллионы звёзд.



И для любого участка рисунок звёздного неба (численность звёзд, их яркости, их взаимное расположение) совершенно неповторим. А некоторые звёзды (так называемые переменные) ещё и меняют свой блеск во времени. И каждая по своему особому расписанию.



Яркости звёзд и расстояния между ними благодаря наличию атласа всегда могут быть точнейшим образом измерены. Копии этого атласа имеют все крупные астрономические обсерватории мира.



Поскольку расстояние от Земли до Луны совершенно ничтожно по сравнению с расстоянием даже до самых близких звёзд, то Паломарский атлас пригоден не только для земного неба, но и для лунного. То небо, которое мы видим в планетариях, – это очень красивая и вполне достойная картина, когда речь идёт о популяризации астрономических знаний.



Но точное воспроизведение ночного неба – задача непосильная для любого планетария. Никакое искусственное небо, как бы ни старались его создатели, при точном сопоставлении с атласом не выдержит проверки.



Поэтому любая попытка изобразить в киностудии, например, лунный модуль или тех же «астронавтов» на фоне искусственного звёздного неба была бы со стороны НАСА авантюрой, обречённой на разоблачение, причём разоблачение документальное.

В. Проект «АСПид»

Задолго до выхода первых работ автора данной статьи Р. Рене писал: «NASA изначально никого не собиралось отправлять на Луну».



А для того, чтобы убедить всё человечество, что такие полёты состоялись, в 1961 году, то есть в год, когда президент Д. Кеннеди на весь мир объявил, что американцы высадятся на Луне, в США был начат грандиозный фальсификационный проект ASP (разговорное – «Аспид»).



Аббревиатура «ASP» построена по первым буквам трёх слов – « A pollo S imulation P roject» / Проект симуляции (имитации) «Аполлона». А имитация «Аполлона» на простом русском языке означает «подделка полётов на Луну».

Вот что рассказывает Р. Рене об этом проекте:

«Аспид – ядовитая змея наподобие кобры, обитающая в Египте. Она известна как орудие самоубийства Клеопатры, решившей пригреть ее у себя на груди.



Мы в течение десятков лет кормили аспида – ASP (Apollo Simulation Project). Этот проект был создан в 1961 году. Руководило им Оборонное разведывательное управление, чтобы помочь NASA решить технические проблемы создания полностью сымитированной лунной экспедиции (36, с. 54). ASP был совершенно секретным проектом.



Он служил базой для манипулирования людьми на основе программы, которая функционирует и по сей день. Объем и сложность работ, выполненных еще на заре программы "Аполлон", говорят только о том, что NASA изначально никого не собиралось отправлять на Луну.



База ASP была на территории, принадлежавшей Управлению по атомной энергетике США. Около городка Меркьюри в штате Невада располагались одна за другой сверхсекретные военные базы. Руководство было из ЦРУ, рабочую силу нанимали по мере необходимости, платили ей огромные деньги и отпускали за ненадобностью с предупреждениями NASA о полном неразглашении, подкрепленными "мускулами" ЦРУ.



Представьте себе такую картину: в пещере построена огромная киностудия и оборудована всем необходимым для производства "лунных" картин. Она получила кодовое название "Коперник" – в честь кратера на Луне. Кратер, в свою очередь, был назван в честь искателя космической правды Николая Коперника, так что подобное название для студии фальшивок было не вполне подходящим.



Но высшая справедливость все же восторжествовала: студию переименовали в "Проклятие" после того, как любители из ЦРУ попытались создать спецэффекты по-голливудски (36, с. 62).

На базе «Проклятие» был установлен Центр управления, для которого Хьюстонский Центр управления являлся всего лишь "спутником", или рабом. Главное управление «Проклятия» (система MASCONSULL) собирало все данные и контролировало всю инсценировку прилунения.



Поскольку запись тщательно редактировалась, провал исключался. Полное подчинение новостей корпоративной Америке создало эффективный прецедент для строго контролируемого потока информации от системы MASCONSULL.



От начала обратного отсчета времени перед запуском до окончательного приводнения спускаемого аппарата в океан все звуковые и видеосигналы исходили от безошибочного механического сердца специально модифицированного компьютера IBM 370С (36, с. 63)».

Раньше автор этой статьи думал так : «Американцы вели работы по лунной программе в двух направлениях: попытка реального полёта на Луну и запасной вариант – мистификация. Параллельно с разработкой настоящей ракеты «Сатурн-5» велась разработка поддельной «лунной» ракеты.



Наверное, сначала основные усилия были обращены на первый вариант. Но под влиянием неудач, начиная примерно с 1966 года, вариант мистификации прорабатывался уже активно».

Однако, под воздействием знакомства со многими фактами, к которым принадлежит и симуляция звёздной слепоты американскими астронавтами, автор понял, что он ошибался – вариант мистификации «высадок на Луне» был для НАСА с самого начала лунной гонки основным.

Выше уже отмечено, что президентские послания появляются лишь после тщательной проработки соответствующих вопросов. Поэтому вполне логично считать, что, сознавая своё катастрофическое отставание от русских в космической гонке, НАСА прорабатывала мистификацию «высадок» загодя до выступления Д. Кеннеди 25 мая 1961 года.



Тогда становится понятно, почему пилоты Х – 15 молчали о дневных звёздах, хотя летали к «порогу» космоса уже с 1959 года. Миф о невидимых звёздах уже готовился, но он не оглашался, поскольку вариант мистификации ещё не получил окончательного официального одобрения.



Но, как только Д. Кеннеди официально провозгласил курс «на Луну», так сразу же астронавты заговорили о «тусклых, размытых или просто невидимых» звёздах. Тем самым НАСА открыто начала готовить общественность к тому, что звёзд на «лунных» фото не будет.

А к чему же тогда разыгрывалась карта разработки фон Брауном настоящей лунной ракеты? По мнению автора, – с двойной целью.

А вдруг фон Браун действительно её создаст? Тогда можно попытаться и по – настоящему обогнать русских в космосе. А если не создаст (как оно и вышло), то суета вокруг его работ и его личности поможет скрыть в тени вариант мистификации.



А самого фон Брауна можно будет потом и послать подальше, чтобы не приставал со своими несбыточными проектами. Это и сделали в 1970 году, в самый разгар «высадок на Луне».

В общем, автор согласен с Р. Рене и другими скептиками в том, что «звёздная слепота» тогдашних американских астронавтов это миф, созданный, как составная часть подготовки глобальной мистификации американских «высадок» на Луне.



Поэтому автор постарался рассказать читателю в возможно более удобной для восприятия форме об этой любопытной части американской лунной аферы.



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